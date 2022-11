Guerre spaziali: come il conflitto tra Stati sta diventando extraterrestre

La guerra in Ucraina ha accelerato le prospettive di guerre spaziali in arrivo. In una dichiarazione del 26 ottobre alla discussione tematica sullo spazio esterno della 77a sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, il vice capo della delegazione russa Konstantin Vorontsov ha avvertito che l’uso delle infrastrutture civili dello spazio esterno e dei satelliti commerciali nei conflitti armati da parte degli Stati Uniti e degli Stati suoi alleati potrebbero renderli obiettivi legittimi per gli attacchi di rappresaglia russi. Approfittando del forum, la Federazione Russa ha ribadito la necessità di impegni internazionali in merito all’armamento e alla militarizzazione dello spazio extra-atmosferico per prevenire una corsa agli armamenti a tutti gli effetti. Vorontsov ha espresso preoccupazione per gli sforzi degli Stati Uniti per estendere i sistemi d’arma nello spazio “progettati per la minaccia o l’uso della forza”.

Le osservazioni sono in linea con una precedente dichiarazione congiunta sino-russa del febbraio 2022 che si opponeva ai piani per trasformare lo spazio esterno in un’arena di scontro armato. A tal fine, entrambe le parti hanno espresso la necessità di portare avanti la bozza di trattato russo-cinese sulla prevenzione del posizionamento di armi nello spazio extraatmosferico, nonché di rafforzare il ruolo del Comitato delle Nazioni Unite per gli usi pacifici dello spazio extraatmosferico come piattaforma di coordinamento cooperazione internazionale e sviluppo del diritto spaziale internazionale. Allo stesso modo, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti e la NASA hanno guidato gli Accordi Artemis – o una dichiarazione non vincolante di principi e regole fondati nel Trattato sullo spazio esterno del 1967 – per garantire un’esplorazione spaziale civile sicura e trasparente e promuovere “una pacifica cooperazione nell’esplorazione spaziale e sforzi scientifici”.

Armare lo spazio cosmico

Tuttavia, l’armamento dello spazio esterno è in corso. I Paesi di tutto il mondo stanno assumendo impegni senza precedenti per l’esplorazione spaziale civile e la sua militarizzazione. Secondo il rapporto 2022 Global Counterspace Capabilities della Secure World Foundation, “un numero crescente di Paesi sta cercando di utilizzare lo spazio per migliorare le proprie capacità militari e la sicurezza nazionale” sviluppando un’ampia gamma di tecnologie a duplice uso difensive e offensive. Oltre agli investimenti attivi in ​​programmi controspaziali da parte di Francia, India, Iran, Giappone e Corea del Nord, attori dominanti come Cina, Russia e Stati Uniti guidano nei settori della ricerca, dello sviluppo, dei test e dell’operazionalizzazione dei sistemi e delle armi , aumentando il rischio di futuri conflitti nello spazio.

Ciò solleva diverse questioni tempestive e giuridicamente difficili a cui allude indirettamente la delegazione russa delle Nazioni Unite:

I sistemi satellitari SpaceX/Starlink di Elon Musk, che sia il Pentagono che i funzionari ucraini affermano come vitali per la comunicazione dell’esercito di Kiev sul campo di battaglia, stanno partecipando indirettamente al conflitto armato e possono diventare obiettivi legittimi per la rappresaglia russa?

Un attore non statale responsabile della fornitura di infrastrutture satellitari vitali per uso sia militare che civile dovrebbe essere considerato parte del conflitto armato in corso?

In caso di attacco da parte di un attore statale a un’infrastruttura satellitare di un attore non statale, cosa dovrebbe costituire una risposta proporzionale?

È opportuno estendere i principi del diritto umanitario internazionale ai conflitti nello spazio? E se sì, quali regole di ingaggio (jus ad bellum e jus in bello) dovrebbero prevalere?

Infine, quali sono i limiti del diritto internazionale ai mezzi e ai metodi utilizzati per fare la guerra nello spazio?

Dilemmi del diritto internazionale

I trattati internazionali in vigore sullo spazio esterno, entrati in vigore negli anni ’60 e ’70, sono inequivocabilmente vaghi sulle prospettive delle attività militari nello spazio, tanto meno sulle prospettive di uno scontro armato nello spazio. I trattati esistenti semplicemente non sono adatti allo scopo. Gli sviluppi tecnologici hanno superato la capacità della comunità giuridica di evolvere le linee guida del diritto internazionale esistenti in merito al nesso civile-militare e alla possibilità di situazioni di conflitto nello spazio. Qualsiasi attacco a infrastrutture satellitari vitali a uso misto richiederà il coinvolgimento attivo della comunità giuridica internazionale e un ripensamento della portata del diritto penale internazionale e delle leggi internazionali sui conflitti armati o del diritto umanitario internazionale in merito a oggetti e obiettivi dello spazio extra-atmosferico.

I principi fondamentali del diritto internazionale umanitario di distinzione tra civili e combattenti o oggetti civili e obiettivi militari, proporzionalità e necessità costituiscono un punto di riferimento consolidato per valutare la legalità della condotta jus in bello, impongono i limiti richiesti all’uso della forza e sono validi anche se fonti inadeguate per analizzare i conflitti interstatali, compresi quelli che potenzialmente si estendono oltre il regno terrestre.

Il diritto internazionale consente agli Stati di ricorrere alla forza armata solo nei casi di autodifesa o aggressione che richiedono che le parti in conflitto distinguano tra scopi civili e obiettivi militari e utilizzino una forza proporzionale o tale da prevenire una “perdita accidentale di vite civili, lesioni a civili, danni a cose civili, o una loro combinazione, che sarebbero eccessivi in ​​relazione al vantaggio militare concreto e diretto previsto”. Gli Stati intenzionati ad attaccare l’infrastruttura satellitare di altri Stati, quindi, dovrebbero bilanciare i vantaggi militari ricercati e le prospettive di danni e perdite civili ad essa connessi. A condizione che l’attacco non fosse indiscriminato, la controversia legale potrebbe sorgere quando, nella nebbia della guerra, potrebbe diventare sempre più difficile tracciare distinzioni appropriate tra i sistemi satellitari civili privati ​​appaltati alle forze armate statali al fine di aiutarli a raggiungere obiettivi militari in un inter -conflitto statale e sollevando la questione se un sistema satellitare civile appaltato a un’entità militare al fine di far avanzare i suoi obiettivi militari in un conflitto interstatale cessi di essere un oggetto civile e come tale non sia più immune da un attacco da parte di un contraddittorio armato forze.

La creazione di strumenti giuridici adeguati che forniscano la necessaria guida giuridica sui dilemmi fondamentali del diritto internazionale dei conflitti armati nello spazio, illustrati dalle domande di cui sopra ed esprimono i principi generali del diritto internazionale applicabili al dominio extraterrestre, è una sine qua non sull’evoluzione percorso dei conflitti odierni. Ciò comporterà l’ampliamento del mandato dei meccanismi istituzionali esistenti per arbitrare le controversie legali tra entità statali e non statali impegnate nella corsa agli armamenti spaziali e fornire pareri consultivi su questioni legali internazionali urgenti, stabilendo al contempo un quadro praticabile per la diplomazia spaziale.