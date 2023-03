Holodomor: collettivizzazione forzata o genocidio?

Nell’agosto 1932 fu approvata una legge secondo la quale i prodotti agricoli venivano dichiarati proprietà dello Stato e chiunque li raccogliesse senza permesso era un trasgressore che veniva fucilato. Sebbene i tribunali abbiano per lo più ignorato quella legge, nella pratica è stata attuata da ardenti giovani funzionari di partito.

I giovani comunisti educati nel sistema comunista erano fedeli ai postulati del marxismo ed erano pronti a fare la guerra contro i contadini che “sabotavano” la collettivizzazione. Nei campi furono installate torri di guardia con mitragliatrici per sparare a tutti i contadini che cercavano di prendere cibo senza permesso. Le brigate di Komsomol hanno visitato le case rurali e hanno preso tutto il cibo, sia che fosse nelle dispense o preparato per mangiare. Infatti, gli attivisti del partito hanno saccheggiato le campagne e seminato la morte in tutta l’Ucraina. Oltre alle rapine, squadre di giovani violentavano le donne e picchiavano tutto e tutti. Tutto ciò rientrava nel quadro della legge e della politica statale.

Sebbene ci fossero nascondigli e furti di cibo, non era il problema a causare la carestia. Il problema era la collettivizzazione, che si traduceva in un raccolto scarso e quote elevate. Anche Molotov ha ammesso a ottobre, sulla base di quanto visto sul campo, che era necessario ridurre le quote. Sebbene Stalin abbia accettato quella proposta, ha continuato ad attuare la stessa politica.

Nel novembre 1932 arrivò la notizia che era stato raccolto un terzo della quota annuale di grano stabilita. Poiché era inorridita dalle politiche del marito, la moglie di Stalin, Nadezhda Aliluyeva, si è suicidata il 9 novembre, due giorni dopo la solenne celebrazione della Rivoluzione d’Ottobre. Stalin rimase completamente scioccato da questo evento e successivamente attuò le sue politiche in modo ancora più crudele di prima.

Il giorno del suicidio della First Lady dell’URSS, il Politburo ha emesso un telegramma secondo il quale le aziende agricole individuali e collettive che non consegnano la quota di grano prevista saranno private dei prodotti di altri rami dell’economia. Allo stesso tempo, la repressione è stata intensificata. In quel mese furono arrestati 1.623 funzionari del kolchoz. Entro la fine dell’anno, 30.400 contadini furono deportati.

Fame in UKRSSR – “voci maligne di sabotatori”

Alla fine del 1932, Stalin iniziò a negare la carestia, di cui aveva precedentemente riconosciuto l’esistenza. Ora la definì una “voce maligna” diffusa dai nemici del socialismo. Tuttavia, non riusciva a trovare il coraggio di venire nelle campagne ucraine e vedere la realtà con i propri occhi. Lo facevano i suoi colleghi che dovevano in qualche modo giustificare razionalmente la politica del loro capo, tutt’altro che prudente.

Il Politburo affermò che i contadini affamati erano spie delle potenze occidentali che morivano dalla voglia di compromettere l’URSS nella comunità internazionale. Il Politburo in realtà affermava che i contadini odiavano così tanto il socialismo da essere una specie di kamikaze: erano pronti a uccidere se stessi e le loro famiglie solo per dimostrare che il socialismo era un fallimento. Tale partitocrazia sarebbe ridicola se non fosse vera. I comunisti ucraini hanno implorato Mosca di richiedere aiuti alimentari umanitari stranieri, che la leadership sovietica ha naturalmente rifiutato.

Gli ucraini che vivevano in Polonia erano pronti ad aiutare, ma il loro aiuto non è mai arrivato. Era comprensibile che Stalin non volesse accettare aiuti esteri perché avrebbe ammesso che la sua politica era fallita. Tuttavia, la grande carestia avrebbe potuto essere prevenuta anche senza aiuti stranieri. Stalin avrebbe potuto fermare le esportazioni di cibo per diversi mesi, distribuire riserve di grano (3 milioni di tonnellate) alla popolazione o consentire ai contadini l’accesso ai silos locali. Se tali misure fossero state attuate alla fine del 1932, non pochi milioni di persone sarebbero morte di fame, ma alcune centinaia di migliaia. Tuttavia, nulla di tutto ciò è stato fatto.

