Russia e Ucraina sono bloccate in una sanguinosa guerra che sta emorragiando uomini e materiali a un ritmo mai visto in Europa da oltre 75 anni.[1] I sogni di rapide vittorie del Cremlino sono finiti e la conclusione del conflitto potrebbe non arrivare presto. Ogni volta che finirà, questa guerra del 2022 porterà probabilmente a cambiamenti nel continente consequenziali come quelli del 1989 o del 1945.

Questo articolo tenterà di fornire al lettore una comprensione dello stato attuale della guerra e un’idea di quale direzione strategica potrebbe prendere nel prossimo futuro. Poiché la guerra è essenzialmente un’azione politica condotta attraverso la violenza organizzata, questo rapporto esaminerà innanzitutto gli obiettivi politici di entrambe le parti e come i cambiamenti sul campo di battaglia si siano trasformati in cambiamenti degli obiettivi della guerra. Successivamente esaminerà la battaglia nel Donbas e come la lotta tattica influenzi la situazione strategica. Saranno presi in considerazione due possibili cambiamenti radicali alla situazione strategica: la disintegrazione dell’esercito russo e l’uso russo delle armi nucleari. Questo articolo si concluderà con una sintesi della possibile direzione strategica della guerra e del suo crescente significato strategico.

La riduzione degli obiettivi della guerra russa

La visione personale del presidente Vladimir Putin dell’indipendenza ucraina è nota pubblicamente da decenni. Nel 2007 disse al presidente George W. Bush che l’Ucraina non era un vero paese.[2] Il desiderio della Russia di mantenere l’Ucraina all’interno della sua sfera di influenza l’ha portata a fare pressioni sull’allora presidente ucraino Viktor Yanukovich nel 2013 affinché rifiutasse un accordo di associazione con l’Unione europea. L’accordo era inaccettabile per Mosca perché avrebbe potuto portare all’eventuale integrazione dell’Ucraina nell’Unione Europea e in altre istituzioni della comunità democratica liberale occidentale.[3] Quando questa pressione si è ritorta contro e ha portato alla Rivoluzione di Maidan nel 2014, Mosca ha annesso illegalmente la Crimea e ha sostenuto insurrezioni armate in due oblast ucraine separatiste che in seguito si sono ribattezzate Repubblica popolare di Donetsk e Repubblica popolare di Luhansk.

Otto anni di conflitto tra l’Ucraina e le repubbliche separatiste sono stati accompagnati da una campagna di propaganda russa che ha ritratto l’Ucraina come uno stato fascista neonazista e un fantoccio della NATO; questo ha fornito la giustificazione ideologica per la guerra. Nel luglio 2021, Putin ha affermato in un articolo scritto personalmente che russi, ucraini e bielorussi erano una nazione. Successivamente, l’ex presidente russo e attuale vice del consiglio di sicurezza Dmitry Medvedev ha denigrato il governo ucraino definendolo illegittimo e ha affermato che non aveva senso per Mosca negoziare con Kiev.[4] Entro la fine del 2021, la politica ufficiale russa rispecchiava l’osservazione informale di Putin secondo cui l’Ucraina non era un vero paese e quindi non aveva il diritto di esistere.

Quando ha iniziato quella che è stata eufemisticamente chiamata “operazione militare speciale” il 24 febbraio 2022, Putin ha proclamato gli obiettivi della Russia come la “denazificazione e smilitarizzazione” dell’Ucraina. Utilizzando modelli dalla Cecoslovacchia nel 1968 e dall’Afghanistan nel 1979, a quanto pare si aspettava che le sue forze armate e i servizi di intelligence compissero un colpo di stato sequestrando Kiev e installando un governo compiacente di collaboratori russi. Putin ha presentato la Russia come una parte lesa costretta alla guerra da un Occidente che cerca il dominio globale e da un regime criminale ucraino che tenta di genocidio nelle repubbliche separatiste, che avevano appena dichiarato l’indipendenza. Ha insistito sul fatto che la Russia non aveva ambizioni territoriali e che la sua politica in Ucraina era di liberare il popolo ucraino rapito dal proprio governo.[5][6]

Tuttavia, l’offensiva russa si fermò rapidamente e non fu in grado di impadronirsi né di Kiev né di Kharkiv. All’inizio di aprile, le forze russe si stavano ritirando dalla vicina Kiev e si stavano ridistribuendo nella Repubblica popolare di Donetsk e nella Repubblica popolare di Luhansk. Una volta che è diventato chiaro che Mosca non poteva raggiungere i suoi obiettivi iniziali di guerra, gli obiettivi politici si sono ridotti in proporzione alle ridotte capacità dell’esercito russo. Il nuovo corso è stato annunciato dal capo del consiglio di sicurezza Nikolai Patrushev in un’intervista del 26 aprile con Rossiyskaya Gazeta, il quotidiano ufficiale del governo russo, quando ha affermato che l’odio dell’Ucraina nei confronti della Russia l’avrebbe disintegrata in diversi stati.[7]

