Holodomor: come la politica di collettivizzazione di Stalin ha ucciso milioni di ucraini

L’anno 1933 è passato alla storia come l’anno della scarsità in tutto il mondo e l’anno di Adolf Hitler. Per le strade delle città americane ed europee, molte persone hanno perso il lavoro a causa della Grande Depressione del 1929-1933. I cittadini attendevano in fila per ore per i beni di prima necessità: pane, farina, zucchero, olio, tè. Hitler e il suo movimento nazista salirono al potere in Germania su un’ondata di insoddisfazione per la crisi economica nel 1933.

Allo stesso tempo, mentre nella primavera del 1933 l’opinione pubblica mondiale era ipnotizzata dalla crisi economica e dalla povertà nel mondo occidentale e dall’apparizione del non convenzionale cancelliere tedesco Hitler, qualcosa di terribile stava accadendo nel “primo stato di operai e contadini”, l’Unione Sovietica. Paradossalmente, la crisi del capitalismo mondiale è stata celebrata per le strade di Mosca, che la leadership sovietica considerava foriera di una rivoluzione socialista globale. I politici e i media sovietici hanno celebrato a gran voce i risultati sovietici nell’industrializzazione e nella collettivizzazione. Tuttavia, cattive politiche economiche, e specialmente la politica di collettivizzazione, crearono una situazione molto peggiore nell’Unione Sovietica che nel mondo capitalista.

L’anno 1933 – l’anno della crisi del capitalismo, Hitler e l’Holodomor

Nello stesso 1933, la carestia devastò le campagne sovietiche e il peggio fu nella Repubblica socialista sovietica ucraina (UKRSSR). In numerose città ucraine di Kharkiv, Kiev, Stalino (l’odierna Donetsk) e altre, centinaia di migliaia di residenti facevano la fila ogni giorno per prendere un pezzo di pane. Nella capitale ucraina Kharkiv (Kiev divenne capitale solo nel 1934), la miseria era onnipresente. La gente aspettava in fila per il pane per ore ea volte tutto il giorno. Lo facevano 40mila persone ogni giorno. La difficile situazione ha distrutto l’umanità, quindi né le donne incinte né gli invalidi di guerra avevano la priorità nei ranghi. Le persone si aggrappavano freneticamente al loro posto in fila e alla loro tessera annonaria perché non c’era modo di sopravvivere senza di essa.

Le città ucraine erano cresciute in modo esponenziale negli anni precedenti, con l’immigrazione in massa di lavoratori dell’industria e attivisti di partito. Tuttavia, la situazione nelle città era migliore che nelle campagne, dove molti contadini non avevano alcun cibo. Secondo fonti comuniste, le strade delle città ucraine erano piene di contadini affamati e molti pedoni erano “scheletri viventi”. Un attivista del partito a Stalin non riusciva a credere che diversi cadaveri giacessero vicino all’ingresso posteriore della sua casa. Nei parchi cittadini c’erano manifesti affissi pubblicamente che proibivano lo scavo di tombe. Agli ospedali era proibito curare quei pazienti che arrivavano a causa della fame. Ogni giorno la polizia arrestava diverse centinaia di bambini che vagavano affamati per le città. Sebbene nel 1933 diverse decine di migliaia di abitanti delle città morirono di fame,

La carestia in Ucraina è stata più terribile della carestia in qualsiasi altra parte dell’URSS o del mondo capitalista. Milioni di persone morirono in massa per questo. È passato alla storia con il nome di Great Famine, Gladomor o Holodomor. Non è stata causata da disastri naturali come siccità, alluvioni, tempeste, ma la causa primaria è stata l’uomo. Più precisamente, la politica statale sovietica. Più precisamente, la colpa della carestia di proporzioni bibliche è del Segretario Generale del Partito Comunista dell’URSS Joseph Visarionovich Stalin e dei suoi compagni che hanno portato avanti spietatamente le politiche di rapida collettivizzazione e industrializzazione.

