Quattro mesi dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia nel 2022, a meno che la Russia non usi l’’opzione nucleare’ o capitoli a ‘colloqui diretti’ con il Presidente ucraino Zelenskyy (condizioni dell’Ucraina per il dialogo per il cessate il fuoco), la statura strategica globale della Russia è gravemente danneggiato e così anche il suo tentativo di riemergere come centro di potere globale alternativo.

Di conseguenza, la Russia ha subito gravi perdite dovute all’incapacità di imporre una schiacciante potenza militare russa su un’Ucraina praticamente indifesa in una guerra totale che la Russia voleva che il mondo credesse che l’invasione russa dell’Ucraina fosse “Operazioni speciali”.

La perdita percettiva della Russia della sua “statura strategica globale” dopo l’invasione ucraina e le implicazioni che ne emergono devono essere esaminate su più piani per comprendere l’intera portata dei gravi danni inflitti alla statura strategica globale della Russia dal sconsiderato e sconsiderato presidente russo Putin a tempo “Guerra di scelta”

Geopoliticamente, la Russia nel giugno 2022 è diminuita e non sarà più vista come un centro di potere alternativo che rivaleggia con gli Stati Uniti. La Russia oggi è diplomaticamente isolata negli affari globali con il suo dubbio sostegno che poggia su Cina, Corea del Nord e Pakistan.

La Russia ha perso pesantemente dopo l’invasione ucraina a causa della sua partnership strategica di lunga data con l’India. L’India potrebbe essersi ritirata dalle condanne a titolo definitivo della Russia nelle Nazioni Unite e aver acquistato petrolio russo a buon mercato sotto embargo, ma all’interno dell’India c’è una condanna diffusa dell’avventurismo militare russo.

Gli indiani tracciano parallelismi con un simile avventurismo militare cinese contro l’India ai confini himalayani con il Tibet occupato dalla Cina.

Dopo l’invasione dell’Ucraina, la Russia è stata spinta più intensamente nell’abbraccio strategico ed economico della Cina, riducendo la Russia a uno stato cliente dipendente dalla Cina. Sulla base delle attuali indicazioni, la Russia ha uno spazio geopolitico, strategico ed economico limitato per divincolarsi dalla levetta cinese. Ciò riduce le leve globali della Russia.

Gli Stati Uniti e la NATO sono in uno “stato di guerra” non dichiarato con la Russia durante la sua invasione in Ucraina. Ciò che si sta svolgendo è una guerra per procura intensamente elaborata da loro per “spurgare la potenza russa” in Ucraina, indebolindo strategicamente la Russia.

In termini strategici complessivi, la Russia è stata per alcuni anni vista come il B-Team della Cina. Dopo l’invasione ucraina, l’unico contrappeso della Russia alle potenze occidentali in termini di puro realismo si limita esclusivamente alla Cina e all’asse Russia-Cina. Questa è una umiliante perdita di statura strategica globale per la Russia come una ex Superpotenza che rivaleggiava con gli Stati Uniti, con la Cina che non si vedeva da nessuna parte.

Di conseguenza, la forza strategica e militare della Russia e l’efficacia del combattimento sono gravemente intaccate. Le perdite di personale, hardware militare e materiale della Russia sono state pesanti e con un’economia russa indebolita ci vorranno decenni per recuperare.

Nella mia prima analisi dell’Eurasia sull’Ucraina il 5 marzo 2022, avevo previsto che l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia sarebbe finita come l'”Afghanistan 2.0″ della Russia. Precisamente, gli sviluppi militari in corso con una Resistenza ucraina senza precedenti, irrigidita da armi militari avanzate fornite sempre più dagli Stati Uniti e dalla NATO, ha provocato “l’emorragia della potenza militare russa” in Ucraina.

Percezionalmente, la perdita strategica per la Russia diventa più eloquente sulla percezione globale della sua potenza strategica poiché la copertura mediatica televisiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7 proveniente dal teatro di guerra ucraino, evidenzia visivamente le perdite russe dei suoi carri armati, APC, elicotteri d’attacco e corazzate della Marina russa silurati e affondati nel Mar Nero dalla Resistenza ucraina. Inoltre, l’esercito russo ha subito pesanti perdite di personale in migliaia, tra cui una mezza dozzina di generali dell’esercito russo.

Anche l’Ucraina ha sofferto pesantemente per il bombardamento indiscriminato dell’esercito russo dei centri urbani civili e delle infrastrutture. Ma ciò che è venuto alla ribalta è che quattro mesi dopo la Russia ha miseramente fallito nel rompere la “volontà nazionale” del popolo ucraino di sottomettersi alla potenza militare russa.

Riassumendo le perdite militari della Russia nella sua invasione in Ucraina, è assolutamente evidente che la schiacciante potenza militare convenzionale russa è stata militarmente inefficace, l’abilità militare dell’esercito russo basata sull’uso massiccio della potenza di fuoco è discutibile e così anche la “volontà di combattimento” dell’esercito russo .

Economicamente, la forza economica e la resilienza della Russia sono evirate dalle sanzioni statunitensi e occidentali applicate dopo l’invasione ucraina. L’economia russa sarà più strangolata dalle sanzioni occidentali se il presidente russo Putin persisterà nel “trasformare la sconfitta in vittoria”.

Le vaste risorse energetiche della Russia sui cui alti prezzi globali si basava la stabilità economica russa e che ora hanno fornito un accumulo militare di 400 miliardi di dollari sono minacciate da severe sanzioni economiche occidentali.

È probabile che le privazioni economiche alimenteranno il malcontento politico interno con gravi implicazioni per la stabilità dello Stato russo. I primi indicatori stanno già emergendo.

In conclusione, ciò che può essere riassunto è che la “Guerra di scelta” del presidente russo Putin in Ucraina Invasion ha gravemente fallito e non solo mette in pericolo la longevità del presidente Putin al potere al timone della Russia, ma ha più gravemente respinto la Russia di decenni nella sua ricerca per riconquistare la sua statura globale come centro di potere alternativo.