Per raggiungere questo obiettivo, la Russia ha lanciato un’offensiva per occupare completamente le oblast’ di Donetsk e Luhansk nell’Ucraina orientale e ha iniziato a istituzionalizzare il dominio russo nell’Ucraina meridionale occupata. Economicamente, le autorità di occupazione russe stanno sostituendo la valuta ucraina, la grivna, con il rublo; stanno sostituendo i libri di testo ucraini e persino gli insegnanti con quelli russi; e la segnaletica stradale in ucraino viene sostituita con quella russa.[8] Putin ha approvato una legge per fornire passaporti russi agli ucraini nei territori occupati, la stessa tattica usata per giustificare la creazione di protettorati russi dalla Repubblica popolare di Donetsk, dalla Repubblica popolare di Luhansk, dall’Ossezia meridionale e dall’Abkhazia.[9]

La Russia sta usando metodi ancora più odiosi. Funzionari locali ucraini sono stati arrestati dalle autorità russe e sono scomparsi. Decine se non centinaia di migliaia di residenti sono stati allontanati con la forza dalle loro case, mandati in “campi di filtrazione” (divenuti per la prima volta famigerati nelle guerre cecene) e ricollocati all’interno della Russia. Un piccolo numero di collaboratori fornisce un volto domestico per procedure fasulle per codificare il governo russo, come “referenda” o “richieste” per stabilire basi russe sul suolo ucraino.[10]

Tattiche come l’arresto e la scomparsa dei leader indigeni, le deportazioni di massa, la corruzione dei sistemi educativi e legali, la sostituzione dei documenti di identità e l’ingigantimento delle chiamate di alcuni collaboratori come esempi della “volontà popolare” furono utilizzate per la prima volta dai sovietici nell’est Polonia dopo il 17 settembre 1939, e poi nel 1940 per annettere con la forza gli stati baltici indipendenti nell’Unione Sovietica. Queste stesse tattiche furono perfezionate tra il 1944 e il 1948 per soggiogare gli stati dell’Europa orientale sotto il controllo sovietico.[11] Furono rianimati e adattati dopo la caduta dell’Unione Sovietica per consentire a Mosca di sostenere le repubbliche separatiste in Nagorno-Karabakh, Ossezia meridionale, Abkhazia e Transnistria come mezzo per mantenere la leva su Azerbaigian, Armenia, Georgia e Moldova. Anche il sostegno ai separatisti della Repubblica popolare di Donetsk e della Repubblica popolare di Luhansk nel 2014 ha seguito questo schema.

Queste tattiche sono accompagnate da sottili appelli alla nostalgia per la grandezza imperiale russa, facendo rivivere termini come “Novorossiya” o ristabilindo lo stemma zarista per l’oblast di Kherson.[12] Il Cremlino spera probabilmente che la nostalgia per la grandezza imperiale risuoni nell’opinione pubblica russa, come è successo dopo la presa della Crimea, in modo che gli obiettivi bellici rivisti valgano i costi sostenuti.

Quella che era stata proclamata una rapida spedizione punitiva è stata trasformata in una guerra per annettere quanto più territorio ucraino possibile e, all’interno di quel territorio, per distruggere qualsiasi concetto di identità nazionale ucraina. Questo potrebbe essere stato il vero obiettivo di Putin per tutta l’Ucraina fino a quando la resistenza non lo ha reso impossibile. L’osservazione non così sottile di Putin sul destino dell’Ucraina prima della guerra, al presidente francese Macron – “che ti piaccia o no, bellezza mia, devi sopportarlo” – non era solo una battuta cruda sullo stupro, ma anche un chiaro comprensione del suo pensiero.[13] Quel tipo di pensiero fu prefigurato quasi due millenni fa quando lo storico romano Tacito scrisse: “Ubi Solitudinem Faciunt, Pacem Appellant” (Qui hanno creato una desolazione, e l’hanno chiamata pace).

L’espansione degli obiettivi di guerra dell’Ucraina

Gli obiettivi iniziali della guerra dell’Ucraina erano semplici: difendersi, proteggere la capitale e le principali città e sopravvivere fino all’arrivo del sostegno occidentale. A causa dei successi sul campo di battaglia e dei crimini di guerra russi, gli obiettivi della guerra ucraina riguardano ora il recupero del territorio, sia dal 2014 che dal 2022, e l’applicazione della giustizia.

Il 10 maggio il ministro degli Esteri Dmytro Kuleba ha dichiarato che “nei primi mesi di guerra la vittoria per noi sembrava il ritiro delle forze russe nelle posizioni che occupavano prima del 24 febbraio e il pagamento dei danni subiti. Ora se siamo abbastanza forti sul fronte militare e vinciamo la battaglia per il Donbas. . . la vittoria per noi in questa guerra sarà la liberazione del resto dei nostri territori”.

