I campi minati geopolitici di un mondo turco

L’invasione russa dell’Ucraina ha dato nuova vita alla visione della Turchia di un mondo turco che si estende dall’Anatolia allo Xinjiang, nella Cina nord-occidentale.

“L’Asia centrale ora assomiglia agli anni ’90, quando c’era un’enorme competizione tra le potenze globali e regionali per l’influenza sulla regione ricca di risorse. L’ombra della Russia sulla regione, unita al desiderio degli stati dell’Asia centrale di controbilanciare Russia e Cina, ha contribuito a rafforzare ulteriormente le relazioni tra la Turchia e gli stati dell’Asia centrale in materia di politica e difesa”, ha affermato lo studioso di Eurasia Isik Kuscu Bonnenfant.

L’opportunità per la Turchia può essere invitante, ma i campi minati geopolitici la segnano.

Per cominciare, il successo dello sviluppo da parte della Turchia di un drone killer collaudato in battaglia lo rende partecipe di conflitti in Asia centrale e un partecipante de facto alle guerre nel Caucaso, dove la Turchia è interessata a buone relazioni con l’Azerbaigian ma anche con il suo acerrimo nemico Armenia.

L’uso da parte del Kirghizistan e dell’Ucraina dei droni da combattimento turchi Bayraktar TB2 negli scontri al confine dello stato dell’Asia centrale con il Tagikistan e la guerra dell’Ucraina contro la Russia ha suscitato polemiche.

Anche prima degli ultimi scontri, il Kirghizistan ha cercato senza successo di ritardare, se non bloccare, la vendita di droni turchi al Tagikistan.

Ad aprile, il ministro degli Esteri kirghiso Jeenbek Kulubaev ha detto al parlamento che la Turchia aveva risposto alla richiesta kirghisa dicendo “che si trattava di affari”. Anche così, Turchia e Tagikistan devono ancora firmare un accordo.

Sorprendentemente, Erdogan, come i suoi omologhi cinesi e russi, non ha fatto alcuno sforzo concertato per porre fine agli scontri al confine anche se si trovava a soli 320 chilometri dal campo di battaglia quando ha partecipato al vertice dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (SCO) a settembre.

Gli scontri sono stati il ​​conflitto militare dell’Asia centrale più grave dallo scioglimento dell’Unione Sovietica nel 1991.

L’Ucraina è un campo minato ancora più grande per la Turchia non solo per la vendita di droni, ma anche per i piani per costruire un impianto di produzione di droni turco nel paese dilaniato dalla guerra e per i legami turchi con l’etnia turca in Crimea.

Ad agosto, Erdogan ha invitato la Russia a “restituire” la Crimea ai suoi “legittimi proprietari”. La Russia ha annesso la penisola nel 2014.

Riferendosi ai tartari di Crimea, Erdogan ha detto al Presidente russo Vladimir Putin: “Questi sono i nostri discendenti allo stesso tempo, le persone che vivono lì. Se dovessi fare questo passo avanti, se potessi lasciarci, solleveresti anche i tartari di Crimea e l’Ucraina”.

A complicare gli affari, una coalizione di decine di gruppi della società civile caucasica in Turchia sta aiutando i russi in fuga in Turchia per evitare il servizio militare dopo che Putin ha annunciato una mobilitazione. La Turchia ospita 4 milioni di cittadini turchi le cui radici sono nel Caucaso.

In passato, la comunità caucasica ha sostenuto i rifugiati degli interventi russi nelle regioni georgiane dell’Ossezia meridionale, dell’Abkhazia e della Cecenia, nonché i circassi in fuga dalla guerra in Siria dopo lo scoppio del conflitto civile nel 2011.

Il sostegno ai russi che si rifiutano di combattere in Ucraina è arrivato quando il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha fatto appello ai popoli etnici russi affinché resistano alla chiamata militare del Cremlino.

Il sostegno, sullo sfondo delle proteste contro la guerra nella repubblica russa del Daghestan, a maggioranza musulmana, nel Caucaso settentrionale, non è passato inosservato ai sostenitori di Putin.

Bini Sultan Khamzayev, un membro del parlamento russo, ha accusato coloro che protestavano contro la mobilitazione di Putin affermando che erano di etnia turca Kumyuks, accusata di aver condotto una jihad diretta dai turchi contro la Russia dai tempi dello zar Pietro il Grande. I Kumyuk sono il più grande gruppo etnico turco nel Caucaso settentrionale.

