Guerra in Ucraina, la strage ‘utile’ a Biden

Come di rado accade, in uno stesso giorno si sono verificati tre avvenimenti, che, se ci si fosse organizzati per farli avvenire contemporaneamente, non ci si sarebbe riusciti, dato che si intrecciano perfettamente.

Mi riferisco al discorso del Presidente Putin a Mosca, a quello del Presidente Biden a Varsavia e all’incontro del Ministro degli esteri cinese Wang Yi con il Presidente Putin a Mosca, in vista di un prossimo incontro anche con Xi. Che in ciò si sia introdotta la infelice ‘missione’ della nostra Presidente del Consiglio è solo un caso, ma, come abbiamo visto, ha permesso di trarre, anche per quanto ci riguarda, qualche considerazione non proprio allegra, come scrivevo ieri.

Forse, da questa fortunata circostanza, si può cominciare a trarre qualche conseguenza, o meglio qualche ipotesi sul futuro di questa guerra, sorvolando, a differenza di gran parte dei commentatori, dalle constatazioni sugli evidenti deficit dell’esercito russo, sulla certezza della sconfitta e sulla imminente caduta di Putin, eccetera.

Al di là, dunque, dell’ammassamento di truppe russe nel Donbass, il fulcro del discorso di Putin è stato molto chiaro: la Russia si sente aggredita dall’’Occidente’ e non da ieri e nemmeno da un anno, ma da molto tempo, almeno dal 2000 e mai ne ha fatto mistero. A dir poco in realtà da quando, violando l’accordo, verbale ma sempre accordo (pacta sunt servanda dice il diritto internazionale), tra Gorbačëv e poi Eltsin (cioè tra l’URSS e, poi, la Russia) e gli USA, la Nato, cioè gli USA, hanno spinto le proprie basi ‘difensive’ ai confini della Russia. Non è propaganda, questa, basta aprire una carta geografica guardare quanti Paesi intorno alla Russia, sono membri della NATO. L’Ucraina, dunque, da sempre considerata dai russi parte importante della propria civiltà per non parlare della Crimea, rappresentava, e Putin lo ha ripetuto, un punto irrinunciabile, specie da quando, a seguito di varie rivoluzioni e controrivoluzioni colpi di stato eccetera, i ‘maltrattamenti’ e le discriminazioni ai danni degli ucraini ‘russofoni’ si erano fatti sistematici. E la Russia, ha ripetuto Putin per l’ennesima volta, è stata presa in giro dall’Occidente con gli accordi di Minsk. Ciò significa, ha detto chiaramente Putin, che la Russia intende combattere a tutti i costi per mantenerne il controllo. Ma, in realtà, c’è anche di più: perché non è marginale, nel suo discorso (che invero più chiaro non si poteva) né la ‘notizia bomba’, ma attesa visto che gli Usa già di fatto lo ignoravano, della sospensione dell’accordo Start sul controllo sulle armi nucleari: sospensione, non cancellazione e con l’affermazione stentorea che la Russia non userà mai per prima un’arma nucleare. Un messaggio chiaro agli Usa (sempre e solo agli Usa, come ben vedete) per dire “fermiamoci prima che sia troppo tardi”. Ma, al tempo stesso, la revoca della ‘garanzia’ alla Moldavia sulla sua sovranità. Che potrebbe essere un modo per dire “lasciatela fuori della NATO, se no noi stiamo qui”. Non per nulla i problemi con l’Ucraina sono iniziati quando se ne è proposto l’ingresso nella NATO, in violazione degli accordi sulla sua neutralità.

Il Presidente degli USA, a sua volta, a Varsavia non si è limitato a ribadire la posizione USA sulla guerra totale contro la Russia attraverso l‘Ucraina, ma ha aggiunto una frase che potrebbe essere assai significativa e, non a caso, ripresa da gran parte della stampa: «Le decisioni che prenderemo nei prossimi cinque anni ci definiranno per decenni. Sarà una scelta tra caos e stabilità, tra speranza e paura, tra la democrazia che solleva lo spirito umano e la mano brutale dei dittatori». Ora, sorvoliamo, per favore allo scopo di cercare di fare un discorso serio, sorvoliamo sulla solita ‘democrazia’ difesa dagli Usa e dai suoi alleati (in gran parte esecutori) e attaccata dalla Russia e guardiamo ai fatti e alle parole. Si parla di “stabilità”, ma specialmente di “decisioni prese nei prossimi cinque anni”. Si potrebbe aggiungere, con un pizzico di polemica, che ne sanno qualcosa in Iraq, in Afghanistan, in Siria, in Somalia, ecc.

