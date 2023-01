Guerra in Ucraina: perché gli ottimisti potrebbero avere ragione

È trascorso quasi un anno dall’inizio di quello che gli esperti hanno definito il più grande conflitto militare in Europa dalla seconda guerra mondiale, quindi sembra naturale riflettere sulla fattibilità di una serie di potenziali scenari che potrebbero portare alla fine della guerra in Ucraina.

Il politologo bulgaro Ivan Krastev identifica tre campi distinti per quanto riguarda le filosofie sottostanti in relazione all’esito desiderato della crisi. I realisti generalmente esprimono la convinzione che le azioni della Russia siano attribuibili a valide preoccupazioni per la sicurezza e lanciano anche l’allarme relativo alla prospettiva di un finale apocalittico in Ucraina, che potrebbe comportare uno scontro nucleare, a meno che non sia prioritaria una rapida soluzione diplomatica del conflitto, anche se alla fine si rivelasse a scapito di alcuni fondamentali interessi nazionali ucraini. Gli ottimisti affermano che ci sono molti segnali che indicano all’orizzonte una vittoria decisiva dell’Ucraina, che potrebbe plausibilmente anche segnare la fine del regime di Vladimir Putin. I revisionisti fanno un ulteriore passo avanti, attribuendo la colpa della guerra non solo all’amministrazione Putin ma anche alla più ampia società russa, e quindi sostengono politiche (all’indomani della guerra) che farebbero cadere la Russia dai ranghi delle grandi potenze e provocare una disintegrazione del Paese.

Mentre in questa fase sarebbe ancora prematuro formulare valutazioni o previsioni definitive, sembrano esserci solidi motivi per ritenere che lo scenario immaginato dagli ottimisti (anche se l’ottimismo può essere un po’ improprio dato il prezzo terribile che viene pagato in in termini di vittime umane da parte degli ucraini) è probabile che si materializzi.

Il primo motivo per sottoscrivere le opinioni degli ottimisti è dovuto al fatto che i principali attori come gli Stati Uniti e altri Paesi occidentali sembrano essere ancora sulla buona strada in termini di disponibilità a fornire risorse materiali e finanziarie vitali all’Ucraina. Anche il primo ministro ungherese Viktor Orbán, che dal febbraio 2022 è considerato uno sponsor pro-Putin, sta gradualmente cambiando tono sul tema della fornitura di aiuti all’Ucraina, anche se in gran parte per scopi strumentali. Allo stesso tempo, le organizzazioni politiche russofile negli Stati dell’Europa centrale e orientale, come quelle in Slovacchia, hanno dovuto fare i conti con una riduzione del sostegno elettorale mentre i partiti con forti fazioni filo-russe, per fare l’esempio della Bulgaria, hanno assistito a dissensi interni, con membri di spicco disposti a rompere con la linea del partito e persino ad affrontare l’espulsione a causa della loro esplicita simpatia per l’Ucraina. Tutto sommato, i segnali sono chiari che non solo i principali partiti pro-UE, ma anche quelli considerati anti-establishment e di persuasione populista di destra, soprattutto nell’Europa occidentale, hanno di norma preferito prendere le distanze dagli apologeti di Putin.

Anche un esame delle dinamiche politiche e sociali all’interno della stessa Russia dà credito alle opinioni degli ottimisti. Anche se un certo numero di sondaggi d’opinione indica che la maggior parte dei cittadini russi è a favore della “operazione militare speciale”, vedendo il conflitto come una guerra per procura contro l’Occidente, quello che è probabilmente uno studio recente più sfumato suggerisce che i ‘dubbiosi’ (che sono abbastanza distaccati dalla guerra e piuttosto suscettibili di cambiare idea, il che rende probabile che a un certo punto possano unirsi a uno degli altri due campi) sono più numerosi dei sostenitori e degli oppositori. Pertanto, il continuo sostegno dell’opinione pubblica russa alla guerra non è affatto garantito, con ulteriori ricadute del conflitto nel loro paese, come nei casi degli oblast di Bryansk, Kursk e Belgorod che si trovano vicino all’Ucraina, forse rafforzando la percezione che il governo di Putin non sia in grado di garantire la sicurezza dei suoi cittadini all’interno dei confini della Russia.

Contrariamente alla piccola e vittoriosa guerra russo-georgiana del 2008, durante la quale l’opinione pubblica russa è stata ampiamente al riparo dagli eventi, la mancanza di grandi successi in Ucraina ha di fatto costretto Putin a strappare il non scritto ‘contatto sociale’ russo, secondo il quale il alle persone che non si occupano di politica viene sostanzialmente garantita una vita tranquilla e stabile. La mobilitazione parziale dichiarata da Putin nel settembre 2022 ha evidenziato come la tacita approvazione del regime di Putin da parte della gente comune non fosse più sufficiente – la maggior parte dei russi potrebbe improvvisamente trovarsi nella situazione di dover dimostrare la propria lealtà impugnando le armi e rischiando la vita e il benessere in combattimento vero e proprio. Un’altra mobilitazione, che potrebbe vedere direttamente colpita la maggior parte della classe media di Mosca , potrebbe rappresentare una minaccia ancora maggiore per il regime in termini di potenziale mobilitazione di protesta.