Kuleba ha anche affermato che solo la sconfitta della Russia consentirà all’Ucraina di riaprire i suoi porti sul Mar Nero e di rilanciare la sua economia di esportazione. Ma ha anche riconosciuto che lo spargimento di sangue potrebbe essere troppo grande e che l’Ucraina alla fine potrebbe dover negoziare un accordo. In tal caso, Kiev vorrebbe “avvicinarsi al momento inevitabile con le carte più forti possibili”.[14]

Un obiettivo secondario della guerra è la giustizia. I crimini di guerra russi sono stati diffusi. Omicidi, stupri, saccheggi e il deliberato attacco militare ai civili hanno indurito l’ucraino medio contro il compromesso e motivato un forte desiderio di giustizia. La natura diffusa di questi reati e la riluttanza del governo russo a imporre la disciplina militare e, peggio, ad assegnare a una brigata accusata di crimini di guerra nel massacro di Bucha la designazione di un’unità distinta di “Guardie” per “proteggere la sovranità della Russia” – indicano che queste azioni non sono il risultato della criminalità individuale, ma una politica ufficiale di punizione diretta al popolo ucraino.[15]

Con gli obiettivi della Russia di impadronirsi di quanto più territorio possibile e distruggere al suo interno qualsiasi concetto di identità nazionale ucraina, e gli obiettivi dell’Ucraina di ripristinare la piena integrità territoriale e ottenere giustizia per i crimini di guerra, non esiste attualmente alcuna possibilità per una pace negoziata. La guerra continuerà fino a quando la correlazione del potere militare non farà sì che l’una o l’altra parte modifichi nuovamente i propri obiettivi di guerra. Con una solida comprensione di ciò che ciascuna parte vuole ottenere, questo articolo esaminerà ora la lotta per raggiungerlo.

Il calderone del Donbas

Terreno e truppe

All’inizio di giugno 2022, la cabina di pilotaggio della guerra è nel Donbas (il nome deriva dal termine Donets Basin, lo spartiacque del fiume Donets, ed è costituito dalle oblast di Donetsk e Luhansk). In particolare, i combattimenti principali si svolgono in un rettangolo grezzo formato dalle città di Izium, Barvinkove, Severodonetsk e Lysychansk e Horlivka. La distanza da Izium a Severodonetsk è di circa 50 miglia, e da Lysychansk a Horlivka è di circa 35 miglia. Il fronte tra le forze russe e ucraine in queste vicinanze generali è molto più lungo, poiché non è una linea retta ma si snoda lungo fiumi, colline, campi e numerosi villaggi. All’interno di questi confini, decine di migliaia di soldati russi e ucraini stanno conducendo la battaglia più intensa d’Europa dalla caduta di Berlino nel 1945.

I campi dolci, ondulati e aperti del Donbas sono considerati favorevoli alla guerra dei carri armati. Quando iniziò la battaglia, alcuni predissero che la Russia sarebbe stata in grado di effettuare penetrazioni corazzate rapide e profonde delle linee ucraine.[16] Invece, le parti hanno combattuto una dura battaglia a causa del terreno locale, dell’abilità delle forze ucraine di usarlo a proprio vantaggio e delle tattiche russe senza fantasia. Il Donbas ha vaste aree aperte, ma attraverso il campo di battaglia scorre il fiume Donets, noto anche come Siverskyi Donets, che si è rivelato un ostacolo impegnativo da superare e attraversare sotto il fuoco, e il fiume Oskil, che scorre da nord a sud tra Izium e Severodoneck. Oltre a questi fiumi, numerosi laghi e bacini artificiali creano ostacoli naturali al movimento. Nella parte centrale del campo di battaglia si trova il Parco Nazionale delle Montagne Sacre, che contiene scogliere boscose, paludi e valli fluviali. Questo fa parte di una cintura forestale che corre da nord-ovest a sud-est tra Kharkiv e Severodonetsk. Nella regione si trovano numerose città e villaggi crocevia e il combattimento urbano in esse si è rivelato difficile, dispendioso in termini di tempo e mortale.

La familiarità dell’esercito ucraino con il terreno del Donbas lo ha aiutato a fermare l’avanzata russa. Le forze ucraine lungo la linea di controllo con la Repubblica popolare di Donetsk e la Repubblica popolare di Luhansk, note come Joint Force Organization Group, sono state scavate per anni, conoscono bene il terreno e sono le unità di combattimento più esperte dell’Ucraina.

Di fronte a loro c’è l’esercito russo o, più precisamente, tre diversi gruppi di forze russe.

Il primo gruppo è l’élite dell’esercito russo: paracadutisti, fanteria navale, Spetsnaz e compagnie militari private. Queste formazioni di soli volontari sono i combattenti più efficaci della Russia e dimostrano ancora la volontà di avanzare e attaccare le forze ucraine. Hanno anche subito le vittime più pesanti. Dal momento che tutte le forze d’élite russe sono state impegnate e ci vogliono anni per addestrarle, la possibilità di rigenerare presto forze d’élite aggiuntive è nulla.

L’esercito regolare russo, composto da soldati a contratto e coscritti, è il secondo gruppo. Sono afflitti da morale, leadership e logistica scadenti. Le unità di artiglieria stanno dimostrando elevati standard professionali e sono l’arma da combattimento più efficace contro le unità ucraine. Tuttavia, l’efficacia di altre armi da combattimento (ad es. Carri armati e fanteria) non è uniforme nella migliore delle ipotesi. Molte unità sono state amalgamate in formazioni di combattimento utili sul campo a causa delle elevate perdite dei loro predecessori. Il loro vantaggio sull’esercito ucraino nel Donbas non è la qualità ma la quantità.