7 provvedimenti amministrativi dell’apocalisse

Sebbene la collettivizzazione abbia portato cattivi risultati in tutta l’Unione Sovietica, la politica di Stalin nei confronti dell’Ucraina alla fine del 1932 e all’inizio del 1933 divenne specifica. Fino ad allora la carestia dominava sia la RSFSR che la UKRSSR, ma le sette misure amministrative adottate in quel periodo erano valide esclusivamente o prevalentemente per l’Ucraina.

Il primo provvedimento fu varato il 18 novembre 1932 e obbligava i contadini a restituire le eccedenze di grano che avevano acquisito raggiungendo le quote. Gli attivisti del partito e l’OGPU hanno saccheggiato le proprietà e maltrattato i contadini che non avevano nemmeno le ricevute per le consegne di grano. Le autorità ucraine hanno tentato senza successo di salvare i semi della semina.

Due giorni dopo fu introdotta la “pena carne” (un’altra misura) ei contadini che non consegnavano le quote di grano date dovevano pagare la tassa in carne. Più precisamente, dovevano cedere il bestiame allo Stato se ne possedeva. Era il bestiame l’ultima linea di difesa contro la fame. Tuttavia, anche quando consegnavano il bestiame, i contadini dovevano rispettare le quote assegnate. “Dovrebbero” averlo fatto, ma non l’hanno fatto e la maggior parte di loro è morta.

Il terzo provvedimento è stato adottato il 28 novembre e riguardava la “lista nera”. Le aziende agricole collettive che non raggiungevano la quota mensile dovevano consegnare 15 volte la quantità di grano. Naturalmente, nessun villaggio potrebbe soddisfarlo. Squadre di attivisti sono apparse di nuovo e hanno molestato i contadini. I villaggi nella lista nera erano esclusi dal commercio sovietico e non potevano procurarsi altri beni. Essere inseriti nella lista nera significava essere condannati a morte.

Il quarto provvedimento è stato adottato il 5 dicembre e riguardava l’arresto e la deportazione dei dirigenti comunisti ucraini che si occupavano della raccolta del grano. La carestia è stata presentata come una cospirazione di nazionalisti ucraini legati alla Polonia, e chiunque non rispettasse le norme di requisizione è stato dichiarato un grande traditore. Le prove dell’esistenza di un’organizzazione militare ucraina illegale e di organizzazioni segrete polacche sono state falsificate. Il 14 dicembre, ai funzionari comunisti ucraini è stato ordinato di essere deportati nei campi perché stavano minando la raccolta a causa del “nazionalismo ucraino”. Lo scopo di questa misura era costringere i leader comunisti in campo ad attuare la politica di Mosca, altrimenti sarebbero finiti nei gulag. Anche allora, alla fine di dicembre,

Nel giorno della celebrazione ufficiale del 53° compleanno di Stalin, il 21 dicembre 1932 (il dittatore aveva infatti compiuto 54 anni tre giorni prima), fu varato il quinto provvedimento, che autorizzava il raggiungimento di una quota annuale per l’Ucraina a gennaio. Quella quota era un terzo della quota per l’intera URSS. Tale decisione è stata una condanna a morte per milioni di ucraini che sono morti di fame nel corso dell’anno successivo. L’unico modo per raccogliere il grano era negarlo alla popolazione, cosa che fu fatta. Ciò avrebbe potuto essere evitato ritardando di diversi mesi la raccolta di quella quantità di grano.

La sesta misura fu approvata il 14 gennaio 1933. Riguardava la chiusura del confine repubblicano dell’Ucraina e l’introduzione dei passaporti interni richiesti per entrare nelle città. L’obiettivo era impedire ai contadini di venire nelle città per mendicare o per stabilirsi definitivamente in città. Il 23 gennaio ai contadini fu proibito di acquistare i biglietti del treno per le zone remote. Mosca ha affermato che i contadini non stavano lasciando i villaggi in cerca di pane, ma per svolgere attività controrivoluzionarie. Alla fine di febbraio, 190.000 contadini erano stati arrestati e rimandati nei loro villaggi d’origine a morire di fame. L’Ucraina è diventata davvero una fortezza dalla quale non c’era nessun posto dove andare. Quel forte era un accampamento con migliaia di torri di guardia dove imperversava la fame.

