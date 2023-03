Guerra in Ucraina: i ‘semi sotto la neve’

“La storia” – diceva Antonio Gramsci – “insegna, ma purtroppo non ha scolari”, figurarsi la cronaca come quella che con grande difficoltà si tenta giorno per giorno di costruire attorno al conflitto russo-ucraino.

Eppure, ad un anno dall’inizio di questa guerra insensata, già emergono elementi che ci inducono a pensare a questa non come a una delle tante guerre combattute da quando, agli inizi degli anni ‘90, si immaginò l’avvento della pace universale e la fine della storia, ma ad un evento nuovo e in un certo senso dirimente. Alcuni di questi elementi sono evidenti, altri si nascondono così tanto nella confusione del quotidiano da celare quei semi destinati a dischiudersi in un futuro neppure troppo lontano.

Se allora nulla ci è stato ancora insegnato, il conflitto russo-ucraino illumina tuttavia di una luce scomoda molti temi del nostro presente. Iniziamo da un primo scelto a caso tra i tanti: l’ONU. Che fine ha fatto quell’istituzione senza la quale, solo venti anni fa, non era possibile muovere un passo? Dove sono finite le riunioni d’urgenza del Consiglio di Sicurezza, le risoluzioni, i caschi blu, le provette agitate in faccia al mondo per aver uno straccio di pretesto per una guerra? Che fine ha fatto, insomma tutto, l’armamentario di un mondo globalizzato creduto pacificato? Semplicemente è scomparso da quando il 24 febbraio, uno degli Stati originari dell’ONU, membro permanente del Consiglio di Sicurezza e dotato di diritto di veto ha invaso un suo vicino.

Era la notte di capodanno del 1942 quando Maksim Litvinov firmò per l’URSS la Dichiarazione delle Nazioni Unite che si sarebbe trasformata nello Statuto dell’Organizzazione. Qui, all’articolo 2, comma 4 anche l’URSS di Stalin aveva concordato sul principio secondo il quale” … i membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall’uso della forza, sia contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di qualsiasi stato…”. Ottant’anni dopo, i cingoli dei carri russi incolonnati sulle scalcinate autostrade ucraine hanno impresso la parola FINE non solo su questo principio, ma anche su quel mondo che dalla fine del secondo conflitto mondiale per decenni ci si era ostinati a credere immutato. E’, dunque, questo il primo degli elementi portati a galla dall’operazione militare speciale di Putin: che destino avrà l’ONU, riprenderà ad essere l’unica assise mondiale ove confrontarsi oppure verrà declassato a una sorta di coordinamento per la soluzione di questioni minori, come – ad esempio – il commercio del grano dai porti ucraini?

Un secondo elemento riguarda il sistema della globalizzazione. Almeno quello che abbiamo conosciuto finora. La pandemia di Covid-19 prima e la guerra poi hanno incrinato l’idea della Cina come fabbrica del mondo, della produzione a basso costo, delle catene logistiche infinite, della delocalizzazione ad ogni costo, dell’interconnessione energetica, del mondo come mercato globale e non come luogo della competizione politico-economica tra Stati. Il covid-19 e i carri con la ‘Z’ sulle torrette hanno messo il mondo, almeno quello occidentale, di fronte all’evidenza che non tutto può essere decentrato, ottimizzato, delegato e dislocato; in altri termini, che il mercato globale non ha sostituito lo stato-nazione, almeno per ora. Siamo dunque tornati all’autarchia e al sacro egoismo di Salandra? Certamente no, ma la consapevolezza che i mercati mondiali e l’intero sistema di approvvigionamento e produzione vadano rivisti è ormai all’ordine del giorno di quasi tutti i governi. A corollario di una globalizzazione rivedibile appare, inoltre, sempre più chiaramente che la visione che il mondo occidentale ha del resto del pianeta è sempre più scollegata dalla realtà. Anche se il western front continua a comportarsi come se il resto del mondo non esistesse, è sempre più difficile ignorare come questo stia iniziando a percorrere strade diverse e indipendenti di quelle volute e talvolta imposte da noi. Una prova? Basta tornare all’ONU cui si è accennato in apertura per scoprire che, se è vero che ben 185 Paesi avevano condannato l’aggressione russa all’Ucraina, tra i 35 che si erano astenuti, c’erano colossi demografici ed economici come India, Pakistan e non certo ultima la Cina. Lo stesso piano di pace di Pechino è un ulteriore voce di avvertimento rivolta all’Occidente che il resto dell’umanità ha ambizioni e sogni diversi di quelli pensati a Washington o a Parigi. Se infine si avesse bisogno di ulteriori prove, basterebbe rivolgersi alle sanzioni economiche adottate contro la Russia. E’ evidente che queste sono solo le sanzioni che l’Occidente ha adottato contro Mosca. Il resto del mondo o le ha ignorate oppure ha trovato il modo di aggirarle. In altri termini, siamo noi ad essere oggi sotto sanzioni.