L’ultimo gruppo dell’esercito russo di fronte alle loro controparti ucraine è costituito da “ausiliari” che usano armi, uniformi e equipaggiamento russi ma sono separati dall’esercito russo. Includono le milizie della Repubblica popolare di Donetsk e della Repubblica popolare di Luhansk e le forze cecene fedeli a Ramzan Kadyrov. I soldati delle repubbliche separatiste sono una vera carne da cannone, usata nella massima misura possibile nel Donbas per ridurre al minimo le vittime russe. Vengono spesso messi in servizio, ricevono un addestramento minimo (se presente) e talvolta sono armati con fucili bolt-action dell’era della seconda guerra mondiale. Immotivati ​​e mal forniti, la loro capacità offensiva è discutibile. Ma potrebbero combattere bene per difendere le loro case se i contrattacchi ucraini dovessero mai entrare nel territorio della Repubblica popolare di Donetsk e della Repubblica popolare di Luhansk. I ceceni, nonostante la loro temibile reputazione – o forse proprio per questo – sembrano essere usati più nelle retrovie come forze di blocco per prevenire le ritirate – una missione simile alle unità della polizia segreta sovietica (conosciuta come NKVD) nella seconda guerra mondiale.

La situazione tattica

La battaglia del Donbas è stata un tritacarne per entrambe le parti. Ogni esercito perde ogni giorno diverse centinaia di soldati uccisi o feriti.[17] Mentre l’esercito ucraino ha condotto una difesa ostinata, l’esercito russo è avanzato sui fianchi dell’esposto saliente ucraino nel Donbas. Il bordo più orientale del saliente si trova nelle città di Severodonetsk e Lysychansk, ei suoi fianchi sono vicino alle città di Popasna e Dronivka. I progressi russi che prendono Popasna e si diffondono attraverso la base di questo saliente minacciano le unità della Joint Force Organization lungo il fiume Siverskyi Donets. Ci sono stati anche progressi russi a ovest di questo saliente nelle vicinanze di Lyman.

Il Cremlino considererebbe probabilmente ulteriori progressi che richiedono l’evacuazione di questo saliente e la resa di Severdonetsk e Lysychansk un importante passo avanti nel raggiungimento del suo obiettivo politico di “liberare” tutta Donetsk e Luhansk. Tuttavia, questo ottiene poco strategicamente a meno che le forze russe non accerchiano e catturino decine di migliaia di truppe ucraine. Sulla base dei precedenti tassi di avanzamento russi, gli ucraini dovrebbero essere in grado di ritirarsi in buon ordine se la decisione di condurre una ritirata tattica viene presa in modo tempestivo. Occupare tutte le oblast di Donetsk e Luhansk fino ai loro confini amministrativi non porta a nulla strategicamente, al di là di una vittoria propagandistica a breve termine, se non distrugge il Joint Force Organization Group. Inoltre, non fa nulla per impedire il flusso di armi e munizioni occidentali in Ucraina per aumentare le dimensioni e le capacità dell’esercito ucraino. Pertanto, una sconfitta tattica nel Donbas non è una sconfitta strategica per l’Ucraina se è in grado di preservare gran parte del suo esercito o se gli sforzi in corso per ampliare ed equipaggiare il suo esercito hanno successo. Non è una vittoria strategica per la Russia se finisce per distruggere il suo esercito con perdite elevate, che non possono essere sostituite in tempi brevi, e schiacciando il morale.

La situazione strategica

L’esercito russo sta spendendo migliaia di vite nel Donbas per fare progressi incrementali, quasi in stile prima guerra mondiale, su un terreno che non ha un reale valore strategico. La Russia sta combattendo una guerra di logoramento. In passato, la Russia e l’Unione Sovietica avevano la forza lavoro per rendere questa una strategia efficace. Tuttavia, la Russia oggi non ha più i meccanismi per reclutare, addestrare, equipaggiare, ufficializzare e schierare nuove formazioni militari sostanziali.

All’inizio di aprile, ho stimato che la Russia avesse subito circa 10.000 soldati uccisi in azione (KIA) e un totale di 35.000-38.000 vittime. È ancora difficile stimare le perdite, ma se le cifre delle vittime russe in azione sono ora, secondo le stime dell’intelligence britannica, di circa 15.000, le vittime totali all’inizio di giugno potrebbero essere di circa 50.000 uomini.[18]

Chi li sostituirà? I 130.000 coscritti russi richiamati il ​​1 aprile 2022 non dovrebbero andare in una zona di guerra (ma molti lo faranno). Putin, probabilmente temendo disordini sociali, ha perso l’occasione nel Giorno della Vittoria il 9 maggio per dichiarare guerra e annunciare una mobilitazione generale della manodopera russa.

