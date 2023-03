Guerra in Ucraina: l’incriminazione di Putin è solo propaganda?

La gran parte della stampa italiana, e non solo, si occupa con estrema ampiezza della cosiddetta «incriminazione» di Putin. Si tratta indubbiamente di una notizia abbastanza clamorosa e unica nel suo genere anche se, a ben vedere, non poi così inattesa e nemmeno così imprevedibile.

Per capirci, la Corte penale internazionale dell’Aja è stata istituita proprio a questo scopo, e in particolare ha l’obiettivo, al di là degli accordi specifici che poi possono essere presi ma dei quali non è questo il luogo per occuparsi, ha l’obiettivo, dicevo, di punire proprio esattamente i responsabili politici e militari di eventuali atti criminosi dal punto di vista dello statuto di Roma durante operazioni belliche o comunque operazioni violente. Naturalmente con riguardo ai capi di Stato, nulla di strano se venissero esclusi in qualche modo per ovvi motivi, anche se poi la cosa è molto controversa. Merita, però, di ricordare che gli Stati Uniti, non parte del trattato di Roma – anzi, a dire il vero e solo per ricordare quanto certe volte la politica caschi nel ridicolo e nell’assurdo, hanno addirittura preteso il ‘ritiro della firma’ dello statuto che non volevano ratificare: una cosa al limite del comico –, hanno però richiesto e ottenuto (immediatamente dall’Italia, come ovvio) dagli Stati che via via firmavano lo statuto della Corte un accordo di garanzia assoluta per la quale in nessun caso persone statunitensi eventualmente incriminate che si trovassero sul loro territorio venissero arrestate nello stato in questione: altro che immunità, impunità!

Ma, forse, può essere opportuno collocare sia la funzionalità sia il modo in cui agisce questa Corte penale internazionale nella logica del sistema dal quale deriva. Dato che la Corte penale internazionale ha (o forse avrebbe dovuto avere) delle caratteristiche molto diverse da esperienze analoghe e precedenti, ma, purtroppo, rischia in certi casi di essere portata su una cattiva strada: quella, cioè, di ripetere gli errori del passato.

Prima peraltro di entrare nel merito mi permetto di fare una piccola sottolineatura. Per un giurista italiano, per un italiano, anzi, per un europeo, c’è un principio fondamentale che regola la gestione della giurisdizione penale: il principio, importantissimo, è quello per il quale in nessun caso, in nessun caso il giudice che deve occuparsi o giudicare di una certa questione deve avere alcuna relazione con l’imputato o il presunto o prevedibile imputato, nè alcun precedente di rapporti magari conflittuali con l’imputato stesso: addirittura, nel processo penale italiano, il giudice che si renda conto di trovarsi in una situazione del genere ha l’obbligo di escludersi, auto-escludersi, dal processo.

Colpisce, invece, in questo caso, che il pubblico accusatore (noi diremmo il pubblico ministero) sia un giudice inglese. Nulla da ridire sui giudici inglesi, ma moltissimo da ridire sul legittimo sospetto che un giudice inglese, cioè un giudice che viene dal Paese principale avversario insieme agli Stati Uniti (vogliamo dire: nemico giurato?… calmi sto solo citando un libro, di un grande studioso, ’amerikano’ che più non si può: Mearsheimer, The great delusion, 2008) della Russia e in particolare di Putin, sia proprio quello che conduce le indagini contro la Russia e in particolare contro Putin e che lo accusi pubblicamente: tanto più che, avendo a disposizione ben due sostituti (uno del Senegal e una delle isole Figi) ha preferito agire in prima persona.

Prevenuto? In Italia non avremmo dubbi! Per il nostro sistema giuridico, questo sarebbe un ostacolo insormontabile alla continuazione del processo e renderebbe nullo e inaffidabile e comunque impraticabile tutto ciò che è stato fatto finora perché,ovviamente e inevitabilmente, sospetto di essere di parte. E se c’è una cosa certamente fondamentale in un giudizio penale è l’obbligo della assoluta certezza della imparzialità del giudice.

Detto solo incidentalmente già soltanto questo spiegherebbe perchè è un orrore giuridico solamente supporre di introdurre anche in Italia il sistema becero per il quale il pubblico accusatore è soltanto un funzionario dipendente dello Stato e non un giudice indipendente da tutto e da tutti e quindi terzo rispetto alle parti: immaginate cosa potrebbe succedere in Italia con un pubblico ministero così organizzato, come vorrebbe il nostro Ministro Nordio e la di lui presidente.

L’attuale Corte penale internazionale con sede all’Aja, è, a partire dalla fine della seconda guerra mondiale, il terzo esperimento di tribunale internazionale penale condotto a livello universale, tolti alcuni tentativi abortiti in passato, come ad esempio quello contro il Kaiser Guglielmo primo dopo la prima guerra mondiale.