In questa deriva dei continenti messa in moto dalla guerra russo-ucraina, che posto ha l’Europa? Per comprenderlo è sufficiente ricordare cosa abbia significato per l’Europa o parte di essa scoprirsi dipendente da un unico fornitore d’energia. La corsa a diversificare è stata immediata, confusa e non sempre conveniente per gli Stati europei, specie quelli dell’Unione, acquistando a maggior prezzo e sotto condizioni peggiori l’energia indispensabile a sostenere quello che pur sempre rimane uno dei maggiori poli produttivi mondiali. Come ogni emergenza è stata, infatti, improvvisa e devastante, ma non per tutti. Almeno non per il nostro maggiore alleato, la potenza che da ottant’anni garantisce la sicurezza, la libertà e lo stile di vita europeo. In uno dei suoi primi discorsi, Putin aveva indicato proprio nella divergenza d’interessi tra Europa e Stati Uniti uno degli elementi di incongruenza dell’asse anti-Mosca. E non aveva tutti i torti. Senza voler analizzare caso per caso e settore per settore le divergenze inter-atlantiche tutt’ora in atto, basti ricordare che gli Stati Uniti, per la loro storia, potenza economica e militare, posizione geografica e visione strategica sono un impero e come tale agiscono. L’Unione Europea – ammesso che essa esista al di là di una moneta e di un mercato comuni – semplicemente non lo è. Anzi, non è neppure un’unione politica e tanto meno una potenza militare. In tempi di bonaccia, questo semplice fatto è stato annacquato dal tempo, dalla lentezza della storia e dal felpato linguaggio diplomatico, ma da quando l’orso russo è uscito dalla tana, ha preso a soffiare area di tempesta e ai governi europei non è restato altro da fare che aggrapparsi alle traballanti asticelle loro interessi nazionali e della scarsa rilevanza internazionale. Ecco allora il terzo elemento: l’Unione Europea. Quale futuro potrà avere un’istituzione incapace di esprimere una politica comune, la quale deve bilanciare interessi e bisogni diversissimi e che non è mai stata pensata come un vero e proprio Stato? Si tornerà alla vecchia Comunità Economica Europea pre-Maastricht o si farà un passo in avanti?

Rimaniamo ancora per un secondo nell’Unione per iniziare a parlare di eserciti e di difesa solo per chiarire che, nelle attuali condizioni, parlare di difesa europea è pura fantascienza. Occorre ricordarlo a quanti vanno auspicando l’esercito europeo, dimenticando che un esercito, in ogni tempo e in ogni luogo, difende un popolo, una politica e un territorio. In assenza di uno Stato europeo e della sua politica è dunque inutile pensare ad un esercito europeo.

