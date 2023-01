Guerra in Ucraina: USA e Russia vogliono la pace?

Mi riesce difficile valutare fino a che punto certi comportamenti dei politici europei e non rispondano a razionalità o solo all’impulso del momento. Ormai, mi sembra di assistere ad uno spettacolo che va avanti da sé, senza più un vero autore e con gli attori scompaginati e disattenti, incapaci di capire, forse non (più) intenzionati a capire.

L’altro giorno, a Ramstein in Germania, si sono ‘riuniti’ i ministri della difesa (sic) dei Paesi ‘in guerra’ con la Russia, anche se dicono di non esserlo. E, direte, hanno discusso di come cercare la pace, di come indurre i russi a negoziare, o che so io? No: su richiesta (ordine) del Ministro della difesa USA hanno deciso di mandare altre armi e altre munizioni all’Ucraina o, più precisamente, io sono pignolo per deformazione professionale, a quel regime politico che si definisce Ucraina.

Ma accadono altre due cose. Dagli USA si diffonde la voce, che gli statunitensi starebbero valutando l’ipotesi (insomma, stanno minacciando) di fornire all’Ucraina armi a lungo raggio, capaci, cioè, ad esempio di colpire obiettivi in Crimea, e, quindi, anche in territorio russo in senso stretto. Sempre per pignoleria: la Crimea lo è perché ‘annessa’ dalla Russia; forse illecitamente ma attualmente sotto il controllo russo e nel diritto internazionale le situazioni di fatto, spesso divengono, nelle more della soluzione della controversia, situazioni, provvisorie, di diritto. Siccome, inoltre, io sono pignolo al quadrato, devo anche aggiungere che, a mio parere è largamente discutibile che la Crimea sia mai stata ‘territorio ucraino’ … e lo ho scritto in tempi non sospetti.

Ma non è ciò che importa. È chiaro che una cosa del genere, aumenterebbe il livello dello scontro e ‘giustificherebbe’ una reazione più energica ancora da parte della Russia. È sempre stato così nella Comunità internazionale, e nella storia. L’unico modo per fermare l’escalation (come la chiamano i raffinati che parlano inglese anche a merenda) è che uno o i due contendenti, decidano di mettervi fine. È accaduto, lo ricorderete, all’epoca della ‘crisi dei missili’ a Cuba molti anni fa, quando, dopo i famosi interventi di Kruscev, che picchiava il tavolo con la scarpa, alle NU, i due Kennedy e Kruscev si resero conto che era ora di fermarsi, nell’unico modo in cui nella Comunità internazionale lo si fa e lo si è sempre fatto: dicendo che avevano vinto entrambi.

Ma sulla lucidità o, se preferite, sulla effettiva volontà di USA e Russia di cercare la pace, è più che lecito dubitare. E quindi, dico solo, vedremo, nella speranza che questo passo ulteriore non avvenga, ma senza illusioni.

L’altro punto, sul quale invece, si è discusso a Ramstein, riguarda i carri armati tedeschi. Ritenuti dagli ucraini, dagli USA (sì, perfino da loro, pare) e dai tedeschi i migliori al mondo: dove migliore, significa più letale e più … lungo.

I tedeschi non sembrano molto convinti di questa cosa, per ora, fanno resistenza, ci vogliono pensare su. Beninteso si può interpretare ciò in mille modi, ma uno almeno dei mille potrebbe essere proprio quello che la Germania si chiede se non sia ora di finirla.

Siccome, secondo me, l’ultima a morire dovrebbe sempre essere la speranza di razionalità, cerco di immaginare che questa sia, per ora (perché comunque a lungo non potrà durare così in sospeso) la volontà tedesca.

Ma non lo dico a caso.

Dato che, contemporaneamente (e dubito che questo sia un caso) la Francia è partita in una azione decisa, forte e molto interessante, anche economicamente parlando. Una rilancio, molto forte si parla di 400 miliardi mica bruscolini, delle spese militari al fine, ecco il punto di costruire in Europa un centro di difesa comune, avanzatissimo, specie tecnologicamente, per creare una sorta di strumento di difesa comune europea, indipendente, benché alleato, dalla NATO.

Forse qualcuno ricorderà che varie volte in passato qui ho parlato di quel progetto avveniristico redatto a Roma, tra Italia e Francia: il cosiddetto trattato del Quirinale e, in esso, il progetto di difesa comune. Difesa comune, attenti, non genericamente ‘dell’Europa’, tutt’altro. Difesa comune, provocata e determinata dalla integrazione di tre forze armate, non per nulla di Paesi fondatori dell’UE: Francia, Italia e Germania.

Perché dei Paesi fondatori, e, finora solo di quelli? La Spagna, se ben capisco, sta cercando di ‘saltare’ sul carro, profittando della ‘discesa’ della geniale signora che ci ‘governa’. Perchè, sotto quel progetto in realtà ne cova un altro, molto, ma molto più importante e decisivo per l’Europa, ma specialmente per noi … beh quasi. Ora spiego.

Il progetto è di tagliare finalmente la testa al toro di una Europa di commercianti sospettosi, di sovranisti da operetta, di ignoranti miopi. I tre leader europei, a suo tempo e oggi Draghi, Macron e Scholz, hanno capito, come abbiamo tutti capito da tempo che l’Europa si sta imbarcando, si sta fermando, perde prospettiva e diventa sempre più un ‘server’ degli USA: USA in fase visibilmente calante e quindi un server del declino. È vero, l’Europa non ha la potenza economica, la forza di ricerca degli USA (per ora), ma ha una cosa che gli USA non hanno: fantasia e flessibilità … leggi cinismo: noi abbiamo tremila anni di storia alle spalle, gli USA poco più di 500. Non è una differenza da poco.

Anche perché il prossimo avversario (anzi lo è già) degli USA è la Cina, che di problemi ne ha mille (un po’meno, penso, di quanti non se ne dipingano … bisogna sempre scremare sulla propaganda) ma di storia ne ha anche più dell’Europa.

Quello scontro sarà decisivo. Ma, per dirla pedestremente, chi ce lo fa fare a farci includere in questo scontro, invece di tirarcene fuori, prima che sia troppo tardi?

Il guaio, temo e chiudo qui, è che i tempi sono relativamente stretti: ogni giorno che passa si rischia di restare invischiati nella prossima guerra economica e militare degli USA.

Il nostro acutissimo Governo, ben sostenuto da Guido Crosetto, sta cercando in tutti i modi di gettare alle ortiche il rapporto con la Francia, cioè ci sta escludendo dal grande gioco o almeno da quel gioco.

Ci sarebbe molto altro da dire, ma, ormai cadono le braccia: l’unica è sperare che qualcuno da quelle parti ripreda o cominci a ragionare. Un altro anno così, temo, e saremo tutti con il deretano a mollo.