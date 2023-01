Guerra in Ucraina: la Comunità caraibica cambia idea

Subito dopo l’invasione russa dell’Ucraina, il 24 febbraio 2022, il blocco della Comunità dei Caraibi (CARICOM) ha condannato inequivocabilmente l’atto, sottolineando : “I principi di rispetto della sovranità, integrità territoriale, non ingerenza negli affari interni di un altro stato sovrano, il divieto della minaccia o dell’uso della forza e la risoluzione pacifica di tutte le controversie devono essere rispettati da tutte le nazioni”. Questa dichiarazione di politica estera della CARICOM è stata motivata in larga misura dal pensiero di politica estera legato alla sicurezza, inteso come una caratteristica tipica della logica di politica estera dei piccoli Stati . Si riduce a rispecchiare i timori degli stati membri del CARICOM – in quanto piccoli stati – di diventare vittime di un conflitto di forza forte .

Questa posizione di politica estera riflette anche quanti intendono le relazioni internazionali come: 1) dominate, almeno sulla carta, da stati sovrani “uguali” , i cui differenziali di potere determinano il loro status o la loro posizione nella politica mondiale; e 2) animato dall’assenza di un’autorità globale sovranazionale, che incide in modo significativo sul comportamento degli Stati nel sistema internazionale. (Per questo motivo, come altri stati membri delle Nazioni Unite (ONU), gli stati membri CARICOM vogliono massimizzare la loro sicurezza.)

Tuttavia, questa prospettiva racconta solo una parte della storia. Riflette solo una delle due dimensioni chiave nelle rispettive politiche estere degli Stati membri della CARICOM, la logica della sicurezza.

A prima vista, le considerazioni sulla sicurezza sembrano avere un’influenza onnipresente nel pensiero di politica estera degli Stati membri della CARICOM. Tuttavia, in questa fase del conflitto, tali considerazioni non dovrebbero essere sopravvalutate. In misura significativa, le loro politiche estere sono sostenute da considerazioni sullo sviluppo economico, incentrate sul “rafforzamento dell’integrazione del mercato regionale e globale delle economie caraibiche”.

Per raggiungere tale obiettivo, la diplomazia del CARICOM è orientata a promuovere gli sforzi su: laurea , non accesso a finanziamenti agevolati , lista nera , riduzione del debito, banche corrispondenti , trattamento ingiusto dei paesi a reddito medio da parte delle istituzioni finanziarie internazionali, carenze nel clima verde Fund , e la questione del cambiamento climatico “perdite e danni” , tra gli altri. Queste sono le priorità fondamentali della politica estera, che emergono negli impegni della CARICOM con i paesi terzi per quanto riguarda la difesa del blocco per il sostegno diplomatico e l’aiuto allo sviluppo a sostegno delle sfide di sviluppo dei suoi membri. In primo piano nell’agenda regionale ufficiale, sono emblematici di una logica di politica estera legata allo sviluppo economico.

Per come la vede la comunità politica estera della CARICOM, non c’è uniformità di opinioni sul fatto che una logica abbia la precedenza sull’altra. Infatti, queste logiche distintive rappresentano una particolare visione di politica estera e presupposti normativi circa la condotta delle relazioni internazionali.

Per la maggior parte, queste logiche di politica estera di lunga data si sono sviluppate nel blocco CARICOM con il vantaggio di momenti di compromesso pieni di spirito di corpo. Per molti, ciò fornisce slancio alla voce diplomatica collettiva degli Stati membri della CARICOM sulla scena internazionale. Alla fine, tuttavia, collettivamente o individualmente, gli Stati membri della CARICOM cercano di sfruttare ciascuna logica a proprio vantaggio in un dato momento e su una determinata questione internazionale.

Un esempio calzante è lo stato di avanzamento diplomatico degli stati regionali rispetto alla guerra in Ucraina. Un buon barometro è la risoluzione recentemente adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (UNGA) che chiede alla Russia di pagare risarcimenti di guerra all’Ucraina. Tredici Stati membri della CARICOM si sono astenuti dal voto, con uno stato assente. (Dei 193 membri delle Nazioni Unite, 73 si sono astenuti, con solo 94 voti a favore della risoluzione e 14 contrari.)

Sebbene gli Stati membri della CARICOM abbiano un record di astensioni legate al voto in relazione ad alcune delle cinque risoluzioni dell’Assemblea generale dell’ONU relative all’Ucraina, al fine di trasmettere preoccupazioni più ampie, l’unanimità virtuale della posizione degli Stati membri della CARICOM su questa particolare risoluzione segnala un cambiamento nella il pensiero di politica estera del blocco sulla questione.

Per comprendere questa manovra diplomatica, è necessaria una discussione mirata sulle ripercussioni economiche della guerra in Ucraina sugli Stati membri della CARICOM. Sullo sfondo di una guerra che si avvicina al suo primo anniversario e che mostra pochi segni di risoluzione, gli obiettivi di politica estera degli Stati membri della CARICOM nei confronti del conflitto devono sempre più tener conto di considerazioni economiche. Ciò riflette la loro priorità di politica estera di lunga data dello sviluppo economico, nonché la loro profonda preoccupazione che il blocco stia pagando un prezzo economico elevato in relazione agli effetti più ampi del conflitto.

