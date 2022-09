Stati Uniti: un ulteriore studio ha indicato che i pazienti sperimentano benefici dall’uso della cannabis per una serie di condizioni in cui i trattamenti convenzionali si sono rivelati inefficaci o inaccettabili. Il 17% ha dichiarato di aver iniziato a fare uso di cannabis terapeutica dopo una raccomandazione da parte di un operatore sanitario o di un’altra persona fidata, come un familiare. Stati Uniti, è stata lanciata una richiesta di studi clinici randomizzati di alta qualità per determinare se i benefici antinfiammatori del cannabidiolo (CBD) per le malattie cardiache possono essere dimostrati in un contesto reale. I pazienti con cannabis terapeutica in California hanno ottenuto una maggiore protezione dalla discriminazione con la firma della legge AB 1954. La nuova legge proibisce ai medici e ai chirurghi di negare automaticamente il trattamento o la somministrazione di farmaci a un paziente medico qualificato solo sulla base di un test antidroga positivo per il tetraidrocannabinolo (THC) o di una segnalazione di uso di cannabis medica. I federali, in particolare l’agenzia Customs and Border Protection, stanno lottando per determinare la differenza tra marijuana e canapa. La Germania ha importato una quantità record di cannabis per uso medico e scientifico nella prima metà di quest’anno, portando il più grande mercato dell’Unione Europea a eguagliare o forse superare il totale del 2021.

Stati Uniti

Risultati del sondaggio sui benefici della cannabis medica

Un ulteriore studio ha indicato che i pazienti sperimentano benefici dall’uso della cannabis per una serie di condizioni in cui i trattamenti convenzionali si sono rivelati inefficaci o inaccettabili.

Fondata nel 2013, Realm of Caring (RoC) è un’associazione di beneficenza registrata che fornisce informazioni sulle terapie con cannabinoidi. Un ampio studio online condotto da RoC e dai ricercatori della Johns Hopkins University School of Medicine ha rilevato che la cannabis medica aiuta ad alleviare l’impatto di vari disturbi neurologici e disturbi legati al dolore.

La ricerca, che ha coinvolto 808 intervistati, indica che il 77% dei partecipanti ha riportato effetti positivi. In particolare, il 28% ha citato una riduzione del dolore, il 18% un miglioramento del sonno e il 22% una riduzione dell’ansia. Inoltre, il 12% ha riferito di aver ridotto l’uso di altri farmaci, come gli oppioidi. Il 29% degli intervistati ha riportato miglioramenti nella salute mentale.

Tra le ragioni per cui si sono rivolti alla cannabis vi sono l’inefficacia e/o l’intollerabilità dei trattamenti tradizionali (51%), la motivazione derivante dalle rappresentazioni scientifiche o mediatiche positive (29%) e la preferenza per i prodotti naturali (21%). Il 17% ha indicato che la cannabis è stata usata come “ultima risorsa”, o che l’uso è stato principalmente guidato dalla curiosità o da altri fattori.

Il 17% ha dichiarato di aver iniziato a fare uso di cannabis terapeutica dopo una raccomandazione da parte di un operatore sanitario o di un’altra persona fidata, come un familiare.

I partecipanti hanno anche identificato i problemi e le sfide da affrontare nell’uso della cannabis terapeutica, tra cui la ricerca di fornitori di servizi sanitari sufficientemente istruiti e di informazioni sui metodi di consumo più efficaci. Il 16% dei partecipanti ha citato la mancanza di informazioni sul supporto alla cannabis terapeutica e il 12% ha segnalato i costi come una preoccupazione.

I prodotti a base di cannabis medica più utilizzati dai partecipanti sono stati il cannabidiolo (CBD) dominante (58%), principalmente per il trattamento/gestione di disturbi neurologici (38%) o del dolore (25%).

«Questa ricerca mette in luce diverse questioni che noi affrontiamo attivamente, come la fornitura di informazioni alla comunità medica, la collaborazione con aziende di prodotti di qualità per opzioni più accessibili e l’offerta di un supporto gratuito individuale per alleviare gli effetti collaterali indesiderati», ha dichiarato il direttore esecutivo della RoC Sasha Kalcheff-Korn.

La conclusione afferma che i dati indicano la necessità di una maggiore ricerca ed educazione sulla sicurezza e l’efficacia dell’uso di cannabis medicinale/cannabinoidi – un tema comune a molti studi correlati.

Stati Uniti

Necessari studi clinici cardiaci sul cannabidiolo

È stata lanciata una richiesta di studi clinici randomizzati di alta qualità per determinare se i benefici antinfiammatori del cannabidiolo (CBD) per le malattie cardiache possono essere dimostrati in un contesto reale.