“Seconda Rivoluzione Socialista”

Il piano quinquennale di Stalin (1928-1932) fu formalmente realizzato nel 1932, che portò progresso industriale ma distrusse le campagne attraverso la politica della collettivizzazione. I residenti delle città ucraine erano abituati all’arrivo dei contadini nelle città per vendere i loro prodotti, ma nel 1933 non venivano a vendere ma a mendicare. Nei mercati vuoti non c’erano cavoli, peperoni, patate e nessun cliente, ma contadini che lì morivano in cerca di salvezza. Il piano di sviluppo quinquennale di Stalin divenne un piano di morte per milioni di contadini in tutta l’URSS, e i contadini ucraini soffrirono di più. Il leader sovietico ha lanciato questo piano quando ha consolidato il potere nel paese ed è diventato il dittatore indiscusso. Le politiche di industrializzazione e collettivizzazione cambiarono per sempre l’URSS. Il mercato è stato sostituito dal piano, i contadini indipendenti furono sostituiti da un lavoro obbediente e quasi schiavo, e le distese della Siberia e del Kazakistan divennero campi di concentramento. Le politiche di Stalin, oltre allo sviluppo, hanno portato alla fucilazione di decine di migliaia di cittadini politicamente pericolosi, centinaia di migliaia erano esausti e milioni morivano. Va notato che tali sottoprodotti della “seconda rivoluzione socialista” non sono il risultato del fatto che Stalin fosse un pazzo o uno psicopatico, ma perché voleva veramente e appassionatamente mettere in pratica gli ideali fissati dai creatori del comunismo, Karl Marx e Friedrich Engels. Stalin sviluppò l’industria pesante e l’agricoltura collettivizzata, ei contadini ucraini pagarono il prezzo più alto. e le distese della Siberia e del Kazakistan divennero campi di concentramento. Le politiche di Stalin, oltre allo sviluppo, hanno portato alla fucilazione di decine di migliaia di cittadini politicamente pericolosi, centinaia di migliaia erano esausti e milioni morivano. Va notato che tali sottoprodotti della “seconda rivoluzione socialista” non sono il risultato del fatto che Stalin fosse un pazzo o uno psicopatico, ma perché voleva veramente e appassionatamente mettere in pratica gli ideali fissati dai creatori del comunismo, Karl Marx e Friedrich Engels. Stalin sviluppò l’industria pesante e l’agricoltura collettivizzata, ei contadini ucraini pagarono il prezzo più alto. e le distese della Siberia e del Kazakistan divennero campi di concentramento. Le politiche di Stalin, oltre allo sviluppo, hanno portato alla fucilazione di decine di migliaia di cittadini politicamente pericolosi, centinaia di migliaia erano esausti e milioni morivano. Va notato che tali sottoprodotti della “seconda rivoluzione socialista” non sono il risultato del fatto che Stalin fosse un pazzo o uno psicopatico, ma perché voleva veramente e appassionatamente mettere in pratica gli ideali fissati dai creatori del comunismo, Karl Marx e Friedrich Engels. Stalin sviluppò l’industria pesante e l’agricoltura collettivizzata, ei contadini ucraini pagarono il prezzo più alto. Va notato che tali sottoprodotti della “seconda rivoluzione socialista” non sono il risultato del fatto che Stalin fosse un pazzo o uno psicopatico, ma perché voleva veramente e appassionatamente mettere in pratica gli ideali fissati dai creatori del comunismo, Karl Marx e Friedrich Engels. Stalin sviluppò l’industria pesante e l’agricoltura collettivizzata, ei contadini ucraini pagarono il prezzo più alto. Va notato che tali sottoprodotti della “seconda rivoluzione socialista” non sono il risultato del fatto che Stalin fosse un pazzo o uno psicopatico, ma perché voleva veramente e appassionatamente mettere in pratica gli ideali fissati dai creatori del comunismo, Karl Marx e Friedrich Engels. Stalin sviluppò l’industria pesante e l’agricoltura collettivizzata, ei contadini ucraini pagarono il prezzo più alto.

