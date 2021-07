Il Presidente di Haiti, Jovenel Moïse, è stato assassinato nelle prime ore del mattino del 7 luglio 2021, in un attacco sfacciato alla sua casa privata fuori Port-au-Prince, la capitale.

Anche la moglie di Moïse è stata colpita nell’aggressione che ha ucciso suo marito. Gli assalitori non sono stati identificati.

L’assassinio di Moïse ha posto fine a una presidenza di quattro anni e mezzo che ha fatto precipitare la Nazione già travagliata in una crisi più profonda.

Jovenel Moïse, 53 anni, è nato nel 1968, il che significa che è cresciuto sotto la dittatura di Francois Duvalier ad Haiti. Come la maggior parte degli haitiani di oggi, ha vissuto tempi turbolenti: non solo dittatori, ma anche colpi di stato e violenze diffuse, inclusi omicidi politici.

Moïse, un uomo d’affari diventato Presidente, si è fatto strada in politica usando connessioni politiche che derivavano dal mondo degli affari.

Inizialmente ha investito in attività legate all’automobile, principalmente nel nord di Haiti, dove è nato. Alla fine, è approdato nel settore agricolo, una parte importante dell’economia di Haiti, dove molte persone coltivano.

Nel 2014, la società finanziaria agricola di Moïse, Agritrans, ha lanciato una piantagione di banane biologica, in parte con prestiti statali. Per la realizzazione della piantagione sono state sfollati centinaia di contadini, che hanno ricevuto un risarcimento minimo.

Ma l’attività ha portato Moïse alla ribalta. È stato nel suo ruolo di esportatore di banane che Moïse ha incontrato l’allora Presidente haitiano Michel Martelly nel 2014. Sebbene non avesse esperienza politica, Moïse è diventato il successore scelto da Martelly per le prossime elezioni di Haiti.

Martelly era profondamente impopolare alla fine del suo mandato, ma i leader del partito presumevano che Moïse sarebbe stato ben accolto dato il suo passato in agricoltura.

Invece, Moïse ha ottenuto a malapena una vittoria nelle elezioni del novembre 2016 alle quali hanno votato meno del 12% degli haitiani.

La sua magra vittoria elettorale è arrivata dopo due anni di voti in ritardo e la frode elettorale confermata dal governo di Martelly.

Nel 2017, il primo anno in carica di Moïse, il Senato haitiano ha emesso un rapporto in cui lo accusava di aver sottratto almeno 700.000 dollaridi denaro pubblico da un fondo per lo sviluppo delle infrastrutture chiamato PetroCaribe per la sua attività nel settore delle banane.

I manifestanti si sono riversati nelle strade gridando ‘Kot Kòb Petwo Karibe a?’ (‘dove sono i soldi PetroCaribe?’).

Mancando la fiducia del popolo haitiano, Moïse ha fatto affidamento sul potere duro per rimanere in carica.

Ha creato una sorta di Stato di polizia ad Haiti, facendo rivivere l’esercito nazionale due decenni dopo che era stato sciolto e creando un’agenzia di intelligence interna con poteri di sorveglianza.

Nel 2018, l’annuncio dell’ennesimo aumento dei prezzi -che aveva colpito anche diesel e cherosene- dato durante una partita di Coppa del Mondo tra Brasile e Belgio, sperando evidentemente che la notizia passasse inosservata, aveva fatto esplodere manifestazioni molto violente principalmente dirette contro l’élite degli affari di Haiti. A Port-au-Prince, la capitale, i manifestanti avevano istituito blocchi stradali su strade chiave e dato fuoco alle attività commerciali nei quartieri benestanti.

La violenza mirata rifletteva il diffuso malcontento nei confronti delle politiche economiche imposte dai creditori a beneficio della classe imprenditoriale di Haiti mentre la maggior parte delle persone viveva in estrema povertà.

Haiti funziona con fondi presi in prestito. Nel 2017 il suo debito nazionale di 2,13 miliardi di dollari, composto da prestiti del Venezuela, della Banca interamericana di sviluppo e del Fondo monetario internazionale, rappresentava circa un terzo del prodotto interno lordo del Paese.

I creditori in genere richiedono ai governi beneficiari di aumentare le entrate nazionali e di investire in infrastrutture per rilanciare il settore privato. Il Fondo Monetario Internazionale, aveva posto l’aumento dei prezzi del gas haitiano come condizione per ricevere 96 milioni di dollari in prestiti e sovvenzioni dall’Unione Europea, dalla Banca Interamericana di Sviluppo e dalla Banca Mondiale entro la fine dell’anno.