Il primo, dunque, è stato il cosiddetto tribunale di Norimberga contro i crimini commessi dai nazisti o più precisamente dai tedeschi durante e prima della seconda guerra mondiale – ma non dagli italiani, nel frattempo divenuti ‘abilmente’ alleati!… e anche su ciò, vi sarebbero biblioteche da scrivere. Quel tribunale, come noto, è stato ed è estremamente criticato per il fatto che vìola uno dei principî fondamentali di ogni sistema giuridico che voglia essere rispettoso dei criteri fondamentali di giustizia e di rispetto della legalità: quel principio che, per dirlo in latino come fanno spesso i giuristi per rendere la vita più difficile a chi legge, si esprime nella frase ‘nullum crimen sine lege’. Che significa, sostanzialmente, che nessuno può essere perseguito per un reato che, al momento in cui è stato commesso il fatto, non era previsto come reato. Il tribunale di Norimberga, invece, nasce esattamente per condannare o se preferite per incriminare ed eventualmente condannare (ma sappiamo benissimo che la frase esatta è ‘per condannare’) l‘avere deliberatamente deciso la guerra da parte della Germania nei confronti del resto del mondo: quello che gli USA chiamavano ‘complotto’. Non, cioè solo l’aggressione in quanto tale ma il fatto di avere complottato come dicono negli Stati Uniti per provocare una situazione di guerra. Al di là del merito, sta in fatto che fare o programmare la guerra al momento in cui è iniziata la seconda guerra mondiale non solo non era proibito dal punto di vista del diritto internazionale, ma era esplicitamente previsto come possibilità nello statuto della società delle Nazioni (art. 12 ad esempio) che era l’organizzazione che ha preceduta l’attuale Nazioni Unite. Difficile quindi non considerare il tribunale di Norimberga un tribunale, almeno da quel punto di vista, illecito. Di un divieto, quasi generale, di uso della forza si può parlare solo a partire dalla Carta delle Nazioni Unite.

Per quanto mi riguarda, l’ho scritto qui più volte, ma l’ho anche scritto in lavori scientifici un po’ più paludati di questo, la illegittimità del tribunale di Norimberga e quindi delle sue sentenze viene in qualche modo ‘sanata’ dal fatto che, in ultima analisi, il tribunale di Norimberga si è occupato molto di più di crimini contro l’umanità, il genocidio ad esempio, che del crimine di aver organizzato la guerra. E i diritti dell’uomo, e quindi, tra essi, anche il crimine di genocidio, sono comportamenti illeciti da sempre anche nel diritto internazionale più risalente. Che si tratti di un tipico ragionamento da giurista non vi è dubbio, ma è anche in dubbio che ciò ‘salva’ quanto di buono in quel processo è stato fatto. Senza, peraltro, escludere di sottolineare che è una contraddizione in termini, nel medesimo tribunale (e quindi un crimine contro l’umanità) il fatto di aver praticato la pena di morte contro alcuni imputati!

Cadono invece nella critica di cui parlavo prima a proposito del tribunale di Norimberga i due successivi tribunali per i crimini commessi nella ex Jugoslavia e in Ruanda. Qui, a parte i dubbi estremamente forti che possono sussistere sulla legittimità della stessa costituzione di quei tribunali, ma su ciò non mi soffermo, è un dato di fatto che si tratta di tribunali che pretendono di condannare a posteriori comportamenti giudicati successivamente al loro svolgimento come illegittimi ma specialmente che pretende di giudicare istituendo un tribunale ad hoc successivo alla commissione di quei reati. Che, diciamolo chiaro, è un obbrobrio giuridico: si condannano atti criminosi, ma con un tribunale istituito dopo la commissione di quei reati. Ma tant’è quei tribunali ci sono, hanno giudicato, hanno condannato, e lo hanno fatto con il criterio, a mio parere di nuovo illecito, di sostituirsi completamente alla giurisdizione dei paesi in cui venivano arrestati i presunti colpevoli per impedire ai tribunali locali di perseguire quei comportamenti: in sostanza i paesi della ex Jugoslavia sono stati trattati come territori occupati e non sovrani. Beninteso, per esigenze di brevità taglio con l’accetta un discorso che sarebbe estremamente più lungo.

Ma veniamo alla situazione odierna.

