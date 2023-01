I cento anni di ‘Nano’ Campeggi, l’artista che dipinse il cinema

Cento anni fa, il 23 gennaio del 1923, nasceva a Firenze Silvano Campeggi in arte ‘Nano’, considerato uno dei più grandi ‘cartellonisti’ del mondo, vale a dire coloro che realizzavano i manifesti illustrativi del film, che per tanti anni hanno tappezzato i muri delle nostre strade, veri e propri tabernacoli del nostro tempo. Due tra i più famosi manifesti dipinti da Nano, “Via col vento e Casablanca, li ritroviamo nella cabina di proiezione del film di Giuseppe Tornatore, “Nuovo cinema Paradiso”, premio Oscar, significativa citazione dell’artista fiorentino che, proprio al cinema americano, ha dedicato quasi tutti i suoi lavori: oltre tremila. E proprio la sua città, per prima, gli ha dedicato nella Sala d’Arme di Palazzo Vecchio, Vecchio gremita di pubblico, una mostra-lampo celebrativa con alcuni dei suoi ‘manifesti’, per festeggiare i suoi 100 anni. Con proiezioni sulle pareti dei suoi più celebri manifesti, una mostra immersiva di grande effetto, condita da tanti ricordi di persone che hanno operato con l’artista, rappresentanti istituzionali (dalla vicesindaco di Firenze Alessia Bettini al senatore Riccardo Nencini, al presidente della Regione Eugenio Giani), che ne hanno sottolineato le doti umane oltreché professionali: il grande sorriso, la generosità, la disponibilità verso gli altri. Ricordi conclusi con le commosse parole di ringraziamento della moglie Elena e del figlio Gianni.

Apprezzato in tutto il mondo e in modo particolare negli Usa, ove in passato gli sono state dedicate importanti mostre, paese di cui ha dipinto il cinema, il grande cinema, che tanta influenza ha esercitato su noi europei, dal dopoguerra in poi, Nano si è fatto apprezzare anche come artista innamorato della natura e della storia. Ma torniamo ai celebri manifesti. Quello di “Via col vento” è stato il primo disegnato da Nano per la Metro Goldwyn Mayer, quando aveva 22 anni. Ma come era cominciata la sua grande e straordinaria avventura? Collaborando, già studente all’Istituto d’arte di Porta Romana, che ha dato al cinema e alle arti figurative altre straordinarie figure, con la Red Cross, nell’organizzazione di feste ( i soldati erano reduci dalla guerra appena finita e desiderosi di un po’ di allegria), durante le quali il giovane disegnatore poteva sbizzarrirsi in ritratti e caricature fatte al volo. Nel frattempo, seguiva i consigli del grande Ottone Rosai. Silvano come tanti altri amava il cinema americano i cui manifesti tappezzavano le nostre città. E così decise di tentare l’avventura. “ Firenze era troppo piccola per me – ha scritto Nano ricordando quel tempo – era un mondo chiuso, mi andava stretto….mi avventurai a Roma. “Nella Roma prima della dolce vita. Correvano gli Anni 50 – nella città piena di fermenti giovanili, il giovane talentuoso, trovò “”un mondo stimolante, un misto di sacro e profano. “Ero poco più che un ragazzo e subito mi sono trovato inserito in quel mondo, confortato dai consigli del grande cartellonista Maritati.”

In quella Roma che sfidava la banalità, e nei cui caffè si ritrovavano artisti e scrittori come Anna Magnani, Totò, Pasolini, Pavese, Sofia Loren, Guttuso, il giovane ‘Nano’ entrava a far parte della schiera di artisti come Ballester, Martinati e Capitani, sconosciuti al grande pubblico, espressione di un genere considerato a torto minore, quello di illustratori del manifesto cinematografico. Che pure aveva come antecedente il manifesto teatrale e dei cabaret francesi, quello a cui hanno prestato la mano artisti come Toulouse-Lautrec, Matisse, Dufy,Leger, Dudovich. “ Lavoravamo come fossimo una ditta, dividendoci il lavoro” , diceva Silvano. Poi, cominciò così a crearsi un proprio stile, cercando di concentrare l’attenzione su un particolare, ponendo tutto il resto sullo sfondo e utilizzando alcuni colori base, particolarmente il rosso e il nero. Fece colpo sui dirigenti della MGM che aveva aperto i propri uffici a Roma, dopo che avevano visto il suo primo manifesto italiano su “Aquila nera”. Così entrò alla Metro, dove realizzò i manifesti dei film più importanti, firmandosi ‘Nano’, che sarebbero apparsi sui muri delle nostre città, immediatamente leggibili e tali da colpire l’attenzione dei passanti.