Senza una mobilitazione generale, come può l’esercito russo soddisfare i requisiti del tempo di guerra e sostituire le sue perdite? Quando la voce di orribili condizioni di combattimento raggiunge la popolazione, il reclutamento di soldati a contratto ne risentirà. Probabilmente lo ha già fatto, sulla base dell’estrema decisione di consentire a uomini fino a 50 anni di fare volontariato.[19] Molti soldati a contratto stanno già annunciando la loro intenzione di lasciare l’esercito o rifiutarsi di prestare servizio nella “operazione militare speciale” che Mosca sostiene non è una guerra. L’aumento della coscrizione non può compensare le carenze di reclutamento in un paese in cui eludere il servizio militare è praticamente uno sport nazionale.

Se vengono trovati abbastanza soldati, chi li guiderà? Anche prima della guerra, la Russia aveva difficoltà a trattenere i giovani ufficiali.[20] In questa guerra, ufficiali di tutti i livelli hanno subito un peso straordinario di vittime. Molti ufficiali cadetti si sono laureati presto per partecipare alla guerra. Inoltre, chi addestrerà i nuovi soldati? L’addestramento di base e avanzato nell’esercito russo viene svolto a livello di singola unità, ma molti ufficiali di addestramento e sottufficiali si sono già schierati con le loro unità in Ucraina. Questo lascia a casa un numero limitato di quadri per istruire i nuovi coscritti.[21] Metaforicamente parlando, l’esercito russo sta mangiando i suoi semi di mais.

Se si riesce a trovare un numero sufficiente di uomini arruolati e giovani ufficiali per sostituire le decine di migliaia di vittime, la Russia può equipaggiarli con armi moderne? Le perdite di apparecchiature sono catastrofiche. Il sito web di Oryx, utilizzando tecniche di conferma conservatrici e accuratamente documentate, stima che alla fine di maggio 2022 la Russia avesse perso 741 carri armati, 1.342 veicoli corazzati/da combattimento di fanteria e 27 aerei da combattimento ad ala fissa.[22] Le perdite effettive sono probabilmente maggiori.

Oltre a queste perdite, i veicoli, gli aeroplani e gli elicotteri coinvolti in tre mesi di combattimenti ininterrotti richiedono un importante refitting, cosa che è improbabile che avvenga mentre le operazioni di combattimento sono in corso. La guerra può esaurire le macchine così come gli uomini e, senza un’adeguata manutenzione, l’hardware esistente diventerà incapace di supportare le operazioni. Non arriveranno nuovi sostituti per l’equipaggiamento distrutto. Le principali fabbriche russe di carri armati sono state chiuse a causa delle sanzioni, che hanno anche ostacolato la sua industria aeronautica.[23] I carri armati T-62 sono stati ritirati dalla riserva, ma i carri armati di mezzo secolo non sono una risposta alle moderne armi anticarro.[24] Decenni di produzione di munizioni sono stati esauriti in tre mesi e il declino nell’uso di missili guidati e da crociera indica che le armi a guida di precisione scarseggiano.[25]

Anche l’Ucraina sta affrontando gravi difficoltà militari. Non ha concentrato abbastanza forze nel Donbas per eguagliare l’attuale vantaggio quantitativo della Russia, e anche lei sta subendo molte perdite. L’articolo precedente all’inizio di aprile stimava che l’Ucraina avesse subito circa 3.100 morti in azione e 16.000-18.000 vittime di tutti i tipi. Il 16 aprile, il presidente Zelensky ha annunciato che l’Ucraina aveva subito tra i 2.500 ei 3.000 morti in azione e altri 10.000 feriti. Estrapolando da queste cifre al presente, le cifre del KIA militare ucraino potrebbero avvicinarsi a 6.000 uomini e circa 25.000 vittime totali a causa dell’elevata intensità delle battaglie del Donbas e Mariupol.[26] Secondo Oryx, l’Ucraina ha perso 186 carri armati, 276 veicoli corazzati/da combattimento di fanteria e 22 aerei da combattimento ad ala fissa, ma anche queste sono cifre prudenti.[27] La guerra di logoramento sta tagliando in entrambi i modi. Il vincitore potrebbe essere il lato che dura solo un momento in più dell’altro.

Ci sono differenze strategiche tra le perdite russe e ucraine. L’Ucraina è in una posizione migliore per reintegrare le sue perdite di uomini e materiale. Può permettersi di scambiare un certo territorio con il tempo per assimilare le forniture occidentali. Con le armi in arrivo dall’Occidente e l’addestramento di nuovi volontari, l’esercito ucraino crescerà in numero e capacità, mentre è improbabile che l’esercito russo. Quando sarà pronta, l’Ucraina avrà le forze per contrattaccare. L’esercito croato ha fatto lo stesso dopo aver perso territorio nel 1992 a causa delle forze serbe. Nel 1995, con il tutoraggio e le forniture occidentali, la Croazia aveva ricostruito il suo esercito e contrattaccato, costringendo i serbi a lasciare la regione della Krajina entro una settimana. L’Ucraina potrebbe giocare un simile “gioco lungo”.

Il morale e il futuro dell’esercito russo

L’esercito russo troverà difficile sostituire le perdite di personale e più difficile sostituire le perdite di materiale. Le armi estratte dalle scorte sovietiche dormienti avranno un’utilità limitata contro un nemico equipaggiato in modo moderno. A differenza dell’esercito ucraino, è improbabile che l’esercito russo aumenti di dimensioni o migliori capacità come la logistica e la leadership in qualunque momento presto.

