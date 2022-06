La guerra in Ucraina non accenna a finire presto. L’Ucraina subisce tra le 600 e le 1.000 vittime al giorno. Un quinto dell’Ucraina è ora controllato dalla Russia e dai suoi delegati.

Le guerre generano nell’opinione pubblica ben noti effetti di ‘raduno intorno alla bandiera‘, sebbene la natura e la sincerità di ciò siano contestate. Questo porta a pensare che l’atteggiamento del pubblico ucraino nei confronti di qualsiasi compromesso percepito, in particolare le concessioni territoriali, si inasprisca.

L’ultima ricerca condotta attraverso sondaggio telefonico in Ucraina lo conferma ampiamente. Ma il nostro [John O’Loughlin, docente di geografia politica all’Università del Colorado Boulder; Gerard Toal, docente di governo e affari internazionali presso Virginia Tech; Kristin M. Bakke, docente di scienze politiche e relazioni internazionali presso l’University College London (UCL) e professore associato di ricerca presso il Peace Research Institute Oslo (PRIO)], lavoro aggiunge dettagli e sfumature cruciali: le persone più colpite dalla guerra a causa dello sfollamento, e quindi più preoccupate per la loro sicurezza e benessere immediati, sono più propensi a sostenere un cessate il fuoco immediato. Anche le differenze regionali e di genere sono pronunciate.

L’invasione russa dell’Ucraina nel febbraio 2022 non è stata la sua prima invasione. Le forze russe si sono impadronite della Crimea nel febbraio 2014 e hanno supervisionato un referendum locale imperfetto che ha giustificato l’annessione della penisola alla Russia. Nel Donbas, le forze russe hanno aiutato le milizie filo-russe a ritagliarsi territori separatisti. Prima della recente invasione, il Presidente russo, Vladimir Putin, ha riconosciuto questi Stati de facto e la loro pretesa sull’intera regione del Donbass.

Le forze russe hanno subito significative battute d’arresto, ma attualmente occupano ampie zonedella costa meridionale dell’Ucraina e molta più parte del Donbass rispetto a prima.

I rapporti suggeriscono piani per tenere un referendum in quelle aree e per consolidare potenzialmente tutto il territorio occupato dalla Russia al di fuori della Crimea in un’unica unità politica.

Tra il 19 e il 24 maggio, abbiamo commissionato domande nell’indagine Omnibus rappresentativa a livello nazionale sugli ucraini dell’Istituto internazionale di sociologia di Kiev (KIIS).

I ricercatori hanno posto una domanda binaria sulla possibilità di concedere territori per la pace in cui l’82% era d’accordo con l’affermazione che:«In nessun caso l’Ucraina dovrebbe rinunciare a nessuno dei suoi territori, anche se ciò prolunga la guerra e minaccia la sua indipendenza».

Dato che i territori contestati sono diversi, nominare specifiche concessioni territoriali, o esperienze belliche, fa differenza? Per fare ciò, abbiamo sondato gli atteggiamenti nei confronti di quattro scenari di compromesso territoriale.

La nostra domanda diceva: «Tutte le scelte su cosa fare durante questa attuale aggressione russa hanno costi significativi, ma diversi. Sapendo questo, quale delle seguenti quattro scelte dovrebbe fare il governo ucraino in questo momento?»

Ecco le opzioni e le risposte in termini percentuali:

«Raggiungere un cessate il fuoco immediato da entrambe le parti con condizioni e avviare negoziati intensi»: (14,9%) «Continuare a opporsi all’aggressione russa fino alla liberazione del territorio occupato dalla Russia dal 24 febbraio 2022» (8,6%) «Continuare a opporsi all’aggressione russa fino alla liberazione di tutto il territorio ucraino tranne la Crimea» (12,2%) «Continuare a opporsi all’aggressione russa finché tutta l’Ucraina, compresa la Crimea, non sarà sotto il controllo di Kiev» (61%).

E il 3,3% ha risposto «difficile da dire».

Questi rapporti di sostegno per vari compromessi territoriali mostrano più sfumature all’interno della popolazione ucraina rispetto alle solite opzioni nere o bianche, tutto o niente che dominano il discorso politico.

La ricerca suggerisce che dovremmo aspettarci che alcune persone non parlino sinceramentenelle interviste telefoniche quando i sentimenti patriottici sono alti.

L’indagine mostra marcate differenze regionali.Gli intervistati nelle aree più colpite dai combattimenti (sud ed est) erano più propensi a scegliere un cessate il fuoco e negoziati immediati e meno propensi a favorire altre opzioni rispetto a quelle nel resto del Paese. I rapporti sulla scelta di combattere fino alla liberazione di tutti i territori occupati dalla Russia erano nettamente diversi: nell’ovest del Paese il 65% voleva continuare a combattere contro solo il 45% nell’est.

Il sondaggio rivela anche che le donne sono più propense degli uomini a favorire negoziati immediati e meno propense degli uomini a scegliere di continuare a combattere fino a quando tutto il Paese non sarà riconquistato, con un divario di 13 punti.

Le maggiori differenze di atteggiamento, tuttavia, sono legate al senso di (in)sicurezza e benessere futuro che le famiglie avranno a seguito della guerra.

Abbiamo posto agli intervistati la domanda: «Quanto ti senti sicuro del tuo benessere e della tua famiglia (come sicurezza, alloggio, cibo, reddito ecc.) nell’immediato futuro (cioè nei prossimi 6 mesi)?».

Abbiamo chiesto loro di valutare la loro situazione su una scala da ‘molto sicura’ a ‘molto insicura’.

Gli intervistati che si sentono più sicuri riguardo al futuro della propria famiglia sono significativamente più disposti a combattere fino a quando l’intera Ucraina non sarà riconquistata(circa il 75%) rispetto a coloro che si sentono meno sicuri (circa il 46%).

Vediamo la tendenza inversa quando si tratta dell’accettazione del cessate il fuoco e dei negoziati.

L’esame dei precedenti di famiglie che si considerano insicure mostra che è molto più probabile che si siano trasferite a causa del conflitto (29%) e che vivano principalmente nell’est e nel sud del Paese. Gli intervistati che si sentono più sicuri del benessere e della sicurezza della propria famiglia nell’immediato futuro si trovano prevalentemente nel centro e nell’ovest e solo il 6% di loro dichiara di essersi trasferito dall’inizio dell’attuale conflitto.

Sebbene non si stia valutando direttamente la correlazione tra le esperienze di violenza e le opinioni sui negoziati e sui compromessi territoriali, questi risultati parlano dei dibattiti in corso sugli effetti della violenza in tempo di guerra. Laviolenza, il trauma e l’insicurezza che genera,possono indurire gli atteggiamenti verso il compromesso. Ma è anche plausibile che quelle esperienze possano rendere le persone più propensea favorire iniziative che mettano fine ai combattimenti.

L’invasione russa dell’Ucraina è diventata una guerra prolungata. In questo momento, la maggioranza degli ucraini dice ai sondaggisti che non desiderano rinunciare al territorio per la pace. Ma una minoranza distintiva di ucraini, quelli più colpiti dalla guerra, ha un’opinione diversa.