Sebbene i dati preclinici possano essere incoraggianti, una recente revisione degli studi esistenti ha rilevato che non è possibile formulare raccomandazioni cliniche sulla base delle prove attualmente disponibili.

Secondo la ricerca presentata alla conferenza dell’American College of Caridiology (ACC) Latin America 2022 Together with CardioAcademic, il CBD ha mostrato risultati promettenti in modelli sperimentali di ischemia e lesione da riperfusione, infarto miocardico, aritmie e condizioni simili alla sindrome metabolica.

«Ciononostante, ci sono poche indicazioni per il suo utilizzo basate su studi clinici validi», ha dichiarato Mario Esteban Zúñiga Ayala, MD, autore principale dello studio.

Nove studi preclinici sono stati inclusi nella revisione del Dr. Zúñiga Ayala, ma dopo una ricerca sistematica del database PubMed fino all’aprile 2022 non sono stati trovati studi di controllo randomizzati di qualità sull’uso del CBD nelle sindromi coronariche acute o croniche.

Il dott. Zúñiga Ayala ha anche affermato che l’interazione del CBD con altri farmaci spesso utilizzati dai cardiologi, come i farmaci anticoagulanti e antiaggreganti, non è nota.

«Se state assumendo altri farmaci, cercate di rivolgervi a uno specialista di cannabis medica che vi consigli se siete candidati ad assumere il CBD», ha detto. «Chiedete sempre le interazioni con i farmaci precedentemente prescritti e non sospendete nessun farmaco prescritto dal vostro medico».

Il CBD è stato spruzzato come una panacea da alcuni – buono per qualsiasi malanno. Ma non è certo questo il caso. Anche se stiamo ancora grattando la superficie degli attributi e delle potenziali indicazioni del cannabidiolo, i consumatori dovrebbero diffidare delle affermazioni fatte e i medici dovrebbero essere consapevoli dell’inaffidabilità, della purezza e del dosaggio del CBD in alcuni prodotti.

A questo proposito, una ricerca condotta lo scorso anno dalla Washington State University indica che l’uso di cannabis terapeutica con vari farmaci da prescrizione può essere accompagnato da rischi significativi, tra cui l’amplificazione degli effetti terapeutici di alcuni farmaci o l’aumento dei loro effetti negativi. In precedenza, i ricercatori del Penn State College of Medicine hanno anche scoperto che i cannabinoidi possono avere un impatto sugli effetti di alcuni farmaci convenzionali da prescrizione.

Stati Uniti

Più tutele per i pazienti di cannabis terapeutica in California

I pazienti con cannabis terapeutica in California hanno ottenuto una maggiore protezione dalla discriminazione con la firma della legge AB 1954.

L’Assembly Bill 1954 è stato introdotto dal membro dell’Assemblea della California Bill Quirk nel febbraio di quest’anno. Successivamente ha superato la legislatura dello stato con un sostegno bipartisan ed è stato firmato dal governatore Gavin Newsom alla fine della scorsa settimana.

La nuova legge proibisce ai medici e ai chirurghi di negare automaticamente il trattamento o la somministrazione di farmaci a un paziente medico qualificato solo sulla base di un test antidroga positivo per il tetraidrocannabinolo (THC) o di una segnalazione di uso di cannabis medica.

In futuro, sarà necessaria una valutazione caso per caso, che includa la determinazione che l’uso di cannabis terapeutica da parte del paziente sia medicalmente significativo per il trattamento o il farmaco richiesto.

L’Assembly Bill 1954 prevede anche protezioni per gli operatori sanitari, stabilendo che medici e chirurghi non devono essere puniti, o negare alcun diritto o privilegio, per aver somministrato un trattamento o un farmaco a un paziente qualificato, a condizione che sia coerente con lo standard di cura.

La scorsa settimana è stata firmata dal governatore Newsom anche la SB988, associata alla legge sull’accesso compassionevole alla cannabis medica, nota anche come “Legge Ryan”. La Legge Ryan, diventata legge l’anno scorso, prevede l’accesso alla cannabis medica per i malati terminali nelle strutture sanitarie per il trattamento e il sollievo dal dolore.

Gli emendamenti apportano alcune modifiche alla Legge Ryan, tra cui:

Abrogazione del requisito che le strutture sanitarie che consentono l’uso della cannabis terapeutica da parte dei pazienti siano conformi ad altri requisiti in materia di farmaci e medicinali, come specificato.

attribuire al paziente o a chi lo assiste la responsabilità dell’acquisizione, del reperimento, della somministrazione e della rimozione della cannabis terapeutica da una struttura di questo tipo

Richiedere che la cannabis terapeutica sia conservata in modo sicuro in ogni momento.

