Quasi altrettanto bruscamente, il Cremlino ha revocato la sua decisione del febbraio 2022 di riconoscere i territori dell’Ucraina di Donetsk e Luhansk occupati dalla Russia come ‘Stati indipendenti‘, completi di ‘trattati’ di alleanza e relazioni ‘diplomatiche’ con la Russia. Invece, le ‘repubbliche popolari’ di Donetsk e Luhansk (DPR/LPR) saranno ora annesse alla Russia, abbandonando, anche se tramite referendum, la pretesa di ‘Stato indipendente’. La decisione di Mosca è tanto più sorprendente dal momento che i leader di questi territori aspiravano da tempo all’adesione ufficiale dei loro territori alla Russia, ma fino ad ora questo desiderio era stato negato.

Il Cremlino ha ora deciso di annettere queste quattro aree occupate direttamente alla Russia e di organizzare i ‘referendum’ di annessione dal 23 al 27 settembre. Questa mossa porterà quelle quattro satrapie a un denominatore comune con la Crimea (annessa nel 2014) come parte integrante della Russia. La decisione sembra essere stata comunicata simultaneamente alla DPR/LPR e alle amministrazioni di occupazione di Kherson e Zaporizhzhia il 18 settembre, per l’esecuzione immediata e sincronizzata.

L’inversione di rotta del Cremlino, accompagnata da una parziale mobilitazione militare, risponde ai recenti successi dell’Ucraina sul campo di battaglia e alle sue migliori prospettive di sfrattare la Russia almeno da porzioni dei territori occupati. Dopo aver avviato il processo di rollback nel Mar Nero nordoccidentale, le forze ucraine hanno continuato a tagliare le linee di rifornimento russe alle forze di occupazione a Kherson e hanno preso diversi punti d’appoggio nelle regioni di Kherson e Luhansk. L’esercito ucraino ha liberato la parte occupata dai russi della regione di Kharkiv quasi interamente dal 5 al 14 settembre. Le forze ucraine si sono dimostrate qualitativamente superiori alle truppe russe e sembrano pronte a riconquistare più aree occupate passo dopo passo.

Per evitare questo processo, Mosca si sta muovendo preventivamente per designare tutti i territori occupati dalla Russia in Ucraina come parti integranti della Russia attraverso ‘referendum’ e annessioni. Al termine, Mosca incriminerà gli sforzi dell’Ucraina per riconquistare quei territori con la forza delle armi come ‘aggressione‘ contro la Russia. Il Cremlino, in quel caso, apparentemente per legittima difesa, minaccerebbe di intensificare la sua ‘operazione militare speciale‘ in Ucraina a livelli prossimi alla guerra totale.

Mosca è anche pronta a bluffare con le sue armi nucleari, presumibilmente per proteggere ‘l’integrità territoriale‘ della Russia, compresi i territori appena annessi, per dissuadere le potenze occidentali dal sostenere la campagna di liberazione dell’Ucraina. Il presidente russo Vladimir Putin ha invocato entrambe queste minacce, contro Kiev e l’Occidente, nel suo discorso del 21 settembre in cui annunciava i referendum sull’annessione nei territori occupati e la mobilitazione parziale in Russia.

L’annessione definitiva di questi territori alla Russia significa che qualsiasi tentativo ucraino di ripristinare l’integrità territoriale del Paese, in tutto o in parte, con la forza delle armi in futuro, innescherà un’altra guerra russa contro l’Ucraina. Le annessioni, quindi, hanno lo scopo di costringere l’Ucraina ad abbandonare la sua campagna di liberazione in corso, a desistere da tali sforzi in futuro e dissuadere i partner occidentali dell’Ucraina dal sostenere gli attuali e futuri tentativi ucraini di riconquistare questi territori con la forza. Queste annessioni, in breve, hanno lo scopo di privare l’Ucraina di queste regioni in modo permanente, rendendo irreversibile la presa della Russia. Sebbene l’Ucraina sia diventata abbastanza insensibile alle intimidazioni russe, difficilmente può aspettarsi che i suoi partner occidentali sostengano una guerra totale, per quanto legittima, per ripristinare l’integrità territoriale dell’Ucraina.

L’Ucraina e i suoi partner occidentali hanno già annunciato che non avrebbero mai riconosciuto la validità dei ‘referendum’ e delle annessioni della Russia. La riconquista dei territori, tuttavia, sarebbe possibile solo a costo di un’altra guerra o di un altro ciclo di smuta russa (disintegrazione interna).

A breve termine, queste annessioni riporteranno nuovamente il Presidente Putin nel ruolo di ‘raccoglitore di terre russe‘, il criterio ultimo in base al quale le masse russe tendono a valutare i loro governanti. Le annessioni forniranno anche ai russi comuni un senso di ricompensa per le privazioni legate alla guerra. Sebbene le forze armate russe abbiano rivelato gravi debolezze durante la guerra in Ucraina, Putin sarà ora visto come aver ribaltato la situazione sull’Ucraina e sull’Occidente, finendo con un altro round di ingrandimento territoriale russo.

Questi sviluppi probabilmente aumenteranno gli indici di popolarità di Putin, consolideranno la sua reputazione di leadership all’interno della classe della nomenklatura russa, metteranno a tacere potenziali dissidenti nell’establishment al potere e ridurranno ulteriormente il sostegno pubblico ai restanti apertamente oppositori di Putin.

Per evitare queste conseguenze, le potenze occidentali devono armare l’Ucraina per la vittoria, a differenza di un compromesso negoziato con la Russia a scapito dei territori ucraini.