La guerra Russia-Ucraina sta sconvolgendo le catene di approvvigionamento globali.

Nel caso dell’Asia centrale (le cinque repubbliche ex sovietiche più l’Afghanistan) questo impatto rafforza la necessità di rotte di trasporto ridondanti e opzioni per gli Stati senza sbocco sul mare dell’Asia centrale. Questi Stati fanno ancora affidamento sui collegamenti di trasporto dell’era sovietica che li collegano ai mercati. Ciò rimane vero anche se durante i tre decenni successivi all’indipendenza del 1991 sono state realizzate nuove strade, ferrovie e oleodotti, molti dei quali finanziati dalla Cina.

La necessità di più opzioni era evidente già prima della guerra e i leader delle regioni si erano già attivati per diversificare le opzioni economiche della regione.

Nel luglio 2021, l’Uzbekistan ha ospitato una conferenza sul collegamento dell’Asia centrale e meridionale e ha dato la priorità al trasporto attraverso il Pakistan verso i porti di Gwadar e Karachi, rispetto alle rotte attraverso l’Iran fino al porto di Bandar Abbas.

Sempre nel luglio dello stesso 2021, il Pakistan e l’Uzbekistan hanno firmato un accordo commerciale di transito che «darebbe accesso ai porti marittimi pakistani all’Uzbekistan e offrirebbe l’accesso a tutti e cinque gli Stati dell’Asia centrale per le esportazioni pakistane».

Nell‘agosto 2021, Tashkent ha firmato 98 accordi commerciali e di investimento con Delhi che potrebbero fruttare fino a 2,3 miliardi di dollari.

Nel gennaio 2022, il Presidente dell’India, Narendra Modi, ha ospitato un vertice virtualeIndia-Asia centrale con i presidenti diKazakistan, Kirghizistan, Tagikistan,Turkmenistan e Uzbekistan. La conferenza ha trattato, tra gli altri, questioni commerciali e di connettività, scambi culturali e cooperazione in materia di sicurezza, e ha fatto seguito alla firma di nove accordi nel dicembre 2021 in settori quali l’energia rinnovabile, le tecnologie digitali, la sicurezza informatica e i progetti di sviluppo della comunità.

Alcune rotte per il commercio della regione sono:

(1) Da est verso la Cina attraverso la proposta di corridoio/linea ferroviaria Cina-Kirghizistan-Uzbekistan, che potrebbe deviare il traffico da una rotta russa. Il Presidente uzbeko Shavkat Mirziyoev ha osservato a maggio che la linea «aprirà nuove opportunità per i corridoi di trasporto che collegheranno la nostra regione con i mercati nell’area dell’Oceano Pacifico. La mossa si aggiungerà all’ampliamento delle tratte ferroviarie esistenti che collegano l’est con l’ovest»;

(2) Ad ovest dall’Afghanistan alla Turchia attraverso il Turkmenistan, l’Azerbaigian e la Georgia attraverso il ‘Corridoio di Lapislazzuli‘;

(3) A ovest verso la Turchia, attraverso il Corridoio Zangezur, attraverso l’Armenia, anche se la disputa in corso tra Azerbaigian e Armenia causerà un lungo ritardo;

(4) La linea ferroviaria est-ovest dalla Cina alla Turchia, la Trans-Caspian International Transport Route, nota anche come ‘Corridoio di mezzo’, che aggira la Russia ed è utilizzata dal Kazakistan per esportare prodotti petrolchimici, metalli, carbone, grano, semi oleosi e altri prodotti agricoli. Il percorso, che non è ancora stato all’altezza del suo potenziale, potrebbe finalmente avere la possibilità di flettersi ed era all’ordine del giorno in un recente incontro tra i leader di Turchia e Kazakistan. Ad aprile, la compagnia di navigazione Maersk ha annunciato il rinnovamento del servizio ferroviario «in risposta alle mutevoli esigenze della catena di approvvigionamento dei clienti negli attuali tempi straordinari» e ha commissionato il nuovo servizio con un treno il 13 aprile da Xi’an, in Cina, alla Germania.

Ma che dire dell’accesso via terra ai principali porti marittimi di Karachi, Gwadar e Chabahar e dell’accesso ai grandi mercati dell’Iran (84 milioni di persone), del Pakistan (225 milioni di persone) e dell’India (1,4 miliardi di persone)?

L’accordo commerciale di transito uzbeko-pakistano funzionerà solo se l’Afghanistan sarà uno spazio commerciale sicuro, e gli asiatici centrali avranno un facile accesso all’India se potranno utilizzare il porto di Chabahar in Iran.

Per dare seguito all’accordo di transito del luglio 2021, Uzbekistan, Afghanistan e Pakistan hanno concordato una tabella di marcia (ancora non finanziata) per la costruzione di ferrovie che, se realizzate, ridurranno i tempi di spedizionedall’Uzbekistan al Pakistan da 30 giorni a 10, e i costi di trasporto dal centro dell’Asia al Pakistan del 30%.

Purtroppo progetti come questo potrebbero essere bloccati da sanzioni ai governi di Kabul e Teheran.

La guerra dell’America con l’Iran risale alla rivoluzione iraniana del 1979, che spodestò lo Scià dell’Iran. Da allora Washington ha sanzionato regolarmente il regime, e ha aumentato con successo le sanzioni mentre l’Iran ha fatto progressi nei suoi programmi nucleari e missilistici.