L’inizio della collettivizzazione

A metà del 1929, Stalin fu sopraffatto dall’euforia perché l’inizio della collettivizzazione in Unione Sovietica stava procedendo con successo. Gli uffici del partito a Mosca hanno ricevuto rapporti positivi sulla collettivizzazione, che hanno dato a Stalin un incentivo a superare i limiti originariamente fissati. Mandò migliaia di agenti di partito nei villaggi con il compito di “liquidare i kulak come classe” e costringere nei colcos la massa di contadini medi che non avevano alcun interesse ad entrare nei colcos. Stalin sapeva che l’attuazione della collettivizzazione nelle campagne portava conflitti con i contadini, così a metà del 1929 ordinò il rafforzamento della polizia segreta sovietica, l’OGPU (dal 1934 sarebbe stata ribattezzata NKVD). Stalin poi dichiarò che costruire il socialismo è come sollevare l’oceano. Il pensiero del segretario generale del PCUS si può leggere magnificamente nel discorso che tenne agli operai del partito nel dicembre 1929. Stalin sparò pesantemente contro quei comunisti che pensavano che un pugno di sfruttatori (kulak) dovesse essere spietatamente affrontato, ma non milioni di piccoli contadini. Citò ironicamente le parole di Friedrich Engels: “Stiamo risolutamente dalla parte del piccolo contadino”. Faremo tutto il possibile per rendere sopportabile la sua vita e per facilitare il suo passaggio alle cooperative, se deciderà di farlo”. “Stiamo risolutamente dalla parte del piccolo contadino”. Faremo tutto il possibile per rendere sopportabile la sua vita e per facilitare il suo passaggio alle cooperative, se deciderà di farlo”. “Stiamo risolutamente dalla parte del piccolo contadino”. Faremo tutto il possibile per rendere sopportabile la sua vita e per facilitare il suo passaggio alle cooperative, se deciderà di farlo”.

Stalin riteneva che “l’eccessiva prudenza” di Engels fosse compatibile con le condizioni dell’Europa occidentale ma non dell’URSS. Ritiene che ai piccoli agricoltori non debba essere concesso il lusso di avere la possibilità di scegliere se vogliono aderire alle cooperative. Per quanto riguarda i kulak, ha affermato che dovrebbero essere espropriati. Ha rifiutato le idee di alcuni bolscevichi secondo cui ai kulak espropriati dovrebbe essere permesso di entrare nei kolchoz. Stalin rimase in silenzio su ciò che sarebbe accaduto a circa due milioni di kulaki (il cui numero effettivo con i loro familiari era di circa 10 milioni) dopo che le loro proprietà fossero state confiscate e allo stesso tempo fosse loro vietato l’ingresso nei kolchoz.

Trasporto di kulak nei gulag

Lo stato sovietico ha definito i kulak. All’inizio del 1930 il Politburo autorizzò la polizia segreta a registrare la popolazione contadina dell’intero paese. Il 2 febbraio, l’OGPU ha emesso le linee guida da attuare al fine di “liquidare i kulak come classe”. Furono istituite in ogni luogo le cosiddette troike, gruppi di tre funzionari (un membro dell’OGPU, un funzionario del partito locale e un procuratore di stato) che decidevano la sorte dei contadini. Le troiche avevano il potere di imporre condanne all’esilio e all’esecuzione senza diritto di appello. Le troika potrebbero prendere decisioni al di fuori del quadro legale dell’URSS. Circa 30mila contadini persero la vita per decisione della troika. Nei primi quattro mesi del 1930, 113.637 kulak furono deportati con la forza dall’Ucraina. Furono caricati su freddi vagoni merci e inviati in zone remote della Russia europea, negli Urali, in Siberia o in Kazakistan. Fu istituito un complesso di campi sulle isole Solovetsky nel Mare Artico, che divenne un simbolo dell’esilio ucraino. Lì fu istituito un campo di concentramento (“insediamento speciale”), dove i detenuti costituivano la forza lavoro gratuita del regime. Insediamenti speciali e campi di concentramento sorsero nelle steppe e nelle taiga dell’URSS. Vi furono deportati in totale circa 300.000 ucraini. Insediamenti speciali e campi di concentramento sorsero nelle steppe e nelle taiga dell’URSS. Vi furono deportati in totale circa 300.000 ucraini. Insediamenti speciali e campi di concentramento sorsero nelle steppe e nelle taiga dell’URSS. Vi furono deportati in totale circa 300.000 ucraini.

