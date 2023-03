I bambini scomparsi dell’Ucraina: indagando i crimini di guerra russi

Dopo aver ascoltato le prove che hanno condannato Adolph Eichmann, Hannah Arendt ha capito non la mostruosità del male ma la sua banalità. Mentre la sua frase potrebbe essere usata oggi per sminuire il criminale, la sua terribile verità è che i partner e i facilitatori dei crimini di guerra incorporano il male nelle vite ordinarie che altrimenti avrebbero potuto essere basate sui principi. Potrebbe essere proprio questa banalità che ha colto il Presidente Vladimir Putin e una circolo speciale intorno a lui in un crimine contro l’umanità.

Putin ha usato il nazionalismo russo per creare un sostegno indiscusso per tutte le sue azioni. La sua carriera coincide con l’ascesa di Kirill, Patriarca di Mosca e di tutta la Rus’, nella Chiesa ortodossa russa. Come metropolita di Smolensk e Kaliningrad nel febbraio 2000, Kirill pubblicò un lungo e ponderato saggio chiedendo se il liberalismo occidentale potesse essere riconciliato con il cristianesimo ortodosso. Boris Eltsin aveva tentato caoticamente di fondere i due e ora Putin stava prendendo il sopravvento. Kirill ha concluso che il liberalismo dava il primato all’individuo e non aveva il concetto di peccato, quando ciò che era richiesto all’individuo per andare in paradiso era riconoscere che era nato nel peccato e che aveva bisogno del collettivo per vivere una vita di assoluzione.

Kirill ha fornito a Putin la motivazione per un lungo governo autoritario. All Rus’ (всея Руси) nel titolo di Kirill ha assunto una nuova rilevanza. Inizialmente e insolitamente, Putin si è impegnato in azioni anti-gay e anti-punk che non erano politicamente necessarie. Ha anche costruito un’enorme statua di San Vladimir accanto al Cremlino e ha assistito alla sua dedicazione da parte di Kirill. Kirill ha sostenuto l’invasione dell’Ucraina da parte di Putin. In una conversazione su Zoom con papa Francesco, Kirill ha affermato che era necessario sradicare i nazisti e opporsi alla NATO. Le chiese ortodosse russe in Ucraina sono state utilizzate per esercitare influenza e sono state accusate di cospirazione. Kirill potrebbe aver avuto anche un’agenda religiosa: la chiesa ucraina ha trasferito la sua fedeltà direttamente a Costantinopoli e lui la rivuole indietro.

Un aspetto degli anni di Eltsin fu il crollo delle istituzioni che si erano sviluppate in epoca sovietica. Un triste esempio è stato lo stato degli orfanotrofi russi. Si sviluppò un vivace business, facilitando l’adozione di orfani russi da parte di coppie occidentali, in particolare dagli Stati Uniti. Quando una coppia americana ha restituito la figlia adottiva dopo tre anni perché temeva che potesse fare del male, o addirittura uccidere, il fratello adottivo, ha fatto notizia in tutto il mondo .

Il destino degli orfani russi è diventato politicizzato. Nel dicembre 2012, il presidente Obama ha firmato il Magnitsky Act, che ha consentito all’amministrazione di applicare sanzioni contro funzionari governativi stranieri, non solo russi, accusati di reati contro i diritti umani. Mentre l’atto ha anche abrogato le sanzioni che erano state precedentemente dirette contro i funzionari sovietici accusati di antisemitismo, è stato ritenuto anti-russo da Putin e ha reagito vietando alle coppie americane di adottare bambini russi. Kirill ha fatto appello ai russi ortodossi per costruire una nuova tradizione di adozione di orfani per salvare le loro anime. All’epoca, le famiglie russe adottavano meno del 7% degli orfani istituzionalizzati.

