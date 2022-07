Il campionato di calcio professionistico ucraino ha svelato i piani per iniziare una nuova stagione il 23 agosto nonostante la guerra in corso con la Russia. Il ritorno della Premier League ucraina, annunciato di recente dal ministro dello Sport ucraino Vadym Gutzeit, riflette la determinazione del Paese a sfidare il Cremlino.

La stagione 2021-22 della Premier League ucraina è stata bruscamente abbandonata a metà febbraio a fine febbraio, poiché la vita di tutti i giorni si è fermata in mezzo allo shock dell’invasione su vasta scala della Russia. Riprendendo le partite della massima serie, le autorità sperano di inviare un messaggio di forza e allo stesso tempo di offrire al pubblico ucraino un benvenuto intrattenimento.

Inutile dire che la sicurezza sarà la priorità assoluta una volta iniziata la nuova stagione. Continuano i colloqui tra le autorità calcistiche ucraine, i funzionari governativi, l’esercito e le forze dell’ordine locali. Secondo Gutzeit, le partite si svolgeranno a porte chiuse negli stadi situati nell’Ucraina occidentale e nella regione di Kiev. Gli stadi ospitanti devono essere in grado di offrire ampie strutture di rifugio antiaereo, con gli ufficiali di gara incaricati di sospendere le partite durante eventuali avvisi di sicurezza.

Con l’economia ucraina in crisi e i problemi di finanziamento che aumentano insieme alle sfide di sicurezza, non tutti i club della Premier League ucraina dovrebbero partecipare alla prossima stagione. FC Mariupol e Desna Chernihiv hanno già confermato che non potranno partecipare.

Altre squadre ucraine si stanno preparando per le campagne nazionali ed europee. Un totale di cinque club ucraini si sono qualificati per le competizioni UEFA in questa stagione. Il campione in carica della Premier League ucraina Shakhtar Donetsk si è assicurato un posto nella fase a gironi della prestigiosa Champions League, mentre la Dynamo Kyiv e altre tre squadre ucraine accederanno alle competizioni UEFA nelle fasi di qualificazione.

Tutte le sfide europee con squadre ucraine si giocheranno fuori dall’Ucraina, in linea con i regolamenti UEFA. Lo Shakhtar giocherà le gare casalinghe di Champions League a Varsavia. Useranno la capitale polacca come base per tutta la stagione, facendo il pendolare attraverso il confine con Leopoli per le partite della Premier League ucraina. L’arcirivale Dynamo Kyiv giocherà i turni di qualificazione alla Champions League a Lodz, con Zorya Luhansk a Lublino e Dnipro-1 in Slovacchia.

La guerra ha avuto un impatto significativo sul numero di giocatori stranieri che esercitano il loro ruolo nella Premier League ucraina. A causa di una combinazione di problemi di sicurezza e incertezza sulle prospettive future, la stragrande maggioranza dei giocatori non ucraini ha ricevuto il permesso dalla FIFA, organo di governo del calcio mondiale, di sospendere i contratti attuali e trovare nuovi club altrove.

Questo esodo è stato particolarmente una cattiva notizia per lo Shakhtar Donetsk, che tradizionalmente ha mantenuto una squadra cosmopolita con un grande contingente brasiliano. Il club sta ora cercando fino a 50 milioni di euro di risarcimento dalla FIFA per le spese di trasferimento perse. Anche gli allenatori dello Shakhtar si stanno preparando ad iniziare la stagione con una squadra prevalentemente ucraina per la prima volta in due decenni.

Nonostante le sfide future, Gutzeit rimane convinto che il lancio di una nuova stagione di Premier League ucraina sia il passo giusto. “Ripristinare il calcio d’élite in Ucraina è molto importante. Nonostante tutto, lo sport ucraino e la voglia di vincere su tutti i fronti non possono essere fermati”, ha scritto di recente. Per condividere questo sentimento positivo con il maggior numero possibile di ucraini, le partite saranno trasmesse in streaming online e trasmesse in diretta sulla TV ucraina.

La squadra nazionale di calcio ucraina ha già dimostrato il potere dello sport di unire la nazione durante la guerra. Nel giugno 2022, l’Ucraina ha giocato una serie di pareggi di qualificazione ai Mondiali che hanno affascinato i fan ucraini e catturato l’immaginazione del mondo degli spettatori. Star player come Oleksandr Zinchenko e Andriy Yarmolenko hanno usato i giochi per agire come ambasciatori sportivi e ricordare al pubblico globale gli orrori che si verificano nel loro paese d’origine a seguito dell’invasione della Russia.

Anche l’estesa comunità calcistica ucraina ha abbracciato con entusiasmo lo sforzo bellico. Nomi familiari come Andriy Shevchenko hanno partecipato ai rally e contribuito alla raccolta fondi, mentre alcuni giocatori e allenatori hanno sospeso la loro carriera sportiva per unirsi ai ranghi dei difensori del Paese.

Non è ancora certo esattamente come sarà la prossima stagione della Premier League ucraina, con molto che dipenderà dalla situazione della sicurezza con l’avvicinarsi del grande calcio d’inizio. Tuttavia, è già evidente che le autorità ucraine, la federazione calcistica e i singoli club condividono tutti l’impegno a riavviare la Premier League ucraina in una forma o nell’altra.

L’attuale lotta dell’Ucraina per la sopravvivenza nazionale contestualizza il dramma spesso esagerato degli sport professionistici. Tuttavia, l’atto stesso di giocare partite di calcio di massima serie sul suolo ucraino servirà da potente simbolo dello spirito indomabile dell’Ucraina e della resilienza del paese. Attraverso le sue stesse parole e le azioni criminali del suo esercito invasore, Putin ha chiarito che intende distruggere lo stato ucraino ed estinguere l’identità ucraina. Gli ucraini ribelli sono ora determinati a mostrare al dittatore russo che non può nemmeno impedire loro di giocare a calcio.

La versione originale di questo intervento è qui.