Liquidazioni speciali e conc. Nel 1931 i campi furono uniti nel sistema dei gulag. I prigionieri in essi erano lavoratori forzati dell’economia sovietica. Una volta che i lavoratori liberi divennero lavoratori schiavi che lavorarono a progetti per costruire miniere, fabbriche e canali per modernizzare l’URSS. I contadini ucraini furono per lo più inviati a costruire il canale Bjelomora tra il Mar Baltico e il Mar Bianco, che ossessionava l’immaginazione di Stalin. In condizioni difficili, circa 170mila lavoratori forzati scavarono il canale, che alla fine si rivelò impraticabile per la navigazione.

Aspettative non realistiche

Nelle prime settimane del 1930 la collettivizzazione procedeva rapidamente secondo i piani in tutto il paese. Dal quartier generale del partito a Mosca sono state inviate quote su quanta terra doveva essere collettivizzata e le autorità repubblicane hanno cercato di superarle. I leader comunisti ucraini hanno promesso di realizzare la collettivizzazione entro un anno. I leader del partito locale hanno quindi promesso la collettivizzazione nella loro zona entro tre o quattro mesi. I contadini venivano minacciati di espulsione se si rifiutavano di unirsi alle fattorie collettive. L’OGPU usava spesso la forza. Circa 25mila lavoratori furono inviati nelle campagne per facilitare l’attuazione della collettivizzazione. A metà marzo 1930, il 71% dei seminativi dell’intera URSS fu collettivizzato, almeno sulla carta.

Mentre nella Repubblica socialista federativa sovietica russa (RSFSR) c’era una tradizione di cooperative, nell’UKRSSR i contadini erano fuori di sé a causa della perdita della terra su cui vivevano. Nel corso della storia, i contadini ucraini hanno combattuto battaglie con i proprietari terrieri. Sembrava che ci fossero riusciti con la vittoria della Rivoluzione d’Ottobre, ma durante la guerra civile russa le truppe bolsceviche presero cibo dai contadini per sopravvivere, cosa che ai contadini non piaceva. La Nuova Politica Economica (NEP) di Lenin degli anni ’20 fu accolta favorevolmente, ma i contadini temevano che non sarebbe durata. E non è successo. La collettivizzazione iniziata nel 1930 sembrò ai contadini ucraini come il ritorno della servitù, con il regime sovietico che assumeva il ruolo di signore feudale. La popolazione rurale dell’Ucraina era molto religiosa,

La guerra tra lo stato sovietico e i contadini ucraini

A causa dell’attacco di Stalin ai kulaki, ma anche alla classe media dei contadini, il disordine è sorto molto rapidamente in tutta l’URSS, soprattutto in Ucraina. Dopo la deportazione dei kulak nei gulag, i villaggi ucraini furono decapitati ei contadini cercarono di preservare le loro proprietà. La stragrande maggioranza ha resistito aspramente alla collettivizzazione. Si può parlare di una specie di guerra civile perché la collettivizzazione è stata realizzata con misure militari. Squadre dell’Armata Rossa e altre organizzazioni comuniste come il Komsomol (Organizzazione della Gioventù Comunista) circondarono i villaggi ribelli con fucili e mitragliatrici per costringere i contadini ad arrendersi. L’eccellente scrittore Isaac Deutscher ha viaggiato attraverso la Russia e l’Ucraina in quel periodo. Sul treno in viaggio da Mosca a Kharkiv, gli è capitato di incontrare un colonnello dell’OGPU che gli ha raccontato di essersi sentito spezzato da ciò che stava accadendo nelle campagne. Disse quasi singhiozzando: “Sono un vecchio bolscevico. Ho lavorato in un movimento illegale contro lo zar, e poi ho combattuto nella guerra civile. Ho fatto tutto questo per dover oggi circondare i villaggi con le mitragliatrici e ordinare ai miei uomini di sparare a caso sulle folle di contadini? No, non ho combattuto per quello.

Alcuni contadini si travestivano da donne per rendere più facile uccidere i funzionari del partito con una pala o una zappa. Solo nel 1930 l’OGPU registrò un milione di casi di resistenza. Tuttavia, nel conflitto con lo stato sovietico, i contadini non avevano alcuna possibilità perché non erano né armati né ben organizzati. Lo stato aveva armi e logistica. Molti contadini erano così disperati nell’impedire l’attuazione della collettivizzazione che iniziarono a distruggere le proprie proprietà in modo che non entrassero a far parte del kolchoz. Nella loro disperazione, distrussero i raccolti, ruppero attrezzi e macchinari e massacrarono il bestiame. Quella ribellione era una ribellione dei disperati. I Kulak furono deportati in massa in aree remote della Siberia. Tutta la loro proprietà è stata consegnata alle fattorie collettive.

