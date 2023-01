Guerra Russia – Ucraina: che aspetto ha la vittoria?

La guerra russo-ucraina è entrata in una nuova fase.

Durante i 10 mesi di guerra, l’Ucraina è riuscita a recuperare parte dei suoi territori occupati dalla Russia, e anche a prevenire il collasso dell’economia. L’inverno non ha fermato le operazioni militari. La leadership militare ucraina sottolinea che la guerra non può essere messa in pausa, perché consentirà alla Russia di accumulare risorse aggiuntive per nuove offensive in primavera. Pertanto, la costante fornitura di armi e la capacità di raccogliere maggiori risorse determineranno l’andamento della guerra nei prossimi mesi.

Il buon esito dell’inverno, sia per l’esercito ucraino che per lo stato ucraino in generale, dipende in gran parte dal sostegno finanziario e militare dei partner. Durante i 10 mesi di guerra, i leader mondiali di tutto il mondo ne hanno affrontato le conseguenze, principalmente l’aumento dei prezzi delle risorse energetiche e dei prodotti alimentari. Ciò aumenta la pressione negativa sui governi di diversi paesi, anche quelli determinati a fornire ulteriore sostegno finanziario e militare all’Ucraina. La scorsa settimana, Volodymyr Zelenskyy ha visitato gli Stati Uniti (USA), la sua prima visita all’estero dall’inizio dell’aggressione russa nel febbraio dello scorso anno.

La visita del presidente Zelenskyy negli Stati Uniti ha perseguito obiettivi importanti. In primo luogo, garantire ulteriore sostegno politico, tecnico-militare e finanziario all’Ucraina. In secondo luogo, coordinare la strategia e la tattica per affrontare la Russia sul fronte militare, nonché nella sfera politica e diplomatica.

Come ha affermato il presidente Zelenskyy, ha lasciato Washington fiducioso che le forze militari ucraine abbiano il controllo della situazione sul campo di battaglia, e ciò è dovuto all’ampia assistenza americana all’Ucraina.

La posizione di leadership degli Stati Uniti gioca un ruolo chiave nel sostenere l’Ucraina e formare una coalizione di partner occidentali. Allo stesso tempo, l’Occidente sta monitorando le capacità militari dell’Ucraina a causa dei timori di essere coinvolto in un conflitto con la Federazione Russa. Pertanto, l’Ucraina non è ancora stata in grado di ottenere i sistemi missilistici tattici dell’esercito (ATACMS), carri armati moderni e portaerei corazzati come Leopard, aerei da combattimento e altre armi chiave importanti per le operazioni di controffensiva e il ritorno dei territori ucraini. Durante la sua visita negli Stati Uniti, Zelenskyy ha finalmente ricevuto l’approvazione per fornire all’Ucraina i sistemi Patriot americani, che rappresentano un passo importante verso il rafforzamento della difesa aerea del paese.

L’esercito ucraino sostiene di avere il potenziale per riprendersi il territorio occupato dalla Russia, ma per questo ha bisogno di più armi. Il rinvio della fornitura all’Ucraina dei più recenti sistemi di difesa aerea e attrezzature militari, che possono accelerare la liberazione dei territori ucraini, porta a un’ulteriore distruzione di città e villaggi ucraini, un aumento delle vittime civili e la continuazione della guerra.

I partner occidentali sono cauti nel fornire all’Ucraina nuovi tipi di armi, tenendo conto delle continue minacce da parte delle autorità russe di un’escalation ancora maggiore e dell’uso di armi nucleari. La riluttanza delle autorità ucraine a sedersi al tavolo dei negoziati sulle condizioni della Russia e il successo dell’esercito ucraino sul campo di battaglia spinge le autorità russe a cercare nuovi metodi di ricatto e coercizione per la pace alle loro condizioni.

L’aggressione russa contro l’Ucraina è accompagnata dall’uso di metodi terroristici contro i civili: bombardamenti di città, civili e infrastrutture civili. Ciò ha provocato la distruzione del sistema energetico ucraino (attualmente distrutto al 50%) durante l’inverno e ha portato a diversi blackout in tutto il paese. I funzionari russi non nascondono che stanno usando questa strategia per fare pressione sui militari ucraini – le cui famiglie sono senza riscaldamento ed elettricità – e sulle autorità ucraine affinché accettino di fare concessioni alla Russia.

La Russia sta cercando una tregua a breve termine per congelare il conflitto all’interno dei territori che detiene attualmente e per avere il tempo di prepararsi per un altro attacco su larga scala. Il , in particolare, la probabilità di un secondo tentativo di catturare Kiev.

