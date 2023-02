Hong Kong: un altro colpo allo Stato di diritto al tramonto

L’ultimo sviluppo legale di Hong Kong presenta evidenti parallelismi con la prima crisi costituzionale post-1999. In entrambi i casi, il governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong non era soddisfatto di una decisione della Corte d’appello finale della regione e ha chiesto a Pechino di intervenire per fornire un’interpretazione autorevole della legge. In entrambi i casi Pechino lo ha fatto, annullando di fatto il tribunale di Hong Kong.

Nell’ultima sentenza di questo tipo, l’effetto è che l’ex magnate dei giornali pro-democrazia Jimmy Lai perde la possibilità di essere rappresentato dal suo avvocato britannico, Tim Owen, nel suo imminente processo per la sicurezza nazionale. Non è raro che avvocati stranieri compaiano a Hong Kong con il permesso del tribunale e diversi tribunali hanno dato il via libera. Ma non doveva essere.

Lai, un eminente critico del Partito comunista cinese e vincitore del premio per la libertà di stampa , è già in prigione. Le sue famose testate Apple Daily e Next Digital sono chiuse dopo continue campagne di demonizzazione da parte dei media statali cinesi e “legislazione” da parte delle autorità di Hong Kong. In precedenza ha scontato condanne per riunione illegale dopo aver preso parte a manifestazioni a favore della democrazia e attualmente sta scontando cinque anni per una discutibile condanna per frode. Ora è accusato di collusione con forze straniere ai sensi della legge sulla sicurezza nazionale imposta agli hongkonghesi nel 2020 .

La sentenza è stata possibile perché la legge sulla sicurezza nazionale non è un prodotto del Consiglio legislativo di Hong Kong, ma una delle poche leggi nazionali cinesi applicate a Hong Kong su cui Pechino mantiene l’autorità interpretativa. L’attuazione e l’applicazione quotidiana di queste leggi è lasciata alle istituzioni di Hong Kong, ma il potere ultimo di dettarne il significato spetta al Comitato permanente del Congresso nazionale del popolo (NPCSC). Sebbene questa istituzione sia collegata alla principale legislatura cinese, assomiglia a un organo sovralimentato del governo esecutivo nel suo potere di emanare regolamenti di ampia portata.

La Basic Law, la quasi-costituzione di Hong Kong, è anche una legge nazionale, dando a Pechino un’ampia influenza sul sistema legale di Hong Kong nel suo complesso, poiché tutte le leggi locali devono essere coerenti con la Basic Law.

La situazione fa luce sul contesto legale unico della Hong Kong cinese e della Cina stessa, distinta dai sistemi di governo democratici occidentali. Le decisioni della corte d’appello finale non sono infatti definitive ma possono essere annullate da un’autorità superiore non giudiziaria. I poteri interpretativi dell’autorità superiore non sono proceduralmente circoscritti, ma autonomi e possono essere invocati su richiesta del giudice, dell’esecutivo o d’ufficio. Inoltre, l’interpretazione legislativa nella tradizione cinese non si limita all’interpretazione testuale, ma include il potere di aggiungere e modificare il testo – effettivamente per legiferare in retrospettiva.

In questo caso, la sentenza dell’NPCSC richiede ai tribunali di inviare tutti i casi di sicurezza nazionale al capo dell’esecutivo, che è a capo del governo di Hong Kong, per ricevere istruzioni preliminari sulla loro gestione. Data l’opinione del governo secondo cui gli avvocati stranieri rappresentano una minaccia alla sicurezza nazionale, il risultato in situazioni come quella di Lai è un fatto compiuto .

Se i tribunali non seguiranno questo processo, il Comitato per la salvaguardia della sicurezza nazionale interverrà per risolvere la questione. Il Comitato è guidato dal capo dell’esecutivo insieme al rappresentante formale di Pechino a Hong Kong e le sue decisioni richiedono piena obbedienza senza possibilità di revisione giudiziaria.

Alcuni hanno suggerito che la sentenza NPCSC conferisse potere all’amministrazione locale. Ma collocava saldamente l’autorità nel ramo esecutivo, una calibrazione dell’equilibrio di potere coerente con il sistema della Cina continentale e che rifletteva la sempre maggiore affidabilità politica e la volontà dell’esecutivo di Hong Kong di lavorare per gli obiettivi di Pechino. Alcuni hanno anche affermato che la sentenza ha evitato di danneggiare la magistratura di Hong Kong, nonostante contraddicesse di fatto la più alta corte della regione. Il solo fatto dell’intervento fornisce un’ulteriore prova che Pechino è disposta a rendere reale la sua dichiarazione secondo cui Hong Kong non ha separazione dei poteri.

L’indipendenza e l’autorità giudiziaria sono inevitabilmente diminuite da questo tipo di intervento, e queste non sono le uniche preoccupazioni derivanti dalla persecuzione di Jimmy Lai. Il segretario alla giustizia di Hong Kong può continuare a migliorare il suo stato di diritto a chiunque lo ascolti. Ma dove i tribunali sono annullati da un decreto esecutivo, dove il diritto alla rappresentanza legale non include il diritto a un avvocato di scelta, e dove l’uguaglianza davanti alla legge è revocata quando sono interessati i critici dello stato, lo stato di diritto ha perso terreno per politica autoritaria .

Tutto ciò fa ben sperare per gli imminenti processi per la sicurezza nazionale di 47 pan-democratici accusati di sovversione del potere del governo per le elezioni primarie non ufficiali tenutesi nel 2020, oggetto di paranoia e biasimo in Cina e ora anche per i leader di Hong Kong, renderà la definitiva frantumazione della diversità politica autoctona di Hong Kong un atto di pura violenza domestica. I sistemi legali di Hong Kong e della Cina fanno un altro passo avanti verso l’armonizzazione.