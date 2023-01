Haftar sta perdendo il controllo della Libia?

L’inviato del Segretario generale delle Nazioni Unite e capo della sua missione di supporto in Libia, Abdullah Batili, ha partecipato a un incontro con i membri del Comitato militare congiunto libico (5+5) nella città di Sirte per completare il loro percorso di consenso verso un’istituzione militare unificata all’interno del percorso militare per risolvere la crisi libica, e hanno annunciato in una dichiarazione rilasciata dal direttore del dipartimento di guida morale dell’esercito libico, il maggiore generale Khaled Al-Mahjoub, che le parti interessate sostengono l’attuazione di la Convenzione di Ginevra con tutte le sue disposizioni, in quanto costituiscono le richieste dei libici.

Mentre Aqila Saleh ha aggiunto che “il riavvicinamento con il Consiglio di Stato è un riavvicinamento verbale – parole senza azioni – e che la Camera dei Rappresentanti è l’unico organo legislativo e il Consiglio di Stato, e deve rispettare le nostre decisioni”.

In precedenza, Saleh aveva concesso al Consiglio superiore di Stato 15 giorni per rispondere alla Camera dei rappresentanti in merito al fascicolo della norma costituzionale per le elezioni, che non è stata attuata. Mentre afferma che il Parlamento non ha il diritto di emettere un documento costituzionale o una dichiarazione costituzionale perché il suo ruolo è solo consultivo e che 13 fascicoli relativi a liste di cariche sovrane sono stati inviati un anno e mezzo fa al Consiglio di Stato, Khaliken, e il Consiglio di Stato non ha risposto perché usa il suo veto contro le decisioni del Parlamento, ha anche sottolineato che il mio scopo era quello di contrastare l’apparente cospirazione dell’intervento straniero e di non far scivolare il Paese nella divisione.

Di conseguenza, ha chiesto la formazione di tre commissioni parlamentari: una politica, una commissione per visualizzare lo sviluppo del governo costituzionale e una commissione per il lavoro economico. Non dà il diritto di candidarsi solo a due o tre persone. Quanto a noi, siamo in uno stato di dissenso e dobbiamo considerare le circostanze che ci circondano.

Di conseguenza, concludiamo che la rabbia di Aqila Saleh all’interno del parlamento deriva dal suo timore della minaccia dei Fratelli Musulmani alla soluzione libica e dall’incompletezza del dossier costituzionale anche dopo le riunioni del Cairo e che la disputa tra la Camera dei Rappresentanti e la Fratellanza Stato, quali sono le condizioni per candidarsi alla presidenza del Paese, è già stata risolta attraverso un incontro bilaterale tra Saleh e lo Stato della Fratellanza. Le Nazioni Unite hanno recentemente formato un comitato congiunto composto dalla Camera dei Rappresentanti e dallo Stato per negoziare la costituzionalità delle elezioni a Ginevra, in Turchia e al Cairo.

D’altra parte, la pressione egiziana ha costretto il comandante militare Khalifa Haftar a ‘fare concessioni’ e la questione libica è tornata al centro dell’agenda internazionale a causa del recente incontro tra il direttore della CIA William Burns e la Libia. Inoltre, la priorità degli Stati Uniti è sradicare i mercenari di Wagner dalla Libia orientale e fermare l’espansione dei guerrieri del Cremlino in Africa.

Il gioco politico sta cambiando da decenni. La CIA ha generosamente ospitato Haftar negli Stati Uniti come alternativa per sostituire Muammar Gheddafi se ne avesse bisogno. Inoltre, l’Egitto non è più un nemico del Qatar dopo che Sisi ha allentato le tensioni con Erdogan, d’altra parte, gli Emirati Arabi Uniti si sono riconciliati con la Turchia, il che offre al potere un ambiente favorevole per spingere Tripoli e Tobruk a sedersi e negoziare.

La scorsa settimana gli stessi tre attori, il capo del Consiglio presidenziale Mohammed Menfi, Khalifa Haftar e Aqila Saleh, si sono incontrati al Cairo per trovare una soluzione, ma Haftar non ha posto in Libia, mentre nell’incontro si discuteva del meccanismo per tenere le elezioni con una tabella di marcia che soddisfi tutti i partiti politici. Ci auguriamo che l’anno 2023 presenti una svolta nella scena libica, alla costruzione di una tabella di marcia, al funzionamento delle elezioni e alla stabilità dello Stato dopo che il paese ha assistito a una grande divisione in l’est e l’ovest tra due alleanze politiche e militari in competizione l’anno scorso.