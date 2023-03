Guerra in Ucraina: la Russia deve negoziare, ma sinceramente

Sotto molti punti di vista, l’invasione dell’Ucraina da parte di Putin è stata un errore senza pari. Ha unito l’Europa e l’Occidente contro questo regime. Ha, per citare il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg, ottenuto “più NATO, non meno”. Ha trasformato un paese che era relativamente polarizzato e diviso sulla questione delle relazioni con la Russia fino alle elezioni presidenziali del 2010 in un Paese che è in modo schiacciante a favore del proseguimento della guerra fino alla fine. E ha perso decine se non centinaia di migliaia di suoi soldati sul campo di battaglia nell’ultimo anno.

Cosa vuole la Russia dall’Ucraina che giustifichi un prezzo così alto?

Ci sono segnali che la stessa Mosca potrebbe avere difficoltà a trovare una risposta. Nell’ultimo anno, il Cremlino ha oscillato tra il tentativo iniziale di sbarazzarsi del regime “nazista” a Kiev, la “protezione” dei cittadini del Donbas dalle forze ucraine e l’espansione della propria presa su Zaporizhzhia e Kherson come “nuovi territori” .

Nel suo discorso commemorativo dell’anniversario di Stalingrado, Putin ha espresso il desiderio di “vittoria” della Russia, paragonandolo alla sconfitta dei nazisti nella seconda guerra mondiale. Un’interpretazione potrebbe essere che la Russia cerchi la resa assoluta dell’Ucraina e la creazione di un nuovo stato cliente. Il superficiale proseguimento dei negoziati da parte della Russia, che è stato considerato insincero sia dalla NATO che dall’Ucraina, sembrerebbe contraddire ciò a un pubblico interno. La resa incondizionata, dopo tutto, non richiede negoziazioni.

La creazione di uno Stato cliente, tuttavia, potrebbe richiedere fino a 800.000 soldati russi per occupare il Paese e sostenere il governo cliente. La Russia dovrebbe dedicare una quantità significativa di risorse economiche, politiche e militari per mantenere quella situazione. E se si devono imparare le lezioni dall’Afghanistan, la Russia si troverebbe molto probabilmente in un pantano se tentasse di assorbire l’intera Ucraina.

Pertanto, un desiderio più probabile rientra nella ricerca russa di “autodifesa”. La maggior parte dei russi che sostengono la guerra affermano che si tratta di un atto di autodifesa, vale a dire che la NATO ha cercato di distruggere la Russia e l’avrebbe attaccata in ogni caso, indipendentemente dal fatto che la Russia avesse attaccato l’Ucraina. Questa interpretazione sembra ignorare il fatto che sia stata la Russia, non la NATO, a impiegare mesi a radunare truppe sul confine ucraino e alla fine a invadere il paese.

Indipendentemente dai fatti, è così che i russi a favore della guerra sono arrivati ​​a comprendere il coinvolgimento del loro Paese in Ucraina. Gli interessi geopolitici e i timori di lunga data della Russia nei confronti della NATO hanno guidato la politica russa per anni, se non decenni, almeno dalla conferenza sulla sicurezza di Monaco del 2007. È altamente improbabile che questi problemi siano scomparsi, indipendentemente dai vari modi in cui il Cremlino cerca di per inquadrare la guerra.

Nel suo discorso alla nazione russa alla vigilia del 24 febbraio 2022, Vladimir Putin ha esposto tre principali giustificazioni per la sua invasione del suo vicino sovrano. Ha ribadito le affermazioni secondo cui l’Ucraina stava compiendo un “genocidio” di russi etnici o cittadini ucraini di lingua russa sotto un governo “neonazista”. Ha anche affermato che l’Ucraina non aveva il diritto di esistere come Stato indipendente dalla Russia. E infine, ha affermato che la NATO è un’alleanza ostile che cerca di minare e distruggere lo stile di vita della Russia.

Le affermazioni di Putin sul genocidio da parte di un governo “neo-nazista” sono palesi invenzioni. E l’irridentismo storico non porta sempre o necessariamente alla guerra, anche se può fungere da catalizzatore, come accadde tra Somalia ed Etiopia nell’Ogaden nel 1977.

In risposta all’autocaratterizzazione della NATO come alleanza difensiva, Putin ha citato l’intervento della NATO in Kosovo nel 1999, avvenuto senza l’autorizzazione del Consiglio di sicurezza dell’ONU, come motivo per lanciare la sua guerra in Ucraina. Naturalmente, questo ha sconvolto la Serbia, che ha votato contro la Russia nell’ultimo voto dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite che ha condannato l’invasione.

Ci sono evidenti problemi nella linea di pensiero di Putin. Prima dell’invasione, l’Ucraina non era neanche lontanamente pronta ad aderire alla NATO. Anche se finisse per aderire, non c’è motivo di credere che la NATO lancerebbe una guerra contro la Russia dall’Ucraina o da qualsiasi altro paese ex-sovietico. Inoltre, se la scarpa fosse dall’altra parte, il fatto che la Russia abbia invaso la Georgia, conquistato la Crimea, introdotto clandestinamente truppe nel Donbass e ora con la sua guerra su vasta scala in Ucraina giustificherebbe l’invasione di un paese allineato come la Bielorussia, sulla base di questi atti? E questo darebbe il diritto all’Occidente di imporre a un paese come l’Uzbekistan di “smilitarizzare” e adottare, con la minaccia o con l’uso della forza, una politica estera anti-russa?

