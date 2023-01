Guerra in Ucraina: gli afroamericani dicono no

Poiché i sondaggi dell’opinione pubblica americana mostrano un forte sostegno per il popolo ucraino e taiwanese in generale, vale la pena notare che in questi sondaggi, gli afroamericani riflettono una resistenza molto maggiore al potenziale impegno militare rispetto ad altri gruppi razziali.

Un sondaggio di dicembre condotto dal Consiglio di Chicago ha rivelato che circa 3 americani su 10 sosterrebbero l’invio di forze militari per sostenere l’Ucraina e Taiwan (questo è in realtà in calo rispetto ad aprile). Al contrario, un sondaggio del settembre 2022 condotto dalla mia organizzazione, la Carnegie Endowment for International Peace, composta interamente da afroamericani, ha rivelato che solo due intervistati su dieci erano favorevoli all’invio di forze militari statunitensi a sostegno dell’Ucraina o di Taiwan.

Questo concorda con i sondaggi precedenti. Ad esempio, in un sondaggio dell’Università di Quinnipiac dell’aprile 2022, gli afroamericani erano molto meno inclini a mostrare sostegno agli Stati Uniti che facevano “di più per sostenere l’Ucraina, anche se ciò significa aumentare il rischio che gli Stati Uniti entrino in guerra con la Russia”. Solo l’11% degli elettori afroamericani era disposto a rischiare la guerra con Mosca, rispetto al 22% degli elettori bianchi e al 17% degli elettori ispanici che la pensavano allo stesso modo.

Un sondaggio dell’agosto 2022 condotto dalla società di analisi dei dati YouGov ha riportato che il 28% degli intervistati afroamericani pensa che “gli Stati Uniti dovrebbero aiutare a proteggere Taiwan militarmente dalla Cina”. Questo risultato è significativamente inferiore rispetto ai bianchi americani (46%) e agli intervistati che il sondaggio ha classificato come “altro” (48%). Gli intervistati ispanici (29%) erano l’unico altro gruppo razziale che nutriva sentimenti simili agli afroamericani.

Uno dei principali vantaggi di questi sondaggi segmentati è che consentono l’analisi dei dati individuando differenze che potrebbero passare inosservate nei sondaggi che normalmente combinano gruppi razziali. Il sondaggio Carnegie rivela che il sostegno alla guerra è più debole tra diversi dati demografici: neri a basso reddito, afroamericani generazionali (individui con residenza negli Stati Uniti da più di tre generazioni), donne e democratici.

Le famiglie che hanno riportato un reddito inferiore a $ 50.000 all’anno (492 intervistati) hanno riferito di sostenere l’Ucraina e Taiwan rispettivamente del 17% e del 16%. In confronto, le famiglie con un reddito superiore a $ 80.000 all’anno (156 intervistati) hanno sostenuto l’invio di truppe in Ucraina e Taiwan rispettivamente del 26% e del 25%.

Gli intervistati che hanno risieduto negli Stati Uniti per più di tre generazioni (865 intervistati) hanno riferito di sostenere l’invio di truppe sia in Ucraina che a Taiwan al 17%. In confronto, gli intervistati nati all’estero (120 intervistati) hanno riferito di sostenere Ucraina e Taiwan rispettivamente del 30% e del 25%. Gli uomini (534 intervistati) hanno riferito di sostenere l’invio di truppe in Ucraina e Taiwan del 24% e del 25%, mentre le donne (604 intervistati) hanno riferito di inviare truppe in entrambe le regioni del 18% e del 15%.

L’affiliazione politica è forse la metrica più notevole. Gli afroamericani che si identificano come democratici sostengono l’invio di truppe in Ucraina e Taiwan del 22% e del 20%. Tuttavia, gli intervistati repubblicani sostengono l’invio di truppe in Ucraina o Taiwan del 38% e del 44%.