Il principio fondamentale che regola la Corte penale internazionale dell’Aja, è quello per il quale, posto che si accerti con assoluta certezza che i tribunali nazionali non sono in grado o non vogliono giudicare quei comportamenti, possono essere trattati atti commessi soltanto da parte di Stati (o meglio, mi perdonino gli specialisti, di organi degli stati) che abbiano sottoscritto e ratificato il trattato istitutivo del tribunale. Certo non è un caso che né gli Stati Uniti, né la Russia, né la Cina, né Israele eccetera, ma specialmente né l‘Ucraina abbiano ratificato quel trattato. Il perché è talmente ovvio che quasi mi vergogno a scriverlo: si tratta di stati che, a torto o aragione, ma perlopiù a ragione, ritengono di poter essere facilmente incriminati o meglio di poter avere molti funzionari suscettibili di essere incriminati per comportamenti perseguiti dalla Corte penale internazionale. E non occorrono altri approfondimenti!

È vero, peraltro, che l’Ucraina ha sottoscritto una clausola speciale che permette alla Corte di occuparsi di quei reati in maniera diciamo così non regolare, ma sta in fatto che ad esempio la Russia, che viene imputata, non ha sottoscritto il trattato. Orbene: nulla di irregolare in sé, ma certo non è il massimo dell’equilibrio giuridico quello di imputare e condannare un soggetto che, in realtà, non può tecnicamente difendersi non avendo partecipato al trattato grazie al quale viene imputato e magari anche condannato: sempre, sia chiaro, attraverso i suoi organi. Ripeto: nulla di illegittimo, ma da un punto di vista di ‘ eleganza’ molto sgradevole.

A parte il fatto, già rilevato, per il quale è abbastanza incredibile che il giudice accusatore, anzi il pubblico accusatore in quanto tale non giudice, sia esattamente un cittadino di uno degli Stati più esplicitamente ostili alla Russia, ci sarebbe anche da aggiungere che la stessa composizione del tribunale da un punto di vista di terzietà è a dir poco di dubbio equilibrio, almeno con riferimento alla sezione del tribunale che autorizza, come nel diritto penale italiano, il pubblico accusatore a emettere il mandato di cattura internazionale, composto da un giudice italiano da uno giapponese e da uno del Costa Rica. Si potrebbe anche accennare alla ‘sospetta’ rapidità con la quale si giunge addirittura ad una incriminazione, laddove vi sono molte altre situazioni (si pensi a quella della Palestina) che, da molto più tempo, dormono in qualche modo nei cassetti della Corte e in particolare del pubblico accusatore. Che nemmeno si domanda quello che verrebbe in mente a chiunque: come mai l’Ucraina sottoscrive una clausola speciale per consentire questa inchiesta della Corte penale internazionale, di cui, però, non ratifica il trattato istitutivo: vale a dire, che cerca di mettersi nella condizione di non poter essere, l’Ucraina stessa e i suoi responsabili politici, incriminati per eventuali violazioni dei diritti dell’uomo per crimini di guerra eccetera. E ben sappiamo che da parte Ucraina di crimini del genere ne sono stati commessi più d’uno. Non per nulla la stessa domanda se l’è posta un ex giudice del tribunale del Ruanda, la professoressa Flavia Lattanzi, in un bell’articolo recente su formiche.net!

Ma poi, sempre parlando da giurista italiano, non può non colpire il fatto che l’intera incriminazione si basi su interrogatori, indagini eccetera svolte in Ucraina, interrogando ucraini eccetera ma mai interrogando i possibili responsabili, gli incriminati per esempio, o persone ad esse vicine. Insomma l’indagine si riduce sostanzialmente a quella che noi definiremmo ‘l’apertura di un fascicolo’: è dunque una sorta di ‘avviso di garanzia’, non una incriminazione, come con tanta attenzione puntualizza la nostra stampa quando vengono avvisati di reato politicanti nostrani. Solo per dire che così come i nostri politicanti si stracciano le vesti se vengono considerati criminali solo avendo avuto un avviso di garanzia, mi aspetterei che almeno qualche parola di cautela l’avessero espressa anche in questo caso.

Molto discutibile inoltre, è il modo in cui viene presentata la accusa. Parlare di ‘deportazione’ a proposito della adozione di bambini orfani prelevati da orfanotrofi in Ucraina, e precisamente in Donbass, territorio occupato e annesso dalla Russia, sembra un pregiudizio che non aiuta certamente all’equilibrio giuridico: implica un giudizio già espresso. ma poi, non per creare i soliti parallelismi tra ciò che accade altrove e ciò che accade qui, parallelo certe volte indispensabile, come potremmo definire poi i tanti bambini di provenienza afghana, siriana, irachena, e ora anche Ucraina che sono stati adottati in altri paesi: sono deportati anche loro? E infine, possibile che manchi anche solo un accenno al motivo per il quale quei poveri bambini sono orfani? I loro genitori, insomma, sono morti a causa degli attacchi dei russi, degli attacchi dei filorussi o degli attacchi degli ucraini russofobi, o magari di nessuno dei tre?

