Guerra tutt’altro che finita: lezioni che fanno riflettere dall’Ucraina

Pochi esperti avevano previsto che la guerra della Russia contro l’Ucraina sarebbe stata lunga. Una volta che è diventato chiaro che gli ucraini avevano un’incredibile, e imprevista, capacità e volontà di resistere, le previsioni si sono spostate sull’impatto degli errori di calcolo della Russia. Nei primi mesi dell’invasione, i media occidentali erano pieni di proiezioni secondo cui la Russia avrebbe esaurito armi e munizioni entro poche settimane o mesi. Le dichiarazioni sull’imminente collasso, economico e politico, della Russia divennero all’ordine del giorno.

Un anno dopo, le lezioni fanno riflettere. È vero, ci sono stati successi impressionanti. Il primo è l’eroismo della nazione ucraina, che ha dimostrato un’incredibile resilienza, reinventando la propria nazionalità attorno a nuovi temi di identità e nuove pratiche orizzontali di appartenenza comunitaria e mutua assistenza.

Il secondo successo è stata l’unità dell’Unione Europea, nonostante alcune tensioni interne tra i più zelanti sostenitori di Kyiv (Polonia, Stati baltici) e quelli più cauti (Germania e Francia), e tra Bruxelles e una riluttante Ungheria. Tuttavia, date le enormi sfide, sia militari che economiche, l’Europa ha gestito abbastanza bene una crisi che non era preparata ad affrontare né immaginava possibile.

Ma al di fuori di questi due successi, il quadro appare piuttosto cupo. Il costo umanitario della guerra per l’Ucraina è elevato (8 milioni di sfollati esterni, 6 sfollati interni, diversi milioni di persone bisognose di assistenza umanitaria e almeno 100.000-150.000 morti, tra militari e civili). La ricostruzione del Paese sarà di dimensioni incommensurabili, stimate finora in circa 600 miliardi di dollari, e mentre potrebbe essere un’opportunità unica per l’emergere di una nuova Ucraina, potrebbe anche diventare un pantano sia dal punto di vista logistico che finanziario.

Contrariamente alle aspettative occidentali, la Russia è in calo, ma tutt’altro che fuori gioco. Ha saputo reinventarsi in mezzo alle sanzioni, sia aggirandole attraverso terze parti, sia aggiornando le vecchie tradizioni sovietiche di affrontare una cultura del ‘deficit’, cioè inventando modi informali per trovare pezzi di ricambio o farmaci, mescolando parti tecnologiche di diverse paesi e età diverse per far funzionare le cose e aumentare le capacità di produzione interne. L’impatto delle sanzioni aumenterà nel 2023 e resta da vedere come il Paese le affronterà a medio e lungo termine.

Il regime russo è stato scosso eppure è ancora lì, con quasi nessuna defezione dalle élite, meccanismi più repressivi e una macchina militare disfunzionale ma ancora performante. Ovviamente, se la guerra dovesse continuare a lungo, l’ordine politico in Russia potrebbe risentirne. Finora, molti cittadini russi hanno coraggiosamente resistito al movimento di guerra, e se nuove leggi repressive li hanno messi a tacere, singoli atti di resistenza continuano ancora. Circa un milione di russi, per lo più giovani e istruiti, se ne sono andati, contribuendo a uno dei problemi endemici della Russia, la fuga dei cervelli. Ma la grande maggioranza della società russa è entrata in quello che Jeremy Morris chiama ‘consolidamento difensivo‘, un mix di schierarsi con il regime anche se potrebbe essere sbagliato, non metterlo in discussione in tempi di sfide, condividere sia il patriottismo che la paura delle repressioni statali o delle pressioni sociali orizzontali, e un profondo tuffo nella vita privata per evitare la dissonanza cognitiva.

Sulla scena internazionale, l’Occidente, in particolare gli Stati Uniti, sembra essere di umore ottimista, dipingendo la guerra come un conflitto tra mondo libero e vecchi dittatori, che ricorda la cultura della Guerra Fredda, con un tocco di linguaggio metafisico inserito sulla lotta tra Illuminismo e Oscurità, un gioco di specchi con la narrativa della Russia sulla guerra come conflitto di civiltà.

Ma ci sono piuttosto poche ragioni per essere ottimisti, tanto meno per l’autocompiacimento. La guerra ha accentuato le divisioni tra ‘l’Occidente’ e il ‘resto’, come mostrato da un rapporto del Center for the Future of Democracy della Columbia University: le opinioni pubbliche mondiali sono più divise che mai nelle loro opinioni su Stati Uniti, Russia e Cina.