Alla fine di dicembre, Kaganovich suggerì a Stalin di requisire i semi destinati alla semina primaverile per soddisfare la quota annuale. Stalin lo accettò (settima battuta). Sebbene la quota annuale per il 1932 fosse soddisfatta nel gennaio 1933, in febbraio e marzo i funzionari del partito continuarono a sequestrare grano ai contadini. Per i contadini, questo grano era spesso l’ultimo alimento che avevano fino al raccolto primaverile. Come risultato di questi sforzi, altre 37.292 persone sono state arrestate. Le persone sono state arrestate per aver cercato di salvare gli ultimi avanzi di cibo per le loro famiglie. Furono le ultime ondate di requisizioni che furono i distinti generatori di morte per fame.

Apocalisse in Ucraina nel 1933

Secondo la quota annuale, dal raccolto del 1932, le autorità sovietiche riuscirono a procurarsi solo 4,3 milioni di tonnellate di grano rispetto ai 7,2 milioni di tonnellate del 1931. Questo era un annuncio dello scenario peggiore. Agli operai delle città fu fornito un sistema di pasti razionati, che furono drasticamente ridotti nell’inverno 1932-1933.

Nella primavera del 1933, le persone in molte aree urbane morivano di fame e non potevano aiutare i loro parenti e amici nelle campagne come prima. I lavoratori sono stati proiettati nei cinema film agitprop che raffiguravano i contadini come controrivoluzionari che nascondevano grano e patate in un momento in cui i lavoratori, che stavano costruendo il “futuro luminoso” del socialismo, stavano morendo di fame. Nel gennaio 1933, nell’area della città di Uman apparvero i primi rapporti di malnutrizione di massa e morte per fame.

A metà gennaio 1933, ci furono segnalazioni di massicce “difficoltà” alimentari nelle città, che erano sottofornite e di fame tra i residenti che non ricevevano le loro razioni razionate. All’inizio di febbraio 1933, secondo i rapporti delle autorità civili e dell’OGPU, l’area più colpita era l’Oblast di Dnipropetrovsk, anch’essa colpita da un’epidemia di tifo e malaria. Seguirono le regioni di Odessa e Kiev.

All’inizio del 1933, nei villaggi ucraini si verificò un’apocalisse. I villaggi furono esposti alla completa distruzione. Se avevano bestiame, i contadini li macellavano, e poi era la volta dei cani e dei gatti. Le persone sono morte in silenzio isolate dal resto del mondo. Non avevano diritto agli aiuti umanitari o al trasporto negli ospedali. La carestia non ha provocato una rivolta anticomunista, ma ha invece generato apatia, criminalità, crollo della morale sociale e morte. I contadini morirono lentamente in indescrivibili sofferenze, ma non c’erano media stranieri a registrarlo. Certo, alcuni giornalisti stranieri hanno assistito alla sofferenza.

Il giornalista britannico Gareth Jones è arrivato da Mosca e Kharkiv a marzo. Vagava per la città con una borsa piena di cibo e notava una fame di “proporzioni colossali”. Sentiva ovunque le stesse due frasi: “Tutti sono gonfi per la fame” e “Aspettiamo solo la morte”. Quando ha dato da mangiare a una bambina, lei ha detto: “Ora che ho mangiato così bene, posso morire felice”.

Tuttavia, va riconosciuto che le autorità hanno “aiutato” il villaggio ucraino, ma non con il cibo ma con la musica. Le autorità di Mosca inviarono gruppi di musicisti per intrattenere i contadini morenti in modo che almeno potessero morire con animo allegro. I musicisti hanno incontrato villaggi per lo più completamente abbandonati e persone che stavano morendo o erano già morte nelle loro case. La morte era presente ovunque, anche nei mercati. Nella primavera del 1933, i contadini morivano a un ritmo di oltre 10.000 al giorno.

Tra febbraio e aprile 1933, circa 15.000 persone furono deportate perché i loro kolchoz non funzionavano secondo i desideri del partito. Nelle parti della Russia in cui vivevano gli ucraini, circa 60.000 di loro che non rispettavano le quote di grano furono deportati. Durante il 1933, altri 142.000 cittadini sovietici furono deportati nei gulag, e la maggior parte di loro erano ucraini affamati e colpiti dal tifo. Un totale di 67.297 detenuti morirono nei campi di fame e complicazioni correlate durante il 1933, e altri 241.355 di loro morirono in insediamenti speciali in parti remote della Siberia. Molti di loro erano ucraini. Molti sono morti durante il trasporto in treno dall’Ucraina al Kazakistan o nel nord e nell’est della Russia. Non ci sono registrazioni di morti nelle stazioni ferroviarie o nelle carrozze. I loro cadaveri furono immediatamente rimossi e sepolti.

