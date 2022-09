La città di Mariupol è stata in prima linea nell’invasione russa dell’Ucraina come premio strategicamente importante sia per Kiev che per Mosca. La lotta per la città, che ha visto intensi combattimenti casa per casa, somigliava alla battaglia di Fallujah del 2004 e ha lasciato Mariupol effettivamente distrutta grazie ai bombardamenti indiscriminati e agli attacchi aerei russi.

Dopo che le forze russe hanno finalmente assediato la città, dopo mesi di valorosi sforzi da parte dei difensori delle acciaierie Azovstal, il governo centrale di Kiev ha ordinato loro di arrendersi, affermando che il loro lavoro era stato fatto poiché avevano effettivamente bloccato il tempo in modo che altri ucraini in conflitto Le forze potrebbero consolidare le loro posizioni difensive. I media statali russi hanno descritto Mariupol come una delle più grandi vittorie strategiche della guerra finora, dichiarando l’operazione una ‘liberazione’ riuscita. Successivamente, il Cremlino ha utilizzato Mariupol come esempio delle politiche di ‘denazificazione’ della Russia nei confronti dell’Ucraina, sottolineando il lato positivo della vita lì senza lasciare intravedere il vero orrore delle conseguenze della battaglia.

La propaganda dell’occupazione

L’esercito russo ha finora presentato Mariupol come il gioiello della corona della guerra. Le autorità occupanti hanno istituito un governo fantoccio e mostrano regolarmente media che mostrano i soldati russi che distribuiscono cibo e rifornimenti alla gente del posto; eppure si sono rifiutati di approfondire la questione. Personaggi dei media filo-russi hanno recentemente indicato la ricostruzione del teatro drammatico di Mariupol come una storia di successo nella ricostruzione della città. Il teatro è stato il luogo di uno dei più orribili attentati dinamitardi della guerra, in cui l’aviazione russa ha raso al suolo il complesso con all’interno seicento civili.

Poiché Mariupol si trova nell’oblast di Donetsk, oltre la metà della quale è controllata da uno stato delegato russo (DPR), i bambini ucraini a Mariupol saranno ora soggetti al curriculum educativo controllato dal Cremlino. Ciò includerà una dottrina di insegnamento estremamente filo-russa che cancella efficacemente la storia dello stato ucraino. Mentre gli stati alleati della seconda guerra mondiale hanno creato un sistema educativo per mostrare alla Germania i problemi del nazismo mentre fanno crescere la loro società, Mosca cercherà di indottrinare completamente i bambini ucraini a negare la loro statualità e nazionalismo, che è emerso come uno degli obiettivi centrali del Cremlino.

Problemi socioeconomici crescenti

Durante il culmine della battaglia di Mariupol, la città ha dovuto affrontare una carenza di elettricità e gas a causa dei bombardamenti russi e questo problema deve ancora essere risolto. A giugno, è stato riferito che i residenti della città stavano raccogliendo l’acqua da stagni e perdite di tubi, dimostrando quanto le infrastrutture cittadine fossero state degradate. Tali resoconti sono supportati anche da fotografie di residenti che lottano in città.

Anche l’elettricità è stata scarsa nella città maltrattata, con solo pochi quartieri isolati che hanno elettricità. I servizi Internet sono rigorosamente monitorati dai fornitori russi, fornendo alle forze di occupazione il pieno controllo dei civili. Questo dà loro una giustificazione per l’arresto, la tortura o persino l’esecuzione di civili poiché possono tracciare i loro segnali e i social media in tutta la città.

Insieme a una crisi energetica, c’è stata anche una grave carenza di cibo in città. Contrariamente alle affermazioni secondo cui Mariupol è “fiorente”, i residenti sembrano malnutriti con poche scorte di cibo provenienti dalla procura della DPR o da Mosca. Il Comitato Internazionale della Croce Rossa è recentemente intervenuto per aiutare con la situazione umanitaria, ma ha visto pochi progressi. C’è stata persino una rivolta per la fame in città, innescata dalla mancanza di distribuzione di razioni da parte della Croce Rossa. Va anche notato che la Croce Rossa è stata un fattore importante nell’accordo che aveva lo scopo di salvaguardare la resa dei combattenti dell’Azovstal, un accordo che la Russia ha rapidamente rinnegato.

