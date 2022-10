Hong Kong: la repressione giudiziaria diventa la norma

Il 26 settembre 2022 un professore universitario, due ex legislatori, un cantante cantopop e un cardinale cattolico sono stati accusati dal governo di Hong Kong di non aver registrato un fondo di aiuti umanitari presso la polizia. I cinque imputati -il cardinale Joseph Zen, 90 anni, la cantante Denise Ho, il professore di studi culturali Po-Keung Hui e gli ex legislatori Margaret Ng e Cyd Ho- sono noti sostenitori del movimento pro-democrazia di Hong Kong.

I cinque hanno fondato il 612 Humanitarian Relief Fund, nel 2019, per assistere i manifestanti che hanno dovuto affrontare difficoltà finanziarie nel cercare assistenza legale e medica durante il movimento di sei mesi contro l’estradizione. Il Fondo ha inoltre sponsorizzato varie attività della società civile, comprese manifestazioni pacifiche e advocacy internazionale. Attingendo al continuo sostegno popolare tramite il crowdfunding, il Fondo ha aiutato più di 14.000 manifestanti e civili coinvolti nel movimento del 2019.

Il Fondo ha deciso di cessare l’attività alla fine del 2021 sotto la pressione politica della National Security Law (NSL), che è stata promulgata e imposta a Hong Kong, da Pechino, nel 2020. I cinque imputati, che servono come amministratori del Fondo, sono ora indagati dalla polizia di sicurezza nazionale per presunta collusione con forze straniere.

La repressione giudiziaria è diventata la norma da quando la NSL è stata promulgata due anni fa. La legge ha introdotto quattro reati: secessione, sovversione, atti terroristici e collusione straniera. Queste categorie sono definite in modo ampio e possono essere applicate a molte attività non violente della società civile.

La NSL può essere considerata una rappresaglia per il sostegno persistente alle proteste antiautoritarie, alle primarie pro-democrazia, alle lobby internazionali e agli scioperi generali del lavoro durante le proteste contro la legge sull’estradizione.

Negli ultimi due anni, il governo locale ha utilizzato la NSL e altre leggi draconiane, inclusa la ripresa del reato di sedizione nel 2019, per arrestare e accusare più di 200 cittadini. Ciò include ex legislatori, attivisti politici, giornalisti, studiosi, studenti delle scuole superiori e cittadini comuni. A più della metà degli arrestati è stata negata la libertà su cauzione e sono in attesa di processo da più di un anno.

Oltre 10.000 cittadini sono stati arrestati nel movimento contro l’estradizione e più di 2000 manifestanti -che ora sono considerati prigionieri politici– sono stati incarcerati per anni.

Sebbene Hong Kong abbia ottenuto un riconoscimento globale per la qualità del suo stato di diritto e dei tribunali indipendenti, molte leggi draconiane rimangono sui libri. Queste leggi ora servono come strumenti di repressione. Il governo sta ripristinando numerose leggi coloniali per punire attivisti pacifici e sindacalisti per aver pronunciato discorsi pubblici contro il governo e aver pubblicato opere etichettate come sediziose .

La NSL ha indebolito l’indipendenza della magistratura a Hong Kong in diversi modi. Il capo dell’esecutivo di Hong Kong può ora selezionare i giudici per gestire i casi di sicurezza nazionalesenza previa consultazione con il capo della giustizia. Il Segretario alla Giustizia, che funge da capo del pubblico ministero, può rimuovere il banco della giuria da un processo di sicurezza nazionale senza l’approvazione del tribunale. Gli imputati per la sicurezza nazionale nel tribunale di Hong Kong possono essere processati segretamente o inviati nella Cina continentale per essere processati su richiesta dell’agenzia di sicurezza nazionale cinese.

La Legge fondamentale, che funge da mini-documento costituzionale che mantiene la politica di Hong Kong ‘Un Paese, due sistemi‘, impone che i trattati internazionali sui diritti umani rimangano in vigore e che i tribunali locali godano del potere di revisione giudiziaria. Ma ora la NSL imposta dalla Cina può essere utilizzata per ignorare le leggi locali. Il governo centrale è stato in grado di annullare le sentenze dei tribunali locali emettendo interpretazioni vincolanti della Legge fondamentale, indebolendo la capacità dei tribunali locali di salvaguardare le libertà individuali e i diritti fondamentali.

Sembra che non ci sia fine a tale repressione giudiziaria poiché sia le autorità di Pechino che quelle di Hong Kong sembrano continuare la loro strategia. Continuano gli arresti e le persecuzioni di dissidenti politici a Hong Kong e le date di molti processi alla sicurezza nazionale rimangono sconosciute. Finché i prigionieri politici sono incarcerati o tenuti in carcere, il governo può continuare a indebolire le capacità della società civile. Nel 2022, più di 100 organizzazioni della società civile e sindacati sono stati sciolti o chiusi sotto la minaccia della NSL.

L’NSL ha anche rimodellato i tribunali locali, che non tutelano più i diritti umani internazionali e processi equi. Nel novembre 2021, i tribunali locali hanno condannato l’attivista 31enne Ma Chun Man a cinque anni e nove mesi per incitamento alla secessione per aver semplicemente tenuto discorsi pubblici. I tribunali promuovono anche la repressione giudiziaria negando la libertà su cauzione agli imputati della sicurezza nazionale e imponendo pesanti punizioni ai dissidenti politici.

All’inizio del 2022, due giudici britannici si sono dimessi dalle loro posizioni nella massima corte di Hong Kong, criticando lo stato delle libertà civili e dello stato di diritto alla luce dell’NSL. La loro partenza ha segnato una nuova era per Hong Kong, 25 anni dopo il passaggio di consegne dal dominio britannico.

Più le autorità cinesi e di Hong Kong politicizzano i tribunali locali, meno sarà possibile per loro mantenere la fiducia pubblica e globale nel sistema legale di Hong Kong e nel futuro della città all’ombra della Cina.