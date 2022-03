Una curiosa nuova chiesa è stata dedicata alla periferia di Mosca nel giugno 2020: la Chiesa principale delle forze armate russe. L’imponente cattedrale color kaki in un parco a tema militare celebra la potenza russa. Inizialmente era prevista l’apertura nel 75° anniversario della vittoria dell’Unione Sovietica sulla Germania nazista, nel maggio 2020, ma è stata ritardata a causa della pandemia.

Concepito dal ministro della Difesa russo dopo l’annessione illegale della Crimea da parte del Paese nel 2014, la cattedrale incarna la potente ideologia sposata dal presidente Vladimir Putin, con il forte sostegno della Chiesa ortodossa russa.

La visione del Cremlino della Russia collega lo stato, i militari e la Chiesa ortodossa russa. Come studioso del nazionalismo, vedo questo nazionalismo religioso militante come uno degli elementi chiave nella motivazione di Putin per l’invasione dell’Ucraina, il mio paese natale. Spiega anche molto il comportamento di Mosca nei confronti dell'”Occidente” collettivo e dell’ordine mondiale del dopo Guerra Fredda.

Angeli e pistole

Il campanile della Chiesa delle Forze Armate è alto 75 metri, a simboleggiare il 75° anniversario della fine della seconda guerra mondiale. Il diametro della sua cupola è di 19,45 metri, segnando l’anno della vittoria: il 1945. Una cupola più piccola è di 14,18 metri, che rappresentano i 1.418 giorni della guerra. Le armi dei trofei vengono sciolte nel pavimento in modo che ogni passo sia un colpo per i nazisti sconfitti.

Gli affreschi celebrano la potenza militare russa attraverso la storia, dalle battaglie medievali alle guerre moderne in Georgia e Siria. Gli arcangeli guidano eserciti celesti e terreni, Cristo brandisce una spada e la Santa Madre, raffigurata come la Patria, fornisce supporto.

‘Culle‘ del cristianesimo

I piani originali per gli affreschi includevano una celebrazione dell’occupazione della Crimea, con persone esultanti che reggevano uno striscione con la scritta “La Crimea è nostra” e “Per sempre con la Russia”. Nella versione finale, il controverso “La Crimea è nostra” è stato sostituito dal più benevolo “Siamo insieme“.

Quando la Russia ha annesso la penisola di Crimea dall’Ucraina nel 2014, la Chiesa ortodossa russa ha celebrato, definendo la Crimea la “culla” del cristianesimo russo. Questa mitologia attinge alla storia medievale del principe Vladimir, che si convertì al cristianesimo nel X secolo e fu battezzato in Crimea. Il principe ha quindi imposto la fede ai suoi sudditi a Kiev e da lì si è diffusa.

La Chiesa ortodossa russa, chiamata anche Patriarcato di Mosca, ha a lungo rivendicato questo evento come la sua storia fondamentale. Anche l’impero russo, che si legava alla chiesa, adottò questa storia fondamentale.

‘Mondo russo’

Putin e il capo della chiesa russa, il patriarca Kirill, hanno resuscitato queste idee sull’impero per il 21° secolo nella forma del cosiddetto “mondo russo“, dando un nuovo significato a una frase che risale al medioevo.

Nel 2007, Putin ha creato una Russian World Foundation, incaricata di promuovere la lingua e la cultura russa in tutto il mondo, come un progetto culturale che preserva le interpretazioni della storia approvate dal Cremlino.

Per la Chiesa e lo stato, l’idea del “mondo russo” comprende la missione di rendere la Russia un centro di civiltà spirituale, culturale e politico per contrastare l’ideologia liberale e laica dell’Occidente. Questa visione è stata usata per giustificare le politiche in patria e all’estero.

La Grande Guerra Patriottica

Un altro mosaico pianificato raffigurava le celebrazioni della sconfitta delle forze sovietiche della Germania nazista: la Grande Guerra Patriottica, come viene chiamata la seconda guerra mondiale in Russia. L’immagine includeva soldati con in mano un ritratto di Josef Stalin, il dittatore che guidò l’URSS durante la guerra, tra una folla di veterani decorati. Questo mosaico sarebbe stato rimosso prima dell’apertura della chiesa.

La Grande Guerra Patriottica ha un posto speciale, persino sacro, nella visione della storia dei russi. L’Unione Sovietica ha subito perdite immense: 26 milioni di vite sono una stima prudente. A parte la pura devastazione, molti russi alla fine vedono la guerra come una guerra santa, in cui i sovietici hanno difeso la loro patria e il mondo intero dal male del nazismo.

Sotto Putin, la glorificazione della guerra e il ruolo di Stalin nella vittoria hanno raggiunto proporzioni epiche. Il nazismo, per ottime ragioni, è visto come una manifestazione del male supremo.

La retorica di questo nazionalismo religioso militante è stata in mostra mentre la Russia ha minacciato e alla fine ha invaso l’Ucraina. Durante un discorso del 24 febbraio 2022, Putin ha stranamente chiesto la “denazificazione” dell’Ucraina. Ha anche parlato delle relazioni fraterne tra il popolo russo e quello ucraino e ha negato l’esistenza dello Stato ucraino. A suo avviso, la sovranità dell’Ucraina è un esempio di nazionalismo estremo e sciovinista.

L’affermazione di Putin secondo cui il governo ucraino è guidato dai nazisti è assurda. Tuttavia, la manipolazione di questa immagine ha senso nel quadro di questa ideologia. Dipingere il governo di Kiev come malvagio aiuta a dipingere la guerra in Ucraina in bianco e nero.

Missione messianica

Questioni geopolitiche tangibili potrebbero guidare la guerra di Putin in Ucraina, ma le sue azioni sembrano anche motivate dal desiderio di assicurarsi la propria eredità. Nella sua visione della “Grande Russia”, riportata alla sua dimensione e influenza precedenti, Putin è un difensore che deve sconfiggere i suoi nemici.

Lo stesso presidente russo è apparso in versioni precedenti degli affreschi della cattedrale, insieme al ministro della Difesa Sergei Shoigu e al ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov. Tuttavia, il mosaico è stato rimosso dopo le polemiche, con lo stesso Putin che avrebbe dato l’ordine di rimuoverlo, dicendo che era troppo presto per celebrare l’attuale leadership del paese.

Il patriarca Kirill, che ha definito il governo di Putin un “miracolo di Dio“, ha affermato che la nuova cattedrale “contiene la speranza che le generazioni future raccoglieranno il testimone spirituale delle generazioni passate e salveranno la Patria dai nemici interni ed esterni“.

Questo instabile nazionalismo religioso si manifesta nel militarismo che si sta sviluppando in Ucraina.

Il 24 febbraio 2022, il giorno dell’invasione, il patriarca Kirill ha chiesto una rapida risoluzione e protezione dei civili in Ucraina, ricordando ai cristiani ortodossi il legame fraterno tra le due nazioni. Ma non ha condannato la guerra in sé e ha fatto riferimento a “forze del male” che cercano di distruggere l’unità della Russia e della Chiesa ortodossa russa.