L’oblast di Kherson è stata una delle prime regioni dell’Ucraina a subire l’assalto delle forze russe dopo il lancio dell’invasione a febbraio. Con i difensori in gran parte colti alla sprovvista, le forze russe hanno guadagnato un solido punto d’appoggio nella maggior parte dell’oblast, stabilizzando le sue linee di difesa nonostante l’Ucraina sia riuscita a mantenere alcuni villaggi. La dinamica ha finalmente iniziato a cambiare durante l’estate quando le armi occidentali hanno iniziato a riversarsi.

Pianificando con mesi di anticipo e aspettando pazientemente un supporto di armi più pesanti dalle nazioni alleate, l’Ucraina è riuscita a invertire lentamente i primi guadagni della Russia, riconquistando numerosi villaggi dall’estate. In particolare, l’High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) è stato un efficace punto di svolta durante la guerra, consentendo alle forze ucraine di colpire molto dietro le linee nemiche e degradare le loro capacità logistiche.

Tali attacchi sono stati comuni negli ultimi mesi poiché l’Ucraina si è preparata per una controffensiva su Kherson. Obiettivi di alto valore includevano depositi di munizioni, depositi di carburante, centri logistici e centri di comando e controllo, insieme a posizioni avanzate russe a Nova Kakhovka e alla periferia della città di Kherson. Il ponte Antonovsky e Kakhovskiy è stato colpito con tale precisione nelle ultime settimane che solo i veicoli civili possono passarci sopra. La struttura dei ponti di Kherson è stata compromessa al punto che i veicoli militari non possono attraversarla. Prendendo di mira questi ponti, l’UAF ha effettivamente interrotto le principali rotte di rifornimento della Russia a Kherson, che correva dalla riva sud del fiume Dnipro.

Con i ponti in gran parte chiusi, le forze armate russe non sono state in grado di usarli per rafforzare le loro posizioni a Kherson. RF ha invece fatto ricorso all’utilizzo di ponti di barche improvvisati per trasportare rifornimenti e rinforzi chiave. Tuttavia, data l’accuratezza degli attacchi ucraini finora, non c’è motivo di credere che anche questi ponti di barche non possano essere presi di mira.

Poiché l’oblast di Kherson è geograficamente piatta e ben fortificata con 20.000-25.000 soldati russi, l’Ucraina non avrà fretta di prendere la città, ma cercherà invece di assediare le forze russe e strangolare lentamente le loro linee di rifornimento. Un leggero errore di calcolo potrebbe significare migliaia di vittime per le forze ucraine.

Kherson è più vulnerabile ora che in qualsiasi altro momento durante l’occupazione, soprattutto dopo gli attacchi alle basi militari russe in Crimea. Il presidente Zelensky sta tentando di inviare il messaggio che le forze di occupazione russe non sono al sicuro da nessuna parte. Inoltre, la Crimea è fondamentale per rafforzare Kherson poiché la flotta del Mar Nero, ambita dalla Russia, è stata effettivamente degradata.

A seguito di una serie di umilianti battute d’arresto, come l’affondamento della Moskva, la perdita di dozzine di caccia ad ala fissa a causa di attacchi a lungo raggio e il panico di massa che ha interrotto il turismo nella penisola, il Cremlino ha sollevato dal servizio il comandante della flotta del Mar Nero. Ci sono anche rapporti non confermati secondo cui la flotta del Mar Nero ha spostato la sua ala di caccia fuori dalla Crimea, degradando ulteriormente la capacità dell’esercito russo di condurre supporto aereo ravvicinato con le forze che occupano Kherson. Allo stesso modo, la Russia ha dovuto spostare alcune delle sue navi della flotta del Mar Nero lontano dalla penisola per paura di Nettuno e altri missili occidentali che possono interrompere le operazioni marittime e il supporto ai bombardamenti navali nell’Ucraina meridionale.