La California è stato il primo Stato americano a istituire un programma per la cannabis terapeutica, originariamente promulgato dalla Proposition 215 nel 1996 e poi dal Senate Bill 420 nel 2003. L’accesso alla cannabis terapeutica è molto facile, ma è necessaria una speciale tessera di identificazione. Le tessere vengono rilasciate attraverso il programma di identificazione della marijuana medica del Dipartimento di Sanità Pubblica della California.

Sebbene la cannabis per uso adulto sia legale anche in California, la tessera esonera i pazienti dal pagamento dell’imposta sulle vendite e sull’uso quando acquistano al dettaglio cannabis medica in varie forme, tra cui materiale vegetale, concentrato, edibili e prodotti topici.

Stati Uniti

I federali vogliono investire in analizzatori di cannabis che li aiutino a distinguere tra canapa e marijuana

I federali, in particolare l’agenzia Customs and Border Protection, stanno lottando (con la “S” maiuscola) per determinare la differenza tra marijuana e canapa. Per risolvere il problema, l’agenzia sta cercando di investire in analizzatori portatili di marijuana che possano aiutarla a distinguere rapidamente tra marijuana e canapa legale a livello federale.

In un recente avviso pubblico, la Customs and Border Protection(a cui ci riferiremo come “federali” e “agenzia” per il resto di questa storia) ha detto che sta sollecitando “dichiarazioni di lavoro” da parte di aziende che producono analizzatori di cannabis che soddisfano le esigenze e gli standard funzionali dell’agenzia, riporta Marijuana Moment.

La dichiarazione non dice specificamente come l’agenzia utilizzerà gli analizzatori, ma afferma che il dispositivo deve avere la capacità di «determinare se il materiale vegetale sospetto o i prodotti fabbricati contengono sostanze chimiche della classe dei cannabinoidi e in quale quantità».

Possiamo supporre come l’agenzia utilizzerà la tecnologia, considerando che ha avuto difficoltà a distinguere la canapa dall’erba da quando il Farm Bill del 2018 è diventato legge. Si può dedurre che gli analizzatori saranno utilizzati nell’ambito di indagini su casi sospetti di contrabbando di marijuana.

L’avviso specifica che il dispositivo deve essere in grado di determinare se un prodotto di cannabis contiene più dello 0,3% di THC in peso secco, il limite federale legale per il THC nella canapa negli Stati Uniti.

I federali hanno anche dichiarato che l’analizzatore deve essere “trasportabile dall’uomo”, con un peso non superiore a 15 libbre. «Deve essere in grado di rilevare almeno nove cannabinoidi elencati in una tabella fornita nell’avviso, tra cui THC delta-9, THC delta-8, CBD, CBN e CBG».

Deve anche essere in grado di identificare l’umidità e il peso secco stimato del materiale di cannabis. Inoltre, un «ciclo di analisi»completo deve durare meno di 12 minuti. L’agenzia ha anche detto che lo schermo dell’analizzatore deve essere a colori e visibile in diversi tipi di illuminazione.

Inoltre, i federali chiedono che il dispositivo visualizzi ogni cannabinoide rilevato da un prodotto e sia in grado di inviare i dati a una chiavetta. Inoltre, deve avere una carica di otto ore, una batteria ricaricabile e una custodia impermeabile per il trasporto.

«L’analizzatore deve essere in grado di memorizzare i dati e i risultati delle analisi a bordo del sistema“, si legge nell’avviso. «L’analizzatore deve essere in grado di visualizzare i risultati delle analisi dei dati memorizzati” e «deve essere in grado di trasferire i file di dati e i risultati a una chiavetta USB».

Il bando prevede che l’azienda incaricata dai federali fornisca una formazione sul funzionamento dell’analizzatore. Tale formazione «deve essere impartita a un livello universitario e universitario di scienze fisiche (ad esempio, chimica) e deve comprendere una revisione del manuale dell’operatore e delle procedure ivi elencate».

È interessante notare che, mentre l’azienda produttrice dell’analizzatore sarà responsabile della formazione, l’agenzia afferma che il governo statunitense fornirà i cannabinoidi da analizzare. Ha.

La scadenza per presentare le dichiarazioni di lavoro sulle capacità di analisi della cannabis è il 2 settembre.