Il ruolo della Polonia

Alcuni contadini ucraini (a volte interi villaggi) decisero di fuggire in Polonia, dove presentarono al pubblico polacco il regno della carestia in URSS. La fuga dei contadini rappresentava un potenziale scandalo internazionale – potenziale imbarazzo pubblico per l’URSS nell’opinione pubblica mondiale, che preoccupava seriamente il Politburo. All’inizio degli anni ’30, le autorità polacche cercarono di migliorare i rapporti con la loro numerosa comunità minoritaria ucraina. I disertori furono attentamente interrogati e le autorità polacche ottennero presto preziose informazioni. Alcuni contadini chiesero che la Polonia lanciasse un’invasione militare dell’URSS per porre fine alle sofferenze dei contadini ucraini. La crisi dei rifugiati era uno strumento politico che poteva benissimo essere usato contro l’URSS. Tuttavia, non è mai successo. In quegli anni, il dittatore polacco Jozef Pilsudski non intendeva attaccare l’URSS, ma intendeva contribuire alla sua disintegrazione etnica. Il governo polacco ha inviato spie in Ucraina per incitare una rivolta contadina, definendo Stalin “l’imperatore della fame”.

Nel marzo 1930 fu chiaro a Stalin che la collettivizzazione non stava andando secondo i piani. Invece di rafforzare lo stato sovietico, lo ha indebolito nelle zone di confine di Ucraina e Kazakistan. I leader sovietici temevano che Polonia e Giappone potessero lanciare invasioni. Per questi motivi, i polacchi che vivevano in Ucraina sono stati deportati e le guardie di frontiera sono state rafforzate ovunque. Sebbene Stalin abbia promosso una rivoluzione socialista mondiale attraverso il Comintern, ha chiuso i confini per proteggere quello che ha chiamato “socialismo in un solo paese”. Il dittatore sovietico ordinò ai diplomatici sovietici di negoziare accordi di non aggressione con Polonia e Giappone, e la prontezza al combattimento dell’Armata Rossa fu aumentata.

La ritirata tattica di Stalin e il cambio di politica

Il 2 marzo 1930, Stalin pubblicò l’articolo “Vertigo dal successo” in cui affermava che il problema principale della collettivizzazione era l’entusiasmo con cui veniva portata avanti. Affermava che era sbagliato costringere i contadini a unirsi alle fattorie collettive. Tuttavia, il cambiamento era di natura tattica. In quella primavera del 1930 i contadini fecero il raccolto e seminarono i semi per l’autunno perché pensavano che la terra sarebbe stata ancora loro. Il Politburo e Stalin si sono presi il loro tempo per trovare modi più originali per convincere i contadini a unirsi alle cooperative.

In primo luogo, i quadri inferiori del partito ucraino furono licenziati e furono nominati nuovi quadri che non avevano pietà nei confronti dei contadini. Tasse elevate furono imposte ai contadini indipendenti, che potevano evitare solo unendosi al kolchoz. I colcos stavano diventando abbastanza forti da fare pressione sugli altri contadini. Fu presa la decisione che i contadini potessero portare via le sementi, che sono di importanza cruciale per la sopravvivenza di ogni economia rurale. Tra la fine del 1930 e l’inizio del 1931, le deportazioni continuarono: 32.127 famiglie ucraine furono deportate. I contadini preferivano morire di fame sulla soglia di casa piuttosto che nel gulag. La resistenza dei contadini fu resa difficile perché ai colcos si accedeva una famiglia alla volta. Alla fine del 1931, il 70% della terra arabile in Ucraina era stata collettivizzata. Simile a marzo 1930,