La disponibilità ai negoziati, che il Cremlino ha più volte espresso, contrasta con i passi concreti compiuti dalla Federazione Russa. All’inizio di dicembre, il Ministero della Difesa del paese ha annunciato l’intenzione di aumentare presto il numero delle forze armate del paese a 1,5 milioni di militari , creare nuove unità militari vicino ai confini dell’Ucraina e attuare una serie di riforme per migliorare la capacità di combattimento dell’esercito, il Cremlino continua a fare pressioni sul presidente Lukashenko affinché attiri i soldati bielorussi nelle operazioni militari contro l’Ucraina”. Resta quindi il fatto che il Cremlino non ha rinunciato alle sue intenzioni di impadronirsi dell’intero territorio ucraino e si prepara a un lungo confronto.

Tuttavia, se all’inizio della guerra si trattava della sopravvivenza dell’Ucraina come stato, ora la situazione è cambiata in modo significativo. Dopo pesanti perdite militari e fallimenti militari e l’isolamento russo da parte dell’Occidente e dei suoi alleati attraverso dure sanzioni, il governo russo si trova in una situazione difficile. La probabilità di sconfitta nella guerra diventa una seria sfida per le autorità russe e Putin personalmente, e può anche causare conseguenze impreviste all’interno della stessa Russia.

A questo proposito, tra molti alleati occidentali dell’Ucraina, non c’è ancora unità su come dovrebbe essere la fine della guerra, e si teme che la sconfitta della Russia sul campo di battaglia possa portare al rafforzamento del conflitto interno all’interno della stessa Russia poiché la perdita del potere di Putin può portare alla lotta tra diversi gruppi di influenza , come Prigozhin e Kadyrov da un lato, le forze di sicurezza e l’FSB dall’altro in cui le armi nucleari possono cadere nelle mani di organizzazioni non statali. Secondo alcuni politici ed esperti occidentali, l’indebolimento militare di Mosca potrebbe innescare un aumento dell’indipendenza tra un certo numero di nazioni non russe e creare molte sfide alla sicurezza simili a quelle sorte dopo il crollo dell’ex Unione Sovietica.

Allo stesso tempo, l’Occidente non può ignorare il fatto che l’invasione russa dell’Ucraina è la più grande minaccia al sistema di sicurezza globale dalla fine della Guerra Fredda. Concedere a Putin sarà un segnale per altri regimi autoritari che non saranno ritenuti responsabili per aver imposto la loro volontà ai vicini più deboli e aver violato arbitrariamente i confini riconosciuti a livello internazionale.

I paesi occidentali stanno gradualmente comprendendo la posizione ucraina secondo cui compromessi e concessioni alla Russia nella fase attuale porteranno al rinvio della guerra. Sottolineano che non spingeranno l’Ucraina a negoziare con la Federazione Russa, ed è l’Ucraina che deve determinare quando ea quali condizioni dovrebbe farlo. Invece, gli alleati ucraini sottolineano la loro disponibilità a sostenere Kyiv “quanto basta” per rafforzare la sua posizione negoziale in futuro.

La condizione principale per la fine della guerra per la stessa Ucraina è la conservazione della statualità, della sovranità e il ritorno ai confini statali del 1991; punizione dell’aggressore; e ricevendo risarcimenti per la ricostruzione del paese. Sfortunatamente, il raggiungimento di questi obiettivi richiede la continuazione delle operazioni militari, poiché la Russia non è pronta a ritirare le sue truppe dal territorio dell’Ucraina e rinunciare alle sue intenzioni aggressive. Pertanto, al momento non sussistono le condizioni per una soluzione diplomatica del conflitto.

Per l’Ucraina, questa è una lotta esistenziale. La Russia sta cercando di distruggere la statualità ucraina e la nazione ucraina attraverso l’imposizione dell’identità russa. Il fiasco dell’invasione di Putin è in gran parte spiegato dal fatto che il leader russo nel corso della sua carriera politica ha rifiutato di riconoscere l’Ucraina come stato separato e sovrano. .

Sebbene la guerra sia ancora lungi dall’essere finita, l’Ucraina ha già distrutto il mito dell’invincibilità militare russa. Anche i più ardenti propagandisti e ideologi russi cominciano a credere che la Russia possa perdere la guerra in Ucraina. L’aumento del livello di escalation del conflitto attraverso attacchi alle infrastrutture civili e ai civili stessi è un’indicazione della debolezza del tentativo della Federazione Russa di spezzare la resistenza ucraina.

Allo stesso tempo, ogni ulteriore ondata di aggressione russa rafforza la posizione dell’Occidente in materia di sostegno all’Ucraina e superamento dei timori di “non provocare la Russia”, che ha prevalso per molti anni nell’ambiente socio-politico europeo. Attualmente, in Occidente è fermamente radicata l’opinione che l’Ucraina agisca come una sorta di avamposto che protegge i paesi europei e della NATO dall’invasione russa, motivo per cui la vittoria della Federazione Russa non può essere consentita. Mentre il prezzo della guerra continua a crescere, il freddo inverno ucraino promette di essere un ardente campo di battaglia.