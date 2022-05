S’usa dire che non c’è cesto di frutta che non presenti un ‘esemplare’ guasto, bacato, marcio. S’usa dire che l’unico frutto guasto, bacato, marcio non deve, non può comportare che ci si liberi dell’intero contenuto del cesto. S’usa raccomandare prudenza e cautela: sì, con altra figurata e popolare immagine, c’è l’acqua sporca; ma questo non è un buon motivo per gettar via anche il bambino.

Belle parole. Si scenda ora sul pratico, sul concreto. Sul quotidiano. Capita – e capita spesso, troppo spesso – di incappare nelle maglie della giustizia. Capita di essere innocenti, ‘estranei’; e neppure di essere persone – come vuole una certa ‘filosofia’ di giustizialisti – che l’’hanno fatta franca’. Capita di dover dimostrare la propria innocenza, anche se è piuttosto il magistrato inquirente che dovrebbe dimostrare che si è colpevoli. Capita di dover patire lunghe e dolorose carcerazioni preventive; e capita che queste ingiuste detenzioni, in celle lerce di carceri che dovrebbero semplicemente essere abbattute, lascino traumi e comportino conseguenze psico-fisiche che nessun risarcimento monetario può indennizzare. Resterà sempre indelebile, il ‘segno’ di quella terribile esperienza; tanto più terribile se si sa di essere innocenti, e non si viene creduti. E poi la reputazione rovinata; comunque il sospetto: ‘Qualche cosa avrà pur fatto’; il lavoro che ne subisce pesantissime conseguenze, la sofferenza e il dolore che si riversano sulla famiglia, gli amici più cari… Come si ‘monetizza’ tutto questo calvario?

Capita poi che neppure questo, si fa; neppure si risarcisce l’irrisarcibile…

Capita che un’imprenditrice, Giulia Ligresti, figlia di Salvatore, secondo quanto stabilito dai magistrati del Tribunale di Milano, non debba essere risarcita in conseguenza all’’errore giudiziario’ che è stato compiuto nei suoi confronti. Un danno accompagnato da una beffa che solo la buona educazione e il timore di una querela impediscono di qualificare come meriterebbe. Giulia Ligresti sarà risarcita per i sedici giorni che ha dovuto trascorrere in carcere.

Solo quei sedici giorni costituiscono una ‘ingiusta detenzione’: sedicimila euro, mille euro per ogni giorno di carcere ingiusto.

Ammesso che il ‘prezzo sia giusto, il fatto è che il ‘calvario’ non è durato ‘solo’ sedici giorni. Quel poco più di due settimane sono i giorni che Giulia Ligresti ha trascorso in cella. E i quasi due mesi ai domiciliari, le venti giornate del 2018 che ha passato sempre in carcere? Per quelli la decisione è di non disporre nulla in termini economici.

Incredibile storia. Ligresti, giova ricordarlo, risulta scagionata. Dopo un patteggiamento, la Corte d’Appello milanese rivede quanto deciso da un magistrato incaricato a Torino, in relazione all’assoluzione che aveva riguardato il fratello e due manager e della compagnia assicurativa, la Fonsai, che era stata al centro del caso: “La sentenza di Milano”, dichiarazione resa tre anni fa dai legali dell’imprenditrice, “restituisce piena dignità a Giulia Ligresti, bersaglio di un’ingiusta carcerazione e ristabilisce la verità su un’operazione finanziaria la cui reale storia inizia finalmente a essere scritta. Non ci fu nessun crac e nessuna responsabilità da parte della famiglia”.

Per l’ennesima volta la sentenza riporta quattro parole di inequivocabile significato: ‘Il fatto non sussiste’. Come quantificare il danno reale provocato da un’iniziativa giudiziaria che si risolve con “il fatto non sussiste”? Anche il risarcimento, per la Corte d’Appello, “non sussiste”; quelli ai “domiciliari”, i venti giorni di carcere del 2018, il clamoroso impatto mediatico che la vicenda a suo tempo ha comportato: tutto ciò “non sussiste”.

Questa insussistenza dei fatti comincia davvero a essere un ‘troppo che stroppia’. Il lettore ricorderà il caso del Monte dei Paschi di Siena: acquisto di una banca, denuncia accusa di malversazione, inchiesta durata anni, rinvio a giudizio, condanna in primo grado, sequestro di beni per 150 milioni di euro. Poi in Appello la condanna si trasforma in assoluzione con formula piena, dove non è intervenuta la prescrizione, con la formula: ‘il fatto non sussiste’. I giudici di Appello sostengono che malversazione e quant’altro, non sussistono; non esistono. Non ci sono mai stati. Qualcuno può spiegare come sia possibile che una corte di giustizia decida che un “qualcosa” sia prima “sussistente” e meritevole di pesante condanna; e successivamente lo stesso “qualcosa” sia inesistente, e scusate tanto, ci si è sbagliati? Seguire passo passo la vicenda: Pubblici Ministeri che indagano avendo a disposizione tempo, risorse, esperti; Giudici per l’Udienza Preliminare, che avallano l’esito delle indagini. Giudici di primo grado che concordano: i reati ci sono, sono provati e si possono emettere condanne. Poi altri giudici dicono che no, non è vero niente: è un colossale abbaglio, non è stato provato nulla perché il fatto da provare S-E-M-P-L-I-C-E-M-E-N-T-E non c’è…

L’acqua sporca si vede bene. I frutti marci nel cesto, pure. Dov’è il bambino, dove la frutta sana?