Catastrofico 1931

Nel 1931 Stalin ottenne un trionfo politico, ma non economico. Il raccolto del 1930 fu abbondante e di successo perché la collettivizzazione fu temporaneamente abbandonata a marzo. L’abbondanza del 1930, ottenuta grazie ai contadini liberi, stabilì lo standard previsto per il 1931. Nell’autunno del 1931 era chiaro che il primo raccolto collettivizzato era fallito. Oltre all’inefficacia dei kolkhoz, hanno contribuito il maltempo, l’infestazione di parassiti, la mancanza di trattori, la mancanza di contadini a causa della persecuzione, ecc. Ad agosto, il capo del Partito comunista ucraino, Stanislav Kosior, riferì al membro del Politburo e stretto collaboratore di Stalin incaricato dell’industrializzazione e della collettivizzazione, Lazar Kaganovich, che i piani irrealizzabili, al che Kaganovič gli disse con arroganza che il problema erano i contadini che rubavano e nascondevano il grano. Tale linea di partito è stata seguita in pratica. Più della metà del raccolto fu esportato dall’Ucraina nel 1931. Molti kolchoz soddisfacevano le loro quote consegnando i semi. All’inizio di dicembre, Stalin ordinò che quei kolchoz che non raggiungevano la quota annuale dovevano consegnare i semi della semina perché credeva che i contadini stessero davvero nascondendo il grano. Tuttavia, alla fine del 1931 e all’inizio del 1932, molti contadini morivano di fame e non avevano né grano né semi. In primavera i comunisti ucraini hanno chiesto la consegna dei semi da Mosca, ma la semina era già in ritardo, il che faceva presagire un cattivo raccolto. Più della metà del raccolto fu esportato dall’Ucraina nel 1931. Molti kolchoz soddisfacevano le loro quote consegnando i semi. All’inizio di dicembre, Stalin ordinò che quei kolchoz che non raggiungevano la quota annuale dovevano consegnare i semi della semina perché credeva che i contadini stessero davvero nascondendo il grano. Tuttavia, alla fine del 1931 e all’inizio del 1932, molti contadini morivano di fame e non avevano né grano né semi. In primavera i comunisti ucraini hanno chiesto la consegna dei semi da Mosca, ma la semina era già in ritardo, il che faceva presagire un cattivo raccolto. Più della metà del raccolto fu esportato dall’Ucraina nel 1931. Molti kolchoz soddisfacevano le loro quote consegnando i semi. All’inizio di dicembre, Stalin ordinò che quei kolchoz che non raggiungevano la quota annuale dovevano consegnare i semi della semina perché credeva che i contadini stessero davvero nascondendo il grano. Tuttavia, alla fine del 1931 e all’inizio del 1932, molti contadini morivano di fame e non avevano né grano né semi. In primavera i comunisti ucraini hanno chiesto la consegna dei semi da Mosca, ma la semina era già in ritardo, il che faceva presagire un cattivo raccolto. Stalin ordinò che quei kolchoz che non raggiungevano la quota annuale dovevano consegnare i semi della semina perché credeva che i contadini stessero davvero nascondendo il grano. Tuttavia, alla fine del 1931 e all’inizio del 1932, molti contadini morivano di fame e non avevano né grano né semi. In primavera i comunisti ucraini hanno chiesto la consegna dei semi da Mosca, ma la semina era già in ritardo, il che faceva presagire un cattivo raccolto. Stalin ordinò che quei kolchoz che non raggiungevano la quota annuale dovevano consegnare i semi della semina perché credeva che i contadini stessero davvero nascondendo il grano. Tuttavia, alla fine del 1931 e all’inizio del 1932, molti contadini morivano di fame e non avevano né grano né semi. In primavera i comunisti ucraini hanno chiesto la consegna dei semi da Mosca, ma la semina era già in ritardo, il che faceva presagire un cattivo raccolto.

