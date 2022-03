Alla fine di settembre 1941, decine di migliaia di ebrei della città di Kiev furono radunati dai tedeschi con l’aiuto della milizia ucraina. Furono portati in un luogo chiamato Babyn Yar, che in ucraino significa “burrone della vecchia donna”. Qui furono costretti a spogliarsi prima di essere fucilati dai membri dell’Einsatzgruppe C, Sonderkommando 4a, uno squadrone della morte nazista. Più di 33.000 ebrei furono assassinati . Dopo il massacro, alcuni ebrei più anziani riuscirono a tornare a Kiev dove rimasero seduti per giorni e notti vicino alla sinagoga, traumatizzati, finché anche loro furono uccisi da una guardia tedesca.

Il massacro di Babyn Yar è arrivato a rappresentare quello che è noto come “l’ Olocausto dei proiettili “. Circa 1,5 milioni di ebrei ucraini furono assassinati tra il 1941 e il 1944, la maggior parte a colpi di arma da fuoco. Ma non furono solo gli ebrei a essere massacrati a Babyn Yar. Quando i sovietici raggiunsero Kiev alla fine del 1943, i nazisti avevano usato il burrone per operazioni di sterminio di cui caddero vittime rom, prigionieri di guerra sovietici, nazionalisti ucraini e sacerdoti (tra gli altri). In tutto, circa 100.000 persone sono morte a Babyn Yar.

Babyn Yar ha continuato a portare la morte. Nel marzo 1961, un’enorme frana conosciuta come la colata di fango di Kurenivka provocò il riversamento di fango e acqua sulle strade di Kiev. Tra il fango c’erano resti umani di Babyn Yar. Le autorità sovietiche avevano cercato di seppellire Babyn Yar sotto una discarica. Quindi è stato riempito con i rifiuti liquidi delle vicine fabbriche di mattoni. La colata di fango, secondo i dati ufficiali, ha causato 145 morti, ma il numero avrebbe potuto raggiungere i 1.500 secondo lo storico Oleksandr Anisimov. Queste non dovevano essere le ultime morti nel sito: il 1 marzo, un missile russo mirato a una torre della TV a Babyn Yar ha ucciso almeno cinque persone e, secondo quanto riferito, ha causato danni al parco commemorativo che ora si trova lì.

Memoria contestata

Il primo memoriale ufficiale nel sito è stato eretto nel 1976 . Era dedicato ai cittadini sovietici. Non si parlava di ebrei. Poi, dopo il crollo dell’Unione Sovietica, a Babyn Yar sono stati collocati nuovi memoriali, che ricordano i vari gruppi di vittime. Particolarmente noto, ora, è il memoriale degli ebrei sotto forma di menorah. Solo l’anno scorso è stato aperto un centro commemorativo a Babyn Yar.

Che le forze di Putin attacchino o almeno consentano danni collaterali al sito commemorativo è stato ampiamente condannato . Nel contesto della lunga storia dell’Unione Sovietica di non aver riconosciuto la vittimizzazione ebraica durante l’Olocausto, nascondendola sotto la rubrica di “cittadini sovietici”, questo sembrava l’ennesimo tentativo di cancellare la memoria dell’annientamento degli ebrei.

L’ironia della situazione era palpabile. Putin aveva parlato della necessità di difendere la Russia dall’«umiliazione e genocidio» dell’Ucraina, e quindi di «smilitarizzarla e denazificarla» . Eppure qui c’erano le sue truppe che facevano violenza alla santità di un luogo commemorativo che commemorava gli ebrei. La vera minaccia di genocidio non viene dall’Ucraina, ma da Putin. Il procuratore della Corte penale internazionale dell’Aia ha appena annunciato che avvierà un’indagine su possibili crimini contro l’umanità commessi durante l’assalto russo all’Ucraina. L’assurdità delle affermazioni di Putin è ovviamente confermata dal fatto che il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky è ebreo.

Ma chi sono i nazisti qui?

Ma questa non è una contraddizione agli occhi di Putin. Il filosofo statunitense Jason Stanley ha sottolineato che Putin si considera il “leader mondiale del nazionalismo cristiano”, che è difficile, secondo Stanley , distinguere dal fascismo. In uno scenario del genere, gli ebrei appaiono come una minaccia e sono percepiti come coloro che hanno “sequestrato” la narrativa del vittimismo dalle vittime “reali”, vale a dire, i cristiani russi. Seguendo questa argomentazione, potremmo dire che qualsiasi attacco alla memoria dell’Olocausto è anche un attacco a ciò che è immaginato come una fonte del potere ebraico nel presente.

In Unione Sovietica – e più in generale nel blocco orientale – soprattutto negli anni Cinquanta, furono condotte campagne contro il “cosmopolitismo ebraico”. Gli ebrei che vivevano nell’Europa orientale furono accusati di essere fornitori di influenze occidentali corrotte e di mancanza di patriottismo. Agli occhi di Putin, il governo ucraino, nel presunto negare il diritto di coloro che vivono in Crimea e nella regione del Donbas di “tornare” in Russia, si comporta come un neonazista. Ma ora la minaccia non è Hitler, ma l’imperialismo occidentale guidato dalla Nato – che Putin vede chiaramente come il nuovo fascismo.

L’occidente, dice Putin, sta cercando di imporre alla Russia valori che ci “eroderebbero dall’interno”. Tali atteggiamenti portano al “degrado e degenerazione” . Sembra che Hitler parli di ebrei. E al centro di quella che Putin vede come questa cospirazione occidentale di infiltrazione, in Ucraina, c’è un ebreo: Zelensky, tre dei cui prozii furono assassinati durante l’Olocausto . Se Putin vede davvero la memoria dell’Olocausto come uno strumento dell’imperialismo occidentale, allora quello che è successo a Babyn Yar forse non sorprende.

Ci sono state segnalazioni che suggeriscono che il sito commemorativo non fosse, o fosse solo leggermente danneggiato . Ma Zelensky, nel chiedere al mondo in un tweet quale sia il senso di dire “mai più” quando le bombe sganciano a Babyn Yar, ha già sfruttato la situazione per indicare l’antisemitismo implicito (e sicuramente a suo avviso anche ora esplicito) nel Campagna russa contro l’Ucraina.

Il parco commemorativo di Babyn Yar può essere aggiunto in qualsiasi momento. Nel 2006 è stato installato un memoriale per le vittime della colata di fango Kurenivka del 1961. Quando questa guerra finirà e la pace tornerà a Babyn Yar e al suo parco commemorativo, possiamo sperare che un memoriale sarà dedicato lì alle cinque persone morte nell’attacco russo, in commemorazione di tutte le vittime della guerra in corso.

L’autore desidera ringraziare la dott.ssa Amy Williams della Nottingham Trent University, il cui lavoro sui memoriali ha ispirato questo articolo.