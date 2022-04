La catastrofe umanitaria in Ucraina si sta diffondendo in tutta Europa. Circa 5 milioni di rifugiati sono già fuggiti dai combattimenti nel più grande esodo che il continente abbia visto dalla seconda guerra mondiale e altri milioni sono sfollati all’interno. Il maggior numero ha attraversato i confini con Polonia, Romania, Ungheria e Moldova. L’Unione Europea ha prontamente accolto gli sfollati a causa dell’invasione russa, concedendo loro permessi di vivere, lavorare e ricevere assistenza sociale per almeno un anno.

La guerra è una grave battuta d’arresto per la ripresa, forte ma incompleta, dell’Europa dalla pandemia, che ha lasciato i consumi privati ​​e gli investimenti ben al di sotto delle previsioni pre-coronavirus, anche se il sostegno fiscale e monetario ha sostenuto un impressionante rimbalzo dell’occupazione quasi ai livelli visti l’ultima volta prima della pandemia. L’impennata dei prezzi dell’energia e dei generi alimentari sta ora incidendo profondamente sui consumi delle famiglie e l’incertezza economica è pronta a frenare gli investimenti.

La guerra ci ricorda anche come l’Europa debba fare di più per migliorare la sicurezza energetica, in particolare espandendo le fonti rinnovabili e migliorando l’efficienza.

Riduzioni della crescita

Il nostro ultimo Regional Economic Outlook abbassa le previsioni di crescita per l’Europa. Per le economie avanzate abbiamo ridotto le nostre proiezioni di crescita di 1 punto percentuale al 3% nel 2022 rispetto alle proiezioni di gennaio e per le economie emergenti, escluse Ucraina e Russia, abbiamo ridotto la crescita prevista di 1,5 punti percentuali al 2,7%. Si prevede che diverse grandi economie, come Francia, Germania, Italia e Regno Unito, si espanderanno a malapena o addirittura si contrarranno per due trimestri consecutivi quest’anno. Si prevede che l’attività in Russia diminuirà dell’8,5% e in Ucraina del 35%.

Cosa dovrebbero fare i responsabili delle politiche monetarie e fiscali? La guerra è uno shock dell’offerta che riduce la produzione economica e fa aumentare i prezzi. Prevediamo infatti che l’inflazione accelererà al 5,5% nelle economie avanzate e al 9,3% nelle economie europee emergenti escluse Russia, Turchia e Ucraina. Queste previsioni sono in aumento rispettivamente di 2,2 e 3,5 punti percentuali rispetto alle nostre proiezioni di gennaio.

La politica monetaria deve bilanciare il contenimento dell’inflazione con la necessità di limitare le perdite di produzione. Gran parte della pressione sui prezzi è guidata da forze che sfuggono al controllo delle banche centrali, come shock ai mercati dell’energia e del cibo e interruzioni della catena di approvvigionamento. Ma i responsabili delle politiche monetarie in molti Paesi dovrebbero continuare a seguire la strada della normalizzazione delle condizioni di prestito per contribuire a contenere le aspettative di inflazione e ancorare i fattori interni dell’inflazione, come i salari e gli affitti delle abitazioni.

Ove possibile, i governi dovrebbero impegnarsi con le parti sociali per prevenire le spirali salariali, anche mettendo a disposizione un sostegno sufficiente per le famiglie e le imprese che stanno lottando per permettersi beni più costosi. Per far fronte allo shock dell’offerta, gli stabilizzatori fiscali automatici come un’assicurazione contro la disoccupazione più elevata e pagamenti fiscali inferiori dovrebbero poter operare liberamente. Queste misure amplieranno i disavanzi di bilancio man mano che le prospettive di crescita si indeboliranno (ed è opportuno che dovrebbero) e si aggiungeranno alle pressioni sulle finanze pubbliche in alcuni Paesi. Detto questo, la politica fiscale potrebbe dover fare di più per sostenere le economie se si materializzano grandi rischi.

Le pressioni di bilancio saranno più acute in diversi Paesi che stanno aprendo le proprie frontiere ai rifugiati, ad esempio in Polonia, che ne ospita quasi 3 milioni, o in Moldova, dove il numero di rifugiati è molto alto rispetto alla popolazione. Ciò sottolinea la necessità di condividere equamente i costi degli aiuti umanitari tra i membri dell’UE. Per gli host non membri, l’assistenza di partner multilaterali e regionali dovrebbe aiutare a gestire i costi, in particolare laddove le finanze pubbliche sono già tese.

Costi di ricostruzione

La sfida dell’Europa sarà ricostruire un’Ucraina economicamente forte che incoraggi i rifugiati a tornare. La ricostruzione delle infrastrutture distrutte richiederà ingenti finanziamenti con un significativo elemento di sovvenzione. La ricostruzione e il reinsediamento aiuteranno i rifugiati a tornare e la crescita economica a riprendersi. L’attuazione delle riforme per rafforzare le istituzioni e le politiche pubbliche massimizzerà il dividendo di crescita della ricostruzione.

Ciò richiederà tempo e, di conseguenza, è probabile che alcuni di coloro che sono fuggiti rimarranno nei Paesi ospitanti per un po’. Sarà fondamentale integrare i rifugiati, per lo più donne e bambini, nei posti di lavoro e nelle scuole. Politiche mirate del mercato del lavoro, come sussidi salariali temporanei per incentivare le assunzioni, possono aiutare. Così anche può facilitare il riconoscimento delle competenze, fornire formazione linguistica e soddisfare i bisogni di assistenza all’infanzia.