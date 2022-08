Harley Davidson: bike icona che ha una lunga tradizione che risale al prototipo del 1901 per consolidarsi, in seguito, nella fondazione dell’impresa Harley Davidson nel 1903 negli Usa. Spesso vediamo queste moto sfrecciare con un rombo a volte con qualche decibel in più inconfondibile!

Oggi Harley Davidson vuol dire tradizione e innovazione, nonché stile particolare. Comunque e sempre oggetto di attenzione e curiosità, ma in evoluzione continua.

I bikers harleysti hanno, spesso, molti tratti caratteristici: i capelli raccolti in una piccola crocchia, gli stivaletti con la punta arrotondata di fattura consistente ed a prova di intemperie ed antiurto, rigorosamente non lucidi ed il loro inconfondibile giubbotto.

In questi ultimi giorni di Agosto si svolge la XXV FESTABiKERS a Cologno al Serio in un’area di ca 50.000 mq con una ristorazione di 2500 posti e con KustomLab, 20 artisti che si misurano in performance live, una live music Area con 2 palchi dove si esibiscono varie band, un’Area Bimbi,un’area Expo e così via.

Concerti gratuiti (16 in programmazione), Wall of Death, Kustomizer, la scuola moto BikerX e tante altre attrazioni per una 6 giorni all’insegna di motociclette e rock and roll senza mai dimenticare l’intento puramente benefico di Festa Bikers!

Infatti a noi interessa anche il fatto che tutto questo è organizzato da una associazione non profit- Associazione Bikers Cologno al Serio -ETS (oggi riconosciuta come Ente del Terzo Settore), con circa 300 volontari e, udite, udite, l’intento di questa manifestazione è benefico.

Essa persegue finalità di radunare persone che amano le motociclette (ca.50.000), i motoraduni e la cultura biker, organizzando attività ricreative e culturali, ma facendo il bene concretamente.

In queste 25 edizioni sono stati donati oltre 500.000 euro a varie associazioni ed in primis all’Associazione Cure Palliative onlus di Bergamo che gestisce anche un hospice con 12 posti letto.

Anche questo è fare impresa sociale non profit, perché solo tramite una capacità organizzativa e professionalizzata si possono gestire migliaia di persone che si vogliono divertire, che sviluppano la cultura Harley Davidson e finalizzano il proprio operare al bene comune ed alla assistenza dei cittadini.

Sono imprese sociali di entertainment che, spesso, creano un valore aggiunto sociale. In alcuni casi ed in apparenza sembra un ossimoro fra bike e sociale, ma è invece una continuità positiva.

In Italia ci sono circa 80.000 Associazioni sportive, fondazioni culturali, compagnie teatrali, circoli di animazione culturale, di entertainment.

Spesso sono anche spin off delle imprese profit tradizionali che generano extraprofitto sociale ed economico.

Infatti la Corporate Social Responsibility (CSR) di una impresa può svilupparsi tramite una filiera di imprese non profit che generano extraprofitto sociale, territoriale-comunitario ed anche sviluppo economico.Non stiamo parlando di sponsorizzazioni, ma di creazione di imprese sociali sportive, culturali e di entertainment che si sviluppano mantenendo equilibrio economico e finanziario in una filiera. FESTABiKERS è anche una occasione di business per alcune imprese.

Questa associazione che gestisce FESTABiKERS è un esempio di imprenditorialità sociale (da 25 anni)

Allargando il discorso possiamo ricordare che ‘Mens sana in corpore sano’ è un must che dovrebbe essere assunto dalla nostra società.

‘Mens’ non vuol dire solo intelligenza,ma il significato più pregnante è ‘anima, carattere, coscienza, disposizione d’animo’ e quindi le associazioni sportive non profit , culturali e di entertainment danno un ‘senso’ integrando le tecniche, i talenti con i valori e i principi del vivere ‘per e nella’ qualità della vita.

Il detto di Giovenale aiuta le imprese a giocare un ruolo sociale e per il tramite di queste associazioni sportive, culturali e di entertainment, sviluppa talenti, mantiene equilibrio fra risultato di performance con quello sociale generato. Si crea un extraprofitto sociale ed economico.

Il senso positivo e virtuoso dello sport e dell’entertainment sviluppa una politica di attenzione agli stakeholder che sono l’evoluzione del consumatore. Esso consuma un ‘prodotto-servizio progetto’ che ha in sé una valenza di entertainment (sport e cultura) e di sociale. Questo nuovo approccio crea extraprofitto sociale ed economico.

Quartieri, periferie, piccoli comuni che collegano il tessuto sociale ed eeconomico con il ruolo di queste associazioni di entertainment con evidenti benefici per la popolazione e per la coesione sociale di sistema. Integrazione culturale (anche etnica) con valorizzazione della persona al di là del proprio ‘status economico’ e scolastico.

Siamo abituati ai grandi eventi mediatici e qualcuno azzarda ‘vincere per vincere’, ma c’è anche il piccolo cabotaggio sportivo e culturale (associazioni di podismo e corsa,le mountain bike, gli ski club, la pallavolo ed altri sport nonché le performance teatrali e culturali) e ci sono le occasioni di usare la passione per raccogliere risorse sociali come la nostra FESTABiKERS.

A tutto questo aggiungiamo l’extraprofitto generato dai Volontari e dalle Imprese Sociali non profit che, anche in questa occasione di FESTABiKERS, non sono uno slogan di fantasia per narrare, ma un’opzione operativa di fatti reali che accadono e che si finalizzano al sociale.

La parola extraprofitto economico, in questo periodo, non gode di buona fama perché richiama il sovraprofitto opportunistico delle imprese energetiche e dagli importatori di gas in crisi imperante e in tempo di guerra di Ucraina.

Il termine extraprofitto, però, può essere anche sociale, virtuoso e positivo quando per esempio una organizzazione di volontariato ed una impresa sociale genera un valore aggiunto di merito sociale e per il bene comune.

Con il volontariato qualificato e organizzato si può fare molto ed a costo zero. Si dice ‘a gratis’. Questo è anche l’extraprofitto sociale,economico e di servizio generato da FESTABiKERS e dagli harleysti in questi giorni. Il prossimo anno si potrà sviluppare un calcolo dell’impatto generato da FESTABiKERS in logica ambientale, sociale e di coinvolgimento degli stakeholders.

Alcune indicazioni potrebbero essere: partecipanti a FESTABiKERS che hanno fatto un pernottamento; quanti partecipanti di fuori provincia;valore economico dell’impatto economico e occupazionale: per esempio, l’ammontare complessivo delle ore di lavoro di dipendenti e di volontari con parametro FTE (Full Time Equivalent cioè equivalente dei posti di lavoro full time creati dall’impatto economico) e così via. Tutto è in progress!