Incolpare la Turchia per il sentimento anti-mobilitazione e anti-Putin nel Caucaso è più che un comodo capro espiatorio. I disordini nella regione vanno alla percezione che Putin ha del Caucaso come il ventre molle della Russia.

Impedire che il sentimento islamista fiorito nella guerra civile siriana si diffondesse nelle regioni musulmane della Russia è stato uno dei motivi per cui Putin è intervenuto militarmente in Siria per garantire la sopravvivenza del presidente siriano Bashar al-Assad.

“Se il regime del Cremlino dovesse vacillare a causa di fattori derivanti dalla guerra in Ucraina, la Russia… potrebbe diventare una versione ipocalorica dell’ex Jugoslavia, incapace di controllare i suoi territori storici nel Caucaso, in Siberia e nell’Asia orientale“, ha affermato lo stratega geopolitico Robert D. Kaplan.

Al di là della difficile situazione dei tartari di Crimea e del sostegno etnico caucasico al sentimento di guerra contro l’Ucraina, gli esiliati uiguri sono un altro gruppo turco che complica la visione della Turchia di un mondo turco.

Gli esiliati sono diventati sempre più espliciti nella loro protesta contro la brutale repressione cinese della minoranza turca nello Xinjiang.

Gli uiguri sono una questione particolarmente delicata per la Turchia e la Cina a causa del supporto turco di lunga data ai loro cugini etnici e del fatto che la Turchia ospita la più grande comunità di esiliati uiguri del mondo. La Cina non accetta di buon grado le critiche straniere.

Più recentemente, la Turchia ha cercato di mettere a tacere le proteste degli uiguri tra le notizie di un allentamento della repressione nello Xinjiang.

La Turchia ha ottenuto punti diplomatici questa settimana organizzando un incontro tripartito informale tra Erdogan, il Presidente azerbaigiano Ilham Aliyev e il Primo Ministro armeno Nikol Pashinyan a margine di un vertice europeo a Praga.

È stato il primo incontro in assoluto tra Erdogan e il signor Pashinyan. La Turchia, che ha sostenuto l’Azerbaigian nella guerra del Caucaso del 2020 contro l’Armenia e ha rinnovato gli scontri a settembre, non ha avuto legami diplomatici o commerciali con l’Armenia dagli anni ’90.

I due Paesi, nonostante le differenze sulla morte di 1,5 milioni di persone secondo l’Armenia furono uccise nel 1915 dall’Impero Ottomano, il predecessore della moderna Turchia, hanno cercato di ristabilire i legami dall’inizio di quest’anno.

Ciononostante, la Turchia deve procedere con cautela nel suo riavvicinamento con l’Armenia per garantire che la sua diplomazia rimanga sincronizzata con l’Azerbaigian, il suo principale alleato nel Caucaso.

Il posizionamento della Turchia come protettore degli interessi turchi e musulmani potrebbe non essere sufficiente per eguagliare i progressi cinesi sul terreno in Asia centrale, anche se trarrà vantaggio dalla corsa per rendere operativo un corridoio di trasporto transeurasiatico alternativo dalla Cina all’Europa che avrebbe aggirato la Russia attraversando le ex repubbliche sovietiche indipendenti.

“La Turchia non ha avuto il tipo di potenza di fuoco economica per spingere nella regione allo stesso modo della Cina”, ha affermato lo studioso Raffaelo Pantucci in un recente webinar, nonostante conduca un vivace commercio con le nazioni dell’Asia centrale.

La Turchia spera che l’enfasi sui legami culturali compensi la sua debolezza economica.

La scorsa settimana, la Turchia è diventata il primo Paese dell’Asia non centrale ad ospitare i World Nomadic Games, una competizione dedicata agli sport etnici turchi. I giochi sono stati aperti da Erdogan, il cui figlio, Bilal, è a capo della World Ethnosports Confederation.

“Ospitare organizzazioni sportive di questa portata è un aspetto cruciale del soft power… Si concentra sul patrimonio immateriale che vale la pena salvare”, ha affermato l’economista sportivo Sabahattin Devecioglu.