Dopo il vertice del G7 dal 26 al 28 giugno, il Presidente indonesiano, Joko Jokowi, avrebbe dovuto incontrare il Presidente ucraino, Volodymyr Zelensky e il Presidente russo, Vladimir Putin. Alcuni ricercatori indonesiani hanno affermato che l’Indonesia avrebbe da pacificatore durante l’incontro.

Il 25 marzo, Riza Noer Arfani, esperta di politica internazionale dell’Università di Gadjah Mada (UGM), ha ritenuto che l’Indonesia avesse approfittato di questo slancio coinvolgendo grandi Paesi per aumentare il proprio potere diplomatico. Il grande passo dell’Indonesia è una cosa seria considerando la crescente tensione tra Ucraina e Russia. Dopo che Putin ha dichiarato guerra il 24 febbraio, i media britannici, ha pubblicato un rapporto fino al giorno 121. Il rapporto conteneva le dinamiche dell’attuale situazione in Ucraina. Alcuni di questi sono la distruzione della città di Severodonetsk con l’approvazione dell’Unione Europea per inviare aiuti di 9 miliardi di euro all’Ucraina.

Questa visione ottimistica è certamente un grande vantaggio considerando che, almeno attualmente, l’Indonesia ha due grandi risorse come pacificatori nel conflitto russo-ucraino.

L’immagine dell’Indonesia è stata riconosciuta a livello internazionale per quanto riguarda la pace. Il 17 ottobre 2019, l’Indonesia è stata rieletta nel Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite per la quinta volta dopo il 2006-2007, 2008-2010, 2012-2014 e 2015-2017. Con questo, l’Indonesia diventerà il rappresentante dell’Asia-Pacifico nel periodo 2020-2022.

Attraverso i risultati del processo, l’Indonesia ha ricevuto il maggior numero di voti, con un totale di 174 voti su 192 voti validi. In effetti, l’Indonesia ha guadagnato più fiducia rispetto ad altri Paesi dell’Asia orientale, come il Giappone e la Corea del Sud. Questo status può essere utilizzato dall’Indonesia per incoraggiare la Russia-Ucraina ad attuare un cessate il fuoco. Al 30 maggio 2022, il conflitto aveva causato 4.113 vittime.

L’Indonesia ha già una vasta esperienza come mediatore. L’Indonesia gioca un ruolo cruciale nel processo di pace israelo-palestinese. Il governo indonesiano continua a lottare per le soluzioni di due Stati che rendano la Palestina e Israele simultaneamente Stati sovrani e Gerusalemme la capitale comune.

La ricercatrice del Center for Strategic and International Studies (CSIS), Lina Alexandra, ha affermato che l’Indonesia è stata anche coinvolta nella risoluzione del conflitto Vietnam-Cambogia nel 1988 e nel conflitto Filippine-Moro National Liberation Front (MNLF) negli anni ’70-’90.

Oltre all’esperienza, l’Indonesia è leader dell’attuale edizione del G20.

Ad oggi, il G20 non è stato concepito per risolvere il conflitto Ucraina-Russia. Tuttavia, con l’attuazione del G20, l’Indonesia può rafforzare la sua immagine di ‘leader della pace’. Questo può anche essere un prerequisito affinché l’Indonesia guadagni la fiducia dei leader di altri Paesi.

Oltre al suo status nelle Nazioni Unite e nel G20,l’Indonesia ha anche l’opportunità di incoraggiare la Cina a contribuire al conflitto.

Da quando Jokowi è stato eletto, le relazioni tra Giacarta e Pechino sono migliorate. La Cina è uno dei maggiori partner dell’Indonesia.

Secondo i dati dell’Agenzia centrale di statistica (BPS), la bilancia commerciale dell’Indonesia ha registrato un avanzo di 2,36 USD, alla metà del 2021. Il valore delle esportazioni dell’Indonesia verso la Cina sono cresciute del 70,02% nel 2021 rispetto al 2020. La Cina è stato uno dei maggiori investitori, con un totale di 3,9 dollari USA nel 2021, dietro a Singapore.

La posizione della Cina è convincente per l’Indonesia a fiancheggiarla nel suo ruolo di pacificatore. Diverse volte, la Cina si è offerta pacificatore nel conflitto israelo-palestinese, cosa che il governo palestinese ha accolto con favore. La Cina è diventato il primo Paese a offrirsi di agire come pacificatore nel conflitto talebano in Afghanistan.

Pur non avendo molte esperienze, la Cina, attraverso il premier Li Keqiang, ha dato un segnale positivo per diventare un facilitatore del conflitto Russia-Ucraina. Alla sessione delle Nazioni Unite del 26 febbraio 2022, la Cina si è astenuta dal votare contro l’invasione russa dell’Ucraina. Questo atteggiamento è stato interpretato come funzionale a sostenere l’Ucraina nel mantenere un canale di dialogo con la Russia.

D’altra parte, la Cina è stata uno dei partner più importanti della Russia negli ultimi anni. Il 1 marzo 2022, secondo i dati di Chinese Customs Statistics (CCS), il commercio tra i due Paesi ha raggiunto i 146,9 miliardi di dollari, con un aumento del 35,9% rispetto all’anno precedente.

L’Indonesia può sfruttare la posizione neutrale della Cina nel conflitto. Il governo può aprire la comunicazione con il governo di Pechino per spingere per una risoluzione pacifica. Questa esperienza può essere utilizzata come slancio per l’Indonesia per invitare Russia e Ucraina a sedersi al tavolo della pace.