Pertanto, è improbabile che il suo morale migliori. Ad aprile, ho esaminato il morale confrontando l’esercito russo di oggi con gli indicatori storici per la coesione dell’unità. Nessuno di questi indicatori era positivo allora e nessuno lo è ora. I problemi di morale dell’esercito russo sono ora espressi liberamente nei social media russi. Mentre in ogni guerra accadono rifiuti di combattimento, ufficiali assassini, ferite autoinflitte per evitare il combattimento, ecc., c’è un punto in cui il morale basso, combinato con la cattiva disciplina, porta all’ammutinamento o alla disintegrazione.

L’esercito russo si è ammutinato più volte nella sua storia, dalla rivolta di dicembre del 1825 alla corazzata Potemkin, agli eventi del 1917. Potrebbe realisticamente accadere di nuovo?

Alcune unità di piccole dimensioni si sono rifiutate di schierarsi o combattere in Ucraina.[28] I soldati sostengono che poiché i combattimenti in Ucraina sono una “operazione militare speciale” e non una guerra, non sono legalmente obbligati a partecipare. Tuttavia, sotto la superficie di queste denunce non ci sono preoccupazioni legali ma umane: perdite elevate subite per una causa che è ingiusta e strategicamente infondata. Gli uomini in combattimento hanno punti di rottura; le forze armate come organizzazioni sociali hanno punti di rottura. Un commentatore russo ha notato che le rivolte sono prevalenti negli eserciti di leva che hanno un basso livello di addestramento e hanno subito la sconfitta in una guerra prolungata.[29]

Ciò solleva la domanda: per quanto tempo l’esercito russo può sostenere grandi perdite per guadagni minimi e continuare a funzionare? Ci sono diversi modi in cui un esercito può disintegrarsi. L’esercito zarista si ammutinò due volte nel 1917: la prima alla fine di febbraio, per protestare contro la continuazione della guerra e della monarchia, e di nuovo più tardi quell’estate dopo la sfortunata offensiva di Kerensky. I soldati, demoralizzati dalle precedenti sconfitte, dalla propaganda bolscevica e dalle orribili condizioni di vita, si ribellarono contro i loro ufficiali e disertarono o formarono comitati rivoluzionari per rovesciare il governo provvisorio. Dall’altra parte della guerra, anche metà dell’esercito francese si ammutinò nel 1917 dopo le pesanti perdite nell’offensiva di Neville. Tuttavia, i loro rifiuti di combattimento furono uno sciopero a tavolino e non un’insurrezione. Non sarebbero passati all’offensiva ma avrebbero difeso la Francia. La leadership francese comprensiva, i permessi e le modifiche alle tattiche suicide hanno ripristinato il morale.

Poiché ci sono tre distinti gruppi militari russi che combattono in Ucraina, ciascuno potrebbe reagire in modo diverso alla stessa situazione. Le élite potrebbero non ribellarsi mai o potrebbero condurre una rivolta in base alle loro alte perdite. Gli ausiliari potrebbero emulare l’esercito zarista nel 1917, mentre l’esercito regolare russo potrebbe reagire come l’esercito francese nel 1917. Solo il tempo lo dirà.

Un altro modo in cui un esercito indisciplinato con un morale scarso può andare in pezzi è quando tenta di ritirarsi sotto il fuoco, l’azione militare più difficile. Di fronte a una situazione in cui il nemico è penetrato in profondità nelle retrovie e ha interrotto i rifornimenti e le vie di ritirata, le unità possono farsi prendere dal panico e precipitare nell’anarchia dell’uomo per sé. Ciò potrebbe accadere se le forze ucraine lanciassero una controffensiva a sorpresa che raggiungesse rapidamente le retrovie dei territori occupati dalla Russia. Questo è un rischio a livello operativo se le forze ucraine vicino a Kharkiv contrattaccassero per impadronirsi di Kupyansk e distruggessero due ponti sul fiume Oskil, intrappolando così le forze russe in una sacca intorno a Izium. A livello strategico, se le forze ucraine fossero in grado di riprendere rapidamente Kherson, attraversare il fiume Dnepr e raggiungere l’istmo di Perekop in Crimea, ciò avrebbe un effetto sbalorditivo, simile allo sbarco di Inchon durante la guerra di Corea. Sequestrare l’istmo di Perekop e dissolvere il ponte terrestre della Russia verso la Crimea farebbe guadagnare alla Russia lungo il Mar d’Azov per niente e creerebbe un effetto psicologico devastante minacciando la penisola.

Questo è solo uno scenario possibile. Dopo mesi di pesanti perdite, successi limitati e logistica, leadership e morale scadenti, qualsiasi tipo di shock psicologico forte, improvviso e improvviso per l’esercito russo potrebbe essere devastante. Ciò avrebbe anche ovvie conseguenze di politica interna in Russia. La saggezza convenzionale dietro le sanzioni è che, facendo crollare l’economia russa, i disordini popolari costringeranno Putin a ritirare il suo esercito per salvare il suo regime. L’economia russa è malata, ma è molto lontana dal fallire. Tuttavia, in meno tempo di quanto occorre all’economia per crollare, l’esercito russo potrebbe farlo. Un esercito che viene sconfitto inequivocabilmente sul campo di battaglia e si disintegra o si ammutina è probabile che provochi disordini popolari ed elite sulla condotta della guerra che costringerà Putin a lasciare il potere. La rivolta sociale potrebbe non essere causata dalla privazione economica, ma piuttosto dall’indignazione nel vedere sconfitto l’esercito russo.

