Guerra in Ucraina: se Putin è Hitler, Zelensky è Churchill

Mentre la guerra infuria in Ucraina, tutto è beatamente pacifico sul fronte interno. Gli americani hanno abbracciato la narrativa ufficiale. Nessun film western ha mai tracciato la linea del bene contro il male in modo così chiaro o crudo. La Casa Bianca, il Congresso e la stampa insistono sul fatto che l’Ucraina è la vittima innocente di un’aggressione non provocata, che le forze russe minacceranno tutta l’Europa se non vengono fermate e che gli Stati Uniti devono stare con l’Ucraina “per tutto il tempo necessario” per assicurare la vittoria.

Dissentire da questo consenso è quasi impossibile. Anche prima della nostra invasione dell’Iraq nel 2003, alcune voci solitarie hanno gridato alla moderazione. Da quando siamo entrati nella guerra in Ucraina, tali voci sono ancora più difficili da trovare.

Oggi è considerato eretico, se non traditore, insinuare che tutte le parti coinvolte nel conflitto ucraino abbiano qualche colpa, sostenere che gli Stati Uniti non dovrebbero fornire armi sofisticate in una zona di guerra attiva, o chiedersi se abbiamo un interesse vitale a l’esito di questo conflitto. Una no-fly zone intellettuale rigidamente imposta ha quasi soffocato il dibattito razionale sull’Ucraina.

Nelle stanze del potere politico a Washington, l’Ucraina è diventata un’idea quasi mistica. Più che un luogo geografico, è un piano cosmico dove si sta svolgendo una battaglia decisiva per il futuro dell’umanità. La guerra è vista come una gloriosa opportunità per gli Stati Uniti di insanguinare la Russia e per dimostrare che, sebbene l’equilibrio del potere mondiale possa cambiare, noi continuiamo a governare.

L’esplosione di amore appassionato dell’America per il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato il trionfo di un’irresistibile campagna mediatica. È stato presentato come il nuovo eroe globale della libertà. Da un giorno all’altro la sua immagine è comparsa nelle vetrine dei negozi e sui siti internet.

Nell’angolo opposto c’è un’altra caricatura, il presidente Vladimir Putin della Russia, ritratto come l’epitome di tutte le qualità vili e degenerate. Soddisfa il nostro bisogno di concentrare l’odio non su un paese o un movimento o un’idea – è troppo diffusa – ma su un individuo. Per anni ci siamo crogiolati nella nostra superiorità morale su pittoresche nemesi come Castro, Gheddafi e Saddam Hussein. Putin si inserisce perfettamente in questa costellazione. Avere un nemico così malvagio da cartone animato è rassicurante quasi quanto avere il santo Zelensky come alleato.

Poco dopo lo scoppio della guerra lo scorso anno, il Congresso ha votato per stanziare 40 miliardi di dollari in aiuti all’Ucraina. Ciò che è stato sorprendente non è stata solo la dimensione di questo pacchetto, ma il fatto che ogni singolo democratico abbia votato a favore. Solo 11 senatori e 57 membri della Camera, tutti repubblicani, si sono opposti. La stampa ha applaudito.

Nessun paese in guerra, direttamente o per procura, incoraggia il dibattito sul fatto che la guerra sia una buona idea. Gli Stati Uniti non fanno eccezione. Abraham Lincoln e Woodrow Wilson hanno imprigionato i critici delle guerre che hanno condotto. Alcuni oppositori della guerra del Vietnam furono perseguiti. La spettrale assenza di dibattito sul nostro coinvolgimento con l’Ucraina segna l’ultima vittoria della formazione narrativa ufficiale.

La Guerra Fredda è stata senza dubbio la narrazione più potentemente sviluppata nella storia moderna. Per anni, agli americani è stato detto di credere, e credevano, di essere minacciati a morte da un nemico che poteva attaccare in qualsiasi momento, distruggendo gli Stati Uniti e ponendo fine a ogni speranza di una vita significativa sulla Terra. Quel nemico sedeva a Mosca.

