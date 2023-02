Guerra in Ucraina: se la veda l’Europa

Invece di una rapida vittoria russa, la seconda invasione russa dell’Ucraina sembra trasformarsi in un lungo slugfest. Dopo che i soldati ucraini hanno sorprendentemente sventato l’offensiva della Russia su Kiev, la capitale dell’Ucraina, gli allegri Stati Uniti hanno radunato le nazioni della NATO per fornire agli ucraini decine di miliardi di tecnologia bellica.

Dopo alcuni successi sul campo di battaglia ucraini nel respingere i russi nell’est e nel sud dell’Ucraina, che riconquistò parte del territorio occupato dai russi, gli Stati Uniti e i loro alleati cedettero gradualmente alla visione di consegnare decisamente all’orso russo una bruciante sconfitta militare.

Tuttavia, la Russia ha ancora alcuni vantaggi. Essenzialmente invadendo la Crimea e parti dell’Ucraina orientale industrializzata nel 2014 e combinando questo territorio conquistato con quello dei suoi guadagni iniziali nell’est e nel sud nell’invasione del 2022, i russi hanno affidato agli ucraini un compito titanico per riconquistare un’area così vasta contro una forza di occupazione più significativa e talvolta ben radicata.

A meno che il morale basso segnalato della forza russa non ne faccia crollare improvvisamente – come fecero le truppe tedesche nel 1918 durante la prima guerra mondiale – la guerra probabilmente si trasformerà in un lungo e sanguinoso slogan.

Sebbene l’Occidente si sia mobilitato emotivamente con i colori dell’Ucraina contro un aggressore più formidabile fornendo decine di miliardi di aiuti militari, economici e umanitari, gli Stati Uniti ora devono fare un’analisi a muso duro per stabilire se la loro sicurezza richieda una netta vittoria ucraina, se questa è anche una possibilità realistica e, in caso contrario, come sarebbe un insediamento di terre tra i due paesi per creare le migliori possibilità per una soluzione pacifica al conflitto che durerà.

La risposta alla prima domanda è che la sicurezza degli Stati Uniti non richiede una clamorosa vittoria ucraina. Quando gli ucraini perdenti hanno inizialmente ostacolato una rapida vittoria russa respingendo gli invasori a corto di Kiev, la Russia aveva già perso politicamente la guerra. Inoltre, la guerra fino ad oggi ha dimostrato che l’esercito russo è vuoto, grossolanamente corrotto e incompetente, riducendo così in modo significativo la sua minaccia per i lontani Stati Uniti.

Pertanto, qualsiasi minaccia russa rimanente al di fuori del regno nucleare è principalmente per l’Europa, non per gli Stati Uniti. Eppure, anche qui, l’economia della Russia è inferiore alle dimensioni dell’Italia, consentendo così a un’Europa prospera di più che sostenere la capacità militare necessaria per affrontare una forza russa dimostrabilmente arrestabile, che dopo la sua debacle in Ucraina sarebbe certamente pazza a invadere qualsiasi paese europeo, inclusa la Moldavia, presto.

La maggior parte delle guerre nella storia si concludono con accordi negoziati, non trionfi spericolati. Questa guerra probabilmente non finirà in modo diverso, ma solo quando entrambe le parti saranno esauste, il che potrebbe richiedere del tempo perché l’Ucraina vuole comprensibilmente recuperare tutto il suo territorio e Vladimir Putin, in qualche modo isolato dalle pressioni interne, vuole salvare qualcosa che può rivendicare come vittoria . E se i ricchi alleati europei dell’America – le loro economie combinate sono più grandi di quella degli Stati Uniti – sentono che una schiacciante vittoria ucraina è necessaria per la loro sicurezza, possono assumersi completamente il finanziamento della guerra rispetto agli Stati Uniti.

Attualmente, gli Stati Uniti forniscono più aiuti militari all’Ucraina di tutti gli altri paesi messi insieme. Se agli europei mancano alcune delle armi necessarie all’Ucraina, possono acquistarle dagli Stati Uniti e inviarle. Attraverso diverse recenti amministrazioni presidenziali, l’establishment militare statunitense ha cercato di “fare perno sull’Asia” per affrontare la minaccia molto più grande di una Cina in ascesa, ma gli Stati Uniti strategicamente sovraccarichi – il debito nazionale degli Stati Uniti ha raggiunto i 31,5 trilioni di dollari – sono stati ripetutamente deviati da questo obiettivo con i pantani autoinflitti in Medio Oriente e fornendo decine di miliardi di aiuti all’Ucraina.

In secondo luogo, la forza combattente russa ha dimostrato di essere una tigre di carta, nonostante la sua grande massa sia probabilmente in grado di bloccare la guerra con l’Ucraina in una situazione di stallo forse per anni, proprio come gli altri conflitti stranieri della Russia.

In terzo luogo, una soluzione migliore sarebbe quella di raggiungere un accordo che offra a entrambi i paesi una via d’uscita salva-faccia e crei le migliori possibilità di stabilità a lungo termine, ovvero l’assenza di guerre future sullo stesso terreno.

A lungo termine, le due parti esauste potrebbero concordare di tenere uno o più referendum nelle aree di lingua russa dell’Ucraina per consentire al popolo di decidere se far parte della Russia, dell’Ucraina o anche di un nuovo paese indipendente. Tale autodeterminazione può spesso aiutare a risolvere conflitti basati su conflitti etnici o religiosi.