In che modo allora la guerra russo-ucraina ci costringe a parlare di eserciti e di guerra? Ecco il quarto elemento di riflessione: la guerra. Non tanto le immagini, quanto le azioni conseguenti alla campagna in corso in Ucraina hanno disvelato una semplice verità. In Europa occidentale, il concetto stesso di guerra è stato rimosso. Non esiste. Certo, dopo le distruzioni e gli orrori della prima e soprattutto della seconda guerra mondiale, abbiamo tutti delle ottime ragioni per voler rimuovere l’idea stessa della guerra. Il fatto però che l’Europa non pensi più alla guerra non significa che altri paesi o alleanze di Paesi, lontani dal nostro percorso culturale e di sofferenza, non solo ci pensino ancora, ma vedano questa nostra penisola dell’immenso continente euro-asiatico come possibile obiettivo. Se dunque la guerra, gioco forza, dovrà prima o poi rientrare negli argomenti di cui prendersi cura, in che modo e sotto quali aspetti si potrà manifestare?

In ogni libro di arte militare, si afferma che ogni guerra è un evento del tutto nuovo inizialmente pianificato, organizzato e combattuto con la mentalità e le conoscenze della guerra precedente. Quando nel 1989 scoppiò la pace universale, l’entusiasmo generale fece dimenticare la guerra come sforzo totale di una nazione o di un’alleanza contro un’altra. La guerra convenzionale, quella dei bombardieri, dei carri armati a centinaia dilaganti nelle pianure del centro Europa, delle divisioni corazzate, dell’artiglieria e dei missili furono considerati ormai armamentario da ‘guerra fredda’.

Dagli anni ’90 in avanti si è aperta l’epoca delle operazioni di pace. Peacekeeping, peace enforcing, Other-than-war operations erano i nomi e i volti della nuova guerra. Si difendevano gli oppressi oppure si esportava la democrazia. Erano gli anni della guerra totale al terrorismo e della guerra preventiva come l’aveva definita la ‘dottrina Bush’, dipingendo scenari da Minority Report.

Oggi Mariupol, Backmut e i missili balistici sulle città dell’Ucraina ci hanno detto che la guerra, quella classica o ‘convenzionale ad alta intensità’, come viene definita, esiste, è in buona salute e per giunta ha scelto proprio l’Europa per manifestarsi. Peccato che nel frattempo tutta Europa, convinta che mai e poi mai si sarebbe di nuovo presentato un conflitto ad alta intensità e lunga durata, avesse deciso di anemizzare il proprio potenziale militare. Eserciti sempre più piccoli, costituiti unicamente da personale professionistico, armati giusto quello che bastava per presidiare qualche strada nel mezzo dell’Afghanistan o far la guardia davanti alla casa di qualche personalità. Questa era stata la scelta dell’Europa in tutte le sue declinazioni. Poi il 24 febbraio scorso è scoppiata una guerra brutale e violentissima che, in pochi mesi, ha consumato quasi tutto l’esercito professionale della Federazione russa, obbligando lo stesso Putin e il suo governo a indire la mobilitazione parziale di 450.000 coscritti, riesumando il vecchio e polveroso concetto della ‘nazione in armi’.

Ecco quindi un’ulteriore questione che il vento dell’est sta spingendo sui tavoli dei nostri governi: gli attuali modelli di difesa, i mezzi assegnati, gli stanziamenti, le missioni assegnabili sono ancora validi e coerenti oppure occorrerà ripensarli? Il quesito ne sottende un altro ancor più inconfessabile e che riguarda non tanto la capacità quanto la volontà delle nostre popolazioni di battersi con il ferro e con il sangue per i valori che a parole difendono senza esitazioni. Esiste ancora in Europa occidentale qualcosa per cui valga la pena mettere in gioco la propria vita? Prima del 24 febbraio 2022 la domanda sarebbe stata ammessa al massimo a un raduno di combattenti e reduci ottuagenari; oggi invece suona inquietante e pertinente. Scendiamo, infine, di livello per osservare anche il modo di combattere.

