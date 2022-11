I cavalli che hanno vinto di più e segnato la storia

Nel mondo delle corse e dell’ippica ci sono stati buoni cavalli e cavalli invece che hanno fatto la storia, segnando una generazione. Alcuni di questi sono diventati addirittura delle icone, non solo dello sport, rappresentando il cambiamento e la nascita di nuove dinastie. Ribot, Grundy, Nearco, fino al leggendario Varenne, sono solo alcuni dei nomi più conosciuti di questo sport tanto antico e meraviglioso. Ecco, dunque, quali sono stati i cavalli che nel tempo hanno vinto di più, segnato la storia e cambiato per sempre il mondo dell’ippica.

Varenne, il più forte della storia

Di tutti i cavalli più conosciuti, nonché vincenti, c’è sicuramente Varenne. Considerato da molti come il più grande e miglior cavallo da corsa di ogni epoca, i numeri che ha ottenuto parlano da soli. Varenne è stato il cavallo da trotto più vincente della storia, formando un binomio formidabile con il fantino Giampaolo Minnucci. Le vincite totali del più grande della storia ammontano ad oltre 6 milioni di euro, un vero e proprio record per l’ippica e per il mondo dello sport in generale. Oltre alle vittorie conquistate nelle corse, Varenne rimane anche l’unico ad essere stato eletto cavallo dell’anno in tre differenti stati: in Italia dal 2000 al 2002, in Francia nel 2001 e 2002 e negli Stati Uniti nel 2001. Nella sua lunga carriera ha vinto inoltre il Gran Premio delle Nazioni nel 1998, il Prix d’Amerique a Parigi nel 2001 e 2002 e la Breeders Crown a New York nel 2001.

Ribot

Tornando indietro nel tempo, un altro storico e leggendario cavallo dell’ippica è stato Ribot, capace di vincere sedici gare su sedici. Attivo dalla fine degli anni cinquanta e per tutti gli anni Sessanta, lo stallone italiano ha gareggiato e vinto in Italia, Inghilterra e Stati Uniti, dando vita a una discendenza di successo. Insieme al fantino Enrico Camici ha ottenuto prestigiose vittorie in tutto il vecchio continente ed oltre oceano, trionfando perfino nella corsa estiva più importante in Europa, la King George and Queen Elizabeth Stakes. Oltre a questa, si registrano anche le vittorie nel ‘55 e ‘56 dell’Arc de Triomphe e nel 1955 della Jockey Club.

Grundy

Il mondo dell’ippica nel dopo Ribot è stato segnato da un altro grande e famosissimo stallone, questa volta inglese, ovvero Grundy. Nella sua carriera ha corso appena un anno, dal luglio 1974 ad agosto 1975, vincendo otto gare in undici apparizioni, tra cui gli Champagne Stakes e i Dewhurst Stakes. Grundy ha fatto la sua prima apparizione ad Ascot nel luglio del ‘74, vincendo il Granville Stakes. Ad agosto ha vinto poi il Sirenia Stakes sulla stessa distanza a Kempton da Prospect Rainbow. Grundy è celebre soprattutto per aver gareggiato in quella che è stata definita la “Corsa del secolo”, definita dal The Observer come una delle dieci più grandi corse di cavalli di tutti i tempi.

Nearco

Uno dei cavalli da corsa più celebri nella prima metà del XX secolo è senza dubbio Nearco. Cavallo italiano di razza purosangue inglese, ha disputato 14 gare, vincendole tutte. È stato allevato da Federico Tesio, stesso allevatore di Ribot, si è ritirato nel 1938 da imbattuto, morendo poi nel ‘57 a causa di una malattia. Nearco ha dato poi vita a una gloriosa discendenza, che ha a sua volta ottenuto importanti risultati, come Nearctic, Northern Dancer e Nijinsky II. La sua ultima apparizione risale al 1938, quando a Parigi regalò a Tesio il suo Grand Prix de Paris, a Longchamps. Al termine della sua gloriosa carriera nel mondo dell’ippica, venne venduto a una cifra record per quel tempo, ben 2 milioni di lire.