Di nuovo, nulla di strano dal punto di vista del modo in cui la Corte penale internazionale presume di lavorare, ma certamente dal punto di vista di un giurista continentale o italiano come nel nostro caso, non è certamente questo il metodo migliore per iniziare un processo che abbia buone probabilità di giungere a buon fine, cioè ad una sentenza di condanna accettabile. Diciamoci la verità, in altre parole, ammesso e non concesso che si arrivasse realmente ad un processo, le probabilità di condanna sarebbero pari a zero o quasi … in un Tribunale “terzo”! Invero, nel documento di incriminazione, non vi è traccia di nulla del genere.

Quanto al tema spesso discusso della immunità di Putin in quanto capo di Stato, il tema è strettamente ed estremamente tecnico,e non è particolarmente rilevante in questa sede. Mi permetto solo di sottolineare, però, che uno degli obiettivi principali della istituzione della Corte penale internazionale è stato proprio quello di poter condannare i governanti responsabili di crimini internazionali. Ragion per cui sarebbe veramente strano se alla fine, fatto tutto ciò, si giungesse a dire che però quella persona che è stata incriminata e riconosciuta colpevole non può essere perseguita.

Non può essere sottaciuta invece una conseguenza davvero sgradevole del modo in cui questa accusa viene portata, si potrebbe dire ‘all’italiana’: viene rispettata la regola di riservatezza sull’acquisizione delle prove sui testimoni sui dati effettivi su cui l’accusa si basa, ma poi, come al solito, circolano documenti, circolano dichiarazioni, magari subito ritirate, circolano voci che naturalmente servono semplicemente a fare titoli sui giornali e a creare un clima che non faciliterà certamente lo svolgimento di un’eventuale processo già di per sé molto difficile da realizzare. Del resto, l’impressione di molti e non racconto certo un segreto, è che tutto ciò serva semplicemente a rendere più difficili le trattative alle quali prima o poi si dovrà inevitabilmente arrivare: l’impressione che si tratti di un tentativo di ‘ azzoppare’ uno dei contraenti è troppo rumorosa per essere trascurata, tanto più che il tutto è nelle mani di un giudice inglese.

Il tutto, e lo dico solo per concludere con amarezza, in un sistema che è stato pensato, forse, con le migliori intenzioni, ma che si sta rivelando un sistema tutto di parte e tutto teso a far prevalere la volontà dei più forti – per di più “eterodirigenti” se non addirittura ostili allo stesso tribunale – sulla volontà di altri e comunque dei più deboli, che restano insoddisfatti in particolare per quanto riguarda i danni che abbiano subìto da comportamenti certe volte davvero disdicevoli dei governanti di vari stati, non soltanto del terzo mondo.

Per riferirmi a quanto dicevo all’inizio di questo articolo, troppo lungo lo riconosco, il rischio che quello che doveva essere un atto realmente rivoluzionario nella storia del diritto internazionale e quindi dei rapporti tra i popoli, prima e più che degli Stati, rischia di diventare semplicemente uno strumento propagandistico utile solo a far progredire gli interessi di chi, in quel determinato momento, è più forte e riesce a prevalere su chi, in quel determinato momento, è più debole. La storia insegna che, e molto spesso, ma davvero molto spesso, i più deboli diventano i più forti, e allora impongono ai nuovi più deboli le angherie che hanno subìto in precedenza.

Può darsi che dal punto di vista politico ciò sia accettabile, ma dal punto di vista giuridico non lo è affatto. Un tribunale che agisce come questo, e che mostra di essere così fortemente di parte da incriminare in pochi anni un paese come la Russia e il suo presidente, ma che non trova il tempo di prendere nota di ciò che accade da decenni, ad esempio, in Palestina, in Siria, in Iraq, in Afghanistan,eccetera, e che meno che mai si è ‘accorto’ della annosissima guerra repressiva contro gi abitanti russofoni e russofili di Ucraina difficilmente potrà contribuire a rendere la comunità internazionale più accettabile per l’umanità che dovrebbe organizzare.

L’impressione di una comunità internazionale sempre più allo sfascio, diventa ogni giorno di più irreversibile. E riesce sempre più difficile nascondersi l’amarezza di vedere l’impossibilità, da parte di un giurista come me di proporre un minimo di razionalità, sia pure solo giuridica, in una situazione sempre più fuori controllo proprio dalla razionalità, sempre più imbevuta di rozza propaganda. Non so se faccia più ridere o piangere il titolo di un articoletto che mi capita fra le mani mentre scrivo: «Vladimir Putin in visita a Mariupol: entra a sorpresa nelle case dei cittadini», come dire che Putin “invade” le case degli abitanti: la coazione a ripetere?