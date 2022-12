Guerra in Ucraina: il Vaticano alza la voce

Mentre lo squallore ormai quasi terminale della nostra politica da strapazzo, tra Santanchè che vuole dare le poche spiagge rimaste ai privati beninteso senza gare e, purtroppo i risvolti della nostra ‘tradizione’ politica traferiti a Bruxelles, dove i giudici, liberi dal ‘nordiopensiero’ hanno intercettato masse intere di popolazione di ogni paese e hanno sbattuto in galera dei, presunti per carità, delinquenti semplicemente rivoltanti e volgari, che fanno tornare alla mente le meraviglie dei nostri scandali della sanità il nostro ‘lascito’ culturale ai nostri rappresentanti brussellesi – li ricordate i puff pieni di banconote, le pentole piene di carte ardenti? – mentre, dico, ci arrovelliamo in ciò, si continua a vedere e leggere propaganda e massivi commenti strappalacrime in relaziona al conflitto, orrendo sia chiaro, in Ucraina.

Dove ogni occasione è buona per dire banalità fare illazioni piagnucolanti e simili cose. Mi ha colpito qualche sera fa il Direttore Mieli, super-giornalista che sa tutto e parla di tutto al punto che ora è uno storico, ‘interpretare’ da par suo il pianto del Papa a Piazza di Spagna.

Colpisce la discreta e sommessa, ma decisa, messa a punto del Cardinale Parolin. Sarebbe bello, utile, necessario, che si leggesse quella messa a punto e le parole del Cardinale e specialmente del Papa, per valutare forse meglio quelle lacrime. Che, peraltro io non mi azzardo minimamente ad interpretare.

Inizia il Cardinale, senza citare il Papa perché non ce ne è bisogno: «Non possiamo non domandarci se stiamo veramente facendo di tutto, tutto il possibile per porre fine a questa tragedia». Una frase tremenda, proprio così tremenda, in prima persona: anche il Papa, sembra dire il Cardinale, se lo domanda.

Altri, e non facciamo nomi, hanno riferito di presunte ‘gelide risposte’ del Cremlino alle avances di pace di Francesco e lo hanno fatto – guardiamoci in faccia e diciamoci la verità – con una punta di soddisfazione: Francesco umiliato … con un pizzico di ironia, ciò che piacerebbe ad un certo Valditara che crede di essere ministro della istruzione italiano.

Altro che! Il Papa, Francesco umile, non umiliato, umile ma pervicace, deciso, netto inequivoco, dice a sé stesso anche forse, ma a tutti, ma proprio a tutti, che ‘per’ la pace non si sta facendo nulla o molto poco. Si distribuiscono armi sempre più micidiali, si lasciano trapelare accenni di pace, si condanna chi osa parlarne prima che la Russia sia cacciata dal territorio dell’Ucraina (lo ho già detto: siamo proprio sicuri al cento per cento che quello tutto quello sia territorio dell’Ucraina?) e così via, ma operativamente si fa poco. Poco o nulla.

Qualche politico a livello internazionale, ha capito che ora basta. Malvolentieri, direi, Biden, obtorto collo Putin ma più deciso, con entusiasmo – forse teso a fare il prim’attore come si affrettano a dire i nostri super-giornalisti – Macron, violentemente contrario Zelenski. Quest’ultimo può anche essere compreso, ma anche lui dovrebbe pensare prima alla tragedia del suo popolo, perché purtroppo ormai è di questo che si parla: di un popolo che nel purtroppo pieno rispetto delle disposizioni del diritto internazionale viene sottoposto a torture quotidiane assurde. Bisogna uscire da questo vicolo cieco, dove non c’è altro che il mantenimento dell situazione odierna. Dice Zelenski, forse non rendendosi conto del cinismo brutale di una simile affermazione, che la guerra potrebbe finire un minuto dopo finito Putin. Si potrebbe dire l’opposto da parte russa, ma Putin, più politico nonostante tutto, non lo dice, anzi dice il contrario, dice che ad una soluzione negoziata si deve per forza arrivare.

E ora per favore non cominciate a dire che io ‘difendo’ le posizioni del ‘macellaio Putin’, contro l’Ucraina o roba simile. Mettete da parte per un momento questo pensiero così superficiale: non è così.

È la storia delle relazioni internazionali, forse non del tutto perspicua ad altri ‘storici’, che insegna che così si fanno le trattative. Cioè è così, negoziando, discutendo con le orecchie e gli occhi tappati per non sentire e vedere la violenza della guerra in atto, è così e solo così che si mette fine alla guerra.

Appunto: c’è qualcuno che vuole la pace, chiede il Cardinale ‘a nome del Papa’? è chiaro che non solo il Cardinale, si domanda se c’è qualcuno che voglia perseguire la pace, ovviamente non perseguibile con le buffonerie degli stellini, sia chiaro: già rischio di passare per filo-Putin non vorrei passare pure per filo-pochette!

E infatti il Cardinale, soave e delicato ma pesante come una bomba, affonda il tiro, citando il Papa e dice: «Nell’Angelus dell’1 ottobre, il Papa si è rivolto direttamente al Presidente della Federazione russa e al Presidente dell’Ucraina, supplicando il primo di fermare questa spirale di violenza e di morte e appellandosi al secondo affinché sia aperto a serie proposte di pace». Letto bene? Appellandosi al secondo. Eh sì, perché la pace, tutte le paci si fanno in due. Il germe della trattativa è lì, appunto proprio lì, e lo suggerisce il Papa: basta bombardamenti, apertura alla trattativa. E se non ci si riesce, allora sì che l’alternativa unica è la distruzione del nemico: cioè il massacro. Si assuma ciascuno la propria responsabilità, dice Francesco.

E, giusto per evitare equivoci o illazioni sulle lacrime, è Parolin, il Cardinale, che spiega con parole taglienti come sciabole: «Ma nelle parole di Francesco c’era anche un altro preciso invito che, mi pare, non sia stato colto con l’adeguata attenzione: l’invito rivolto a tutti i protagonisti della vita internazionale e ai responsabili politici delle nazioni perché facciano tutto il possibile per porre fine alla guerra in corso senza lasciarsi coinvolgere in pericolose escalation e per promuovere e sostenere iniziative di dialogo».

Eccolo lì di nuovo, il dialogo, la trattativa. L’unica via di uscita oggi.

Non faccio illazioni, io, ma il dubbio mi viene: vuoi vedere che il Papa, in sedia a rotelle, col viso buono, ma stentoreo e irremovibile di Francesco, tanto farà che ci andrà, magari solo vicino, al Cremlino?

Ma certo è che staffilate più pesanti sulla schiena di quei politici, non credo siano mai arrivate e, attenti, prima o poi i politici rispondono ai loro popoli, e comunque alla storia, quella vera.