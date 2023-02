Guerra in Ucraina: la soluzione sta nel diritto internazionale

In un bellissimo articolo, pubblicato in traduzione italiana su Repubblica, quello che a tutti gli effetti è uno dei maggiori pensatori europei, Jürgen Habermas, analizza con una freddezza di ragionamento tagliente, ma con una partecipazione umana ed etica di singolare intensità, la questione della guerra in Ucraina. Dimostrando, detto incidentalmente, che razionalità, politica e diritto non sono estranei all’umanità: anzi, ne sono l’espressione.

Quasi di sfuggita, ma a me è apparsa una frase chiave, anzi una accusa durissima e senza scampo, Habermas osserva quanto sia assurda e stravolgente della realtà, una frase della Ministra degli esteri tedesca, quando afferma: «con le nostre armi salviamo vite». Non è una semplice citazione, né una possibile critica: è un attacco, anzi una condanna etica durissima e senza appello.

Qualcuno forse mi darà atto che varie volte, parlando di questa sporca guerra (‘sporca’ dalle origini, come ho cercato di articolare varie volte) mi sono riferito al fatto che, a conti fatti, si sta risolvendo e si risolverà in un massacro senza fine. Habermas cita gli esempi devastanti delle ‘battaglie’ tremende e sanguinosissime della Prima Guerra Mondiale, cita Verdun, ma potrebbe citare le nostre battaglie sulle Alpi e ci pone, e pone i Governi ‘occidentali’ di fronte a questa responsabilità morale tremenda. Altro che ‘salvare vite’, più dura la guerra, e cioè più armi continuiamo a fornire, maggiore sarà il numero dei morti da ambo le parti: questa in fondo è l’unica certezza. Ve la sentite -è come se dicesse Habermas ai governanti ‘occidentali’- di contribuire ad aumentare il numero dei morti a causa del durare della guerra? Ma pone, anche, un’altra domanda terribile, alla quale, fateci caso, nessun politico europeo o statunitense o di qualunque altro Paese coinvolto nella guerra, risponde: che vuol dire ‘fornire armi finché necessario’? Necessario a che, questa è la domanda cruciale, alla quale nessuno risponde, anche perché qualcuno dei meno insipienti, ne ha timore.

Nella sua, legittima, ossessione ‘eroica’, Zelenski non ha dubbi: fino alla sconfitta della Russia, cioè, a dir poco, fino a ricacciare l’esercito russo dal ‘territorio ucraino’ … mi perdonerete le virgolette, ma, come ho spiegato più volte e come tutta la letteratura scientifica dimostra ampiamente e come, infine lo stesso Habermas dice («l’Ucraina continua ad essere una nazione in fieri»), quale sia il legittimo territorio ucraino è tema tutto da approfondire. Anche se, permettetemi di continuare l’inciso, il diritto internazionale ha una risposta precisa.

Vediamo bene perché il discorso è di una razionalità raffinatissima e rigorosa (avrei voluto saperla esporre io così) quando dice che non vi è dubbio che l’Ucraina (con tutti i limiti del caso) vada aiutata a difendersi dall’aggressore e quindi è perfettamente logico che riceva armi dall’’Occidente’, ma a furia di farlo, ci si troverebbe nella situazione assurda per cui il predetto Occidente cederebbe alla Russia, la scelta del momento in cui usare il nucleare.

Non è, attenzione, il solito discorso un po’ imbelle di chi ‘teme’ la guerra nucleare (che, peraltro, non mi sembrerebbe la cosa più auspicabile!), al contrario: è un discorso etico e politico, ma specialmente politico. Mettiamo, irresponsabilmente, nella mani di una Russia che molti governanti ‘occidentali’ ritengono criminale, la scelta di distruggere la nostra civiltà. Vi sembra accettabile, razionalmente, politicamente e eticamente? Sorvolo qui, ma mi permetto di ricordarla, la mia tesi circa il fatto che, trattandosi in realtà di una guerra tra USA e Russia, dal punto di vista statunitense, quella sarebbe la soluzione ideale: parte dell’Europa verrebbe distrutta ma gli USA no … o, almeno, questo potrebbe essere il calcolo cinico che in certi ambienti statunitensi è certamente presente.

E allora, ecco il rovesciamento del discorso che, mi pare, lucidissimamente fa Habermas: e allora è responsabilità dell’’Occidente’ fare finire questa guerra, prima che distrugga gli stessi contendenti e i loro alleati. Responsabilità – ecco la grandezza e il coraggio di Habermas – verso le nostre popolazioni, non, o non solo, verso l’Ucraina, dove peraltro già la popolazione comincia a ribellarsi.

È vero, spiega Habermas, che noi, insomma i nostri Governi, ‘difendiamo’ un aggredito, è giusto difenderlo, dobbiamo farlo, ma dobbiamo tutti e ciascun Governo, ‘rispondere’ alla propria popolazione e, rispetto ad essa, valutare a fondo le ragioni e le cause della guerra: quest’ultima cosa Habermas non la dice, ma mi permetto di attribuirgliene l’intenzione, perché è la realtà profonda di questa situazione.

Non importa, come ovvio, che sia o non sia la popolazione di alcuni o tutti i paesi europei favorevole o meno alla guerra in difesa dell’Ucraina, non è, insomma, un problema di democrazia: è un problema di etica, anzi di etica del dovere. Un Governo sta lì per difendere, governare e tenere in vita la propria popolazione. Se, in altre parole (e anche qui vado oltre le parole di Habermas) un Governo espone la propria popolazione ad un massacro, quel Governo è, anche dal punto di vista del diritto internazionale, un Governo criminale e poco importa che anche l’avversario sia criminale.

E allora, come dice chiaramente Habermas, non ha senso la (facile) affermazione del Ministro degli Esteri lituano quando dice: «Dobbiamo superare la paura di voler sconfiggere la Russia»: questo spiega Habermas è un discorso irresponsabile che porta a dire come in molti dicono (sbagliando): «dalla vaga prospettiva di una “vittoria”, che può voler dire qualsiasi cosa, qualsiasi ulteriore discussione circa l’obiettivo della nostra assistenza militare … deve cessare». Cioè avanti fino alla fine … quale fine? Ma, specialmente, dice Habermas addirittura con violenza, senza sapere né valutare quale sia la ‘fine’: una mandria inconsapevole!

Eppure, osserva Habermas, i Governi dovrebbero sapere che, comunque, la guerra è un illecito internazionale. Ma qui, Habermas ‘sfuma’ il discorso, non pone il tema, come a mio giudizio anche e non solo va posto, cioè il tema del diritto internazionale.

Che, applicato realmente, e in maniera ‘neutra’ (cioè non solo neutrale) potrebbe avere una soluzione, dove, diversamente da ciò che ipotizza Habermas (e dispiace assai che non colga l’importanza di questo passaggio) non si tratterebbe di trovare quella che salvi la faccia dell’uno o dell’altro, ma che ponga in termini giuridici, e quindi neutri, il tema non di chi ha ragione e chi ha torto, ma di dove sta il diritto, che è il diritto di tutti, dove quindi non c’è uno che ‘vince’ e l’altro che ‘perde’, ma vincono tutti, anche perché – detto con tutti i possibili scongiuri – sopravvive l’umanità, cioè la vita dei popoli, una umanità, però, non sottomessa al volere o alla violenza del più forte. Il diritto, incluso il diritto internazionale, è fatto dall’uomo per l’uomo: il resto è sovrastruttura.