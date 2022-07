Gli auricolari wireless Huawei vi offrono alte prestazioni e funzionalità avanzate, a un rapporto qualità prezzo imperdibile. Sono dotati di un’avanzata tecnologia di cancellazione del rumore, comandi touch, funzioni automatiche e doppio driver. Sono facili da indossare, si mettono in pausa quando li rimuovi e si avviano automaticamente quando li metti nelle orecchie.

Rendono una qualità del suono eccezionale e riproducono i principali tipi di formato audio, compresi LDAC e HWA. Chiunque stia cercando un ottimo paio di auricolari wireless da abbinare al proprio telefono Android o – meglio ancora Huawei – dovrebbe prenderli in considerazione. Se volete scoprire di più sugli Huawei Freebuds Pro 2 la recensione seguente chiarirà ogni dubbio.

Caratteristiche e prestazioni

Dalla marca Huawei ci si aspettano tecnologie intelligenti e user-friendly e gli auricolari FreeBuds Pro 2 non fanno eccezione. Una caratteristica interessante è la possibilità di abilitare, per entrambi gli auricolari, la funzione automatica, che mette in pausa la musica non appena si rimuove dall’orecchio un auricolare. Continueranno la riproduzione, quando vengono indossati di nuovo.

Lo stelo presenta un’area sensibile al tocco su entrambi i lati, che si può usare, come dicevamo, per riprodurre e mettere in pausa la musica, saltare i brani, gestire la cancellazione del rumore e regolare il volume.

Qualità del suono

La qualità del suono è senza nessun dubbio eccellente. La combinazione del potente driver dinamico da 11 mm con la membrana planare rende un’ampia gamma di risposta in frequenza. In effetti, riproducono bassi fino a 14 Hz, una soglia di molto inferiore a quello che l’orecchio umano può sentire.

La membrana planare super reattiva permette di godere di note basse potenti e frequenze alte nitide e pulite. Il palcoscenico audio è estremamente ampio: gli elementi sonori si spostano nitidamente dall’estrema sinistra e destra con un effetto tridimensionale e realistico.

Cancellazione dei rumori

Anche la funzione di cancellazione del rumore è molto efficace: sarà in grado di eliminare molto del rumore esterno che vi circonda. Le singole voci e i rumori ad alto impatto saranno ridimensionati di molto. Un fattore interessante è che si può modificare il livello di cancellazione del rumore manualmente, oppure è possibile impostare la modalità automatica, all’interno dell’App.

Con questa, saranno gli auricolari wireless a impostare il livello di cancellazione in base al livello di rumore che hai intorno, in tempo reale. Lo fanno grazie ai quattro microfoni presenti su ciascun auricolare, che rilevano e regolano la portata di cancellazione, senza che dobbiate fare nulla.

Design

Gli HUAWEI FreeBuds Pro 2 mantengono lo stesso design con stelo quadrato della prima generazione, ma sono, come la custodia, più eleganti, piccoli e leggeri. Risultano, quindi, più facili sia da trasportare che da indossare. Sono ben progettati in termini di vestibilità e sicurezza. La combinazione dell’involucro arrotondato e della morbida punta in silicone, si adatta bene a ogni tipo di orecchio. Hanno un’ottima tenuta, sono ben bilanciati e non generano pressione.

Conclusioni

Ci sono ben poche cose da ridire sui HUAWEI FreeBuds Pro 2. Forse lo stelo avrebbe dovuto essere un po’ più spesso, per facilitare le funzioni touch. La durata della batteria poteva essere un po’ più lunga ma, disattivando alcune funzioni (come la cancellazione del rumore o la funzione SmartHD) è possibile ottimizzarla e godere di un’autonomia che supera le 4 ore.

Si può concludere dicendo che per funzionalità, qualità del suono e cancellazione del rumore, gli auricolari wireless Freebuds Pro 2 di HUAWEI sono un’opzione interessante. Possono soddisfare la maggior parte degli utenti, soprattutto chi cerca tecnologie smart e qualità del suono. Se sei anche tu uno di loro, acquista huawei freebuds pro 2.