Due “sbagli”, se si considera “sbagliato” il coinvolgimento della NATO in Kosovo, non fanno una ragione. Mentre le giustificazioni di Putin della guerra per questo motivo sono false, la sua paura che l’Occidente e la NATO vogliano distruggere la Russia è probabilmente genuina.

È stato sullo sfondo di intensi combattimenti che il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha annunciato alla fine di dicembre del 2022 il suo piano in dieci punti per la pace. L’integrità territoriale e le garanzie di sicurezza non sono negoziabili per l’Ucraina. Ciò significa quasi certamente che l’Ucraina perseguirà l’adesione alla NATO se la guerra finirà con la loro indipendenza e sovranità intatte.

L’adesione alla NATO, pur essendo stata una linea rossa prebellica, potrebbe essere una pillola più facile da ingoiare se fossero soddisfatte determinate condizioni. Potrebbe essere organizzato un accordo su una zona smilitarizzata, che includa parti o l’intero Donbass lungo il confine riconosciuto a livello internazionale. Potrebbero essere utilizzate anche forze di pace armate o disarmate, così come i limiti alla presenza militare della NATO nel paese, come era il caso per gran parte del fianco orientale della NATO prima del 2014. Si potrebbe concordare un referendum su queste condizioni, ma se ciò può placare Mosca è sconosciuto e forse improbabile.

La sfida fondamentale per l’Ucraina e i suoi alleati è come produrre un accordo che non solo ripristini l’integrità territoriale e la sicurezza dell’Ucraina, ma garantisca anche che in futuro non si verifichino atti di aggressione contro stati autonomi.

Da parte ucraina, tali concessioni per il Paese che fa parte della NATO in base a questa proposta potrebbero semplicemente essere troppo per loro a cui arrendersi. Per i russi, anche qualsiasi tipo di accordo con la NATO e l’Ucraina potrebbe essere troppo. Un compromesso sull’adesione alla NATO probabilmente non soddisferebbe nessuna delle due parti per questo motivo. Ma ciò non significa che l’accordo non possa in teoria essere raggiunto altrove.

Nel Donbas c’erano già accordi precedenti firmati dall’Ucraina nel 2015 che avrebbero concesso alle regioni l’ autonomia ai sensi degli accordi di Minsk. Gli ormai defunti accordi di Minsk II potrebbero ancora servire come base per la reintegrazione del Donbas con il resto dell’Ucraina, anche se gli accordi stessi sono stati oggetto di critiche e non sono riusciti a stabilire definitivamente gli status della Crimea e del Donbas all’interno dell’Ucraina mentre erano in vigore.

Indipendentemente dal fatto che l’Ucraina prenda la Crimea con la forza o tramite negoziato, garantire alla penisola un alto livello di autonomia sotto l’amministrazione ucraina sarebbe probabilmente inevitabile. Prima dell’annessione del 2014, circa il 60% della penisola era di etnia russa e da allora la regione ha trascorso nove anni vivendo come parte della Russia. Il livello di autonomia di questa regione dovrebbe essere molto alto, probabilmente paragonabile allo status di Hong Kong in Cina, affinché la Russia accetti qualsiasi trasferimento di sovranità. In un’ulteriore concessione alla Russia, potrebbe essere concordata una Crimea ad interim amministrata dalle Nazioni Unite, così come l’opzione per un secondo referendum, questa volta libero ed equo, diversi anni dopo, non diversamente dal Piano Baker riguardante il Sahara occidentale. I diritti al ritorno per ucraini e tartari dovrebbero essere accettati, ma anche così l’idea di una regione amministrata dalle Nazioni Unite può sembrare sgradevole a Kiev. Ma l’alternativa potrebbe benissimo essere una costosa occupazione e una campagna contro l’insurrezione nella penisola.

Le oblast di Zaporizhzhia e Kherson esistono principalmente come ponte di terra tra la Crimea e il Donbass, oltre a inserirsi nella narrativa “Novo-Rossiya” di Putin. In assenza di questi fattori, la Russia potrebbe essere più disposta a rinunciare ai due, anche se sarebbe senza dubbio un risultato imbarazzante.

Tutte queste concessioni territoriali dipendono dalla volontà russa di restituire il territorio che ha sequestrato. Il motivo per cui ha sequestrato quei territori in palese violazione del diritto internazionale era dovuto a un timore essenzialmente infondato che l’Occidente, se non lo avesse fatto, sarebbe stato in una posizione molto maggiore per danneggiare la Russia in futuro. Ormai da anni perseguono un approccio massimalista con l’Occidente, come indicato in un caso dalla loro lettera del dicembre 2021 alla NATO a Bruxelles.

Gran parte di ciò, tuttavia, presuppone che la Russia sia disposta a negoziare in buona fede. Negli ultimi nove anni non ha mostrato alcuna volontà di farlo. Tuttavia, l’elevato numero di vittime, la stanchezza della guerra tra molti russi, insieme ai confusi obiettivi di guerra della Russia, potrebbero fornire un necessario catalizzatore per la pace al tavolo dei negoziati.

Per le ragioni esposte in questo articolo, gli interessi della Russia sarebbero meglio raggiunti attraverso negoziati sinceri.