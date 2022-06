Huawei ha elencato molte offerte e sconti per i suoi auricolari. Una serie di altre caratteristiche di questo auricolare includonouna modalità di consapevolezza e una durata della batteria fino a otto ore.

Qualità del suono

Ci sono alcune caratteristiche che vale la pena menzionare. Di seguito sono riportate le caratteristiche degli Auricolari Huawei che dovresti cercare.

Le cuffie FreeBuds Pro di Huawei sono vere wireless. Sono dotati di grande comfort e qualità del suono grazie alla loro tecnologia audio lossless. Nei test, li abbiamo provati con un telefono Huawei P40 Pro con effetti sonori Histen, oltre a un telefono Android con miglioramento Dolby. Queste cuffie sono buone per gli audiofili.

Gli auricolari Huawei sono molto confortevoli e offrono un suono di alta qualità. La durata della batteria è ragionevole e i controls sono facili da usare. Il design di questi auricolari li rende comodi da indossare anche se non sei molto attivo. Inoltre, sono resistenti all’acqua. Sono una buona scelta per uso personale e viaggi, e sono una buona opzione per qualsiasi budget.

La tecnologia di cancellazione del rumore di Freebuds 4i è eccezionale. Bloccano una vasta gamma di rumori. Usandoli in ambienti esterni, possono aiutare a bloccare una vasta gamma di suoni. La maggior parte delle aziende fatica a far funzionare questa tecnologia, ma la cancellazione del rumore di Huawei non compromette la qualità del suono. Quindi vale la pena l’investimento. Se stai cercando un ottimo paio di auricolari, non guardare oltre Huawei.

Durata della batteria

La durata della batteria degli auricolari Huawei è abbastanza soddisfacente, con le cuffie FreeBuds 4 dell’azienda che durano più di sette ore sul volume 50%. Ci sono voluti circa 32 minuti per caricare da 0% a 100%, e la custodia degli auricolari aveva circa l’ 87% di carica della batteria quando ho finito. La batteria può essere ricaricata fino a sei volte. Gli auricolari sono forniti con una custodia di ricarica USB-C, che consente anche di utilizzarli in modalità wireless.

Un’altra caratteristica dei nuovi auricolari FreeBuds 5i di Huawei è che si adattano perfettamente al condotto uditivo e hanno un design ‘bud‘ in silicone. Il driver dinamico 10mm, che si trova in altri auricolari wireless ad alte prestazioni, offre la cancellazione attiva del rumore a 42 decibel. Touch control è incluso anche, rendendo più facile cambiare le tracce. I FreeBuds 4 sono una buona scelta se stai cercando un paio di cuffie di alta qualità.

Cancellazione del rumore

Usano la tecnologia Open-fit ANC 2.0. Gli auricolari Huawei a cancellazione di rumore possono essere la scelta migliore per coloro che amano ascoltare musica mentre sono in viaggio. I FreeBuds 3 di Huawei sono auricolari simili agli AirPod con compatibilità Android. Come tali, questi sono una raccomandazione immediata per gli utenti Huawei.

I design degli auricolari Huawei a cancellazione di rumore sono disponibili in una varietà di stili e fasce di prezzo. In generale, il design in-ear offre una migliore cancellazione del rumore. Tuttavia, se stai cercando una coppia comoda e versatile, Huawei FreeBuds 4i è un’ottima scelta. Con una durata della batteria extra-large, questi auricolari potrebbero essere l’opzione migliore per te.

Design

Le cuffie FreeBuds 4i sono un’altra opzione eccellente di Huawei. Il loro design a forma ovale è ispirato alle spiagge di sabbia nera dell’Islanda. Sono disponibili in nero e oro. Sono dotati di tecnologia ANC, che si rivolge agli ambienti rumorosi. Quindi, offrono un suono cristallino. Il FreeBuds 4i viene fornito con un caso magneticamente collegato. Se si desidera caricare loro mentre si cammina, in esecuzione, o di lavoro, si può contare su di loro per farti divertire.

Le cuffie Freebuds Lipstick di Huawei presentano un design ergonomico aperto. Dispongono inoltre di un EQ AEM, che rileva la forma del canale uditivo e determina l’EQ di elaborazione più appropriato per ciascun orecchio.

Una delle migliori caratteristiche di Huawei Freebuds è la loro custodia di ricarica magnetica. La cassa è realizzata in acciaio inossidabile resistente alla corrosione e lucidata per un tocco morbido. Il caso stesso ha due magneti nella parte inferiore e produce un rumore di clic quando si carica. Oltre alla custodia di ricarica magnetica, gli auricolari sono impermeabili. Il design è facile da usare e offre praticità. Oltre a questo, il Huawei Freebuds dispone di cancellazione attiva del rumore.

I Freebuds 4 sono estremamente comodi da indossare. Non tendono a cadere. Il design semi-aperto significa che non causano affaticamento dell’orecchio. Il loro gambo lungo li fa sentire praticamente senza peso. Sono facili da collegare tra loro e possono anche essere collegati tra loro. Si riconnettono anche quando sono separati. Questa funzione è particolarmente utile per le persone che viaggiano frequentemente. Questi auricolari di Huawei saranno una gradita aggiunta ai tuoi viaggi.