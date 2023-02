Guerra Russia-Ucraina: Cina mediatrice, un ruolo rischioso?

Dopo l’invasione russa dell’Ucraina, i leader dell’UE, il ministro degli Esteri ucraino e il Presidente francese Emmanuel Macron hanno suggerito che, in quanto potenza neutrale vicina a Mosca, Pechino potrebbe mediare tra Russia e Ucraina. Lo stesso Presidente cinese Xi Jinping ha parlato vagamente di un ruolo cinese nella risoluzione del conflitto a marzo e dicembre 2022.

A prima vista, una mediazione cinese sembrerebbe sensata per Pechino. Migliorerebbe le relazioni della Cina con gli Stati Uniti e l’Europa , che hanno sofferto enormemente a causa della posizione di Pechino sulla guerra, presenterebbe la Cina come una potenza mondiale in cerca di pace e aiuterebbe a porre fine a un conflitto che destabilizza l’economia mondiale e mina la Belt and Road cinese Initiative.

Ma la Cina è stata costantemente riluttante a mediare tra le due parti. La domanda è perché.

Parte della risposta è che né la Russia né l’Ucraina sono seriamente interessate a porre fine al conflitto in questa fase. La guerra porta anche a Pechino non solo perdite ma guadagni: una maggiore internazionalizzazione del renminbi, energia più economica e una riduzione dell’attenzione degli Stati Uniti sull’Indo-Pacifico. La rivalità sempre più intensa della Cina con gli Stati Uniti è un altro fattore che rende più difficile una mediazione cinese imparziale tra l’Ucraina sostenuta dagli Stati Uniti e la Russia anti-USA e allineata con la Cina.

La mediazione di Pechino riaccenderebbe subito i riflettori sulla posizione di neutralità filo-russa della Cina. La Cina ha costantemente incolpato l’espansione della NATO per il conflitto e ha assunto posizioni politiche, retoriche e mediatiche filo-russe, tutte cose che attirerebbero nuove aspre critiche. Ciò riaccenderebbe le tensioni con l’Occidente in un momento in cui la Cina sta stabilizzando le relazioni con l’Europa e cercando di migliorare le sue tormentate relazioni con gli Stati Uniti.

La posizione filo-russa della Cina solleverebbe anche dubbi sullo status di Pechino come mediatore neutrale e potrebbe persino far deragliare i suoi sforzi di mediazione, soprattutto se la Cina propone compromessi controversi durante i negoziati. Ma l’abbandono di queste posizioni filo-russe sarebbe visto dal pubblico nazionale e internazionale come un’umiliante ritirata forzata dalla pressione occidentale e Mosca lo vedrebbe come un tradimento.

La Cina vede anche che la mediazione potrebbe facilmente trasformarsi in una spinta occidentale per costringere Pechino a sanzionare la Russia. Se Mosca si oppone alla fine della guerra o fa sostanziali concessioni nei negoziati mediati da Pechino, l’Occidente probabilmente incolperebbe Mosca dell’ancora di salvezza economica della Cina per l’intransigenza del presidente russo Vladimir Putin e la continuazione della guerra. L’Occidente, guidato dagli Stati Uniti, eserciterebbe una massiccia pressione su Pechino per dimostrare il suo impegno a porre fine al conflitto sanzionando la Russia, pressione che aumenterebbe con il proseguire della guerra.

In uno scenario del genere, la Cina si troverebbe di fronte a una “situazione perdente“. Se imponesse sanzioni, alienerebbe il suo unico grande partner di potere, perdendo nel processo molti dei recenti guadagni ad alto costo nelle relazioni Cina-Russia, e rafforzerebbe la posizione del suo principale rivale, gli Stati Uniti, che mira a indebolire la Russia. Se non lo facesse, metterebbe ulteriormente a dura prova le sue tese relazioni con l’Occidente. I futuri progressi nelle relazioni con l’Occidente potrebbero anche essere in parte condizionati dal fatto che Pechino sanzioni Mosca. Entrambe le opzioni probabilmente imporrebbero costi politici ed economici alla Cina.

Anche la Cina rischia di fallire nel suo sforzo di mediazione. I compromessi sulle questioni alla base della guerra sono estremamente difficili da raggiungere, quindi la mediazione ha scarse possibilità di successo. L’unico vantaggio per la Cina in uno sforzo di mediazione fallito sarebbe migliorare leggermente la sua immagine in Occidente e apparire brevemente come una potenza globale responsabile che cerca la pace internazionale.

Le perdite della Cina in caso di un tentativo di mediazione fallito sarebbero sostanziali. Pechino sembrerebbe debole, diplomaticamente incompetente e incapace di svolgere il ruolo di leader internazionale ricercato dal Presidente Xi, un punto che i suoi numerosi detrattori sfrutteranno dopo che la Cina ha subito battute d’arresto nella sua risposta al COVID-19 e nello sviluppo economico. La Cina sembrerebbe anche incapace di gestire la Russia nonostante le loro relazioni progressivamente ineguali e verrebbe criticata per non aver usato la sua influenza su Mosca.

Niente di tutto ciò significa che Pechino si rifiuterà di mediare in nessuna circostanza. Potrebbe farlo in una fase successiva, quando le due parti saranno più disposte a porre fine alle ostilità e la situazione internazionale che circonda la guerra sarà cambiata.

Pechino potrebbe anche essere disposta a prendere parte a uno sforzo diplomatico multilaterale per mediare la guerra o facilitare il dialogo tra le due parti senza mediazione, riducendo in entrambi i casi i rischi di aiutare a porre fine al conflitto. Il calcolo della mediazione della Cina potrebbe anche essere influenzato se Mosca chiedesse a Pechino di mediare o se la guerra si intensificasse in modo catastrofico.

È improbabile che la Cina faccia da mediatore nella guerra Russia-Ucraina, almeno fino a quando le circostanze non cambieranno in modo significativo. Nel frattempo, Pechino continuerà a fare rumore sulla mediazione del conflitto e sull’impedire alla Russia di placare l’Occidente.