Opzioni nucleari

La caduta dell’esercito russo è solo uno dei possibili scenari di questa guerra. Un altro è l’uso russo delle armi nucleari. Putin potrebbe autorizzare un attacco nucleare per fornire un enorme shock psicologico per distruggere la resistenza ucraina. Il divario tra gli obiettivi di guerra della Russia, per quanto ridotto, e le capacità dei suoi militari di raggiungerli potrebbe essere colmato solo con le armi nucleari.

Ci sono tre opzioni nucleari: una dimostrazione nucleare sul territorio ucraino, un attacco nucleare contro un importante centro abitato e attacchi nucleari per scopi tattici.

La prima opzione, come un’esplosione aerea molto alta nell’atmosfera sopra l’Ucraina, potrebbe fornire un avviso di un’escalation in arrivo senza causare i danni e le ricadute di un attacco completo. Il Cremlino potrebbe credere di poter trarre vantaggio dalla coercizione nucleare senza pagare l’intero prezzo dell’indignazione internazionale. Questo è probabilmente un errore. La rottura del tabù nucleare in qualsiasi modo, specialmente nei confronti di un paese non nucleare che ha ceduto le sue armi nucleari alla Russia, porterà alla condanna mondiale e al massimo delle sanzioni e dell’isolamento per la Russia. C’è anche la possibilità che ciò rafforzerebbe ulteriormente la determinazione dell’Ucraina a resistere.

La seconda opzione, un attacco strategico contro una grande città ucraina, mirerebbe a danneggiare l’Ucraina così gravemente che il suo governo chiederebbe la pace per evitare ulteriori distruzioni. È una possibilità orribile che potrebbe essere mitigata da diversi fattori. Il primo è la riluttanza di coloro che sono nella catena di comando a seguire quell’ordine per ragioni morali o pratiche, anticipando la repulsione mondiale. Un secondo fattore potrebbe essere la difficoltà nella selezione degli obiettivi per non distruggere una numerosa popolazione di lingua russa (Odessa e Kharkiv), la madre della civiltà russa (Kiev) o una città vicina al territorio della NATO (Lviv). Infine, la catena di comando russa potrebbe esitare a condurre un attacco nucleare strategico temendo che invece di terrorizzare la società ucraina, potrebbe incoraggiarla a resistere e rifiutarsi di arrendersi o negoziare.

La terza opzione – attacchi nucleari per influenzare la situazione tattica sul campo di battaglia – offre alla Russia un modo per utilizzare la potenza di fuoco per compensare le carenze di manodopera. In teoria, “piccoli” attacchi nucleari di uno, cinque o dieci kilotoni potrebbero perforare le linee ucraine per consentire alle forze russe di penetrare, circondare e mettere in rotta l’esercito ucraino.

Tuttavia, le forze ucraine non sono sufficientemente concentrate per fornire un obiettivo redditizio per le armi nucleari. Questa è una guerra di unità delle dimensioni di una compagnia e di un battaglione che combattono in formazioni disperse. Distruggere una o più di queste formazioni è improbabile che scardina qualsiasi linea difensiva, che potrebbe essere ristabilita da altre forze poche miglia indietro. Tali guadagni tattici minori varrebbero l’ulteriore punizione per l’economia russa che la reazione internazionale porterebbe? Inoltre, gli effetti di esplosioni, radiazioni e ricadute possono influenzare le stesse forze russe. Un’esplosione aerea, il modo migliore per ridurre le ricadute, su un’area urbana fortificata può uccidere molti dei difensori, ma anche distruggerla in modo tale che le forze meccanizzate non possano attraversarla. Le forze russe, come le forze dell’Unione durante la Battaglia del Cratere della Guerra Civile, potrebbero ritrovarsi intrappolate nella distruzione di loro stessa creazione.

La Russia dovrebbe anche considerare l’effetto delle ricadute nucleari sulle sue truppe e sui cittadini. Il sito interattivo NUKEMAP, creato dallo storico nucleare Alexander Wellerstein, stima che un’esplosione di cinque kilotoni creerà un raggio di radiazione di 500 rem di un chilometro.[30] Secondo la Commissione di regolamentazione nucleare degli Stati Uniti, gli esseri umani esposti a 500 rem di radiazioni senza cure mediche moriranno. Dosi comprese tra 300 e 400 rem offrono una probabilità del 50% di morte entro 60 giorni.[31] Dopo un attacco nucleare non strategico, le forze russe in avanzamento devono quindi aggirare l’area dell’attacco ma poi si sposterebbero in un territorio non totalmente interessato dall’attacco e possibilmente ancora difeso.