Per quanto riguarda l’analisi della cannabis, nel 2020 il Dipartimento di Giustizia ha assegnato 350.000 dollari al National Institute of Standards and Technology (NIST) per sostenere gli sforzi per «fornire ai laboratori forensi gli strumenti analitici necessari» per distinguere tra marijuana e canapa.

La Drug Enforcement Administration (DEA) ha annunciato separatamente nel 2019 di essere alla ricerca di un dispositivo per «fornire specificità per distinguere tra canapa e marijuana» da quando la prima coltura è stata legalizzata.

Inutile dire che tutti i federali si sono persi quando si tratta di affrontare le sfumature tra canapa e marijuana. Forse il fatto di dover dividere i capelli tra i due parenti delle piante li aiuterà a vedere la qualità da mal di testa del loro stesso progetto e a introdurre un cambiamento.

Germania

Le importazioni tedesche di cannabis crescono mentre la quota di leadership del Canada diminuisce

La Germania ha importato una quantità record di cannabis per uso medico e scientifico nella prima metà di quest’anno, portando il più grande mercato dell’Unione Europea a eguagliare o forse superare il totale del 2021.

I dati dipingono un quadro di un mercato medico che sta crescendo in modo consistente, anche se non al ritmo vertiginoso che alcuni analisti avevano previsto durante la mania del mercato azionario della cannabis del 2018-20.

Dati separati mostrano anche che il ruolo del Canada come primo fornitore del Paese è diminuito mentre si intensifica la competizione per rifornire il pregiato, anche se ancora piccolo, mercato tedesco.

Anche le aziende produttrici di cannabis in Danimarca, Paesi Bassi e Portogallo riforniscono il mercato tedesco.

Le importazioni di fiori secchi ed estratti nei primi sei mesi del 2022 sono state pari a 10.487 chilogrammi (11,6 tonnellate), con un aumento del 6,1% rispetto alla prima metà dello scorso anno, quando erano stati importati 9.840 chilogrammi, secondo i dati dell’Istituto Federale per le Droghe e i Dispositivi Medici (BfArM).

La cannabis essiccata è contabilizzata come peso in chilogrammi, mentre il peso degli estratti è calcolato come quantità di fiori essiccati utilizzati per la produzione degli estratti importati.

In tutto il 2021, la Germania ha importato 20.589 chilogrammi di cannabis per scopi medici e scientifici, un aumento sostanziale rispetto ai 13.346 chilogrammi del 2020.

Nel 2019 la Germania ha importato circa 8.057 chilogrammi di cannabis.

Gli esperti affermano che una quantità imprecisata di prodotto importato viene riesportata in altri Paesi dell’Unione Europea, quindi la cifra delle importazioni non dovrebbe essere usata per misurare le dimensioni del mercato tedesco.

Il Canada viene sfidato

Il Canada è rimasto il primo fornitore della Germania nel 2021, secondo dati separati del governo tedesco.

L’anno scorso, i produttori canadesi autorizzati hanno spedito in Germania 6.493 chilogrammi di fiori ed estratti di cannabis medica, pari a circa un terzo delle importazioni del Paese.

Tuttavia, questa percentuale sta diminuendo.

Dal 2017 il Canada rappresenta il 38% di tutte le importazioni di cannabis terapeutica in Germania, secondo un rapporto del quotidiano Der Spiegel, che cita dati governativi.

I dati suggeriscono che, sebbene il Canada mantenga la sua posizione di leader come esportatore numero 1 in Germania, è sempre più sfidato da altri Paesi, ha dichiarato a MJBizDailyAlfredo Pascual, vicepresidente dell’analisi degli investimenti presso Seed Innovations.

Dopo il Canada, i primi fornitori della Germania nel 2021 sono stati la Danimarca (3.726 chilogrammi, pari al 18,1%), i Paesi Bassi (3.724 chilogrammi, pari al 18%) e il Portogallo (2.413 chilogrammi, pari all’11,7%).

Un’altra ragione della diminuzione del ruolo del Canada nel mix delle importazioni tedesche potrebbe derivare dal fatto che alcune aziende canadesi hanno spostato la produzione dai loro impianti in Europa.

Aurora Cannabis, con sede a Edmonton, Alberta, riforniva il mercato tedesco principalmente dal Canada.

Ma il ricevimento della certificazione GMP (Good Manufacturing Practice) dell’Unione Europea per il suo impianto Aurora Nordicin Danimarca, l’11 settembre 2020, ha permesso all’azienda di «passare la fornitura di prodotto destinato ai mercati dell’UE dagli impianti canadesi a quelli nordici», secondo quanto riportato in un documento normativo.