A quel punto, gli americani erano già abituati a vedere la Russia come un’incarnazione dell ‘”altro”, la forza della barbarie che minaccia sempre la civiltà. Già nel 1873, un fumettista americano descriveva la Russia come un mostro peloso in competizione con un bellissimo zio Sam per il controllo del mondo. Quell’archetipo risuona attraverso le generazioni. Come la maggior parte delle popolazioni, gli americani sono facilmente mobilitati per odiare qualunque paese ci venga detto di odiare. Se quel paese è la Russia, abbiamo generazioni di preparazione psichica.

I politici di Washington possono essere perdonati per essere saltati sul sentiero di guerra dell’Ucraina. Presumono che gli elettori, che hanno preoccupazioni più urgenti, non li puniranno e che i produttori di armi li ricompenseranno riccamente. Meno perdonabile è l’atteggiamento della stampa. Piuttosto che svolgere il suo presunto ruolo ponendo domande scomode, è diventato in gran parte il capo sostenitore della narrativa ufficiale dell’Ucraina.

Quasi tutti i rapporti sul fronte di battaglia provengono dalla “nostra” parte. Leggiamo una marea infinita di storie sulle atrocità russe e altri oltraggi. Molti sono senza dubbio accurati, ma lo squilibrio nei rapporti ci porta a presumere che l’esercito ucraino non commetta crimini di guerra. Un rapporto di Amnesty International sull’uso di scudi umani in battaglia da parte degli ucraini è stato accolto con indignazione e condanna. Il messaggio è chiaro: la giustizia è da una parte, quindi i resoconti dal campo devono rifletterlo.

Molti di coloro che scrivono di questo conflitto sembrano credere, come i loro predecessori durante la Guerra Fredda, che il governo degli Stati Uniti sia una squadra e che la stampa abbia il suo ruolo nell’assicurare la vittoria alla nostra squadra. Questa visione è la morte per il giornalismo. La stampa non dovrebbe essere nella squadra di nessuno. Il nostro compito è sfidare le narrazioni ufficiali, non amplificarle senza pensare. Questa è la differenza tra giornalismo e pubbliche relazioni.

Per quelli di noi che erano corrispondenti di guerra in un’epoca in cui i conflitti venivano riportati da varie prospettive, l’unilateralità dei resoconti sull’Ucraina è più sorprendente. Ho coperto sandinisti e contras, serbi e croati, turchi e curdi. Quelle esperienze mi hanno insegnato che in conflitto nessuna parte ha il monopolio della virtù. Oggi agli americani viene detto il contrario. Siamo alimentati da una narrazione infantile in cui tutta la virtù è da una parte e tutto il male dall’altra.

La riluttanza della maggior parte dei corrispondenti di guerra a coprire la guerra in Ucraina da entrambe le parti si riflette nelle pagine editoriali e editoriali. Nessun grande giornale sembra porre domande fondamentali su questa guerra.

Putin è giustificato nel non volere basi nemiche al suo confine? Dovremmo contribuire alla morte di migliaia di persone per fare un punto politico? Abbiamo contribuito a provocare la guerra? Quanto dell’esercito ucraino è filo-nazista? Perché è importante per gli Stati Uniti dove viene tracciato il confine del Donbas? Dovremmo considerare la reputazione dell’Ucraina come uno dei paesi più corrotti del mondo prima di inviarle enormi quantità di aiuti? Questo conflitto è davvero una resa dei conti titanica tra democrazia e autocrazia, o solo un altro incendio europeo?

Anche se gli Stati Uniti sprofondano sempre di più nella guerra in Ucraina, queste domande sono ritenute scortesi da porre. Il consenso soffocante che lega i nostri partiti politici e i media impedisce un dibattito ponderato. Uno dei peggiori risultati della guerra in Ucraina è già chiaro. Ha portato a una nuova chiusura della mente americana.