Il Sud del mondo ha rifiutato di ricevere lezioni dall’Occidente e di soccombere alle pressioni occidentali sull’applicazione di sanzioni contro la Russia. Continua a vedere la guerra come un conflitto specifico del Nord, tra due imperialismi e ordini normativi che trascinano il resto del pianeta lontano dalle vere sfide collettive: ridistribuzione della ricchezza, cambiamento climatico, sostenibilità, sicurezza alimentare, migliore rappresentazione della il Sud nelle organizzazioni internazionali, e simili.

Anche in Occidente, un crescente coro di voci comincia a mettere in discussione il costo finanziario e politico a lungo termine di una guerra molto intensa. L’assistenza statunitense all’Ucraina, sia militare che umanitaria, è stata calcolata in 50 miliardi di dollari per l’anno 2022 e si prevede che aumenterà nel 2023. L’Europa fornisce meno sostegno ma paga un prezzo più alto in termini di sostegno economico e umanitario. La comunità della difesa statunitense, preoccupata per la crescente assertività della Cina nei confronti di Taiwan, si interroga sul rischio di dover affrontare due fronti simultanei e vorrebbe farla finita con il teatro di guerra ucraino prima che accada qualcosa in Asia.

Ovunque nel mondo, i complessi militari-industriali sono in forte espansione e mentre le spese militari raggiungono livelli senza precedenti, il progetto di disarmo globale viene messo nel dimenticatoio. La Casa Bianca ha proposto il più grande budget militare mai registrato nella storia del Paese, eppure il budget militare degli Stati Uniti è già stato da otto a dieci volte superiore a quello russo e si dice che i paesi della NATO siano sul punto di esaurire le munizioni perché l’Ucraina li sta usando a un ritmo più veloce di quanto i suoi partner possano fornirgli.

Nel frattempo, la stagione dei combattimenti che si è appena aperta, con la rinnovata offensiva russa nel Donbass, potrebbe essere decisiva: qualsiasi vittoria importante dell’una o dell’altra parte prima dell’arrivo del prossimo inverno sarà un fattore chiave per una soluzione negoziata – o forzata.

Eppure questo non sembra lo scenario più ovvio. L’Ucraina, con il sostegno occidentale, può probabilmente fermare il tentativo della Russia di conquistare nuovi territori, ma potrebbe non essere in grado di respingere le truppe russe ai confini del 24 febbraio 2022, ancor meno ai confini internazionali riconosciuti dell’Ucraina del 2014.

Nel caso in cui né Kiev né Mosca riuscissero a ottenere importanti vittorie militari sul terreno questa primavera-estate, la prospettiva di un terzo anno di conflitto rischia di raffreddare l’attuale entusiasmo dell’Occidente per la guerra. L’Europa avrà difficoltà a spendersi economicamente per sostenere lo sforzo bellico nella sua portata attuale; e gli Stati Uniti saranno dominati dalle prossime elezioni presidenziali e da una corsa repubblicana che potrebbe fare della riduzione del sostegno a Kiev uno dei temi chiave della campagna.

È anche possibile che nella stessa Ucraina possano emergere voci a favore di un accordo con concessioni territoriali in cambio della conservazione di vite umane, della ricostruzione economica e di un percorso accelerato verso l’adesione all’UE. Ma è probabile anche lo scenario contrario e, in tal caso, la volontà degli ucraini di continuare a lottare per riprendersi i propri territori ad ogni costo potrebbe scontrarsi con un approccio occidentale più cauto, e questa sarebbe un’amara lezione per gli ucraini e i loro più stretti alleati.

Inoltre, anche in caso di cessate il fuoco, le questioni a lungo termine che devono affrontare Ucraina e Russia rimarranno sul tavolo ben oltre la fine dei combattimenti militari in sé. Includono lo status dell’Ucraina come membro de facto della NATO e dell’UE se non de jure; ripensamento di un’architettura di sicurezza europea con un nuovo equilibrio interno più favorevole ai paesi dell’Europa centrale che a quelli dell’Europa occidentale; la riconsiderazione delle relazioni della Russia con l’Occidente, in gran parte dipendenti da come l’eredità della guerra avrebbe influenzato la durata del regime di Putin; e la politica simbolica della guerra (sentenza per crimini di guerra, dibattiti legali sulla qualificazione del genocidio e richieste di risarcimento russo all’Ucraina).

Le ramificazioni della guerra ci accompagneranno per molto tempo e si riveleranno una sfida enorme per il futuro dell’Europa.