Pochi anni dopo, Putin ha nominato Anna Kuznetsova, una parlamentare di destra radicale, sua commissaria per i diritti dei bambini. È stata una nomina controversa che è stata contestata durante il suo mandato dai gruppi per i diritti delle donne russe. Kuznetsova è sposata con un prete ortodosso, che presta servizio nell’iconica cattedrale di San Basilio di Mosca, e hanno sette figli. In qualità di commissario, ha istituito un consiglio consultivo che comprendeva una preponderanza di sacerdoti e attivisti della Chiesa ortodossa russa. Nel 2019, Kuznetsova ha visitato la Siria e ha incontrato Bashar al-Assad per negoziare il ritorno dei figli dei combattenti ceceni, un intervento che è stato applaudito dal leader ceceno Ramazan Kadyrov.

Kuznetsova è tornata alla Duma nel 2021 ed è stata sostituita come commissario da Maria Lvova-Belova, che come il suo predecessore è una politica di destra. Anche lei sposata con un prete ortodosso, Lvova-Belova è madre di una giovane famiglia numerosa, avendo adottato 18 dei suoi 23 figli. Il 9 marzo dello scorso anno, Lvova-Belova ha incontrato Putin nel suo ufficio. Il loro incontro è stato fotografato e una trascrizione della loro conversazione è disponibile sul sito presidenziale. Descrive in dettaglio il loro piano per rimuovere i bambini dalle aree occupate dell’Ucraina. Lvova-Belova ha detto a Putin di aver già incaricato i commissari regionali delle autorità di occupazione di trovare i bambini “nei campi, nelle stazioni e nei rifugi”. Lo sforzo è descritto come comprensivo e protettivo, nel caso in cui i bambini “abbiano bisogno di occhiali o assistenza medica”. Poi chiede a Putin se i cittadini russi, “che hanno un grande cuore”, potrebbero adottare gli orfani. Putin ha firmato a maggio un decreto che facilita le adozioni. Lvova-Belova ha pubblicizzato come esempio la sua adozione di un bambino dalla città conquistata di Mariupol. Non è stato fatto alcuno sforzo per nascondere l’allontanamento dei bambini dall’Ucraina. Viene invece utilizzato per umanizzare una guerra brutale. La conversazione tra Putin e Lvova-Belova è una danza su trampoli progettata per coprire completamente l’argomento.

Un anno dopo l’incontro di Putin con Lvova-Belova, la Corte penale internazionale ha emesso mandati di arresto per entrambi per “crimine di guerra di deportazione illegale di (bambini) e trasferimento illegale di (bambini) dalle aree occupate dell’Ucraina alla Russia Federazione.” Sono stati raccolti molti resoconti che documentano il rapimento di specifici bambini e questi resoconti sono coerenti con il piano Putin/Lvova-Belova. Reti di chiese ucraine nascondono i bambini dai rapitori. I posti di blocco filo-russi hanno individuato i cristiani delle chiese, diverse da quelle affiliate a Mosca, per un trattamento più duro. La CPI non può perseguire in contumacia ed è improbabile che uno degli imputati visiti mai uno dei paesi che sostengono la corte. L’ICC ha chiesto fondi per continuare a raccogliere prove. La London Metropolitan Police, come le forze di altre giurisdizioni, aveva un’unità per i crimini di guerra. Il suo ultimo caso ha portato alla condanna del bielorusso Anthony Sawoniuk, 50 anni dopo aver assassinato ebrei nel suo villaggio durante la seconda guerra mondiale.

Il Met ha lanciato un sito web in inglese, russo e ucraino per raccogliere prove di crimini di guerra. La guerra ingiustificata, l’uso indiscriminato delle armi e l’assassinio di prigionieri sono evidenti crimini di guerra, ma difficili da perseguire. D’altra parte, il rapimento e la russificazione dei bambini ucraini richiede una grande cospirazione di pia razionalizzazione. I mandati della Corte penale internazionale hanno messo in guardia il personale dell’esercito, i membri del consiglio di commissione, i commissari regionali, gli assistenti sociali, gli organizzatori dei campi, i direttori degli orfanotrofi e i genitori adottivi. Quasi certamente, alcuni degli autori tenteranno la fortuna di visitare o emigrare in una giurisdizione della Corte penale internazionale. Per lo meno, i mandati della CPI dicono alle vittime minorenni, e ai loro carcerieri, che non sono stati dimenticati.