È fin troppo facile capire da una frase del genere, che la prospettiva di Biden è la rielezione. Rispetto alla quale Biden, non certo al massimo della sa popolarità in Usa, ha bisogno di mostrare forza e determinazione. In altre parole, e lo dico sperando ardentemente di sbagliare, Biden ha bisogno, letteralmente bisogno, della guerra e della sua presunta difesa della democrazia, per poterla usare al momento delle elezioni, fra un anno e mezzo o poco più.

E, badate, non è affatto irrilevante che Biden dica quelle cose, proprio mentre il suo Capo di Stato Maggiore, dice chiaramente che questa guerra non può ‘vincerla’ nessuno. La cosa, secondo me, è perfettamente coordinata, e ora spiego perché, anche se, forse a volere tirare la corda della interpretazione un po’ troppo – ma a me piace ‘azzardare’, mettendoci la firma.

E dunque, da un lato Biden ‘rassicura’ la Russia, non solo e non tanto con le frasi ovvie sul fatto che gli Usa non ce l’hanno con la Russia, ma con Putin (che non significa nulla, salvo una minaccia scontata, di colpo di stato), dall’altro ‘rassicura’ (molto cinicamente, ma, mi sembra abbastanza chiaramente) la Russia (e quindi Putin) sul fatto che sa benissimo che la guerra non può vincerla (e dicendolo, riconosce quello che capiamo tutti, tranne la politica ufficiale: e cioè che la vera guerra è tra Usa e Russia), ma anche che ha interesse a tenerla calda almeno per un altro anno e mezzo o anche più.

Dell’Ucraina, e quanto a questo della Polonia eccetera, agli Usa non importa nulla di nulla, ciò che importa è mantenere aperto il ‘confronto’ con la Russia, sia per cinici motivi elettorali, sia per continuare a portare avanti altri due obiettivi strategici per gli Usa: l’indebolimento della Russia come avversario non tanto militare quanto politico ed economico in vista dello scontro frontale che gli Usa stanno preparando (come già hanno fatto per oltre dieci anni in Ucraina) con la Cina e, non meno importante, un indebolimento dell’Europa come entità alternativa agli Usa, rispetto alla quale la nostra brava Meloni è andata ad offrirgli il massimo aiuto.

Ma, a questo punto, arriva la Cina, ma in maniera chiara, benché estremamente ‘soft’. Chiara perché, mi pare evidente, la Cina fa esplicitamente la sua scelta di campo ed è a favore della Russia, tanto più che non passa giorno che gli Usa non la minaccino a proposito di Taiwan. E non è marginale: finora la Russia ha combattuto da sola in pratica contro una cinquantina di stati super-armati, ora la Cina, già in conflitto con gli Usa le offre una mano … magari per ora non in armi: ma il valore politico di ciò è immenso.

E questo, credo, è un brutto messaggio per gli Usa. Perché potrebbe significare che si sta compattando un fronte anti-Usa non necessariamente favorevole alla Russia, ma ostile sia al progetto statunitense di dominio mondiale, sia all’idea, finora imperante, del bipolarismo: potrebbe essere l’inizio di quel multipolarismo del quale parlano la Russia, la Cina e vari altri Paesi finora neutrali come il Brasile e l’India. Se ci si prendesse la briga di seguire il dibattito scientifico in materia di relazioni internazionali in Russia, si capirebbe molto di più.

La situazione, insomma, è a dir poco fluida. Ma, temo, l’unica cosa certa è che la guerra in Ucraina, dove muoiono ucraini e russi è destinata a continuare, ma, temo, non per fare ‘vincere’ l’Ucraina, ma, detto forse un po’ brutalmente, per fare vincere le elezioni a Biden.

Come dicevo prima: spero proprio di sbagliare, ma a me appare così. Certo, però, se l’Europa si accorgesse di esistere e si liberasse di quei due personaggi da operetta che sono Borrell e la von der Leyen, guerrafondai ottusi senza prospettive, di spazi di manovra e di … potere ne avremmo tanto.