La seconda guerra mondiale e molte di quelle successive avevano dimostrato che la guerra avrebbe per sempre preso le forme di una guerra manovrata oppure di una guerriglia. Le trincee, il filo spinato, i rifugi, la terra-di-nessuno erano stati un accidente della storia, una sorpresa. A dire la verità qualche eccezione si era avuta, come ad esempio durante il conflitto tra l’Iran degli Ayatollah e l’Iraq di Saddam, ma in generale alla prima guerra mondiale nessuno aveva più pensato. Manovra, movimento, conquista degli spazi erano state le parole d’ordine attorno alle quali progettare e realizzare carri armati, elicotteri d’attacco, cacciabombardieri, missili e così via. Poi sugli oltre 500 chilometri dell’immobile fronte tra Donbas e Ucraina meridionale erano spuntate le trincee di prima linea, quelle di seconda, i camminamenti e i rifugi. E l’artiglieria, tanta e onnipresente. Il fuoco incessante dell’artiglieria ha ripotato alla memoria luoghi come Verdun o La Somme e parole come materialschlacht sepolte da cent’anni insieme a von Falkenhayn. E’ dunque tempo per gli Stati Maggiori di pensare che la guerra di posizione esiste ancora?

Lascio per ultimo un elemento che è sempre presente in ogni tipo di guerra combattuta fino ad ora: l’apparire di mezzi nuovi o dell’impiego nuovo di mezzi conosciuti. Malgrado la primordiale barbarie dei combattimenti corpo-a-corpo, quella russo-ucraina è anche la guerra dei droni che siano volanti o sotto forma di barca. I droni, che siano ipertecnologici o commerciali da poche centinaia di euro stanno cambiando la percezione stessa dei combattimenti. Non solo combattere, ma vivere sentendosi permanentemente osservati, sotto il perenne pericolo di essere individuati o colpiti da qualche ronzante aggeggio è un elemento nuovo di questa guerra. Queste apparecchiature a basso costo, facili da utilizzare e in grado di osservare e colpire a distanza senza esporre alla rappresaglia nemica saranno il futuro? Dovremo forse pensare ad aerei senza pilota e carri armati senza equipaggio? A prima vista verrebbe da rispondere: ‘si’, aggiungendo anche un ‘magari’. Ma cosa succede alla guerra se la si priva di uno dei suoi fattori di autoregolazione: l’orrore e la paura? Rimane la trasformazione in un videogioco letale in cui una parte è in grado di infliggere reali dolore e sofferenza all’altra senza esserne a sua volta coinvolta. È la premessa della guerra infinita. L’idea che uomini in carne e ossa si affrontino sul campo è certo qualcosa di brutale e bestiale, ma nello stesso tempo tiene entrambi i contendenti legati alla propria umanità e li avvicina prima o poi al punto di rottura, superato il quale non si combatte più. In assenza di questo uccidere diventa un mestiere come un altro e il ‘900 al riguardo ha già fornito esempi più che sufficienti. E’ questo anche il conflitto dove a dei privati, vedi ad esempio il magnate Elon Musk con il suo sistema Starlink, la costellazione di satelliti che consente l’accesso a internet satellitare globale in banda larga a bassa latenza. È a questo sistema che si appoggia gran parte della rete informativa e di comunicazione di Kiev, ma questo sarebbe il meno. L’eccezione o per lo meno la novità è che per la prima volta un imprenditore privato si appalta l’onere di fornire un servizio essenziale ad uno dei contendenti, prerogativa finora di esclusiva competenza degli Stati. Cosa succederebbe se per ragioni personali, magari solo per questione di profitto o di cattiva pubblicità, Musk decidesse di spegnere starlink? Oppure chi potrebbe impedirgli di fornire il servizio chiavi in mano a qualunque Stato in grado di pagarlo senza andare a vedere di che regime si tratti. Il tema è, quindi, dell’ingresso prepotente dei privati in un fenomeno essenzialmente pubblico come la guerra e in tale contesto vanno intese anche le compagnie di mercenari come il gruppo Wagner e le altre che si sono appaltate una fetta di guerra.

Non sono dunque pochi gli elementi di novità. Molti saranno ancora sepolti nel fango e nella neve delle steppe ucraine, ma c’è da star sicuri che prima o poi verranno a galla. Basta attendere.