Campi di filtrazione

Una delle politiche più orribili che il Cremlino ha imposto a Mariupol è l’uso di campi di “filtrazione”, che sono a dir poco campi di detenzione/concentramento con un minimo rispetto dei diritti umani. I campi sono essenzialmente ghetti in cui sono diffuse segnalazioni di torture e abusi; e poche o nessuna assistenza medica esiste in quanto ai medici non è stato permesso di entrare nei campi secondo Vadym Boychenko, il sindaco della città. Gli uomini vengono separati e tenuti a tempo indeterminato per essere usati come coscritti forzati, poiché la manodopera russa continua ad essere esaurita e i bambini vengono separati con la forza dalle loro famiglie.

Il metodo di utilizzo di questi campi non è una novità nella storia russa; ma sicuramente risuona con quegli ucraini che vivevano sotto lo stivale di Mosca nell’era sovietica. I centri di detenzione di massa sono stati ampiamente utilizzati in URSS, in particolare da Josef Stalin, un uomo responsabile di milioni di morti ucraine. Questi campi sono stati oggetto di un controllo crescente da parte delle principali organizzazioni e organizzazioni per i diritti umani. Mosca non ha ancora permesso agli osservatori internazionali di visitarli, molto probabilmente per nascondere i crimini di guerra che si verificano all’interno.

Deportazioni di massa e trasferimenti forzati

Facendo eco alla pulizia etnica vista durante le guerre jugoslave, il Cremlino ha attuato una politica di deportazione forzata degli ucraini da Mariupol e dalla più ampia regione del Donbas. Lo stesso governo russo non ha cercato di nascondere le sue cattive intenzioni, affermando che circa 1.426.979 ucraini sono stati deportati nel territorio governato dalla Federazione Russa, presumibilmente per “salvarli”.

È stato riferito che più di 1.000 bambini presi illegalmente da Mariupol sono stati “adottati” dai russi, suggerendo che non solo i loro genitori sono stati uccisi durante l’invasione russa, ma l’intenzione è quella di fare il lavaggio del cervello ai bambini, poiché Putin non ha nascosto il suo obiettivo di cancellare lo stato e l’identità ucraini dall’esistenza. Il trasferimento forzato di una popolazione è stato bandito dalla Convenzione sul genocidio del 1948, sostenuta dalle Convenzioni delle Nazioni Unite e di Ginevra.

Nascondere il conteggio delle vittime civili

Una delle più grandi domande della guerra riguarda il tentativo ufficiale di determinare il conteggio delle vittime dei civili catturati tra le macerie della città. A maggio, il numero di civili che si stima siano stati uccisi durante l’offensiva russa era stimato in almeno diecimila, ma questo numero è stato definito una grave sottostima. Il sindaco Boichenko ha stimato che il numero sia di almeno ventimila civili. Un recente rapporto del presidente della Mariupol TV Mykola Osychenko afferma che il bilancio delle vittime potrebbe arrivare a 87.000, un numero che non è stato verificato in modo indipendente a causa dell’occupazione russa. Sebbene questo numero più recente possa essere una sovrastima, suggerisce l’entità del danno e della sofferenza sulla scia della battaglia.

Le autorità occupazionali russe ei loro collaboratori hanno adottato politiche volte a nascondere i resti dei civili uccisi, il che potrebbe essere determinante nelle indagini sui crimini di guerra.

I presunti o possibili crimini di guerra attribuiti alle forze di occupazione russe includono: 1) a marzo, al culmine della battaglia di Mariupol, Maxar, una nota azienda satellitare ha pubblicato immagini di potenziali fosse comuni costruite dalle forze russe vicino alla città; 2) a fine maggio sono stati ritrovati 200 corpi sotto le macerie di un edificio residenziale; e 3) Alla fine di agosto, la ZSU ha riferito che RF in città hanno iniziato a versare cemento sul teatro per nascondere le vittime uccise nell’originale attacco russo al teatro.

Insieme ai nefasti piani per “russificare” completamente la città, il consigliere del sindaco ha rimarcato un piano di RF per distruggere un sito archeologico di 5.000 anni nella città. Se eseguito, ciò non farà che confermare ulteriormente i piani per una più ampia campagna di genocidio culturale. Ciò equivarrebbe a un altro crimine di guerra, poiché la distruzione culturale è delineata anche nella Convenzione di Ginevra; non sarebbe la prima volta che la RF prende di mira siti culturali.

Nel complesso, Mariupol rimane un inferno sulla terra e, nonostante l’imbiancatura russa che mostra i pro della ‘liberazione’, i problemi superano di gran lunga la visione solare della propaganda del Cremlino. Mentre Mariupol è semplicemente un “obiettivo strategico” per la Russia, la città rimane un centro culturale e il cuore dell’Ucraina e della loro resistenza alle ambizioni imperiali del vicino.