A metà marzo, la regione di Kiev è stata la più colpita dalla fame. A metà aprile, l’oblast di Kharkiv è diventata la più colpita, seguita da Kyiv, Dnipropetrovsk, Odessa, Vinnytsia e Donetsk Oblast e dalla Repubblica socialista sovietica autonoma moldava (l’odierna Transnistria, allora parte dell’UKRSSR). Dalla metà di maggio all’inizio di giugno 1933, dalle regioni di Kiev e Kharkiv arrivarono segnalazioni di fame di massa. L’oblast di Chernihiv e le parti settentrionali di Kyiv e Vinnytsia Oblast erano nella lista dei “meno colpiti”.

Disgregazione familiare

I bambini erano particolarmente esposti al pericolo. Tutto è detto dal fatto che l’aspettativa di vita dei bambini nati nel 1933 era di soli sette anni. Sebbene molti bambini rimanessero allegri, la morte di bambini era un evento comune dentro e intorno alle scuole. I bambini erano spesso il bersaglio dei cannibali. I matrimoni si sono sciolti perché i genitori non potevano prendersi cura dei propri figli. Le donne erano spesso costrette a prostituirsi con i funzionari locali del partito per procurarsi la farina per la famiglia.

Alcuni dei genitori nascondevano e rinchiudevano i loro figli in capanne e soffitte. Altri li lasciavano nelle stazioni ferroviarie o li davano a sconosciuti nella speranza che sopravvivessero. Sebbene alcuni genitori mandassero i loro figli a mendicare in città, pochi avrebbero avuto successo in questo. Mentre le famiglie andavano in pezzi, il conflitto tra genitori e figli era comune. L’OGPU ha registrato che molte famiglie hanno ucciso i propri figli per sopravvivere. Molti genitori sono diventati cannibali ma alla fine sono morti loro stessi.

E le autorità statali spesso incoraggiavano i conflitti familiari mettendo i bambini contro i genitori. I bambini erano i pionieri e gli “occhi e le orecchie” del partito in famiglia, e molti giovani hanno partecipato alle campagne dell’OGPU e agli attivisti contro i contadini. Il regime si aspettava che i bambini denunciassero i propri genitori. Durante l’estate del 1933, mezzo milione di bambini in età prepuberale e adolescenti vegliavano sui campi di grano nelle torri di guardia per prevenire i furti.

Cannibalismo

La fame era inesorabile e la morte colpiva soprattutto le brave persone che non volevano indulgere al crimine e al cannibalismo. Nel 1933 l’Ucraina era piena di orfani e i più fortunati trovavano adottanti. Spesso le famiglie accoglievano orfani erranti, ma questo non li salvava dalla morte perché non avevano nulla da mangiare.

Nel mondo, Ucraina compresa, il cannibalismo è un argomento tabù e rappresenta una delle peggiori caratteristiche di un essere umano. Molti ucraini si vergognano di parlare del cannibalismo avvenuto durante l’Holodomor. Tuttavia, il popolo ucraino non può essere definito cannibalista perché il cannibalismo è apparso come reazione alla situazione disperata in cui si trovava il popolo.

Poiché nel 1932 e nel 1933 gran parte dell’UKRSSR rimase senza grano e carne, l’unica carne rimasta era quella umana. C’era persino un mercato nero per la carne umana. Ci sono indicazioni che la carne umana abbia raggiunto l’economia ufficiale. Le autorità controllavano attentamente mattatoi, macellerie e case private. Spesso il fumo significava che la famiglia stava cucinando per qualcuno.

È noto che nel 1932 e nel 1933 furono condannate per cannibalismo 2.505 persone, ma il numero effettivo è ancora più alto. La maggior parte delle persone condannava il cannibalismo e non lo praticava. Spesso i contadini picchiavano e bruciavano vivi i cannibali quando li coglievano sul fatto. La polizia una volta ha fatto irruzione nell’appartamento di un cannibale dove ha trovato 11 teste umane. Alcuni genitori dicevano ai loro figli di mangiarli quando morivano. È stato un atto di compassione.

