Guerra in Ucraina: problema di identità

La guerra di aggressione lanciata dalla Russia in Ucraina lo scorso febbraio mette in discussione i confini di questi due Paesi. Dal 2014 e dall’annessione della Crimea, Mosca contesta e viola i confini internazionalmente riconosciuti dell’Ucraina, una contestazione ulteriormente rafforzata dalla nuova serie di annessioni di territori ucraini annunciata a ottobre. Intervistata nell’ambito delle Tribunes de la Presse 2022 a Bordeaux, Sabine Dullin, storica e specialista in Russia e Ucraina, torna su questa messa in discussione dei confini ucraini, sulla mutevole nozione di identità di ciascuno di questi due Paesi e sulle conseguenze a lungo termine che il conflitto potrebbe avere per loro.

Cosa pensa costituisca l’identità di un Paese?

Il termine identità evolve con la storia. Nelle sue opere su nazioni e nazionalismo, il grande storico inglese Eric Hobsbawm spiega come finirono le nostre molteplici affiliazioni nel XIX-XX secolo fondendosi con quello della nazione. Venivamo da un villaggio, una religione, una lingua. Ma lo Stato, attraverso il censimento e la mappa, vuole chiarire, classificare le identità per poter governare. Ci sono poi processi di sintesi di piccole identità e di assegnazione di un’identità nazionale. Finiamo per definirci come appartenenti a tale o tale nazione. A volte ci vuole tempo. I contadini della Polesie, ad esempio – una regione di paludi e foreste al confine tra Ucraina, Bielorussia e Polonia – continuano nei censimenti dal periodo tra le due guerre al XX secolo a dichiararsi tuteïsy (da qui). Nelle nostre società postmoderne c’è di nuovo una frammentazione dell’identità. Spesso ci sentiamo di appartenere a un gruppo piuttosto che a una nazione. Tuttavia, l’attuale guerra in Ucraina ci ricorda fino a che punto l’identità nazionale rimane strutturante.

Dall’inizio della guerra, agli sportivi e agli artisti russi viene talvolta chiesto nelle società occidentali di scegliere da che parte stare o di non esibirsi più. Come rimanere russi quando la cultura russa è associata all’aggressività?

Oggi è difficile essere russi in Francia, nel Regno Unito o negli Stati Uniti, sia che tu abbia vissuto lì per molto tempo o che tu sia fuggito dalla Russia di Putin. Ma il disagio il più delle volte nasce da un senso di colpa interiore: non aver visto o potuto fare nulla per evitarlo. Ancora più difficile essere russi in Polonia o nei Paesi baltici, dove la paura di un’invasione russa si unisce al ricordo ancora vivo dell’occupazione sovietica. La cultura russa è quindi a mezz’asta, anche se gli attacchi contro di essa non vanno esagerati. Ciajkovskij e Dostoevskij sono ancora suonati e mostrati.

In tempo di guerra, i cittadini di un paese aggressore sono spesso stigmatizzati. L’attuale destino dei russi nei paesi occidentali, tuttavia, non ha nulla a che fare con ciò che può essere accaduto durante le due guerre mondiali perché i paesi occidentali non sono bellicosi. Ricordiamo che durante la prima guerra mondiale tedeschi e austriaci furono internati o posti agli arresti domiciliari nei paesi dell’Intesa che combattevano contro la Germania e la Triplice Alleanza. Niente del genere oggi. I russi imprigionati sono imprigionati in Russia e perché si sono opposti a Putin. In tempo di guerra, ti viene detto di scegliere da che parte stare. Nel 1914, il grande scrittore austriaco Stefan Zweig è profondamente contrario alla guerra, ma rimane solidale con i soldati del suo paese che stanno combattendo e non possono essere, come il suo amico svizzero Romain Rolland, ‘al di sopra della mischia’.

Tra i russi, che siano all’estero o che siano rimasti nel Paese, non è sempre facile sposare la causa degli ucraini e augurarsi la sconfitta del proprio Paese. È opera di una minoranza. La maggior parte si sente davvero emotivamente legata ai soldati russi richiamati e costretti a combattere.

L’identità russa è quindi legata alla cultura o al territorio… ma entro quali confini?

Quando l’Unione Sovietica crollò nel dicembre 1991, il progetto russo guidato dal nuovo presidente Boris Eltsin era quello di rendere la Russia una nazione moderna e occidentalizzata all’interno dei confini dell’ex Repubblica Socialista Sovietica Russa, ribattezzata Federazione Russa.

