Guerra in Ucraina: un’Europa sempre più orwelliana?

«… i Ventisette discutono in modo orwelliano del rimborso degli Stati membri che forniscono all’Ucraina munizioni attingendo dai fondi dello Strumento Europeo per la Pace (EPF). D’altronde, Bruxelles ha già offerto a Kiev aiuti militari per 3,6 miliardi di euro proprio grazie ai denari dell’EPF per la cooperazione e promozione della pace».

Grazie a questo passo del ‘Riassunto geopolitico della giornata’, pubblicato lo scorso 20 marzo da ’Limesonline’ a cura di Mirko Mussetti, ho potuto in qualche modo limitare quel senso di smarrimento che progressivamente mi stava attanagliando da quando avevo iniziato a leggere, sui nostri principali media, i commenti alle ultime decisioni europee sul fatidico tema della fornitura di munizioni all’Ucraina.

Sì, perché George Orwell e il suo ‘1984’ stavano facendosi sempre più spazio nella mia testa, mentre leggevo di come 17 Paesi dell’Unione più la Norvegia avessero concordato un piano per fornire a Kiev, entro settembre dell’anno in corso, un milione di proiettili di artiglieria attinti dalle proprie scorte, collaborando altresì per acquistarne altri. Il piano prevede in particolare l’utilizzo di 2 miliardi di euro provenienti da un fondo congiunto, appunto l’EPF (European Peace Facility): un miliardo per la consegna immediata all’Ucraina di munizioni provenienti da scorte esistenti, un altro per effettuare acquisti congiunti di nuove munizioni (ed eventualmente missili). Ça va sans dire, missili e munizioni dovranno essere prodotti nei Paesi dell’UE e in Norvegia.

‘La guerra è pace, la libertà è schiavitù, l’ignoranza è forza’, proclamava Orwell nel suo capolavoro; e ancora: ‘Il bipensiero implica la capacità di accogliere simultaneamente nella propria mente due opinioni tra loro contrastanti, accettandole entrambe’.

Ma cos’è esattamente l’Epf? Vediamo come lo definisce il comunicato stampa con cui il Consiglio Europeo, il 22 marzo 2021, dava notizia della sua istituzione:

«A partire da oggi l’UE dispone di un nuovo strumento finanziario che coprirà tutte le sue azioni esterne con implicazioni nel settore militare o della difesa nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC).

Il Consiglio ha adottato oggi una decisione che istituisce lo strumento europeo per la pace (EPF), un fondo fuori bilancio del valore di circa 5 miliardi di EUR per il periodo 2021-2027, finanziato mediante contributi degli Stati membri dell’UE.

L’obiettivo ultimo dell’EPF è rafforzare la capacità dell’UE di prevenire i conflitti, preservare la pace e rafforzare la stabilità e la sicurezza internazionali.Tale obiettivo sarà conseguito consentendo all’UE di aiutare in modo più efficace i paesi partner sostenendo le loro operazioni di mantenimento della pace o contribuendo a rafforzare la capacità delle loro forze armate di garantire la pace e la sicurezza sul territorio nazionale, nonché attraverso azioni di respiro più ampio nel settore militare o della difesa a sostegno degli obiettivi PESC».

Quindi, acquisti di munizioni necessarie a continuare una guerra, sia pure di difesa, finanziati con un fondo il cui scopo è quello di mantenere la pace: siamo ormai giunti alla declinazione a livello burocratico-amministrativo del motto orwelliano. ‘La guerra è pace’ e quindi tutto quello che serve alla guerra serve anche alla pace. La guerra, beninteso, deve essere ‘a sostegno degli obiettivi PESC’: ma, lo sappiamo, tutte le azioni ucraine possiedono ormai automaticamente questo requisito.

Va da sé, anche se nessuno lo dice, che, qualora il nuovo meccanismo venga portato alle estreme conseguenze, non vi sarebbe neppure più bisogno dell’intervento dei Parlamenti nazionali per autorizzare l’invio di armi all’Ucraina, per la gioia dei numerosi guerrafondai nostrani.

Non è mancato, fra gli eurocrati e i commentatori più entusiasti – a partire naturalmente dall’Alto Commissario per gli Affari Esteri, l’ineffabile catalano-argentino Josep Borrell – chi ha dunque fatto notare come la nuova operazione costituisca ‘una decisione storica per la costruzione europea’ e ‘un passo in avanti decisivo’ dopo la messa in comune nel 2020 delle operazioni di acquisto dei vaccini contro il Covid-19. Si tratta di un’affermazione semplicemente incommentabile, che mette insieme fattispecie assolutamente irriducibili l’una all’altra: il ‘bipensiero’ di Orwell ha colpito ancora! Ma registriamo almeno con soddisfazione che il Governo italiano, ufficialmente a causa dell’assenza dalla riunione del Ministro della Difesa Crosetto, non ha sottoscritto l’accordo sull’utilizzo dell’EPF, riservandosi di farlo ‘al più presto’, ma dando di fatto ascolto ai massimi gradi delle nostre Forze Armate – da ultimo il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone – che, da tempo, stanno ponendo in guardia contro lo svuotamento dei nostri arsenali (e di quelli europei) a causa appunto della guerra russo-ucraina. Un disimpegno ‘all’italiana’ che, se rimarrà tale, non potrà dunque che rivelarsi assai opportuno...

Ma, per concludere, ridiamo la parola al nostro anfitrione George Orwell:

«La storia era un palinsesto che poteva essere raschiato e riscritto tutte le volte che si voleva. In nessun caso era possibile, una volta portata a termine l’opera, dimostrare che una qualsiasi falsificazione avesse avuto luogo»

Ed è così che anche questa volta, ci scommettiamo, andrà a finire: a seconda, naturalmente, dei risultati della nostra ‘operazione di pace’ nella martoriata Ucraina.