Tragedia per alcuni, beneficio per altri

Il governo sovietico si sbarazzava dei corpi dei morti, che erano ovunque dalle case private ai campi ai mercati, piazze e stazioni ferroviarie. Spesso i morti venivano seppelliti parzialmente perché i becchini non avevano la forza di eseguire correttamente la sepoltura. In alcuni casi venivano seppellite anche persone viventi in punto di morte. A volte le vittime venivano riesumate dalle fosse comuni poco profonde e talvolta i becchini morivano molto rapidamente dopo aver completato il loro lavoro. Poiché milioni di persone scomparvero nell’Holodomor, nell’autunno del 1933 il raccolto fu fatto da soldati dell’Armata Rossa, attivisti di partito, studenti e lavoratori. I contadini morenti riuscirono a seminare nella primavera del 1933, ma molti non videro il raccolto.

I coloni arrivarono dalla SFSR russa per impossessarsi delle proprietà rurali. Prima hanno dovuto seppellire i corpi dei contadini ucraini morti. Alcuni di loro erano così inorriditi che scapparono a causa del fetore dei cadaveri in decomposizione, ma molti non furono influenzati da questo. Il quadro demografico dell’Ucraina è cambiato a favore dei russi in modo simile al Kazakistan.

Le aree liberate dalla carestia furono colonizzate dai russi negli oblasti di Zaporizhia, Donetsk e Luhansk, ma non nell’Ucraina centrale, dove gli ucraini scacciarono i coloni russi. Poiché all’epoca era tutta l’Unione Sovietica, i cambiamenti demografici non preoccupavano particolarmente la maggior parte delle persone e le conseguenze di questi cambiamenti iniziarono a farsi sentire solo dopo il crollo del primo stato operaio e contadino. Mentre i contadini morivano di fame, gli attivisti del partito approfittavano del furto delle proprietà dei contadini.

Inoltre, oltre all’accesso ai generi alimentari di base, i quadri del partito nelle città avevano il diritto di accedere alle prelibatezze nei negozi specializzati. Tali comunisti grassi avevano paura degli attacchi cannibali di notte. Le mogli dei funzionari di partito potevano procurarsi il cibo vendendo icone della chiesa e altri ornamenti popolari fatti di stoffa rubati dai loro mariti da chiese e monasteri nelle campagne. L’élite del partito ha sicuramente beneficiato durante l’Holodomor.

Figure

All’inizio del 1934 Stalin riconobbe francamente e pubblicamente alcune conseguenze negative della collettivizzazione. All’inizio del 1929, l’Unione Sovietica aveva 34 milioni di cavalli e nel 1933 16,6 milioni, il che significa che circa 18 milioni di cavalli furono massacrati come resistenza diretta alla collettivizzazione. Sono stati macellati 30 milioni di capi di bestiame (il 45% del bestiame totale) e circa 100 milioni (due terzi) del bestiame ovicaprino.

Vaste aree agricole dell’Ucraina, della Russia, del Kazakistan e di altre parti dell’URSS rimasero incolte e la fame la fece da padrona in gran parte del Paese. Il numero esatto di persone che morirono di fame nella Repubblica socialista sovietica ucraina durante l’Holodomor tra la primavera del 1932 e l’estate del 1933 non può essere determinato con precisione perché non è mai stato registrato un bilancio specifico delle vittime.

Le autorità ucraine hanno stabilito, ad esempio, che solo nell’aprile 1933 meno di mezzo milione di persone morivano di fame nella regione di Kiev. Il censimento sovietico del 1937 registrava che l’Ucraina aveva 8 milioni di abitanti in meno del previsto. Stalin non ha permesso che queste informazioni fossero pubblicate e i demografi che sono giunti a questa conclusione sono stati liquidati.

Nelle conversazioni private, i funzionari sovietici hanno menzionato una cifra di circa 5,5 milioni di morti, ma per l’intera URSS, inclusi Ucraina, Kazakistan e Russia. 2,4 milioni di morti riguardavano l’UKSRSR. Una stima dell’epoca dell’Ucraina sovietica parla di 2,5 milioni di morti per fame.

Tuttavia, come affermato, molti decessi non sono mai stati registrati né sono stati tenuti registri sistematici. Un’indagine condotta dalle autorità dell’Ucraina indipendente ha determinato 3,9 milioni di morti. Molti studiosi cercano una via di mezzo tra le due figure, sovietica e ucraina, e stimano il bilancio delle vittime intorno ai 3,3 milioni. In una dichiarazione congiunta alle Nazioni Unite firmata da 25 paesi nel 2003, si afferma che 7-10 milioni di persone sono morte. La stragrande maggioranza degli storici rispettabili ritiene che siano morti in totale tra 3,5 e 5 milioni di ucraini.

