Vladimir Putin ha formalmente firmato un trattato che annette quattro regioni ucraine alla Federazione Russa. Il Presidente russo ha annunciato, in una cerimonia nella Piazza Rossa di Mosca, che l’incorporazione di Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia e Kherson, nel sud e nell’est dell’Ucraina, in Russia è la «scelta di milioni di persone» che condividono una «storia comune» con la Federazione Russa.

«Chiediamo al regime di Kiev di porre fine immediatamente alle ostilità, di porre fine alla guerra che hanno scatenato nel 2014 e di tornare al tavolo dei negoziati. Siamo pronti per questo», ha dettoPutin . «Ma non discuteremo della scelta delle persone a Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson. Questo è stato fatto. La Russia non li tradirà».

Ciò che il Presidente russo non ha chiarito è stato esattamente ciò che rappresentano effettivamente queste cosiddette regioni russe appena coniate. Putin ha riconosciuto le repubbliche separatiste a Luhansk e Donetsk nella regione del Donbass a febbraio, il giorno prima di lanciare l’invasione totale dell’Ucraina. Ma le ‘repubbliche’ coprivano solo una parte delle oblast, o regioni, a cui si riferiscono questi nomi.

Attualmente, aspri combattimenti continuano in tutte e quattro le regioni annesse, compresa quella intorno a Zaporizhzhia, dove si trova la più grande centrale nucleare d’Europa. Si pensa che l’accaparramento della terra rappresenti circa 40.000 miglia quadrate, ovvero circa il 15% del territorio dell’Ucraina.

È stato riferito che le forze russe avevano bombardato un convoglio civile a Zaporizhzhia, uccidendo 25 persone. Mosca ha tentato di incolpare Kiev per questo. Ci sono anche pesanti combattimenti intorno alla città chiave di Lyman nella regione di Donetsk, dove si dice che le forze ucraine siano vicine a circondare un gran numero di truppe russe.

Putin ha detto che i cittadini delle quattro regioni occupate faranno parte della Russia «per sempre». Ha accusato l’Occidente di voler «colonizzare» la Russia e la sua gente.

Ma ha detto -come ha più volte fatto nelle ultime settimane- che la Russia difenderà i territori «con tutte le forze e i mezzi a nostra disposizione». Questo è stato ampiamente interpretato come una minaccia all’uso di armi nucleari strategiche se l’Ucraina continua a perseguire la sua controffensiva nelle regioni occupate.

Le ultime annessioni seguono il modello che la Russia ha fatto debuttare in Crimea nel 2014. Innanzitutto, lascia che i tuoi sostenitori armatisovrintendano a un ‘referendum’. Date le circostanze, un tale evento non può essere considerato libero o equo.

In secondo luogo, fare in modo che alleati del regime non qualificati e partigiani dall’estero lo firmino come libero ed equo. Terzo, pubblicizza il tuo mandato democratico sospettosamente ampio per l’incorporazione dei territori, respinge le obiezioni internazionali di illegalità, e procede con l’annessione.

Il regime di Putin ha una lunga storia di cinico uso della ‘legge‘ per giustificare le sue azioni. Come ha scritto recentemente sullo ‘Spectator‘ Mark Galeotti, che ha scritto 24 libri sulla Russia e la sua politica , Putin «è un uomo che ti brucerebbe la casa, ma prima si rilascerebbe un permesso».

Ma proprio come Putin ha affinato nel tempo la sua procedura di annessione per cercare di legittimare l’accaparramento di terre da parte della Russia, la comunità internazionale ha imparato importanti lezioni su come la Russia potenzia le sue operazioni militari usando i media e ladisinformazione.

Se gran parte della comunità internazionale non accetta la linea russa, allora per chi è effettivamente questa farsa? Ci sono alcune prove che la Russia stia adattando la sua messaggistica internazionale per il Sud del mondo (Paesi in via di sviluppo in Asia, Africa e America Latina). Da quando l’emittente internazionale russa, RT, è stata bandita o bloccata in Europa e Nord America, ha riorientato il suo feed Twitter verso l’India.

Ciò riflette la retorica dei politici russi degli ultimi anni, che ha dipinto il Paese come parte di un collettivo di ‘potenza emergente‘ che si oppone all’egemonia occidentale. I recenti sforzi diplomatici rivolti all’Iran e l’apparizione di Putin all’Organizzazione per la cooperazione di Shanghaihanno rafforzato questa impressione.

Ma l’idea che la Russia stia combattendo un occidente ‘coloniale’ non regge. Prima dell’invasione, Putin ha sostenuto che gli ucraini erano solo russi con un altro nome e il loro Paese era un incidente della storia. I media statali russi hanno affermato che l’intero concetto di Ucraina come Nazione sovrana è neonazista per definizione.

La propaganda ufficiale nei territori occupati ha affermato che Dio è dalla parte della Russia e ha sostituito le bandiere e i simboli ucraini con quelli russi. Queste tattiche sembrano straordinariamente familiari a tutti i Paesi che sono stati vittime del colonialismo. Il messaggio della Russia sulla lotta all’egemonia semplicemente non suona vero.

D’altra parte, le annessioni potrebbero essere intese a rivitalizzare una tiepida popolazione domestica. I media statali russi hanno fedelmente riproposto la linea del Cremlino durante il conflitto e i punti di vista dissenzienti sono stati spietatamente schiacciati. Tuttavia, le più grandi dimostrazioni di sostegno alla guerra della Russia sono apparse artificiose e il decreto di mobilitazione di Putin la scorsa settimana è stato accolto con proteste pubbliche diffuse.

Ancora una volta, queste reazioni pubbliche hanno sottolineato la mentalità coloniale della Russia. Molti cittadini di etnia russa benestanti e metropolitani sono fuggiti all’estero. Sembra che le minoranze etniche siano state colpite in modo sproporzionato dalla mobilitazione.

Non è un caso che nella regione russa del Caucaso settentrionale si siano verificati accesi scontri tra manifestanti e polizia. I gruppi etnici che vivono la povertà e la discriminazione sistematica nella Federazione Russa vengono inviati, non addestrati e mal equipaggiati, come carne da cannone al fronte.

L’identità nazionale della Russia -e quella dell’Unione Sovietica prima di essa- è stata tradizionalmente collegata alla sua pretesa di potenza ed eroismo militare. Eppure, la guerra di Putin all’Ucraina ha chiarito le inadeguatezze dell’esercito russo.

Non c’è niente di eroico nell’inviare giovani riluttanti e impreparati a morire in una guerra di scelta. L’élite politica russa ha creduto alle proprie storie per così tanto tempo che fatica a credere che il pubblico per le sue affermazioni stia rapidamente diminuendo.

Si dice che l’amante di Caterina la Grande, Grigory Potemkin, l’abbia impressionata con la bellezza dei villaggi russi costruendo facciate dipinte in 2D. Forse la fiducia della Russia all’inizio della sua invasione era dovuta a un esercito Potemkin così illusorio, sopravvalutato da funzionari non disposti ad ammettere la sua corruzione e il suo declino.

Ma la resistenza all’occupazione russa rimane, ed è improbabile che i suoi referendum su Potemkin la aiutino a invertire la tendenza. Dietro la facciata, è probabile che la presa della Russia su questi territori annessi illegalmente sia debole.