Dopo Via col Vento, rappresentato con la celebre scena del bacio ( “Baciatemi Rossella, è un soldato del Sud che ve lo chiede”), per il quale “Nano” suggerì di far salire Rossella O’Hara, piccola di statura su una cassetta di arance, per non costringere Clark Gable a piegarsi troppo, e dopo e Casablanca, un vero e proprio capolavoro centrato sui volti dei due protagonisti, Humphrey Bogart Ingrid Bergman, uscirono dalla sua fantasia altri manifesti-capolavoro,tra questi, Quo Vadis, Giulio Cesare, Cantando sotto la pioggia, Un americano a Parigi, West Side Story, La gatta sul tetto che scotta, Vincitori e vinti, Exodus, Colazione da Tiffany e, soprattutto Ben Hur, forse il più coraggioso e originale, in quanto, contrariamente al parere dei committenti, metteva in primo piano la corsa sfrenata delle quadrighe con i cavalli bianchi sul fondo rosso che sembravano voler uscire dal “cartellone” e collocando invece in secondo piano il protagonista Charlton Heston, su cui la produzione aveva investito molti soldi. Alla fine la sua scelta convinse tutti e oggi- come ha affermato Cristina Acidini già direttrice del polo museale fiorentino e presidente dell’Accademia delle Arti e del Disegno fondata da Michelangelo- questo manifesto è entrato a far parte della storia dell’arte di tutti i tempi e del cinema. Stesso stile in Gigì con il volto ammiccante della protagonista Leslie Caron, in primo piano, su un fondale rosso, In Pantera rosa è la Cardinale che domina la scena. Eccezionale nella raffigurazione dei volti, riesce ad esaltare come nessun altro quelli delle grandi dive, Jennifer Jones, Audrey Hepburn e in modo particolare Liz Taylor, con la quale e con Richard Burton, stringe amicizia, tanto che la diva dagli occhi viola, regala un cagnolino a Elena la giovane moglie di Nano. Un ricordo curioso e divertente è l’incontro con Marilyn a Los Angeles, in occasione del film “ Il principe e la ballerina” (1957) Nano ci raccontava così quel momento: Già avevo realizzato parte del manifesto del film diretto da Laurence Olivier, ma la casa di produzione volle che lo completassi in un incontro la stessa Marilyn. La quale, dopo una certa attesa, apparve in fondo alla sala in abito bianco e giunta lentamente davanti al cavalletto, un po’ intimidita di trovarsi di fronte ad un artista fiorentino, mi fece alcune domande sulla città dell’arte e poi, all’improvviso: “Maestro, mi devo spogliare?” “ Mah, faccia lei….” risposi sorpreso e imbarazzato. Il seguito Nano non lo racconta, se non che Marilyn si congedò con un bacio. Non avrebbe immaginato che il volto della diva sarebbe diventato la sua icona, uno dei suoi capolavori più celebri e celebrati. Il suo volto è divenuto anni dopo il distillato della pittura di Nano, accennato da soli 3 elementi: occhi socchiusi, naso, bocca! Molto sensuale. Assai diverso da quello riprodotto in serie anni dopo da Andy Warhol. Quanto a Warhol Nano ci ha raccontato di averlo conosciuto a Firenze quando il simbolo della pop art frequentava un corso di vetrinista e vedendolo disegnare gli si era avvicinato ponendogli varie domande. “Non immaginavo che Marilyn ci avrebbe accostati!”

Altri volti celebri raffigurati dall’artista fiorentino, Ava Gardner, Robert Taylor, Spencer Tracy, Marlon Brando ( per Sayonara), Paul Newman, Robert Redford, con il quale strinse amicizia. Impossibile citare qui i tanti episodi della sua intensa vita, così densa di soddisfazioni e di incontri, i cui manifesti, avevano – hanno – una grande capacità di comunicazione immediata, rivelando il talento di un grande artista che, una volta cessato con il mondo del cinema ha proseguito il proprio percorso artistico realizzando bozzetti e dipinti di grande pregio, come il ciclo sulle protagoniste delle donne di Puccini, quello cui calcianti del calcio storico fiorentino, o quello sulla Battaglia di Campaldino che vide impegnato anche Dante, quello su Napoleone e i “sassi “delle coste dell’isola Elba, suo secondo nido dopo quello sulle colline di Bagno a Ripoli da cui si vede in lontananza la cupola del Brunelleschi. Il suo singolare autoritratto ( lui che si mostra di spalle) è agli Uffizi. Sì, perché Silvano Campeggi, in arte Nano, non è solo un artista moderno ma la sue opere hanno il tratto dell’arte rinascimentale. Le celebrazioni non si fermeranno qui: il 31 gennaio replica dell’evento in occasione della presentazione del francobollo celebrativo dedicato dalle Poste italiane al grande artistafiorentino, scomparso il 29 agosto 2018 all’età di 95 anni e che ci ha lasciato capolavori ancora inediti.