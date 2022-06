L’orologio Huawei offre una vasta gamma di funzioni per aiutarti a rimanere in forma. Dalla variabilità della frequenza cardiaca a VO2 Max, questo orologio può tenervi motivati e informati allo stesso tempo. Ha anche un GPS integrato per una facile navigazione e una funzione di allenamento guidato per aiutarti a rimanere in pista durante l’allenamento. Oltre alle molte funzionalità, Huawei watch offre anche una pletora di opzioni e strumenti di personalizzazione.

VO2 Massimo

Quando si tratta di misurare il vostro VO2 Max, ci si potrebbe chiedere se si può effettivamente ottenere gli stessi risultati con un orologio sportivo. Mentre le misurazioni VO2 max sono tradizionalmente eseguite in laboratorio, Huawei Watch utilizza un algoritmo per calcolare il VO2 max in base alla velocità, al pulsometro e ad altri fattori. Questo è simile al sistema utilizzato da altri orologi sportivi, che richiedono misuratori di potenza per calcolare gli stessi risultati.

Il VO2 Max sul Huawei Watch è una rappresentazione accurata del vostro livello di forma fisica. Vi darà una migliore idea di quanto sforzo si sta esercitando durante l’allenamento. Quando si tratta di VO2 Max su Huawei Watch, è fondamentale trovarne uno compatibile con il tuo stile di vita. Se siete in esecuzione, un orologio che supporta VO2 Max è un must. Usarlo è un ottimo modo per tenere il passo con il vostro regime di allenamento.

GPS integrato

L’orologio Huawei ha un GPS integrato, che è un grande vantaggio per i corridori e altri appassionati di fitness. Inoltre è dotato di monitoraggio della frequenza cardiaca e una varietà di modalità sportive. L’orologio tiene traccia anche il sonno e offre una varietà di modalità di allenamento. Se sei un maniaco del fitness e vuoi un orologio elegante che monitora i tuoi progressi, l’orologio di Huawei ha tutte le funzionalità di cui hai bisogno.

Huawei Watch 2 è dotato di GPS integrato, sensore IMU a 6 assi e sensore della frequenza cardiaca TruSeen 4.0. L’applicazione è facile da navigare. Include grafici, dettagli sui tuoi allenamenti e informazioni generali sulla tua attività. Puoi anche scegliere tra il monitoraggio della corsa, del ciclismo o del nuoto in acque libere, che ti fornisce metriche dettagliate sul tuo esercizio.

L’orologio Huawei ha un touchscreen da 1,2 pollici ed è disponibile in due colori: nero o bianco. Ha anche un microfono e un altoparlante ed è compatibile con molti sistemi operativi diversi. L’orologio può visualizzare le notifiche e include un lettore musicale integrato. Dispone anche di un pulsante SOS di emergenza e modalità di rilevamento caduta. Questo dispositivo non è solo un accessorio di moda, ma può fare una grande differenza nella tua vita quotidiana.

Variabilità della frequenza cardiaca

HRV è la variabilità della frequenza cardiaca nel tempo. Gli smartwatch, come Huawei Watch 3, possono misurare la variabilità della frequenza cardiaca in modo molto accurato. Questi dispositivi sono basati su un metodo ECG, il che significa che possono rilevare i battiti cardiaci in pochi millisecondi ed eseguire l’analisi HRV per la maggior parte degli utenti. Questo articolo fornisce informazioni su HRV e come aumentare il vostro HRV con questi dispositivi.

L’app Huawei Health ha molte opzioni per monitorare la frequenza cardiaca, incluso il monitoraggio della frequenza cardiaca in tempo reale, continuo e intelligente. Huawei Watch include anche una funzione opzionale chiamata Smart heart rate measurement, che regola automaticamente l’intervallo in base all’intensità della tua attività. La frequenza cardiaca durante il riposo è un indicatore importante della salute cardiovascolare, quindi è importante monitorarlo. Il momento migliore per misurare questo è subito dopo ti svegli.

HRV è una metrica comune per il monitoraggio della frequenza cardiaca. Huawei Watch GT Runner utilizza otto sensori disposti in un modello circolare per misurare la frequenza cardiaca. Questo sistema è preciso come una fascia toracica e utilizza algoritmi avanzati per ottimizzare il segnale. Se vuoi migliorare il tuo HRV, dovresti considerare l’acquisto di Huawei Watch GT Runner. Se non puoi permetterti una fascia toracica, questo orologio è un’ottima scelta.

Allenamenti guidati

Se stai cercando un modo per rimanere in forma e rimettersi in forma, il fitness tracker di Huawei è proprio quello che stai cercando. La serie GT di Huawei fitness tracker sono progettati per guidare l’utente attraverso vari corsi di corsa, oltre ad offrire allenamenti bite-sized. Huawei watch guida gli allenamenti combinando la considerazione scientifica con l’esperienza dell’utente. La GT3 dispone di una funzione di monitoraggio dell’allenamento aggiornata con oltre 100 modalità di allenamento, tra cui 18 esercizi professionali e 12 allenamenti all’aperto.

Le funzioni fitness di Huawei Watch Fit includono 96 modalità di allenamento e monitoraggio avanzato dei dati. L’orologio può aiutarti a raggiungere una vasta gamma di obiettivi di fitness, come la perdita di peso e l’aumento della massa muscolare. L’orologio può anche tenere traccia di una vasta gamma di attività, comprese le attività principali, e fornisce promemoria per quando è necessario alzarsi in piedi. È possibile scegliere le modalità che funzionano meglio per le vostre esigenze specifiche. Huawei Watch Fit supporta le modalità di allenamento standard e avanzate, tra cui allenamento della forza, cardio e abs.