Dall’inizio dello scorso anno, Moïse governava per decreto. Ha effettivamente chiuso la legislatura haitiana rifiutandosi di tenere le elezioni parlamentari previste per gennaio 2020 e ha licenziato sommariamente tutti i sindaci eletti del Paese nel luglio 2020, alla scadenza dei loro termini.

Proteste sostenute -per mancanza di gas e blackout, austerità fiscale che ha causato una rapida inflazione e un deterioramento delle condizioni di vita e attacchi di bande che hanno ucciso diverse centinaia di persone, tra le altre cose- sono state un segno distintivo del mandato di Moïse.

Le proteste di piazza sono poi esplose all’inizio del 2021 dopo che Moïse si è rifiutato di tenere le elezioni presidenziali al termine del suo mandato di quattro anni scaduto a febbraio. Ha affermato che il suo mandato sarebbe scaduto un anno dopo, nel febbraio 2022, perché le elezioni del 2016 ad Haiti sono state rinviate.

Moïse progettò di cambiare la Costituzione haitiana per rafforzare i poteri della presidenza e prolungare la sua amministrazione.

Per mesi prima del suo assassinio, i manifestanti haitiani avevano chiesto le dimissioni di Moïse.

Per molti haitiani, le prese di potere antidemocratiche di Moïse ricordavano i trent’anni di dittature sostenute dagli Stati Unitidi François Duvalier, noto come ‘Papa Doc’, e di suo figlio, Jean-Claude Duvalier, noto come ‘Baby Doc’.

Sia Papa Doc che Baby Doc avevano fatto affidamento sull’uccisione e la brutalizzazione degli haitiani per rimanere al potere, con l’approvazione inespressa degli interessi politici occidentali ad Haiti. Lavorando con i Duvalier, i produttori statunitensi ad Haiti si sono assicurati che i loro investimenti fossero redditizi spingendo affinché i salari rimanessero bassi e le condizioni di lavoro rimanessero povere.

Quando le crescenti proteste haitiane posero fine al regime nel 1986, Baby Doc lasciò il Paese. I Duvalier si erano arricchiti, e Haiti era finita al collasso economico e alla rovina sociale.

La Costituzione haitiana del 1987 che Moïse ha cercato di cambiare è stata scritta subito dopo la caduta di Baby Doc per garantire che Haiti non sarebbe mai ricaduta nella dittatura.

Al di là dell’uso della violenza di Stato da parte di Moïse per sopprimere l’opposizione, i manifestanti anti-Moïse prima della sua uccisione hanno sottolineato un’altra somiglianza con l’era Duvalier: il sostegno degli Stati Uniti.

A marzo, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti aveva annunciato di aver sostenuto la decisione di Moïse di rimanere in carica fino al 2022, per dare al Paese colpito dalla crisi il tempo di «eleggere i propri leader e ripristinare le istituzioni democratiche di Haiti».

Questa posizione -che riecheggia quella delle organizzazioni internazionali dominate dall’Occidente che hanno un’influenza sostanziale ad Haiti, come l’Organizzazione degli Stati americani– sostenne ciò che restava della legittimità di Moïse a rimanere Presidente.

Gli haitiani, scontenti del continuo sostegno americano al loro Presidente, hanno organizzato numerose manifestazioni davanti all’ambasciata degli Stati Uniti a Port-au-Prince, mentre gli haitiani americani negli Stati Uniti hanno protestato davanti all’ambasciata di Haiti a Washington, DC

Dalla loro invasione e occupazione militare di Haiti dal 1915 al 1934, al loro sostegno al regime di Duvalier, gli Stati Uniti hanno svolto un ruolo importante nella destabilizzazione di Haiti.

Fin dal devastante terremoto haitiano del 2010, anche organizzazioni internazionali come le Nazioni Unite e organizzazioni non profit come la Croce Rossa americana hanno avuto una presenza smisurata nel Paese.

L’anno scorso, i manifestanti hanno organizzato manifestazioni davanti alla sede delle Nazioni Unite ad Haiti mentre il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite si era riunito per discutere del futuro di Moïse e della crisi politica del Paese. Il loro messaggio, secondo la pubblicazione ‘Haïti Liberté‘, era ‘Basta ingerenze straniere’.

Ora, l’impopolare Presidente che le potenze straniere sostenevano nella speranza di raggiungere una certa stabilità politica ad Haiti è stato ucciso.