Nel 1932 la situazione divenne allarmante

All’inizio del 1932, i leader del partito ucraino chiesero aiuti alimentari a Mosca, inclusa una richiesta al governo sovietico di richiedere l’aiuto della Croce Rossa. “Come costruiremo un’economia socialista se siamo tutti condannati a morire di fame?”, recitava una citazione da una lettera a Stalin. Le autorità civili e militari ucraine erano assolutamente consapevoli che le politiche attuate stavano portando a una grande carestia. Nel giugno 1932, la fame fu registrata in numerosi distretti dell’UKRSSR, e questo fu riconosciuto dallo stesso Segretario Generale in una conversazione privata. Nonostante ciò, non ha permesso l’invio di aiuti e ha insistito per raccogliere il grano secondo il piano, in cui aveva l’appoggio incondizionato di Kaganovič. Va sottolineato che Stalin non era male informato sulla situazione sul terreno perché riceveva rapporti giornalieri dall’Ucraina ed era informato su tutti i dettagli importanti. Nel 1921, in Ucraina apparve la carestia a causa della guerra civile e di un raccolto scarso. Stalin era consapevole che la fame di massa poteva verificarsi molto facilmente, ma non rinunciò alla sua politica. Nell’estate del 1932, aveva informazioni che circa un milione di persone erano morte di fame in Kazakistan, e di questo incolpò il funzionario del partito Filip Goloshchekin, anche se era chiaro che le cause erano di natura strutturale.

Da buon manager delle risorse umane, Stalin incolpò i comunisti lì per gli errori strutturali in Ucraina. Credeva che l’idea della collettivizzazione non fosse male, ma che fosse mal attuata nella pratica a causa del tradimento dei gestori che l’hanno attuata. Nella prima metà del 1932 non era preoccupato per le sofferenze dei contadini, ma per la possibilità che la sua politica venisse denunciata pubblicamente come un fiasco. Si lamentava del fatto che i contadini ucraini stavano diffondendo depressione e indifferenza in tutta l’URSS. Più che ingenuamente, credeva che la fame sarebbe scomparsa se fosse stata negata e se lo stato sovietico avesse fatto finta che non esistesse.

Come un paziente che ignora un tumore pensando che scomparirà da solo, il leader dell’URSS pensava che lo stato di carestia sarebbe stato abolito se avesse agito come se non esistesse. Ovviamente si sbagliava. Ha chiesto la consegna delle quantità previste di grano dai leader ucraini. Tuttavia, avevano a che fare con problemi reali come la mancanza di sementi, il maltempo, l’infestazione di roditori, la mancanza di meccanizzazione (carente politica di industrializzazione) ei contadini erano troppo deboli per lavorare nei campi.

Trasferimento della responsabilità alle autorità ucraine

Alla sessione del Comitato centrale del Partito comunista ucraino tenutasi a Kharkiv dal 6 al 9 luglio 1932, i comunisti ucraini si lamentarono dell’impossibilità di consegnare quote di grano. All’ordine di Stalin di “schiacciare i sabotatori”, i suoi stretti collaboratori del Politburo, Lazar Kaganovich e Vyacheslav Molotov, si vendicarono ferocemente contro i compagni ucraini e respinsero le loro affermazioni come infondate. Hanno caratterizzato l’intera discussione sulla fame come una scusa per la pigrizia dei contadini e l’indolenza degli attivisti di partito che non vogliono requisire il grano.

A quel tempo, Stalin andò in vacanza nella località estiva di Soča e corrispondeva con Kaganovič. Nelle sue lettere accusava i contadini di usare la fame come arma contro di lui e contro la leadership dell’URSS a Mosca. Hanno convenuto che l’Ucraina dovrebbe essere trasformata in una fortezza socialista e continuare con la politica di requisizione del grano. I leader comunisti ucraini sono stati accusati di slealtà, sabotaggio e tradimento. Il segretario generale affermò che gli alti funzionari del partito erano spie dei servizi segreti polacchi.

In quegli anni Stalin era sinceramente preoccupato per una potenziale invasione polacca e giapponese, il che non era senza motivo. La Polonia ha inviato numerose spie all’UKRSSR e ha addestrato l’esercito ucraino in esilio sul suo territorio. Nel 1931, il Giappone occupò la provincia cinese della Manciuria, che confinava con l’URSS. Mentre il Giappone aveva pretese imperiali sull’URSS e poteva effettuare invasioni, la Polonia non fu in grado di farlo a causa della crisi economica e di altri problemi. Alla fine, i timori di un’invasione polacca furono prevenuti dal patto di non aggressione sovietico-polacco firmato nel luglio 1932. Esso diede mano libera a Stalin per affrontare senza difficoltà i “sabotatori ucraini”. Sebbene i servizi segreti e i diplomatici polacchi avessero informazioni sulla carestia in Ucraina,