Guerra in Ucraina: la Russia annuncerà un altro round di mobilitazione?

Un altro round di mobilitazione in Russia è probabile quest’anno. La prospettiva di una seconda tornata della bozza incombeva sulla società russa sin dalla prima tornata nel settembre 2022, e sia l’Ucraina che i funzionari occidentali citati dalla stampa negli ultimi due mesi hanno dichiarato pubblicamente che la Russia si sta muovendo verso tale decisione.

Dietro questa decisione c’è un dilemma che arriva al cuore del piano di invasione della Russia. Questa è la continua tensione tra le capacità militari della Russia, gli ambiziosi obiettivi strategici del Presidente Putin per la guerra e la riluttanza del Cremlino a ridimensionare questi obiettivi. Ciò le lascia poca scelta se non quella di perseguire qualsiasi misura che possa potenzialmente aiutare il successo militare della Russia. Sebbene la mobilitazione non sia una pallottola d’argento per tutti i fallimenti militari della Russia, fornirebbe comunque a Mosca un’ulteriore spinta nel numero delle truppe, renderebbe più difficile l’avanzata dell’Ucraina e creerebbe il terreno per una guerra prolungata e di logoramento.

A settembre, la Russia ha affermato di aver reclutato 300.000 nuove truppe come parte di una mobilitazione ‘parziale’. Tuttavia, il processo di mobilitazione è apparso caotico nella pratica e il numero di reclute molto meno chiaro. Alcuni studenti hanno affrontato la leva, nonostante esplicite promesse contrarie. Ci sono state anche proteste in tutte le città della Russia, anche se la polizia e le autorità ne hanno rapidamente represse la maggior parte.

La ragione principale per cui è probabile un’altra tornata di mobilitazione è che la Russia sembra avere ancora obiettivi strategici ambiziosi in Ucraina. Per lo meno, questa sembra essere l’occupazione di massa del territorio ucraino. Al massimo, il Cremlino probabilmente nutre ancora l’aspirazione di imporre un cambio di regime a Kiev, anche se i mezzi con cui potrebbero farlo ora non sono chiari.

Indipendentemente da quali siano gli obiettivi, è altamente improbabile che Putin si accontenti dell’attuale status quo militare e territoriale in Ucraina. La Russia non controlla nemmeno la totalità dei territori che afferma di aver annesso, e si trova di fronte a un governo ucraino che mostra poco interesse al compromesso con il Cremlino e per il quale il sostegno occidentale mostra pochi segni di cedimento. Il costante rimpasto di generali da parte della Russia è probabilmente un’ulteriore prova del malcontento di Putin per la situazione attuale e di più ampie lotte intestine all’interno delle alte sfere del Cremlino e dell’esercito.

La capacità della Russia di raggiungere i suoi obiettivi si sta indebolendo ed è probabile che continui a farlo. I tassi complessivi di logoramento sono stati elevati dall’inizio del conflitto. Anche le pesanti perdite tra le unità meglio addestrate nelle divisioni aviotrasportate (VDV) e Wagner hanno imposto una crescente dipendenza da personale meno addestrato. Questi includono quelli mobilitati a settembre, coscritti dai territori occupati e persino prigionieri dalle carceri in Russia.

Sebbene queste forze sembrino in grado di mantenere le loro linee difensive, ci sono pochi segni che aumenteranno in modo significativo le capacità offensive complessive della Russia, compenseranno le pesanti perdite tra le unità meglio addestrate o si dimostreranno strategicamente decisive.

Lanciare un’offensiva della portata di cui la Russia avrebbe bisogno per avere successo in Ucraina richiede truppe estremamente qualificate e ben addestrate e la capacità di condurre complesse manovre combinate di armi. Non è stato in grado di dimostrare quel tipo di capacità sin dal primo periodo della guerra. Né è qualcosa che può essere facilmente insegnato al personale mobilitato entro tre o sei mesi.

Finora ci sono pochi segni che la Russia stia usando un simile approccio nella sua ultima offensiva nel Donbass, né che lo farà o potrà farlo nei prossimi mesi. Nella sua spinta nel Donbass nell’ultimo mese e in particolare su Bakhmut, la Russia ha spesso utilizzato tattiche di “ondata umana”: assalti frontali alle posizioni ucraine con poca o nessuna protezione o supporto aereo. Questo sembra avere un costo elevato; I funzionari della NATO citati dalla stampa all’inizio di febbraio hanno affermato che la Russia stava perdendo fino a 2.000 uomini per ogni 100 metri guadagnati come parte di questi attacchi. L’alto tasso sembra coerente con i rapporti open-source sui più ampi tassi di logoramento della Russia.

In questo conflitto sempre più logorante, la Russia si trova di fronte a un triplice dilemma: tollerare ulteriori pesanti perdite, ridimensionare gli ambiziosi obiettivi della guerra o intraprendere un altro giro di leva. Ci sono pochi segnali che la Russia sceglierà la seconda opzione. Un continuo esaurimento della sua forza d’invasione renderebbe solo più facile per l’Ucraina riconquistare terra quest’anno e nel lungo periodo. Rimane la terza opzione, che è un altro giro di mobilitazione.

Un altro round di mobilitazione non è una pallottola d’argento per tutte le difficoltà della Russia in Ucraina e pone problemi anche all’interno della Russia. Il ritiro di più uomini dalla forza lavoro rischia di danneggiare l’economia e la mobilitazione porta anche la guerra nella società russa in un modo che il governo ha cercato di evitare nei primi mesi della guerra. Le proteste nelle principali città sarebbero probabili in caso di un altro round di mobilitazione, anche se queste sarebbero ancora una volta relativamente piccole e facili da sopprimere.

Ma il regime probabilmente la vede come l’opzione meno cattiva. In definitiva, non è chiaro come, se e fino a che punto altre poche centinaia di migliaia di truppe possano controbilanciare tutte le altre debolezze dell’esercito russo. Eppure darebbe almeno alla Russia un potenziale vantaggio numerico sull’Ucraina e offrirebbe un ulteriore potenziale offensivo, a seconda di quante truppe aggiuntive la Russia può attingere.

Per lo meno, la Russia ha già dimostrato che una maggiore densità di forze può rendere più difficile per Kiev avanzare rapidamente, contribuendo a tirare fuori una guerra in cui Putin sembra apparentemente in grado di sopravvivere all’Occidente e all’Ucraina.