È interessante notare che siamo a un punto di svolta nell’atteggiamento dei principali partiti politici della nostra nazione in materia di politica estera. C’è un cambiamento nel modo in cui la sinistra e la destra americane pensano all’impegno militare degli Stati Uniti. La leadership del Partito democratico ha mostrato solidarietà alla causa ucraina e ha flirtato in diverse occasioni con l’idea di difendere militarmente Taiwan in caso di invasione cinese. Ciò si riflette nella maggior parte dei sondaggi di americani che si identificano come democratici , incluso il sondaggio del Consiglio di Chicago di dicembre, dove erano più disposti a inviare truppe per difendere l’Ucraina rispetto alle loro controparti repubblicane di quasi 10 punti percentuali.

Tuttavia, i dati del sondaggio Carnegie rivelano che il nuovo modus operandi del partito democratico non si sta traducendo in elettori afroamericani di base.

Queste scoperte nelle differenze di sostegno alla guerra non sono nuove. Ben prima che venissero spesi trilioni di dollari e centinaia di migliaia di vite innocenti andassero perdute nella Guerra Globale al Terrore americana, un sondaggio Gallup del 2003 rivelò che il sostegno degli afroamericani all’invasione dell’Iraq era meno della metà di quello della popolazione bianca. Un decennio rimosso da quel conflitto, e mentre la nazione sembra impegnarsi nuovamente in una nuova serie di conflitti, l’appetito per la guerra degli afroamericani rimane piccolo.

Naturalmente, ci saranno alcuni individui che si appoggeranno a stereotipi riduzionisti per razionalizzare un sostegno più debole alla guerra tra gli afroamericani. Per essere chiari, la storia ha dimostrato che durante i conflitti militari del 20° secolo – la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, la Corea e il Vietnam – milioni di afroamericani hanno prestato servizio nobilmente in questi conflitti, impegnati nell’idea della democrazia americana e del servizio nazionale. Ma alla conclusione di questi sanguinosi conflitti, molti veterani neri sono tornati a casa per la violenza razziale , la negazione dei loro benefici da veterano e comunità in difficoltà che sembravano lasciate indietro dopo che non avevano più bisogno di sacrifici.

Quello era il passato. Eppure, il presente non è poi così diverso. La comunità nera è ancora colpita in modo sproporzionato dalle disparità di reddito , assistenza sanitaria e istruzione. Le loro comunità – pensa Flint, Michigan e Jackson, Mississippi– sono afflitte dal razzismo ambientale. Le proteste di George Floyd del 2020 sono state un doloroso promemoria del fatto che esistono ancora crepe razziali nella nostra nazione.

Gli afroamericani, in particolare i neri, sono attualmente sovrarappresentati nell’esercito americano rispetto alla loro percentuale di popolazione civile . Data la storia e le odierne preoccupazioni interne, i dati del sondaggio Carnegie dovrebbero essere intesi come un calcolo da parte degli afroamericani di cosa significherebbe un altro impegno per la guerra in termini di costi economici e sociali per le loro comunità.

Esperti di entrambe le estremità dello spettro politico hanno posto la domanda critica: in che modo la politica estera degli Stati Uniti ha un impatto sul popolo americano? I sondaggi di cui sopra sono solo uno sguardo su come gli afroamericani – una popolazione che ha servito con orgoglio in ogni conflitto militare statunitense – si sentono riguardo a serie decisioni di politica estera che potrebbero influenzare le loro vite e comunità, forse in modo sproporzionato.

Non è chiaro se le élite di Washington apprezzino o meno l’opinione pubblica americana sugli affari mondiali. Possiamo almeno sperare che l’establishment della politica estera e l’attuale amministrazione soppesino le opinioni del pubblico afroamericano – che sostiene in modo schiacciante il Partito Democratico e presta servizio nelle forze armate – e si chieda in che modo un conflitto tra grandi potenze avrà un impatto sugli americani di base, molti di chi dovrà combattere in quella guerra.