Ora che il clima autunnale colpirà presto l’Ucraina, dove l’inverno generalmente arriva molto più velocemente che nell’Europa occidentale, l’attrito comincerà a gravare sulle forze russe in città. La Russia sembra già prepararsi al peggio, poiché i comandanti hanno già lasciato Kherson per Melitopol, lasciando le forze di occupazione senza una struttura di comando avanzata, ostacolando le operazioni a terra e lasciando la porta aperta all’ammutinamento e al dissenso.

A causa dei continui pesanti combattimenti e delle forze armate russe che non si occupano adeguatamente delle riparazioni nelle città occupate come Mariupol, le considerazioni energetiche prevedono di svolgere un ruolo significativo in qualsiasi assedio prolungato durante un’offensiva di Kherson. Si potrebbe obiettare che uno dei motivi principali per cui Zelensky e il comando militare ucraino hanno consigliato ai civili di lasciare la città il più rapidamente possibile è stato quello di esercitare un’ulteriore pressione sulle linee di rifornimento russe, che sono esposte e costantemente prese di mira. Di recente, diversi elicotteri russi sono stati abbattuti dall’Ucraina, probabilmente grazie ai sistemi di difesa aerea occidentali che si sono riversati nel Paese. La Russia cercherà di dare la priorità agli attacchi contro le piattaforme HIMARS e di rifornire la città tramite ponti aerei in elicottero; tuttavia, questo costringe i loro piloti a correre più rischi nello spazio aereo pericoloso, aumentando le loro potenziali perdite.

Con la diminuzione delle risorse all’inizio dell’inverno, l’assedio prevede di essere estremamente pericoloso per i civili intrappolati in città. Ci si può aspettare che le forze russe in gran parte non rifornite saccheggino cibo, acqua e gas dai residenti di Kherson. Ciò a sua volta rischia ulteriori massacri e crimini di guerra contro le popolazioni civili.

L’amministrazione militare russa e le figure del governo hanno cercato di affrettare una proposta di referendum sull’annessione dell’oblast di Kherson, nonostante non controllassero nemmeno l’intero territorio. Questi piani continueranno ad essere ostacolati dall’offensiva, insieme al crescente movimento partigiano dietro le linee russe. Soldati russi e collaboratori filo-russi che sostengono il referendum sono stati presi di mira per tutta la guerra, con un aumento degli omicidi in coincidenza con i preparativi per l’offensiva. I partigiani cercheranno di continuare a ostacolare le operazioni delle forze di occupazione e seminare malcontento all’interno delle loro guarnigioni. Se la storia è una guida, questo ovviamente potrebbe portare a una crescente frustrazione tra le forze armate russe e potenzialmente persino a massacri di rappresaglia simili a quelli che abbiamo visto a Bucha e Irpin.

Nonostante il recente slancio dell’Ucraina, la guarnigione russa è ancora molto radicata a Kherson. L’Ucraina ha bisogno di tutte le armi che può radunare per controbilanciare il vantaggio dell’artiglieria che la Russia possiede. Putin cercherà di continuare a estorcere all’Europa attraverso grano ed energia per dissuadere il sostegno militare a Kiev. Il playbook di Putin è sempre stato un gioco di bluff: ogni volta che il mondo cede e non fa nulla, prende di più, come hanno chiarito gli eventi in Georgia nel 2008 e in Ucraina nel 2014. Quando la Russia si confronta con la forza, come l’abbattimento di un jet russo da parte della Turchia nel 2015 o l’adesione di Svezia e Finlandia alla NATO, i bluff non hanno più alcun peso.

La determinazione occidentale a continuare ad armare l’Ucraina sarà messa alla prova il prossimo inverno e si rivelerà inevitabilmente decisiva nell’esito della guerra. Mentre l’offensiva del sud si dirige verso una guerra di logoramento, in cui le risorse contano ora più che mai, Kiev ha bisogno del pieno sostegno militare e diplomatico per liberare il sud. È una maratona, non una gara. La Russia sta correndo contro il tempo prima che la sua economia e le sue forze armate implodano: l’Ucraina sta difendendo la propria patria e ha il tempo dalla sua parte. In un modo o nell’altro, la battaglia di Kherson si preannuncia come un punto di svolta decisivo nella guerra.