L’invasione di Vladimir Putin ai danni dell’ Ucraina ha spinto l’Occidente a lanciare una serie di sanzioni senza precedenti. Tali misure non mirano solo a isolare l’economia russa e scoraggiare l’invasione russa, ma tentano anche di esercitare pressioni sulla Cina, che è stato l’importante partner strategico della Russia, ma assume una posizione ambigua nella crisi. Gli Stati Uniti, in particolare, avvertono la Cina di non fornire alla Russia forniture di materiali. Sebbene la Cina sia chiaramente preoccupata per le potenziali ripercussioni dell’invasione russa, rimarrà riluttante a unirsi all’appello anti-russo dell’Occidente.

Il comportamento del regime comunista cinese deriva da un calcolo realista che considera i benefici e i costi dietro l’azione. La Cina esaminerà attentamente il guadagno ottenuto allineandosi con entrambe le parti, in modo da massimizzare la cattura dei benefici e ridurre al minimo i costi. Vedendo come la Russia sia isolata dall’Occidente, il governo di Pechino comprende appieno le conseguenze che può affrontare se sostiene esplicitamente la violazione della sovranità ucraina da parte della Russia. Pertanto, la Cina è rimasta estremamente cauta nei suoi discorsi e ha sottolineato la sua neutralità in questa crisi militare, per evitare di essere percepita come una sostenitrice della Russia e di dover affrontare sanzioni simili.

Tuttavia, tale pressione è sufficiente solo a scoraggiare la Cina dal propendere per la Russia, ma non sufficiente a spingere la Cina a saltare sul carro anti-russo.

La Cina si considera discriminata dall’Occidente, soprattutto dopo l’ascesa di Xi Jinping. Nel frattempo, l’Occidente è preoccupato per il passaggio della Cina dall’ascesa pacifica all’espansione aggressiva, che sfida lo status quo dominato dall’Occidente.

In particolare, gli Stati Uniti sono preoccupati della crescente forza economica e dell’influenza diplomatica della Cina. Le controversie commerciali e la repressione dei diritti umani in Cina hanno spinto gli Stati Uniti a condannare o imporre sanzioni alla Cina. La Cina ha considerato tali misure ingiuste ed egemoniche, il che ha portato a tensioni e sfiducia tra l’Occidente e la Cina. Questo ha già creato una barriera contro la cooperazione, che scoraggia la Cina dall’essere il partner dell’Occidente nella crisi militare.

Inoltre, desiderosa di costruire un ordine mondiale guidato dalla Cina, Pechino è stato ansioso di assumere ruoli di primo piano e aumentare il suo potere discorsivo sulla scena internazionale. Tuttavia, le organizzazioni internazionali e le discussioni sulle sanzioni sono guidate principalmente dall’Occidente. Pertanto, l’appello antirusso dell’Occidente può essere visto come un tentativo di ripristinare la leadership occidentale, che è in declino negli ultimi anni a seguito dell’ascesa della Cina e di altri Paesi in via di sviluppo. Tale sfiducia può rendere ulteriormente la Cina riluttante a unirsi alle parti occidentali, in modo da evitare di dare forma alla percezione che Pechino si pieghi alla guida occidentale.

Oltre a esaminare le relazioni sino-occidentali, possiamo anche spiegare la tendenza della Cina a rimanere neutrale esaminando le sue relazioni con la Russia.

Date queste relazioni ostili tra la Cina e l’Occidente, la Cina ha cercato relazioni strategiche e di cooperazione con la Russia, che deve anche affrontare la repressione occidentale e desidera alterare l’ordine internazionale dominato dall’Occidente. La Russia è stata una risorsa importante per la Cina a causa del suo potere tecnologico, dei legami diplomatici e del suo grande potere discorsivo nella comunità internazionale determinato dal suo status nelle Nazioni Unite (ad esempio seggio permanente e potere di veto nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite). Pertanto, la Cina ha attivamente ampliato la sua partnership con la Russia. Ad esempio, la Cina ha esteso il Trattato di buon vicinato e cooperazione amichevole e ha stabilito un’amicizia ‘senza limiti’.Pechino spera che la costruzione di relazioni più strette con la Russia possa fornire alla Cina un sostegno più solido nella sua rivalità con l’Occidente.

Chiaramente, l’invasione della Russia ha violato l’integrità territoriale dell’Ucraina. Sostenere la Russia nella guerra potrebbe rendere la Cina vulnerabile all’isolamento economico e diplomatico, che potrebbe comportare un ulteriore deterioramento delle sue già scarse relazioni con l’Occidente. Pertanto, la Cina non sarà disposta a difendere esplicitamente l’invasione di Putin. Tale riluttanza può essere dimostrata dall’astensione della Cina nella voto sulla risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite che condanna l’invasione della Russia.

Tuttavia, tradire la Russia e unirsi al coro internazionale anti-Mosca non è affatto vantaggioso per la Cina. Una scissione sino-sovietica equivarrebbe a sacrificare gli sforzi passati della Cina nel rafforzare la sua partnership con Mosca, il cui pieno sostegno è considerato cruciale per la Cina nella competizione con l’Occidente, in particolare gli Stati Uniti. Perderebbe un partner potente con una grande visibilità nell’arena internazionale per difendersi dalla repressione o dalla sfiducia occidentale. Pertanto, è improbabile che la Cina diventi del tutto anti-russa nella crisi militare semplicemente per compiacere l’Occidente , che negli ultimi anni è stato ostile alla Cina.

Innegabilmente, la Cina vuole evitare conflitti diretti con l’Occidente, quindi è improbabile che il governo di Pechino salvi il regime di Mosca nonostante la loro stretta collaborazione. Tuttavia, data la sua sfiducia nei confronti dell’Occidente, la Cina non è nemmeno tentata di unirsi all’alleanza anti-russa dell’Occidente che consente all’Occidente di ripristinare l’ordine mondiale guidato dall’Occidente stesso e sopprimere l’importante partner strategico della Cina. Mentre il mondo è stato diviso in due parti, la Cina è incentivata a rimanere cautamente neutrale. Invece di attenersi a uno dei due schieramenti, la Cina si adopererà per portare Russia e Ucraina al tavolo dei negoziati e per chiedere una riduzione dell’escalation della crisi militare.