Le ripercussioni economiche della guerra Russia-Ucraina stanno minando le fortune economiche di questi paesi. Stanno già affrontando vulnerabilità sistemiche , così come una miriade di crisi , che il rallentamento economico indotto dal COVID-19 ha aggravato.

La pandemia è diventata sinonimo di blocchi e chiusure legate alle frontiere volte a promuovere gli imperativi di salute pubblica. Tuttavia, queste stesse misure hanno segnato la rovina economica per le economie in gran parte dipendenti dal turismo di molti Stati membri del CARICOM. I conseguenti problemi legati alla catena di approvvigionamento legati alla pandemia si sono solo aggiunti ai problemi legati alla ripresa, data l’ elevata dipendenza dal commercio di queste piccole economie aperte e i loro vincoli infrastrutturali . In cima alla lista di questi mali ci sono le continue pressioni inflazionistiche che affliggono la regione. Tutto sommato, gli effetti a catena della pandemia hanno provocato una contrazione economica storicamente consequenziale in CARICOM.

Vista attraverso questo prisma, l’invasione russa dell’Ucraina ha esacerbato la terribile situazione economica dei Caraibi. La crisi globale dell’inflazione, che ha provocato shock sui prezzi , è un fenomeno che le autorità nazionali dei Caraibi collegano al conflitto. Nel caso della Giamaica, anche se alcune organizzazioni sono ottimiste circa la ripresa e la performance economica del paese, citando fattori esogeni, avvertono di una probabile recessione. Evidenzianopersino “i rischi per un percorso di crescita sostenuto [come] elevati”. Questa narrativa di alta vulnerabilità non è unica alla Giamaica. Anche prima della pandemia, ad esempio, molti Stati membri della CARICOM, che si classificano tra i paesi più indebitati al mondo, erano alle prese con alti livelli di debito pubblico .

In questo contesto, i leader caraibici stanno facendo scelte difficili per sostenere le principali riforme politiche. Per il momento, gli imperativi della riforma economica sono una priorità urgente ei leader della CARICOM devono soppesare i rischi politici connessi di non tenere il passo con le aspettative delle parti interessate per quanto riguarda un rilancio delle economie in crisi dei loro paesi.

Date le circostanze, bilanciare le norme del non intervento con la necessità economica può spingere i governi caraibici ad adottare un tatto diverso su come affrontare l’invasione orchestrata dal Cremlino. In effetti, alcuni membri della comunità politica estera della CARICOM vedono motivi per rivedere e cambiare gli orientamenti della politica estera. Sottolineano che, non per colpa loro, gli Stati membri della CARICOM sono stati circondati economicamente da una crisi globale che è sorta dalle “ricadute internazionali” della guerra di aggressione su vasta scala della Russia contro l’Ucraina.

Tuttavia, altri hanno molto da dire e hanno un chiaro senso della dimensione di sicurezza del pensiero di politica estera degli Stati membri della CARICOM, esprimendo dubbi sul fatto che le considerazioni economiche prevalgono sulle questioni di sovranità e integrità territoriale e sull’uso della forza. Non sfuggono a loro che ciò che è in gioco in questo momento pericoloso non è solo l’ordine di sicurezza europeo, ma anche la sicurezza dei loro paesi. Dopo tutto, quest’ultima dipende dalla santità dei principi fondamentali delle ‘regole del gioco (multilaterale)’. Da questo punto di vista, la dichiarazione della conferenza dei capi di governo della CARICOM sulla guerra e la crisi umanitaria in Ucraina è rilevante oggi come quando fu pubblicata nel marzo 2022.

La risposta diplomatica del blocco CARICOM all’invasione russa dell’Ucraina è stata costruita attorno a un pensiero di politica estera legato alla sicurezza. Da allora, tuttavia, le ripercussioni economiche della guerra Russia-Ucraina sono diventate una priorità di politica estera per CARICOM, segnando un cambio della logica di politica estera del blocco. La necessità economica sembra scuotere il pensiero iniziale di politica estera delle élite politiche e degli affari esteri della CARICOM. Allo stesso modo, le conseguenze a livello macro di questi effetti sono una considerazione per loro. In breve, in un momento in cui gli impatti di vasta portata della guerra Russia-Ucraina stanno oscurando il discorso politico globale, diventa molto più difficile per i politici spostare l’ago sugli imperativi economici. Detto questo, proprio perché l’attenzione della politica estera legata alla guerra Russia-Ucraina del blocco ha assunto le caratteristiche di una politica economica, il pensiero di politica estera legato alla sicurezza non è necessariamente andato perduto.

Man mano che la guerra Russia-Ucraina e i suoi impatti (in)diretti diventano sempre più salienti nelle relazioni internazionali, gli Stati membri del CARICOM probabilmente aumenteranno gli appelli per la fine del conflitto. Dovrebbero serrare i ranghi dietro le necessarie iniziative di politica estera, anche per dare il tono a una simile narrativa. A breve termine, le dichiarazioni ufficiali su questo contesto di politica estera della CARICOM potrebbero provenire da due imminenti riunioni regionali ad alto livello. Il Consiglio CARICOM per le relazioni estere e comunitarie , che dovrebbe riunirsi nuovamente nel maggio 2023, potrebbe fornire importanti indizi sull’ulteriore evoluzione del pensiero di politica estera degli Stati membri. Così potrebbe essere anche un vertice CARICOM che si terrà all’inizio del 2023.