Conclusione

I comunisti stranieri che hanno assistito all’Holodomor si sono convinti che non fosse una tragedia ma un passo necessario per il progresso della società sovietica. Lo scrittore ungherese Arthur Koestler riteneva che gli affamati fossero “nemici delle persone che mendicano perché evitano di lavorare”. Il suo collega, il fisico polacco Alexander Weissberg-Cybulski, sapeva che milioni di persone erano morte di fame, ma mantenne la sua fede nel socialismo. Credevano che la distruzione dell’agricoltura ucraina fosse giustificata perché serviva a un obiettivo più alto, che era la creazione dell’utopia, il comunismo. Tuttavia, nessun obiettivo più alto può giustificare l’uccisione di milioni di persone.

Gli storici stanno valutando se l’Holodomor sia stato un atto di genocidio. Raphael Lemkin (l’esperto che ha coniato il termine “genocidio” ed è il creatore della Convenzione delle Nazioni Unite sul genocidio) e gli storici James Mace, Norman Naimark, Timothy Snyder e Anne Applebaum hanno chiamato il genocidio dell’Holodomor – credono che ci fosse un intento genocida per distruggere milioni di ucraini.

Secondo Lemkin, l’Holodomor è “un classico esempio di genocidio sovietico, il più lungo e vasto esperimento di russificazione, cioè lo sterminio della nazione ucraina”. Il genocidio si è compiuto attraverso quattro fasi: 1. lo sterminio dell’élite nazionale ucraina; 2. liquidazione della Chiesa Ortodossa Autocefala Ucraina; 3. sterminio di una parte significativa dei contadini ucraini come “custodi della tradizione, del folklore e della musica, della lingua e della letteratura nazionale”; 4. insediamento del territorio con altre nazionalità con l’intenzione di mescolare gli ucraini con loro, il che alla fine porterebbe alla disintegrazione della nazione ucraina.

Altri storici come Michael Ellman considerano l’Holodomor un crimine contro l’umanità, ma non lo classificano come genocidio. Robert Davies, Stephen Kotkin, Stephen Wheatcroft e J. Arch Getty rifiutano l’idea che Stalin volesse deliberatamente uccidere gli ucraini, ma concludono che le politiche staliniste e la grossolana incompetenza dei funzionari governativi hanno posto le basi per la carestia in Ucraina e in altre repubbliche sovietiche. A parte l’Ucraina, 24 paesi hanno finora dichiarato il genocidio dell’Holodomor, così come il Parlamento europeo.

Comunque si qualifichi l’Holodomor, le politiche di rapida collettivizzazione e industrializzazione in Ucraina hanno sicuramente causato milioni di vittime. Stalin, Molotov, Kaganovich e altri leader dell’URSS hanno ufficialmente giustificato la repressione in Ucraina con il nazionalismo ucraino e il sabotaggio da parte dei nemici del regime. Va tenuto presente che l’Ucraina sovietica era una repubblica multietnica e la carestia colpì allo stesso modo ucraini, russi, ebrei, polacchi, tedeschi e altre nazionalità.

L’obiettivo della politica statale dell’URSS era realizzare gli ideali del marxismo-leninismo, anche se distruggevano tutti i principi dell’umanità. Questi ideali sono stati in gran parte realizzati attraverso la “seconda rivoluzione socialista” di Stalin, ma sono costati milioni di vite. Sebbene l’Holodomor sia un terribile crimine disumano commesso contro l’UKRSSR, nella continuazione dell’esistenza dell’Unione Sovietica, quella repubblica trarrà profitto espandendo ripetutamente e in modo significativo il proprio territorio nazionale a spese di Polonia, Romania, Ungheria e Russia. Inoltre, la Repubblica Socialista Sovietica ucraina, sebbene parte integrante dell’URSS, divenne membro fondatore delle Nazioni Unite insieme alla SSR bielorussa con diritto di voto. Inoltre, dopo il 1945, l’Ucraina registrerà uno sviluppo economico significativo. Certo, tutto ciò non può giustificare quanto accaduto nel 1932-1933.

La prima parte di questo intervento è qui.