Tuttavia, la Russia ha ereditato la tradizione imperiale russa e sovietica e si è trovata con molte responsabilità nell’ex spazio imperiale ribattezzato ‘vicino all’estero’. L’ex dissidente Alexander Solzhenitsyn voleva ricostruire la Russia attorno a un’identità culturale basata sulla lingua e sulla tradizione ortodossa e liberata dal fardello coloniale dell’Asia centrale e del Caucaso. Ma, per lui, Ucraina e Bielorussia, anche il nord del Kazakistan facevano parte del territorio di identità russa…

Qual è la nazione russa? La sfocatura continuò. Putin ha promosso l’identità eurasiatica e la verticale del potere come alternative al decadente Occidente. In ogni caso, una nazione come la definisce il francese Ernest Renan non è emersa durante i decenni post-sovietici, vale a dire un plebiscito quotidiano . Per questo sarebbe stato necessario sistemare il passato coloniale e il terrore sovietico, trovare i mezzi di un’economia efficiente, costruire un sistema politico attraente. Insomma, una missione quasi impossibile. E dalla Cecenia all’Ucraina, la tendenza è stata quella di riprendere il filo della guerra, della riconquista e dell’autocrazia. Coloro che speravano in un’identità russa basata sulla libertà e sulla prosperità contro l’impero, l’autocrazia e la guerra sono oggi in ritirata, in fuga o in opposizione.

L’Unione europea ha deciso a marzo di concedere protezione temporanea agli sfollati ucraini. Alcuni leader politici, come Fabien Roussel di recente , hanno ritenuto che lo stesso avrebbe dovuto essere fatto, ad esempio, con i migranti dell’Ocean Viking. Come si spiega questo “trattamento speciale” di cui godono gli ucraini?

Questa guerra si sta svolgendo alle porte dell’Europa. Negli anni ’90, l’assedio di Sarajevo sollevò anche un’ondata di denuncia della Serbia e di empatia per le popolazioni vittime dell’aggressione. Ricordiamo come anche l’opinione pubblica europea seppe mobilitarsi per la libertà della Polonia contro l’impero russo nel XIX secolo e per gli ungheresi, i cechi e i polacchi sottoposti alla repressione dei carri armati sovietici o dei loro stessi eserciti. 1981.

Le sofferenze lontane che i media rendono possibili alle tante vittime di guerre e repressioni in Africa o in Asia, l’afflusso in questi anni di profughi dalla Siria e dall’Afghanistan, non suscitano la stessa empatia. Ciò è alimentato anche dalla paura che la guerra si propaghi fino alle nostre porte.

Dall’inizio della guerra in Ucraina, il presidente Volodymyr Zelensky ha chiesto l’accelerazione dell’integrazione dell’Ucraina nell’Unione europea. L’aggressione russa rende europea l’Ucraina e rende europei gli ucraini?

Se ci atteniamo alle procedure per l’integrazione nell’Unione europea, l’Ucraina sarebbe, come la Moldavia, in un processo lento a causa di confini contesi, un’economia povera e corrotta, ecc. Ma la guerra ha cambiato tutto. Dal conflitto emerge una nuova Ucraina, consolidata da forti gesti di sostegno dell’Unione Europea e della NATO, dalla rottura di numerose reti e legami con la Russia, dall’accelerata integrazione dell’economia e dell’esercito ucraino nello spazio europeo.

Per quanto riguarda gli ucraini, sono stati accolti molto calorosamente nella maggior parte dei paesi europei. Sono prima di tutto patrioti ucraini e sono pronti a morire per questo, il che nella nostra Europa, che si considerava post-militare, è ovviamente impressionante. Ma hanno anche la sensazione di essere europei e questa sensazione si è forgiata dal 2014 quando nelle grandi manifestazioni in piazza Maidan a Kiev, gli ucraini hanno proclamato la loro voglia di Europa e democrazia e il loro desiderio di abbandonare la nave imperiale russa. Da allora, sono senza dubbio gli europei più coerenti e noi avremo un debito con loro. Tanto più che possono riuscire, portando alla sconfitta l’esercito russo, a trasformare la Bielorussia e la Russia – in questo sono d’accordo con l’opinione dei miei amici russi e bielorussi. Non c’è fatalità nell’autocrazia.