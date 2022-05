I politici si divertono molto in tempo di guerra. I periodi di bellicosità sono quelli in cui i membri più assetati di potere della classe politica si abbandonano alle loro fantasie politiche più depravate. La guerra russo-ucraina non ha fatto eccezione a questa tendenza.

I politici occidentali hanno approfittato del più grande conflitto militare convenzionale sul suolo europeo dalla seconda guerra mondiale per reprimere le libertà civili in patria e trascinare i loro paesi più vicini a un conflitto aperto con una potenza nucleare. Le misure interne perseguite dai governi occidentali sono state particolarmente importanti.

Ad esempio, l’Unione Europea ha già bandito i media statali russi come RT e Sputnik per presunta diffusione di disinformazione. Negli Stati Uniti, che hanno protezioni più forti sulla libertà di parola, gli assalti alla libertà di espressione avevano assunto una tonalità più corporativa. Ad esempio, colossi della Big Tech come Google hanno bloccato con entusiasmo i canali che ricevono finanziamenti dalla Russia.

Ancora più eclatanti sono state le azioni dei membri dell’UE e dell’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico come la Repubblica Ceca e la Slovacchia. Questi Paesi hanno criminalizzato qualsiasi comportamento che potrebbe essere interpretato a sostegno dell’invasione russa dell’Ucraina.

Allo stesso modo, la Lettonia ha creato una hotline di polizia in cui i cittadini possono denunciare le persone che manifestano sostegno all’azione militare russa in Ucraina. Diversi Stati tedeschi hanno spinto ulteriormente la busta perseguendo le persone che mostrano il simbolo Z collegato alla campagna militare russa.

La stampa aziendale e i governi stanno creando un precedente sorprendente. La definizione di contenuto ‘pro-Russia’ potrebbe essere potenzialmente ampliata per attaccare attivisti contro la guerra e non interventisti che sono scettici nei confronti dei Paesi occidentali che cercano di essere coinvolti nella guerra russo-ucraina.

Mentre l’invasione russa dell’Ucraina è orribile, ci devono essere discussioni oneste su questa invasione e su ciò che l’ha portata. Lo studioso di relazioni internazionali John Mearsheimer ha parlato di come le mosse della politica estera statunitense come l’espansione della NATO abbiano contribuito a creare le condizioni per l’attuale tragedia della grande potenza. Per aver semplicemente presentato una teoria alternativa per ciò che ha causato l’attuale crisi della sicurezza, Mearsheimer è stato quasi sottoposto ad una forte critica da parte degli studenti dell’Università di Chicago, che si sono categoricamente rifiutati di accogliere le opinioni controverse del professore.

Data la traiettoria recente, non sarebbe esagerato suggerire che anche le critiche realistiche alla politica estera occidentale potrebbero essere soggette a sanzioni sociali e politiche. Il semplice atto di sottolineare che le ambizioni geopolitiche degli Stati Uniti hanno svolto un ruolo significativo nel creare l’attuale instabilità potrebbe essere trattato come un discorso ‘filo-russo’ se i sostenitori dello stato profondo lo faranno.

I dissidenti puniti per le loro opinioni contrarie alla guerra non sono una novità nella storia americana. Il leader socialista Eugene V. Debs lo ha imparato a proprie spese durante la prima guerra mondiale. Per assicurarsi che lo sforzo bellico dell’America non venisse contestato, l’amministrazione Wilson approvò l’Espionage Act nel 1917, seguito dal Sedition Act nel 1918.

Questi disegni di legge hanno imposto dure sanzioni penali. Il 16 giugno 1918, Debs tenne un discorso a Canton, Ohio, implorando i partecipanti di resistere alla leva della prima guerra mondiale. Le azioni di Debs alla fine lo misero nei guai con la legge e fu accusato di dieci capi di imputazione per sedizione. L’attivista socialista ha ricevuto una pena detentiva di dieci anni e ha dovuto affrontare una vita di privazione dei diritti civili.

Ci volle la grazia del Presidente Warren G. Harding, uno dei presidenti più messi alla berlina dagli storici di corte, per farlo finalmente uscire di prigione, e Debs fu rilasciato verso la fine del 1921.

Successivamente, durante la guerra del Vietnam, ci sono stati diversi casi in cui l’FBI ha sorvegliato gruppi anti-guerra o addirittura si è infiltrato in essi per ostacolarne l’efficacia. Come ha proclamato Randolph Bourne in un manoscritto incompiuto, ‘La guerra è la salute dello Stato’. Rimane così, poiché i governi occidentali stanno facendo gli straordinari per aumentare il loro potere durante un conflitto tra grandi potenze.

Le autoproclamate democrazie liberali hanno già mostrato i loro veri colori durante la pandemia di covid-19, quando hanno trattato i loro cittadini come semplici animali da pungolare e pungolare da stravaganti tecnocrati. Ora, mentre infuria la guerra russo-ucraina, stanno ulteriormente manifestando i loro desideri tirannici repressi.

Una parte integrante della proposta di valore unica dell’Occidente è il suo rispetto per le libertà civili, qualcosa che innumerevoli società non hanno mai sancito nei loro documenti di governo. Ma ora questo è cambiato drasticamente. La superba retorica proveniente dai governi occidentali sull’essere prolibertà è nella migliore delle ipotesi vacua quando si osserva il loro comportamento reale.

L’ironia qui è che l’Occidente è caduto lungo il classico percorso ‘diventi ciò che combatti’. Alcuni degli stessi Paesi occidentali che si battono il petto per il loro eccezionalismo si stanno ora trasformando nei Paesi contro cui inveiscono.

La politica non è priva di senso dell’ironia.