Inoltre, anche le critiche all’approccio dell’esercito russo alla guerra scatenate da figure pro-Putin come il leader della Repubblica cecena Ramzan Kadyrov e il fondatore del gruppo Wagner Yevgeny Prigozhin sono state considerate un’indicazione che il Cremlino non è più nella posizione ideale per mantenere un unico spazio mediatico e sottoscrivere un tropo comune riguardante la guerra, che potrebbe fornire ulteriori aperture a voci dissenzienti.

A complicare le cose, una serie di statistiche suggerisce che i crimini che comportano l’uso di armi sono aumentati in Russia dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina. Mentre resta da vedere se queste tendenze continueranno nel corso del 2023, tali rapporti giocheranno probabilmente un ruolo nell’erodere la legittimità dell’amministrazione Putin, che per lungo tempo è stata orgogliosa di fornire un alto livello di sicurezza interna e prevedibilità, soprattutto in contrasto con gli anni caotici e pieni di criminalità associati all’era di Boris Eltsin durante gli anni ’90. Occorre tenere conto anche dei precedenti passati, con crimini noti come il massacro di Kushchyovskaya del 2010 servendo a offuscare l’immagine del regime di Putin.

Oltre a diventare un presagio di insicurezza per la società russa nel suo insieme, con uno studio che suggerisce che durante l’anno 2022 l’ansia per la guerra è riuscita a prevalere su tutte le altre preoccupazioni per i russi ordinari, l’assoluta brutalità del conflitto in Ucraina unita al passo avanti di repressione all’interno della Russia contro qualsiasi forza che esprima opposizione alla narrazione del governo, può anche funzionare contro il leader russo su un altro livello. Parte dell’appello di Putin a molti russi derivava probabilmente dalla sua capacità di trasmettere l’immagine di un uomo forte competente, riuscendo allo stesso tempo a non evocare un’associazione con una propensione alla violenza gratuita. nella mente popolare, a differenza dei leader dell’era sovietica come Joseph Stalin. Una volta che il pendolo oscilla nella direzione di un’eccessiva coercizione statale , questo è spesso un segno che il regime autoritario in questione sta entrando in una fase di maggiore vulnerabilità. Il giornalista americano David Remnick nella sua copertura del tentativo di colpo di stato dell’agosto 1991, organizzato dagli intransigenti sovietici contro l’allora presidente dell’URSS Mikhail Gorbaciov, ipotizzò che i reazionari comunisti che orchestravano gli eventi all’epoca avessero un’avversione per alcuni dei eccessi stalinisti del passato e non erano del tutto preparati a sacrificare la vita di troppi civili russi per la loro causa. In senso inverso, non è escluso il riassorbimento di Putin di una serie di elementi del totalitarismo stalinista, nonostante le sue precedenti lamentele con Stalin, e la decisione del presidente russo di tornare a un anacronistico archetipo ‘sovietico’ ha indotto anche i sostenitori un tempo fedeli a vederlo in una luce meno magnanima rispetto a prima.

Anche se c’è una significativa sovrapposizione tra gli scenari preferiti degli ottimisti e quelli dei revisionisti, ci sono una serie di ragioni per essere più scettici nei confronti della visione di questi ultimi. Da un lato, come accennato in precedenza, i revisionisti potrebbero sopravvalutare il grado in cui i russi regolari sostengono la guerra, nonché le possibilità per qualsiasi movimento separatista guidato dall’etnia di avere successo in Russia, almeno a breve termine. Inoltre, data la pronunciata riluttanza dei paesi occidentali a compiere qualsiasi mossa che possa essere percepita come un’escalation , che è uno dei motivi principali per cui un intervento diretto della NATO nel conflitto appare altamente improbabile in questa fase, incoraggiare i movimenti di protesta che si battono per una maggiore autonomia territoriale all’interno della Russia può essere considerato uno sforzo eccessivamente rischioso a causa della possibilità che tali azioni vengano viste come una “linea rossa”, anche da un eventuale successore di Putin che potrebbe avere visioni meno bellicose e più liberali.

Pertanto, escludendo un enorme cambiamento nella natura degli eventi sul campo, gli ottimisti finora sembrano essere sulla buona strada quando si tratta delle loro previsioni per l’eventuale risoluzione della guerra in Ucraina.