Se parte di un’esplosione d’aria raggiunge il suolo o se si verifica un’esplosione intenzionale al suolo, la ricaduta seguirebbe i venti. In primavera, i venti prevalenti nell’Ucraina settentrionale, meridionale e orientale sono da est o da sud-est, causando lo spostamento delle ricadute nella Repubblica popolare di Donetsk, nella Repubblica popolare di Luhansk, in Crimea o nella stessa Russia. In estate, i venti prevalenti diventano da nord-ovest e da ovest, il che potrebbe causare ricadute in Bielorussia o nei paesi della NATO.[32] Sebbene i russi abbiano mostrato poca considerazione per la sicurezza delle loro truppe che occupano Chernobyl, non possono ignorare le realtà di base della guerra nucleare tattica.

Questa rassegna molto semplificata degli effetti delle armi nucleari intende illustrare che l’effettiva applicazione delle armi nucleari tattiche non è una panacea o una bacchetta magica per spazzare via le forze nemiche. Possono ancora (Dio non voglia) essere usati in questa guerra, ma i vantaggi tattici che offrono potrebbero non valere le sfide tattiche oi costi strategici che comportano.

Guardando avanti

Russia e Ucraina sono bloccate in una guerra di logoramento, con i rispettivi obiettivi bellici che richiedono una vittoria completa per una parte e una sconfitta per l’altra. Chi resiste più a lungo può raggiungere gli obiettivi politici per cui si è battuto. Gli eventi della guerra hanno reso improbabile un accordo negoziato. Dal punto di vista ucraino, la Russia sta tentando di distruggere la sua identità nazionale. Pertanto, la sopravvivenza per l’Ucraina significa sconfiggere la Russia. Putin probabilmente si rende conto che anche lui è in una guerra per la sopravvivenza, se non per il suo regime, allora per se stesso. La Russia è andata troppo oltre nella sua guerra con l’Ucraina per ammettere errori o sconfitte. Fare entrambi metterebbe in discussione le perdite e i sacrifici fino ad oggi, che è uno dei continui enigmi per le nazioni in guerra.

Entrambe le nazioni hanno subito gravi perdite e hanno bisogno di rigenerare la forza militare. Il vincitore sarà colui che è più veloce nel ricostituire le sue forze di combattimento a livello tattico e il cui leader motiva meglio il suo paese a combattere e riesce ad ampliare ed equipaggiare le sue forze armate e la logistica per sostenere quelle forze, a livello strategico.

La Russia del ventunesimo secolo sta usando le armi del ventesimo secolo per combattere una guerra di logoramento del diciannovesimo secolo, combinata con il saccheggio del diciottesimo secolo. Attualmente, il vantaggio numerico della Russia nel Donbas le consente di macinare una lenta avanzata verso un obiettivo inutile. Anche se le forze russe avanzano fino ai confini amministrativi di entrambe le oblast, non porrà fine alla guerra finché l’Ucraina avrà ancora la volontà di combattere e i mezzi per farlo. Se Putin ha intenzione di dichiarare la vittoria una volta che il suo esercito avrà liberato l’Ucraina dal Donbas, sta costruendo sulla sabbia. A differenza della Georgia o della Moldova, l’Ucraina ha le risorse e il supporto internazionale per rifiutarsi di accettare un “conflitto congelato”. Invece, la marea in arrivo di un esercito ucraino ricostruito e ampliato alla fine laverà via quei guadagni, che si tratti di mesi o anni da oggi.

Per una vittoria propagandistica di breve durata nel Donbas, Putin sta distruggendo l’esercito russo. Se quell’esercito si ribella per autodifesa o crolla sotto i contrattacchi ucraini, Putin dovrà affrontare la stessa sorte degli altri governanti russi che hanno perso le guerre. Il divario tra obiettivi bellici russi e capacità militari può essere colmato con armi nucleari? In teoria, forse, ma in pratica un risultato del genere è improbabile. Non c’è proiettile d’argento per ribaltare la scarsa strategia, leadership, tattica e logistica e una mancanza di volontà di fronte a un avversario motivato.

Nonostante la previsione di due decenni fa del politologo Samuel Huntington che i conflitti futuri sarebbero stati scontri tra diverse civiltà culturali, stiamo assistendo a uno scontro all’interno di una civiltà culturale – civiltà ortodossa – i cui confini culturali sono stati formati dalla sua confessione ortodossa orientale, eredità bizantina, e ascendenza e lingue slave.[33] Questa guerra tra i due più grandi stati ortodossi del mondo riguarda più della capacità dell’Ucraina di aderire alla NATO o all’Unione Europea. È anche una lotta tra due idee su come le persone dovrebbero essere governate. Una parte crede che dovrebbe essere per decreto dei potenti e l’altra per il consenso dei governati. Si crede che abbia diritto a una sfera di influenza; l’altro crede di avere il diritto di tracciare il proprio futuro politico.

Una vittoria russa in questo conflitto potrebbe servire da modello o ispirazione per altri poteri revisionisti o ideologici. Una vittoria ucraina farebbe lo stesso per quelle società alle prese con le sfide della democrazia. Sulla scala più ampia, ecco di cosa tratta questa guerra.