Gli Stati Uniti hanno messo sotto pressione il governo talebano a Kabul attraverso sanzioni all’organizzazione e alla maggior parte delle persone che compongono il governo provvisorio, e li manterranno per costringere il Paese a un governo più gradito all’Occidente (che è anche l’intento delle sanzioni iraniane). Progetti ambiziosi in Iran possono essere messi in pericolo poiché si ritiene che fino a un terzo dell’economia sia controllato dal Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche sanzionato.

Gli obiettivi strategici degli Stati Uniti per l’Asia centrale includono sovranità, indipendenza e integrità territoriale, quindi Washington dovrebbe lavorare per vedere realizzati quegli obiettivi, anche se gli asiatici centrali commerciano con e tramite Kabul e Teheran.

L’umiliazione e la rabbia degli Stati Uniti e della NATO per la sconfitta in Afghanistan potrebbero accecare Washington e Bruxelles sull’impatto persistente sulla regione dell’intervento fallito e che la regione può iniziare a riprendersi, ma solo se può far crescere le economie e creare opportunità per le grandi e giovani popolazioni.

Se gli Stati Uniti e l’Europa vogliono liberare la regione dall’attrazione gravitazionale di Russia e Cina, dovranno decidere le loro priorità: punizioni soddisfacenti inflitte a Iran e Afghanistan, o opportunità economiche che ridurranno la migrazione per lavoro e allenteranno la tensione con il vicinato.

Ma con l’incremento del commercio si avrà un aumento del traffico di stupefacenti (che è commercio, dopotutto) dall’Afghanistan, la principale fonte di papavero da oppio (e che ha aumentato la produzione di quasi il 40 per cento nel 2020) e un crescente produttore di metanfetamine.La regione richiederà l’assistenza degli Stati Uniti e dell’Europa (dove si trova la maggior parte degli acquirenti di droga) e di specialisti dell’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine per contrastare il contrabbando. E potrebbe anche aprire le porte alla cooperazione statunitense ed europea con le forze dell’ordine iraniane, poiché l’Iran è un importante corridoio di transito per il papavero afgano e sta affrontando un grave problema di tossicodipendenza.

I narcos sono trasportatori che trasportano droga, ma anche armi, esseri umani, pietre preziose, legno duro, metalli, antichità, arte rubata, auto rubate e specie di animali rari. Le armi statunitensi abbandonate in Afghanistan, che valgono 7 miliardi di dollari, entreranno nel flusso del commercio internazionale (sono già in vendita localmente), quindi sarebbe positivo se l’Occidente aiutasse la gente del posto a fermare questo commercio. E l’attività economica legittima causata da nuove rotte commerciali creerà anche l’opportunità per gli agricoltori, i commercianti e le aziende di trasporto di evitare il coinvolgimento nel traffico di droga.

Un’attenzione particolare va riservata al Tagikistan, un corridoio munito di bandiera per il traffico di droga, dove il traffico in transito equivale al 30% del PIL del Paese. Il Paese è anche uno stretto alleato dell’Iran, che ha recentemente commissionato una catena di montaggio di droni a Dushanbe, quindi l’Occidente dovrà schierare i suoi migliori diplomatici ed economisti mentre lavora per sostituire il reddito illecito senza destabilizzare l’economia e la società e senza dare all’Iran una scusa per creare un nuovo membro dell”Asse della Resistenza’ (Divisione Pamirs).

La guerra Russia-Ucraina è un’opportunità per l’Asia centrale di mettere una certa distanza tra se stessa e la Russia. Non è interessata a un rapporto antagonistico con Mosca, vuole solo spazio e opzioni.

Né vuole essere una piattaforma per la guerra per procura della NATO contro la Russia, specialmente se Washington è in uno dei suoi stati d’animo ‘o sei con noi o contro di noi’.

Il commercio e gli investimenti russi verranno meno a causa delle sanzioni occidentali, e le repubbliche si sono rifiutate di sostenere l’incursione russa in Ucraina. Allo stesso tempo, la Cina potrebbe decidere di assumere un ruolo maggiore nella regione a seguito della ritirata della NATO dall’Afghanistan, ma non ha fatto nessuna mossa aperta, a parte una base militare in Tagikistan.

In questo divario tra Russia e Cina c’è un’opportunità per le cinque repubbliche di formare una comunità regionale per risolvere problemi di sicurezza regionale e infrastrutture, come la necessità dei corridoi meridionali verso il mare. I progetti richiederanno denaro e sostegno politico che la regione può sollecitare con successo se si presenta come un blocco.

La Belt and Road Initiative cinese ha pompato circa 40 miliardi di dollari nella regione, marecenti sondaggi del Barometro dell’Asia centralehanno mostrato che «è presente una significativa diminuzione del sentimento pubblico nei confronti della Cina, in particolare per quanto riguarda coloro che secondo quanto riferito consideravano la Cina ‘alquanto favorevolmente’».

Ciò sta accadendo anche se la Cina cerca guadagni lavorando con i governi locali, come la riunione dei Ministri degli Esteri di Cina e Asia centrale del maggio 2021.

A ciò si aggiunge la debole presenza della Russia negli anni futuri, e questa è una potenziale apertura per gli Stati Uniti, l’Europa e altri partner come India, Giappone e Corea del Sud, per costruire solide relazioni nella regione, se solo riescono a spianare la strada a tutti i Paesi della regione a sviluppare rotte commerciali verso tutti i punti cardinali senza paura o impedimenti.